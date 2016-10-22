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6 أفكار للمساحات الصغيرة من وحى هذا المنزل

منة اسماعيل منة اسماعيل
APARTAMENTO DECORADO FOREVER GUARULHOS, Pricila Dalzochio Arquitetura e Interiores Pricila Dalzochio Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة
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الحصول على منزل الأحلام أمر يستحق العناء، والتفكير بجدية فى كل تفاصيله، ولكن ربما قد يظن البعض أن منزل الاحلام يجب أن يكون واسع ومساحته كبيرة، وان كنت تملك منزلاً صغيراً فأنت لست تملك منزل الأحلام، ولكن الأمر عكس ذلك تماماً فأحياناً منزل صغير مستغل المساحة جيداً قد يكون المنزل الذى تبحث عنه فى أحلامك، ونحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لكم 6 أفكار عبقرية لأستغلال المساحات الصغيرة داخل المنزل بطريقة ذكية، ستجعل منزلك صغير المساحة منزل أحلامك الذى تبحث عنه من وحى تصميم هذا المنزل الأنيق.

1- مطبخ أجمل

APARTAMENTO DECORADO FOREVER GUARULHOS, Pricila Dalzochio Arquitetura e Interiores Pricila Dalzochio Arquitetura e Interiores مطبخ White
Pricila Dalzochio Arquitetura e Interiores

Pricila Dalzochio Arquitetura e Interiores
Pricila Dalzochio Arquitetura e Interiores
Pricila Dalzochio Arquitetura e Interiores

المطبخ من أهم الأماكن داخل المنزل الذى يجب العناية به وبتنسيق ديكوراته، فهو قلب المنزل الذى ينبض دفئ، لذلك أولاً يجب تنسيق المطبخ ومساحته جيداً خاصةً اذا كان صغير المساحة، فيجب أولاً تحديد الاحتياجات والأولويات داخل المطبخ بشكل دقيق، والأعتماد على ألوان فاتحة ودافئة فهذة بدورها ستعطى شعوراً بالأتساع، والمطبخ صغير المساحة حله السحرى فى الأركان تذكر ذلك دائماً لذلك يجب الأستفادة من الأركان داخل المنزل بطريقة ذكية، ولا تهمل الأضاءة فالأضاءة الجيدة باحتصار تساوى مساحات جيدة للمكان.

2- الممرات

APARTAMENTO DECORADO FOREVER GUARULHOS, Pricila Dalzochio Arquitetura e Interiores Pricila Dalzochio Arquitetura e Interiores مطبخ
Pricila Dalzochio Arquitetura e Interiores

Pricila Dalzochio Arquitetura e Interiores
Pricila Dalzochio Arquitetura e Interiores
Pricila Dalzochio Arquitetura e Interiores

الممرات من المساحات العبقرية جداً التى يجب استغلالها فى تنسيق ديكور منزل صغير المساحة لأنها بدورها تخلق لك مساحات عبقرية للتخزين ووضع الديكورات، فهنا فى هذا الممر داخل المنزل تم استغلال بأضافة أرفف متميزة جداً وبسيطة استغلت بطريقة عبقرية فى الديكور والتخزين.

3- غرفة طعام جميلة ومتجانسة

APARTAMENTO DECORADO FOREVER GUARULHOS, Pricila Dalzochio Arquitetura e Interiores Pricila Dalzochio Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة
Pricila Dalzochio Arquitetura e Interiores

Pricila Dalzochio Arquitetura e Interiores
Pricila Dalzochio Arquitetura e Interiores
Pricila Dalzochio Arquitetura e Interiores

أما فى تصميم غرفة الطعام داخل المنزل فيجب الحرص على اختيار أثاث جيد ومتناسق، ومساحته بسيطة حتى يتيح مزيد من الحركة والأنسيابية داخل الغرفة، واذا كان هناك شبابيك فى الغرفة اعتمد على الستائر الخفيفة لأنها بدورها ستسمح للضوء الطبيعى بالمرور إلى غرفتك وبالتالى الشعور بالمزيد من المساحة وخلق روح هادئة ومميزة للغرفة، كما نرى فى تصميم تلك الغرفة داخل المنزل.

4- غرفة نوم هادئة

APARTAMENTO DECORADO FOREVER GUARULHOS, Pricila Dalzochio Arquitetura e Interiores Pricila Dalzochio Arquitetura e Interiores غرفة نوم Red
Pricila Dalzochio Arquitetura e Interiores

Pricila Dalzochio Arquitetura e Interiores
Pricila Dalzochio Arquitetura e Interiores
Pricila Dalzochio Arquitetura e Interiores

فى غرفة النوم أياك ثم أياك من الفوضى وسوء التنظيم، فهى بجانب انها تستغل كثيراً من مساحات الغرفة على أشياء غير مفيدة بالمرة فهى تصيبك بالتتر وعدم الراحة أثناء النوم، لذلك اهتم بوجود الأشياء الضرورية فقط فى غرفة نومك، واعتمد على اختيارات الأثاث المناسب لمساحة الغرفة الخاصة بك، طى الملابس وترتيبها فى الخزانة بطريقة مرتبة وغير فوضوية يعطيك مزيد من المساحة أيضاً فى غرفة نومك.

5- مدفأة جميلة وبسيطة

APARTAMENTO DECORADO FOREVER GUARULHOS, Pricila Dalzochio Arquitetura e Interiores Pricila Dalzochio Arquitetura e Interiores بلكونة أو شرفة Beige
Pricila Dalzochio Arquitetura e Interiores

Pricila Dalzochio Arquitetura e Interiores
Pricila Dalzochio Arquitetura e Interiores
Pricila Dalzochio Arquitetura e Interiores

حتى المنزل صغير المساحة يسمح بوجود مدفأة بسيطة بداخله، فهذا المنزل على الرغم من مساحتة الصغيرة ألا أننا وجدنا تلك المدفأة الأنيقة بداخله، لتعطى مزيد من الدفئ والأناقة للمنزل.

6- شرفة جميلة

APARTAMENTO DECORADO FOREVER GUARULHOS, Pricila Dalzochio Arquitetura e Interiores Pricila Dalzochio Arquitetura e Interiores بلكونة أو شرفة Yellow
Pricila Dalzochio Arquitetura e Interiores

Pricila Dalzochio Arquitetura e Interiores
Pricila Dalzochio Arquitetura e Interiores
Pricila Dalzochio Arquitetura e Interiores

فى زاوية من زوايا المنزل وجدنا تلك الشرفة المتميزة جداً والبسيطة فى تصميمها، والتى حتماً ستلهمك بكيفية استغلال الزوايا بشكل جيد داخل منزلك، حتى تستطيع الحصول على شرفة مبهجة مثل تلك الشرفة، فقط كرسي مبهج بألوان مبهجة  وبعض الصناديق على الجدران لانواع مختلفة من النباتات والزهور وسيصبح لديك تلك الشرفة الأنيقة والمتميزة.

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