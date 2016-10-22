6 أفكار للمساحات الصغيرة من وحى هذا المنزل

الحصول على منزل الأحلام أمر يستحق العناء، والتفكير بجدية فى كل تفاصيله، ولكن ربما قد يظن البعض أن منزل الاحلام يجب أن يكون واسع ومساحته كبيرة، وان كنت تملك منزلاً صغيراً فأنت لست تملك منزل الأحلام، ولكن الأمر عكس ذلك تماماً فأحياناً منزل صغير مستغل المساحة جيداً قد يكون المنزل الذى تبحث عنه فى أحلامك، ونحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لكم 6 أفكار عبقرية لأستغلال المساحات الصغيرة داخل المنزل بطريقة ذكية، ستجعل منزلك صغير المساحة منزل أحلامك الذى تبحث عنه من وحى تصميم هذا المنزل الأنيق.