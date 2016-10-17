منزل ساحر في البرازيل يبدو كالمنتجع

إن استخدام عناصر مختلفة ومتنوعة من خامات الطبيعة يعد شيئًا مميزًا ويعطي اختلاف للمكان، ولدينا في هذا المقال مجموعة صور نعرض فيها منزل ساحر في بيلو هوريزونتي بالبرازيل، حيث يعتمد على العناصر الطبيعية من أخشاب ورخام وحصى وزهور لتكوين ديكوراته، بالإضافة إلى إطلالته الرائعة على الحديقة بالخارج، والأثاث البسيط الذي يُكمل الحلقة ويبرز المكان، فلتأخذ جولة بسيطة بين الصور الذي يقدمها لك هوميفاي لتتعرف على تفاصيل المنزل.
لدينا غرفة طعام بسيطة وغاية في الجمال، لديها طابع مميز، حيث المنضدة الزجاجية التي تحمل رونق من الطبيعة في تلك الأرجل التي تشبه جزع شجرة، مع الكراسي الخشبية البسيطة، والأرضية من الرخام والسقف خرساني فضلًا عن أجزاء أخرى من البيت سقفها خشبي، وهذا ما يعطي تنوع واختلاف.
ولاستكمال أناقة المكان فقد تم الاستعانة بنجفة زجاجية صغيرة تعلو المنضدة وتضيء المكان.
تلك المساحة الكبيرة التي سمحت بوجود ركن للمعيشة وركن للصالون بجانب بعضهما، في نطاق واسع بجدرن زجاجية تطل على الطبيعة الخارجية للمكان، وتأتي الديكورات المميزة للمكان في وحدات الإضاءة التي تتدلى من السقف الخشبي الرائع، والزهور الطبيعية، والسجادة الأنيقة التي تميز ركن الصالون الذي يتكون من كرسيين من الجلد الذهبي وأريكة كبيرة بوسائد ملونة ومبهجة.
ويبدو اختلاف العناصر أمرًا رائعًا واندماج الألوان مميز، فتظهر المساحة الكبيرة مُستغلة بشكل جيد ومميزة بألوانها وبهجتها.
في ركن المعيشة قد تم اختيار أثاث فاتح اللون وديكورات بسيطة، فقد تكونت من أريكة على شكل حرف L من القماش السادة باللون البيج، وأمامه منضدة خشبية صغيرة، وتأتي ديكورات المكان متمثلة في تلك السجادة المنقوشة الكبيرة على الأرضية الرخامية، والتحف الكلاسيكية التي تملىء المكان، والزهور المتكررة في أرجاء المنزل.
كم يبدو الحمام مدهش وأنيق باستخدامه للمسات الطبيعة!، إذ أنه يحتوي على جدار من الحصى، يظهر بارز وغاية في الجمال، إلى جانب الجدار الخشبي الأنيق والذي يتكامل مع الحوض الخشبي أيضًا، هذا الحوض الأنيق الذي تعلوه مراّة كبيرة تزيد من اتساع المكان، واسفله الحصى الملون الذي يعطي شكلًا مميزًا، وتكتمل ديكورات الحمام بالسجادة المنقوشة التي تعلو الأرضية الرخامية، مع اللمسة الجميلة للزهور أعلى الحوض.
استخدام عناصر مختلفة لصناعة الجدران يبدو الشيء الأكثر تميزًا في هذا المنزل، فقد تم عمل جدار خشبي أنيق يتصدر الواجهة ومعلق عليه المدفئة الرخامية البسيطة، مع عمل بقية الجدران خرسانية بلمسة خشنة، تفتقد اللمسة الملساء وتظهر غاية في الجمال والأناقة.
هذا إضافة إلى الأرضية المصنوعة من الرخام، وتعلوها سجادة مزدحمة بالرسومات والزخرفة الكلاسيكية، في ركن صغير وهادىء بالمنزل يبدو كجلسة صافية ومناسب لقراءة كتاب، بجانب أثاثه البسيط من أريكة وكرسي ومنضدة من جلد الماعز، فيبدو المكان قائم على لمسات من الطبيعة.
استخدام عناصر بسيطة وهادئة لغرفة النوم يبدو أمرًا مميزًا ويعطي إمكانية للشعور بالراحة والاسترخاء فيها، وهنا قد تم استخدام الأخشاب لتكون المكون الأساسي للأرضية وأحد الجدران، إلى جانب الجدران الخرسانية والسقف الخرساني المرصع بصفٍ من وحدات الإضاءة، يبدو الأثاث بسيط وغير متكلف، فالسرير خشبي بمفروشات بيضاء، ومراّة كبيرة في الجانب وسجادة ملونة بالخطوط العرضية يعطي لمسة كلاسكية في المكان.
في هذا المنزل قد تم اختيار تفاصيل حمام الغرفة بعناية فائقة وكأن المصمم يعلم جيدًا أن أخذ حمام ساخن بعد يومٍ متعب يحتاج لكم هائل من الأناقة والرقي، حيث الأرضية والجدران الرخامية، وحوض الاستحمام السيراميكي،إلى جانب حوض الوجه أيضًا والذي تعلوه مراّه بسيطة، كما أن اتساع الحمام يسمح بتخصيص جزء مغلق للمرحاض بأبواب زجاجية مميزة، إضافة إلى وحدات الإضاءة المرصعة في السقف الخرساني للمكان.
يبتعد المطبخ عن الكلاسكية ويعتمد في تصميمه على العصرية والحداثة والبساطة، حيث الأثاث الخشبي والأجهزة المعدنية، والتفاصيل غير متكلفة وتخلو من البهرجة، بجانب الأرضية الرخامية المميزة، وطاولة الطعام الخشبية الصغيرة، والإضاءة المميزة الصادرة من وحدات مختلفة الأحجام مرصعة بالسقف الخرساني البسيط.
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