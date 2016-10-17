منزل ساحر في البرازيل يبدو كالمنتجع

لدينا غرفة طعام بسيطة وغاية في الجمال، لديها طابع مميز، حيث المنضدة الزجاجية التي تحمل رونق من الطبيعة في تلك الأرجل التي تشبه جزع شجرة، مع الكراسي الخشبية البسيطة، والأرضية من الرخام والسقف خرساني فضلًا عن أجزاء أخرى من البيت سقفها خشبي، وهذا ما يعطي تنوع واختلاف.

ولاستكمال أناقة المكان فقد تم الاستعانة بنجفة زجاجية صغيرة تعلو المنضدة وتضيء المكان.