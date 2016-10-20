فقط من أجلك.. كيف تزين حمامك الصغير

يعتبر الحمامات من أهم أركان المنزل وتختلف حجمها من منزل إلى اّخر، حسب الأزواق، ومواد بنائها، فتتنوع بين الرخام والسيراميك والخشب، ولكنها في النهاية تجتمع على أن تكون مريحة لأصحابها، في هذا المقال نطرح عليك أفكار مختلفة لتزيين الحمام مهما كانت مساحتة كبيرة أو صغيرة، لخلق أجواء ممتعة ومتناغمة ومريحة لأصحابها.
في هذا الحمام تم تصميم الحوض بذكاء لاستغلال المساحة بشكل جيد، إذ أن المساحة المائلة تحت النافذة لا تصلح للاستخدام بسبب الضيق، ولكن بالذكاء تم وضع الحوض بها، مع النافذة المطلة على الخارج والتي تعطي شعور بالانفتاح والاتساع، بالإضافة إلى استغلال الجزء السفلي في عمل وحدات تخزين متعددة لحمل أغراض الحمام وتوفير مساحة أخرى للحركة في الحمام، كما تم الاعتماد على الألوان الفاتحة في تصميم الجدران لأنها تعطي إضاءة واتساع أفضل للمكان.
تعطي الألوان دائمًا الإطلالة الأنيقة والمبهجة، فالبرغم من صغر الحمام إلا ان حسن تنظيمه وكثرة ألوانه تعطي تميز وأناقة، حيث تم عمل جدار سيراميكي منقوش بالدوائر الملونة بألوان زاهية ومختلفة، مع اختيار السيراميك الأبيض للحوض والمرحاض، وإلى جانب ذلك تأتي الجدران السادة لتهدىء من انتشار الألوان، والأرضية السيراميكية البيضاء بالسجادة الحمراء الصغيرة، كل هذه الألوان تعطي إطلالة مميزة للحمام للتغطية على مشكلة صغر حجمه.
الجدران المنقوطة تبدو غاية في الجمال وتعطي حيوية أكثر في الحمام صغير المساحة هذا، الباب باللون الأخضر والجدار في الواجهة لونه أزرق قاتم، والجدار الجانبي أبيض منقوط بالكرات الزرقاء، مع الأرضية السيراميكية الزرقاء، فبالرغم من المساحة الضيقة جدًا إلا أن الديكورات التي تعطي حركة وحيوية للحمام تجعله مريحًا.
يتم تنظيم هذا الحمام على مساحة ضيقة وطويلة، فيأخذ شكلًا طوليًا انيقًا، فالجدار الأيسر يتكون من مجموعة من القطع السيراميكية الزرقاء المنقوشة، والأيمن من الرخام الأبيض، كما أن الواجهة تحمل جزءًا خاصًا بالاستحمام بأرضية خشبية مفرغة لتسريب المياه، هذا إلى جانب المرحاض والحوض المصنوعان من السيراميك الأبيض.
يحتوي هذا الحمام على أثاث بسيط يعطي لمسة كلاسيكية أنيقة، ورغم مساحته الصغيرة إلا أن اختيار الأثاث كان دقيق جدًا، إذ اعتمد على القطع الصغيرة وتجنب الاذدحام ليوفر مساحة مناسبة للحركة بداخله، كما أن الأرضية السيراميكية المنقوشة تعطي حركة وحيوية للحمام، بالإضافة إلى الحوض السيراميكي المستند أعلى دولاب خشبي كبير، وتعلوه مراّه بإطار مزخرف بطريقة كلاسيكية بسيطة، بالإضافة إلى الجدران الخرسانية الزرقاء والإضاءة الخافتة للحمام.
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