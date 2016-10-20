فقط من أجلك.. كيف تزين حمامك الصغير

يحتوي هذا الحمام على أثاث بسيط يعطي لمسة كلاسيكية أنيقة، ورغم مساحته الصغيرة إلا أن اختيار الأثاث كان دقيق جدًا، إذ اعتمد على القطع الصغيرة وتجنب الاذدحام ليوفر مساحة مناسبة للحركة بداخله، كما أن الأرضية السيراميكية المنقوشة تعطي حركة وحيوية للحمام، بالإضافة إلى الحوض السيراميكي المستند أعلى دولاب خشبي كبير، وتعلوه مراّه بإطار مزخرف بطريقة كلاسيكية بسيطة، بالإضافة إلى الجدران الخرسانية الزرقاء والإضاءة الخافتة للحمام.

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