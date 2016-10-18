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منزل ايطالي عنوان للحداثة والأناقة

آية منير آية منير
homify منازل
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يتطور عالم الديكور بسرعة هائلة ، سنقدم لك اليوم مثال رائع يجمع بين البساطة والابتكار واستخدام أحدث التقنيات لتوفير الطاقة  هو منزل ايطالى للمصمم BURNAZZI FELTRIN ARCHITECTS ، اختار المصمم موقع متميز للمنزل وشكل هيكلى مبتكر لجذب الانتباه، سننأخذك في جولة سريعة من الخارج وبين أركانه من الداخل لنكتشف جماله الكامن في البساطة الشديدة ..

homify منازل
homify

homify
homify
homify

تصميم خارجي مبتكر ..

homify منازل White
homify

homify
homify
homify

كما نرى اختار المصمم بنية مختلفة واحترم الطبيعة المحيطة بالمنزل، ولم يتحداها كما يفعل مصممون آخرون ولكن راعى في تصميمه تدرج الجبال والطبيعة الغير مستوية، بل وصمم المنزل متماشيا معها ..

البساطة ..

homify منازل White
homify

homify
homify
homify

لم يستخدم المصمم خامات متعددة أو مكلفة، ولكنه اهتم أن تكون الخامات المستخدمة في الواجهة الخارجية مناسبة للطبيعة المحيطة بالمنزل، استخدم اللون الأبيض والخشب الطبيعي المعالج، فقط شرائح طولية ذات سمك ثابت وهكذا اختصر المصمم الجمال والروعة في البساطة الشديدة..

التوازن..

homify منازل
homify

homify
homify
homify

التوازن هو مصطلح معماري للواجهات الخارجية، والتوازن هو توزيع عناصر الواجهة حسب  الوزن البصرى لكل عنصر مما يحقق نظاماً ثابتا غير شاذ، عندما تصمم واجهة منزلك عليك أن تهتم بالتوازن ما بين أركانها، كما نرى المصمم نجح في تحقيق ذلك بشكل كبير، حيث لو افترضنا أن هناك خط وهمي يفصل الواجهة أمامنا فستجد أن امامك نصفين غير متطابقين ولكن متناسقين ولا يوجد جانب مهمل في تصميمه عن جانب آخر..

مدخل المنزل..

homify الممر والمدخل
homify

homify
homify
homify

هنا البداية وعنوان المنزل وعنوان منزلنا اليوم هو البساطة والراحة، اكتفى المصمم بمقعد بسيط من الخشب ولمسة من اللون الأسود وحائط زجاجي يكشف عن سلم داخلى مصمم بشكل أنيق ذو جوانب مضيئة، ووحدات إضاءة بسيطة في السقف ..

إلى الداخل..

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

هيا بنا إلى داخل هذا المنزل الرائع، ستجد نفسك أمام تصميم بسيط على الطراز الحديث، ألترا مودرن هو اتجاه في التصميم الحديث يتم بالجرأة والبساطة واستخدام قطع أثاث أقل وترك مساحات للحركة، سقف ذو تصميم بسيط جدا ووحدات إضاءة مسطحة، اللون الأبيض هو السائد مع لمسة من الأحمر والأسود، واستخدام ارضيات خشبية  فاتحة ..

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طاولة طعام ..

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

طاولة طعام ذو تصميم بسيط، اللون الأسود مع تصميم زجاجي في منتهى الأناقة..

مكتبة صغيرة..

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

ولأنه يحافظ على بساطة المنزل، فاختار أن يصمم مكتبة حائط من نفس اللون عبارة عن أرفف بجانبها كرسي أحمر ذو تصميم حديث وطاولة بيضاء بسيطة.. 

نلاحظ أيضا استخدم الحوائط الزجاجية حتى تسمح لمن بداخل المنزل أن يرى جمال الطبيعة المحيطة، ولكن حافظ على جزء من الخصوصية عن طريق الشرئط الطولية الخشبية المستخدمة في الواجهة..

سقف زجاجي..

homify غرفة السفرة White
homify

homify
homify
homify

جاء المصمم هنا بفكرة مبتكرة للمنازل متعددة الطوابق، حيث صمم السقف يتوسطه فتحة مغطاة زجاجيا فوق طاولة الطعام، فكرة جديدة ولكن بعض الناس ستمنعه مخاوفه من تصميمها ولانها أيضا تفتقد العملية نوعا ما..

مطبخ مفتوح..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

كما يوجد في نفس الطابق مطبخ على الطراز الأمريكي مفتوح ذو تصميم بسيطة مع طاولة للطعام خاصة بالمطبخ ذات لون أبيض ومقاعد حمراء، وحدات تخزين ذات لون أبيض وحائط ذو لون رمادي غامق واختيار تصميم السقف بسيط جدا كما هو الحال في باقي المنزل..

سلم داخلى

homify الممر والمدخل
homify

homify
homify
homify

درجات خشبية لاأكثر، ولكن الاختلاف هنا في المسقط الأفقي للسلم حيث صمم الدرجات بشكل غير متساوي لنجد أمامنا سلم متداخل بشكل مبتكر وبسيط..

طبيعة خلابة..

homify الممر والمدخل
homify

homify
homify
homify

من منا يتمنى أن يعيش وسط الجبال الرائعة وتحيط به السماء المفتوحة لذا استغل المصمم الطبيعة المحيطة فاختار تصميم حائط زجاجي يكشف عن طبيعة رائعة تحيط بالمنزل، أما عن الأرضية من الخشب مع حوائط ذات أرفف بتصميم متبكر وعشوائي..

سقف زجاجي..

homify الممر والمدخل
homify

homify
homify
homify

كما نرى ما وضحناه من قبل، سقف للطابق الأرضى زجاجي ليصل بين الطابقين ، لمسة مبتكرة !

غرفة نوم رئيسية..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

دائما ما نتردد في اختيار اللون الأسود لغرفة النوم، ولكن أعتقد أن هذا التصميم سيغير لك هذا الانطباع، اختيار اللون الأسود مع الأبيض في غرفة النوم هنا جعل للأناقة مكان في هذه الغرفة، كما أن المصمم هنا يطرح فكر جديد أنه ليس بالضرورة أن يقع حائط خلف السرير وأن تنتهى الغرفة عند ذلك ولكن هنا وراء السرير مكتبة مفتوحة ومكتب صغير..

حمام بسيط..

homify حمام
homify

homify
homify
homify

مرآة كبيرة هي أكثر ما يميز حمام بسيط لغرفة النوم الرئيسية ..

تراس مفتوح..

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

وإلى هنا تنتهي جولتنا الجميلة في منزل بسيط كل منا يتمنى أن يمتلكه يوما ما ..

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