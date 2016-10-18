منزل ايطالي عنوان للحداثة والأناقة

التوازن هو مصطلح معماري للواجهات الخارجية، والتوازن هو توزيع عناصر الواجهة حسب الوزن البصرى لكل عنصر مما يحقق نظاماً ثابتا غير شاذ، عندما تصمم واجهة منزلك عليك أن تهتم بالتوازن ما بين أركانها، كما نرى المصمم نجح في تحقيق ذلك بشكل كبير، حيث لو افترضنا أن هناك خط وهمي يفصل الواجهة أمامنا فستجد أن امامك نصفين غير متطابقين ولكن متناسقين ولا يوجد جانب مهمل في تصميمه عن جانب آخر..