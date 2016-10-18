سطح منزل يتحول إلى شقة مثالية

هل لديك سطح علوي لمنزلك غير مستخدم؟ هل تود في تصميمه وإعادة استخدامه بشكل مناسب؟ ما رأيك في أن تجعل منزلك جزء من الطبيعة حتى مع حداثة تصميمه، سنقدم لك اليوم منزل جمع ما بين الطراز الحديث والريفي مع لمسة رائعة من الطبيعة الخلابة، جولة سريعة بين أركانه ستجعلك تحب هذا النموذج وتسعى لتحقيقه وتصميمه في سطح منزلك ، ستجد مزيج رائع بين طرازين من أجمل أنظمة الديكور، المصمم EGUE Y SETA يطرح هذا التصميم لنا لنرى جمال الطبيعة من خلال عالم الديكور..
وفي نظرة عامة نجد أمامنا تصميم متميز للسطح العلوي للمنزل والاستفادة من الإضاءة الطبيعة بالشكل المناسب، ستقف كثيرا أمام تفاصيل هذا التصميم وستنبهر من هدوءه وأناقته، نرى في البداية دمج بين الأرضيات الخشبية والخرسانية لامعة..
العودة إلى الطبيعة هي أجمل ما في التصميم، ومشاركتها جنبا إلى جنب مع الطراز الحديث، فإن كان منزلك يسمح بذلك فلا تتردد أبدا، فكما ترى المصمم خلق فناء داخلى في الممر الرئيسي للمنزل وسمح بدخول الإضاءة الطبيعية .. تحول المنزل من تصميم بسيط رائع إلى لوحة فنية بروح الطبيعة وملئ بالحيوية والجمال..
هنا اختار المصمم أن يجمع كل الفراغات مفتوحة معا، مطبخ حديث وطاولة طعام أنيقة وغرفة معيشة معا في نفس الفراغ، اختار المصمم اللون الرمادي الفاتح مع لون الخشب الطبيعي، مزيج رائع بين طراز حديث وطراز ريفي أنيق، واكثر ما يميز الطراز الحديث بساطة العناصر واللتفاصيل، أما الطراز الريفي فأكثر ما يميزه هو استخدام كل تفاصيل الفراغ كما هي ولكن بشكل مناسب أكثر ..
كما نجد هنا المصمم اختار أن يترك تفاصيل السقف الخشبي القديم كما هو مع تجديده، كما ذكرنا أن الطراز الريفي يحافظ على كل العناصر كما هي ويجد للطبيعة طريق إلى منزلك، لذا حافظ المصمم على شكل السقف مع تجديده ووحدات إضاءة معلقة بسيطة جدا..
ننتقل سريعا إلى المطبخ
روح البيت وكلما كان تصميمه مريح كلما كان المنزل ناجحا ومنظما، مازلنا في نفس المزيج الرائع بين الطراز الحديث والطراز الريفي، استخدم المصمم الحجر في الجدران مع سقف خشبي بسيط، وتصميم وحدات خشبية حديثة ذات لون بنى غامق..
الاهتمام بالتفاصيل كفيل بأن يجعل من تصميم بسيط إلى لوحة متناسقة مع كل عناصرها..
استغل المصمم علو السقف وارتفاعه وقرر أن يخلق مستويات مختلفة في التصميم، غرفة المعيشة كما نرى منخفضة قليلا عن مستوى المطبخ وطاولة الطعام، جعل لها جزء من الخصوصية وكأنها فراغ منفصل، استخدم المصمم اللون الرمادي كما في باقى أركان المنزل، تصميم بسيط ولكنه مبتكر..
بعد أن شاهدنا سريعا منطقة الاستقبال في منزلنا اليوم، سنذهب إلى الحمام الرئيسي ..
كما نرى حمام بتصميم مبتكر وخامات طبيعية مع لمسة من الطبيعة الخلابة، وغرفة استحمام مبتكرة ورائعة قد تعتقد أن هذا التصميم يحمل من الجاءة قدر كبير ولكنه يعكس حداثة هذا المنزل..
تصميم بسيط لغرفة نوم رائعة، تصميم ريفي بلمسة حديثة وإضاءة خلفية للسرير ومصابيح جانبية معلقة للسرير لمحبى القراءة ..
من ضمن أهم عناصر الطراز الريفي هي الاكسسوارات، كما نرى رؤوس حيوانات تستخدم كزينة كما يمكن استخدام جلود طبيعية وغيرها من المواد الطبيعية، كما نرى استخدم الجلد الطبيعي في أريكة صغيرة لغرفة النوم..
مع نظرة حديثة لغرفة ملابس هذه الغرفة، نجد تصميم بسيط ومنظم لتخزين الملابس والأحذية وبهذا قد استغل المصمم مساحة الفراغ المخصص لغرفة الملابس بشكل مناسب..
هنا تنتهي جولتنا مع شقة مثالية صممت على سطح منزل كان من الممكن أن يترك مهجورا بلا فائدة ..
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