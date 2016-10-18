سطح منزل يتحول إلى شقة مثالية

هل لديك سطح علوي لمنزلك غير مستخدم؟ هل تود في تصميمه وإعادة استخدامه بشكل مناسب؟ ما رأيك في أن تجعل منزلك جزء من الطبيعة حتى مع حداثة تصميمه، سنقدم لك اليوم منزل جمع ما بين الطراز الحديث والريفي مع لمسة رائعة من الطبيعة الخلابة، جولة سريعة بين أركانه ستجعلك تحب هذا النموذج وتسعى لتحقيقه وتصميمه في سطح منزلك ، ستجد مزيج رائع بين طرازين من أجمل أنظمة الديكور، المصمم EGUE Y SETA يطرح هذا التصميم لنا لنرى جمال الطبيعة من خلال عالم الديكور..