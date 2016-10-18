الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

سطح منزل يتحول إلى شقة مثالية

آية منير آية منير
Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta غرفة المعيشة
Loading admin actions …

هل لديك سطح علوي لمنزلك غير مستخدم؟ هل تود في تصميمه وإعادة استخدامه بشكل مناسب؟ ما رأيك في أن تجعل منزلك جزء من الطبيعة حتى مع حداثة تصميمه، سنقدم لك اليوم منزل جمع ما بين الطراز الحديث والريفي مع لمسة رائعة من الطبيعة الخلابة، جولة سريعة بين أركانه ستجعلك تحب هذا النموذج وتسعى لتحقيقه وتصميمه في سطح منزلك ، ستجد مزيج رائع بين طرازين من أجمل أنظمة الديكور،  المصمم EGUE Y SETA يطرح هذا التصميم لنا لنرى جمال الطبيعة من خلال عالم الديكور..

نظرة عامة..

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta غرفة المعيشة
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

وفي نظرة عامة نجد أمامنا تصميم متميز للسطح العلوي للمنزل والاستفادة من الإضاءة الطبيعة بالشكل المناسب، ستقف كثيرا أمام تفاصيل هذا التصميم وستنبهر من هدوءه وأناقته، نرى في البداية دمج بين الأرضيات الخشبية والخرسانية لامعة..

فناء داخلى..

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta بيت زجاجي
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

العودة إلى الطبيعة هي أجمل ما في التصميم، ومشاركتها جنبا إلى جنب مع الطراز الحديث، فإن كان منزلك يسمح بذلك فلا تتردد أبدا، فكما ترى المصمم خلق فناء داخلى في الممر الرئيسي للمنزل وسمح بدخول الإضاءة الطبيعية .. تحول المنزل من تصميم بسيط رائع إلى لوحة فنية بروح الطبيعة وملئ بالحيوية والجمال..

ممر رائع

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta غرفة المعيشة
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

فراغ مفتوح..

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta غرفة المعيشة
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

هنا اختار المصمم أن يجمع كل الفراغات مفتوحة معا، مطبخ حديث وطاولة طعام أنيقة وغرفة معيشة معا في نفس الفراغ، اختار المصمم اللون الرمادي الفاتح مع لون الخشب الطبيعي، مزيج رائع بين طراز حديث وطراز ريفي أنيق، واكثر ما يميز الطراز الحديث بساطة العناصر واللتفاصيل، أما الطراز الريفي فأكثر ما يميزه هو  استخدام كل تفاصيل الفراغ كما هي ولكن بشكل مناسب أكثر ..

سقف عملى ..

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta غرفة المعيشة
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

كما نجد هنا المصمم اختار أن يترك تفاصيل السقف الخشبي القديم كما هو مع تجديده، كما ذكرنا أن الطراز الريفي يحافظ على كل العناصر كما هي ويجد للطبيعة طريق إلى منزلك، لذا حافظ المصمم على شكل السقف مع تجديده ووحدات إضاءة معلقة بسيطة جدا..

مطبخ حديث..

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta مطبخ
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

ننتقل سريعا إلى المطبخ روح البيت وكلما كان تصميمه مريح كلما كان المنزل ناجحا ومنظما، مازلنا في نفس المزيج الرائع بين الطراز الحديث والطراز الريفي، استخدم المصمم الحجر في الجدران مع سقف خشبي بسيط، وتصميم وحدات خشبية حديثة ذات لون بنى غامق..

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

التفاصيل ..

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta مطبخ
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

الاهتمام بالتفاصيل كفيل بأن يجعل من تصميم بسيط إلى لوحة متناسقة مع كل عناصرها..

غرفة معيشة ..

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta غرفة المعيشة
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

استغل المصمم علو السقف وارتفاعه وقرر أن يخلق مستويات مختلفة في التصميم، غرفة المعيشة كما نرى منخفضة قليلا عن مستوى المطبخ وطاولة الطعام، جعل لها جزء من الخصوصية وكأنها فراغ منفصل، استخدم المصمم اللون الرمادي كما في باقى أركان المنزل، تصميم بسيط ولكنه مبتكر..

إلى حمام المنزل..

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta حمام
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

بعد أن شاهدنا سريعا منطقة الاستقبال في منزلنا اليوم، سنذهب إلى الحمام الرئيسي ..

حمام حديث بخامات طبيعية..

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta حمام
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

كما نرى حمام بتصميم مبتكر وخامات طبيعية مع لمسة من الطبيعة الخلابة، وغرفة استحمام مبتكرة ورائعة قد تعتقد أن هذا التصميم يحمل من الجاءة قدر كبير ولكنه يعكس حداثة هذا المنزل..

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta حمام
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

غرفة نوم رئيسية ..

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta غرفة نوم
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

تصميم بسيط لغرفة نوم رائعة، تصميم ريفي بلمسة حديثة وإضاءة خلفية للسرير ومصابيح جانبية معلقة للسرير لمحبى القراءة ..

اكسسوارات ريفية..

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta غرفة نوم
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

من ضمن أهم عناصر الطراز الريفي هي الاكسسوارات، كما نرى رؤوس حيوانات تستخدم كزينة كما يمكن استخدام جلود طبيعية وغيرها من المواد الطبيعية، كما نرى استخدم الجلد الطبيعي في أريكة صغيرة لغرفة النوم..

غرفة ملابس حديثة..

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta غرفة الملابس
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

مع نظرة حديثة لغرفة ملابس هذه الغرفة، نجد تصميم بسيط ومنظم لتخزين الملابس والأحذية وبهذا قد استغل المصمم مساحة الفراغ المخصص لغرفة الملابس بشكل مناسب..

هنا تنتهي جولتنا مع شقة مثالية صممت على سطح منزل كان من الممكن أن يترك مهجورا بلا فائدة ..

ننصحك بقراءة  أيضا منزل مهيب .. رخيص الثمن

منزل ايطالي عنوان للحداثة والأناقة
شاركنا برأيك..

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً