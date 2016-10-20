12 فكرة لجدران مذهلة تليق بمنزلك

يمكن لـ الجدران أن تعطي لمسة مختلفة في منزلك تتنوع بين الكلاسكية والحداثة، ويمكن تصميمها بالشكل الذي يتناسب مع مساحة منزلك وديكوراته، كما يمكن لها ان تغير نمط الغرفة في منزلك، كما أن الموضوع مرن بحيث يمكنك اختيار ما يناسب ميزانيتك ويتماشى مع قدراتك الشرائية، ولذلك يقدم لك هوميفاي 12 فكرة لجدران مذهلة لتليق بمنزلك.
بالتأكيد تسهم المواد المجردة في تكوين شخصية المكان، حيث تعطي الجدران العارية هنا طابع كلاسيكي وسحر خاص يظهر في عدم انتظام الطوب وملمسه الذي يبدو خشن وصلب، وتصنع شخصية مختلفة للمكان ويمكن استخدام أي ديكور يناسب معها حسب الزوق فهي مرنة وتتماشى مع الأشكال المختلفة للأثاث.
يوفر الخشب الدفء في المكان بالإضافة إلى بساطته واللمسة التي من وحي الطبيعة، كما إنه يتماشى تمامًا مع أي ديكور ومع أشكال الأثاث المختلفة، وهو متعدد الاستخدامات ويناسب أي مساحة كبيرة كانت أو صغيرة، كما يمكن عن طريق تنظيم الأثاث وشكل المكان أن يعطي الجدار الخشبي انطباع ريفي أو يعطي انطباع بالعصرية والحداثة وفي هذا التصميم يبدو عصري وأنيق ومميز ويناسب الديكور المحبط به في الغرفة.
يبدو التصميم الجدار المتكون من عناصر مختلفة غاية في الجمال والروعة ومختلف وغير تقليدي، حيث تتناغم القطع الحجرية مع القطع المعدنية بطريقة مذهلة ومميزة، فالقطع الحجرية تعطي دفء والمعدنية تعطي لمعان للمكان، بالإضافة إلى اللمسات الخضراء التي تزينه وتقوم بدورها لظهوره بمظهر ريفي في غرفة تجمع ديكوراتها بين العصرية والكلاسيكية.
إن كان لديك مساحة كبيرة وجدار واسع ومساحة مناسبة لعمل جدران عشبية فلا تتردد، فهي تخلق أجواء الحديقة الناعمة، وتبدو جميلة ومميزة، فاللون الأخضر يعطي صفاء ونقاء للمكان، ويتماشى مع كافة الألوان والديكورات التي يمكن أن تحظى بها في الغرفة.
دمج العناصر الطبيعية معًا دومًا يعطي شعور مختلف، وكانت هذه الفكرة ناجحة تمامًا حينما تم استخدامها كجدران للمنزل إذ إنها تعطيه الدفء والأناقة، وتغمره بسحر الكلاسكية وتتألق حينما يكون الأثاث خشبي والأرضية خشبية فيبدو المكان مشعًا بالحيوية والبساطة والهدوء.
إذا كانت ميزانيتك لا تكفي لعمل جدار حجري مميز، فيمكنك الاعتماد على الحجز الصناعي والذي يتشكل بالألوان التي تريدها ويمكنك اختياره وتصميمه بما يناسب ديكورات وألوان أثاثك.
تعتبر اللوحات ثلاثية الأبعاد من أفضل التصاميم المعاصرة ومتعددة المزايا، ليس فقط لمظهرها الجمالي الرائع ولكن لأنها يمكن ان تتحد مع الإضاءة التي تختارها وتظهر إطلالة مختلفة للمكان.
عند البحث عن الاختلاف يصبح متعدد كلوريد الفينيل هو المادة الأفضل لسهولة تشكيله بالطريقة التي تريدها في أي مكان، وذلك لأنه مقاوم للرطوبة، ويسهل تنظيفة والحفاظ عليه، ويظهر بقوام متميز في الغرفة.
عندما يتعلق الأمر بجدران الحمام والمطبخ فإنك تبحث عن شيء يدوم طويلًا ويسهل تنظيفة وتختلف أشكاله وألوانه ويعطي مظهر أنيق ومناسب، ولذلك يأتي السيراميك المنقوش كحل أمثل للإبتعاد عن الكلاسيكية مع إعطاء ملمس بارز وشكل مميز.
إذا كنت ترغب في عمل جدار فاصل وبسيط في منزلك، فبإمكانك الاعتماد على الجبس وتشكيلة بأي طريقة ترغب بها، كما يمكنك طلائة باللون الذي يناسبك ويتماشى مع الأثاث والألوان، في حين انه رخيص لا يكلفك أموالًا باهظة.
بالرغم من كلاسكية الجدران الخرسانية وتعدادها في كل مكان، إلا أن تصميمها برسومات بارزة يعطيها القيمة والاختلاف، ويمكن طلائها بأي لون كان، فيما تناسب الأثاث والديكورات المختلفة داخل الغرفة.
يعتبر الجدار المبطن من الطرق الجديدة والحديقة لعمل الجدران، ويمكن اختياره باللون الذي يناسب الأثاث، يعطي ملمس ناعم وإطلالة رائعة ومميزة، يبدو عليه الاختلاف والجمال، له رونق خاص ومميز، وهو مثال ملوكي يعطي الشعور بالكلاسكية.
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