12 فكرة لجدران مذهلة تليق بمنزلك

يوفر الخشب الدفء في المكان بالإضافة إلى بساطته واللمسة التي من وحي الطبيعة، كما إنه يتماشى تمامًا مع أي ديكور ومع أشكال الأثاث المختلفة، وهو متعدد الاستخدامات ويناسب أي مساحة كبيرة كانت أو صغيرة، كما يمكن عن طريق تنظيم الأثاث وشكل المكان أن يعطي الجدار الخشبي انطباع ريفي أو يعطي انطباع بالعصرية والحداثة وفي هذا التصميم يبدو عصري وأنيق ومميز ويناسب الديكور المحبط به في الغرفة.