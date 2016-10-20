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12 فكرة لجدران مذهلة تليق بمنزلك

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Paredes 3D, A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials جدران وأرضياتديكورات الجدران أنسجة طبيعية White
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يمكن لـ الجدران أن تعطي لمسة مختلفة في منزلك تتنوع بين الكلاسكية والحداثة، ويمكن تصميمها بالشكل الذي يتناسب مع مساحة منزلك وديكوراته، كما يمكن لها ان تغير نمط الغرفة في منزلك، كما أن الموضوع مرن بحيث يمكنك اختيار ما يناسب ميزانيتك ويتماشى مع قدراتك الشرائية، ولذلك يقدم لك هوميفاي 12 فكرة لجدران مذهلة لتليق بمنزلك.

1. الجدران العارية.. الطوب اللبن

Encinos, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة السفرة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

 بالتأكيد تسهم المواد المجردة في تكوين شخصية المكان، حيث تعطي الجدران العارية هنا طابع كلاسيكي وسحر خاص يظهر في عدم انتظام الطوب وملمسه الذي يبدو خشن وصلب، وتصنع شخصية مختلفة للمكان ويمكن استخدام أي ديكور يناسب معها حسب الزوق فهي مرنة وتتماشى مع الأشكال المختلفة للأثاث.

2. الخشب أسلوب حديث وأنيق ومتطور

Casa Basaltica, grupoarquitectura grupoarquitectura غرفة الميديا
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

 يوفر الخشب الدفء في المكان بالإضافة إلى بساطته واللمسة التي من وحي الطبيعة، كما إنه يتماشى تمامًا مع أي ديكور ومع أشكال الأثاث المختلفة، وهو متعدد الاستخدامات ويناسب أي مساحة كبيرة كانت أو صغيرة، كما يمكن عن طريق تنظيم الأثاث وشكل المكان أن يعطي الجدار الخشبي انطباع ريفي أو يعطي انطباع بالعصرية والحداثة وفي هذا التصميم يبدو عصري وأنيق ومميز ويناسب الديكور المحبط به في الغرفة.

3. اختلاط عناصر مختلفة

CasaCor | 2012 | Arqtª Camila Rosa e Juliana Valias, Folha Paisagismo Folha Paisagismo الممر الحديث، المدخل و الدرج
Folha Paisagismo

Folha Paisagismo
Folha Paisagismo
Folha Paisagismo

 يبدو التصميم الجدار المتكون من عناصر مختلفة غاية في الجمال والروعة ومختلف وغير تقليدي، حيث تتناغم القطع الحجرية مع القطع المعدنية بطريقة مذهلة ومميزة، فالقطع الحجرية تعطي دفء والمعدنية تعطي لمعان للمكان، بالإضافة إلى اللمسات الخضراء التي تزينه وتقوم بدورها لظهوره بمظهر ريفي في غرفة تجمع ديكوراتها بين العصرية والكلاسيكية.

4. جدران تشبه الحدائق في تصميمها

MUROS VERDES , GREEN MARKET DECO S.A. DE C.V. GREEN MARKET DECO S.A. DE C.V. منازل مواد مُصنعة Green
GREEN MARKET DECO S.A. DE C.V.

GREEN MARKET DECO S.A. DE C.V.
GREEN MARKET DECO S.A. DE C.V.
GREEN MARKET DECO S.A. DE C.V.

إن كان لديك مساحة كبيرة وجدار واسع ومساحة مناسبة لعمل جدران عشبية فلا تتردد، فهي تخلق أجواء الحديقة الناعمة، وتبدو جميلة ومميزة، فاللون الأخضر يعطي صفاء ونقاء للمكان، ويتماشى مع كافة الألوان والديكورات التي يمكن أن تحظى بها في الغرفة.

5. نسيج من الصخور مع الحجارة الطبيعية

Portfolio, guido anacker photographie guido anacker photographie غرفة المعيشة
guido anacker photographie

guido anacker photographie
guido anacker photographie
guido anacker photographie

 دمج العناصر الطبيعية معًا دومًا يعطي شعور مختلف، وكانت هذه الفكرة ناجحة تمامًا حينما تم استخدامها كجدران للمنزل إذ إنها تعطيه الدفء والأناقة، وتغمره بسحر الكلاسكية وتتألق حينما يكون الأثاث خشبي والأرضية خشبية فيبدو المكان مشعًا بالحيوية والبساطة والهدوء.

6. الحجر الصناعي للميزانية القليلة

homify جدران Red
homify

homify
homify
homify

 إذا كانت ميزانيتك لا تكفي لعمل جدار حجري مميز، فيمكنك الاعتماد على الحجز الصناعي والذي يتشكل بالألوان التي تريدها ويمكنك اختياره وتصميمه بما يناسب ديكورات وألوان أثاثك.

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7. تأثير الإضاءة مع الجدران ثلاثية الأبعاد

Paredes 3D, A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials جدران وأرضياتديكورات الجدران أنسجة طبيعية White
A EXCLUSIVA – Sustainable Buildings Materials

A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials
A EXCLUSIVA – Sustainable Buildings Materials
A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials

 تعتبر اللوحات ثلاثية الأبعاد من أفضل التصاميم المعاصرة ومتعددة المزايا، ليس فقط لمظهرها الجمالي الرائع ولكن لأنها يمكن ان تتحد مع الإضاءة التي تختارها وتظهر إطلالة مختلفة للمكان.

8. إذا كنت تبحث عن الاختلاف.. متعدد كلوريد الفينيل

Apartamento compacto, moderno e clean, Studio² Studio² غرفة السفرة Wood effect
Studio²

Studio²
Studio²
Studio²

 عند البحث عن الاختلاف يصبح متعدد كلوريد الفينيل هو المادة الأفضل لسهولة تشكيله بالطريقة التي تريدها في أي مكان، وذلك لأنه مقاوم للرطوبة، ويسهل تنظيفة والحفاظ عليه، ويظهر بقوام متميز في الغرفة.

9. السيراميك الحل الأمثل للحمام والمطبخ

Willowa Aleja, NA NO WO ARCHITEKCI NA NO WO ARCHITEKCI جدران
NA NO WO ARCHITEKCI

NA NO WO ARCHITEKCI
NA NO WO ARCHITEKCI
NA NO WO ARCHITEKCI

 عندما يتعلق الأمر بجدران الحمام والمطبخ فإنك تبحث عن شيء يدوم طويلًا ويسهل تنظيفة وتختلف أشكاله وألوانه ويعطي مظهر أنيق ومناسب، ولذلك يأتي السيراميك المنقوش كحل أمثل للإبتعاد عن الكلاسيكية مع إعطاء ملمس بارز وشكل مميز.

10. الجدران الفاصلة من الجبس

Departamento CGB , ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea غرفة السفرة
ARCO Arquitectura Contemporánea

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

 إذا كنت ترغب في عمل جدار فاصل وبسيط في منزلك، فبإمكانك الاعتماد على الجبس وتشكيلة بأي طريقة ترغب بها، كما يمكنك طلائة باللون الذي يناسبك ويتماشى مع الأثاث والألوان، في حين انه رخيص لا يكلفك أموالًا باهظة.

11. جدران خرسانية برسومات بارزة

Paredes 3D, A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials جدران وأرضياتديكورات الجدران أنسجة طبيعية White
A EXCLUSIVA – Sustainable Buildings Materials

A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials
A EXCLUSIVA – Sustainable Buildings Materials
A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials

بالرغم من كلاسكية الجدران الخرسانية وتعدادها في كل مكان، إلا أن تصميمها برسومات بارزة يعطيها القيمة والاختلاف، ويمكن طلائها بأي لون كان، فيما تناسب الأثاث والديكورات المختلفة داخل الغرفة.

12. جدار مبطن على طراز ملوكي

Departamento GC, kababie arquitectos kababie arquitectos غرفة نوم
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

 يعتبر الجدار المبطن من الطرق الجديدة والحديقة لعمل الجدران، ويمكن اختياره باللون الذي يناسب الأثاث، يعطي ملمس ناعم وإطلالة رائعة ومميزة، يبدو عليه الاختلاف والجمال، له رونق خاص ومميز، وهو مثال ملوكي يعطي الشعور بالكلاسكية.

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