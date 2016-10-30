10 أفكار مختلفة لتزيين جدران غرفة نومك

الحجارة هي الخيار الأمثل لأولئك الذين يحبون الأجواء الريفية والاتصال مع الطبيعة، فيبدو هذا الجدار أنيق ومناسب لخلق أجواء من وحي الطبيعة، يعطي لمسة هدوء وبساطة رائعة للغرفة.

تفضلوا لقراءة المقال التالي، تصميم لشقة متكاملة على مساحة 40 متر