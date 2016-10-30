10 أفكار مختلفة لتزيين جدران غرفة نومك

تعتبر غرفة النوم هي الجناح الملكي في أي منزل، ومركز الاسترخاء والراحة، لذلك يجب أن يتم اختيار أثاثها وألوانها وديكوراتها بدقة كي لا تفقد هذا الشعور، إذ أن جدران الغرفة هي الأعمدة الأساسية لبنائها، وهناك طرق عديدة ومختلفة لتصميم ديكوراتها وجعلها مميزة، وفي هذا المقال يقدم لك هوميفاي 8 أفكار مختلفة لتزيين جدران غرفة نومك.
يمكنك طلاء جدران الغرفة بألوان فاتحة إن كنت من محبي الهدوء، ولكن إن كانت لديك الجراءة والقوة فإنك حتمًا ستدعم وجود الألوان القاتمة والقوية، والتي تضفي ظلال على الغرفة وتظهر تناغم مع بعضها وأناقة، يجب أن يكون لديك القدرة على مواجهة التناقضات الواضحة في الألوان، كما يجب أن يتم اختيار الألوان بعناية بحيث تتماشى مع بعضها وتعطي اتزان ووضوح.
من الشائع استخدام الصور العائلية على جدران غرفة المعيشة، ولكن ماذا لو كانت هذه الصور على جدران غرفة النوم!، كما يمكن أن يتم وضعها في إطارات مختلفة وملونة، أو تكون بدون إطارات، كما يمكن أيضًا وضع رسومات مختلفة سواء كانت مرتبطة بذكريات معينة أو غير ذلك، وتوضع هكذا على جدران غير منقوشة لتلفت الانتباه وتكون واضحة أكثر.
إذا كنت تبحث عن الخيار الأمثل للميزانية القليلة، فإن ورق الحائط هو الأفضل لذلك، يمكنك ان تجده بمختلف الأشكال والألوان والرسومات وبتكلفة أقل كثيرًا من تلك التي يمكن أن تتكلفها في الجدران الأخرى.
إن كنت تبحث عن اللمسة الكلاسكية في غرفة النوم، فيمكنك الاتجاه إلى الطوب اللبن لعمل جدار حجري بسيط يعطي شعور بالدفء والكلاسكية، يسير على النمط الريفي، ويراهن على جمال غرفتك، بالإضافة إلى استخدام المجسمات مثل الاّلات الموسيقية أو التحف ووحدات الإضاءة لتزيين الجدار الحجري بطريقة جميلة.
إذا كانت غرفتك صغيرة فإن أفضل طريقة لجعلها تبدو أكبر وأكثر اتساعًا هو استخدام المرايا، هذا بالإضافة إلى طلاء الجدران بألوان فاتحة، بحيث يمكن تثبيت مراّة كبيرة في أحد الجدران مع إطار بسيط منقوش بطريقة مميزة، فإنها تعطي لمسة مختلفة وجذابة.
لا شيء أجمل من إمكانية اختيارك لصورة معينة لشيء تحبه سواء كان منظر طبيعي أو حيوان معين أو حتى ممثل مشهور أو اّلة موسيقية لتكون هي لوحة الديكور في غرفة نومك، يبدو الأمر بسيط ورخيص الثمن ولكنه مميز ويمكنك من الحصول على الرسمة التي تحبها.
تنطلق تلك الفكرة بميزة وجمال بحيث يمكنك أن تستغل أحد أركان الغرفة في رسم منظر طبيعي أو صورة معينة مباشرة على الجدران، ليبدو وكأنه قطعة فنية في الغرفة، ويمكنك اختيار ما يناسبك ويناسب أثاث غرفتك من أشكال وألوان.
يعتبر ضوء وألوان الباستيل أي الألوان الهادئة الأفضل والأنسب لغرف النوم، فهي تعطي لمسة من الهدوء والانسجام، مما يساعد على التوفيق والتناغم بين الألوان، فهو أفضل من غيره من ألوان الطلاء الكثيرة والتي ربما لا تتناسب مع أثاث الغرف، كما يمكن عمل الرسومات البارزة عليه بسهولة فتعطي إطلالة رائعة.
إذا كنت من محبي الأعمال الفنية والألوان المختلفة، فلا تدع هذه الفرصة في أن يكون لديك لوحة فنية في غرفة نومك، لتعطي إطلالة فنية رائعة على الجدران.
الحجارة هي الخيار الأمثل لأولئك الذين يحبون الأجواء الريفية والاتصال مع الطبيعة، فيبدو هذا الجدار أنيق ومناسب لخلق أجواء من وحي الطبيعة، يعطي لمسة هدوء وبساطة رائعة للغرفة.
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