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10 أفكار مختلفة لتزيين جدران غرفة نومك

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
homify غرفة نوم
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تعتبر غرفة النوم هي الجناح الملكي في أي منزل، ومركز الاسترخاء والراحة، لذلك يجب أن يتم اختيار أثاثها وألوانها وديكوراتها بدقة كي لا تفقد هذا الشعور، إذ أن جدران الغرفة هي الأعمدة الأساسية لبنائها، وهناك طرق عديدة ومختلفة لتصميم ديكوراتها وجعلها مميزة، وفي هذا المقال يقدم لك هوميفاي 8 أفكار مختلفة لتزيين جدران غرفة نومك.

1. تناغم الألوان

La Carlota, Estudio Sespede Arquitectos Estudio Sespede Arquitectos منازل
Estudio Sespede Arquitectos

Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos

 يمكنك طلاء جدران الغرفة بألوان فاتحة إن كنت من محبي الهدوء، ولكن إن كانت لديك الجراءة والقوة فإنك حتمًا ستدعم وجود الألوان القاتمة والقوية، والتي تضفي ظلال على الغرفة وتظهر تناغم مع بعضها وأناقة، يجب أن يكون لديك القدرة على مواجهة التناقضات الواضحة في الألوان، كما يجب أن يتم اختيار الألوان بعناية بحيث تتماشى مع بعضها وتعطي اتزان ووضوح.

2. صور العائلة

ESPACIOS PEQUEÑOS , CASA CALDA CASA CALDA غرفة نوم
CASA CALDA

CASA CALDA
CASA CALDA
CASA CALDA

 من الشائع استخدام الصور العائلية على جدران غرفة المعيشة، ولكن ماذا لو كانت هذه الصور على جدران غرفة النوم!، كما يمكن أن يتم وضعها في إطارات مختلفة وملونة، أو تكون بدون إطارات، كما يمكن أيضًا وضع رسومات مختلفة سواء كانت مرتبطة بذكريات معينة أو غير ذلك، وتوضع هكذا على جدران غير منقوشة لتلفت الانتباه وتكون واضحة أكثر.

3. ورق الحائط

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

 إذا كنت تبحث عن الخيار الأمثل للميزانية القليلة، فإن ورق الحائط هو الأفضل لذلك، يمكنك ان تجده بمختلف الأشكال والألوان والرسومات وبتكلفة أقل كثيرًا من تلك التي يمكن أن تتكلفها في الجدران الأخرى.

4. الطوب اللبن

Дизайн интерьера 4-ком. квартиры, GP-ARCH GP-ARCH غرفة نوم
GP-ARCH

GP-ARCH
GP-ARCH
GP-ARCH

إن كنت تبحث عن اللمسة الكلاسكية في غرفة النوم، فيمكنك الاتجاه إلى الطوب اللبن لعمل جدار حجري بسيط يعطي شعور بالدفء والكلاسكية، يسير على النمط الريفي، ويراهن على جمال غرفتك، بالإضافة إلى استخدام المجسمات مثل الاّلات الموسيقية أو التحف ووحدات الإضاءة لتزيين الجدار الحجري بطريقة جميلة.

5. المرايا

Bedroom, Richmond Place, Bath Concept Interior Design & Decoration Ltd غرفة نوم
Concept Interior Design &amp; Decoration Ltd

Bedroom, Richmond Place, Bath

Concept Interior Design & Decoration Ltd
Concept Interior Design &amp; Decoration Ltd
Concept Interior Design & Decoration Ltd

 إذا كانت غرفتك صغيرة فإن أفضل طريقة لجعلها تبدو أكبر وأكثر اتساعًا هو استخدام المرايا، هذا بالإضافة إلى طلاء الجدران بألوان فاتحة، بحيث يمكن تثبيت مراّة كبيرة في أحد الجدران مع إطار بسيط منقوش بطريقة مميزة، فإنها تعطي لمسة مختلفة وجذابة.

6. اللوحات المرسومة

Spazio Park, Sónia Cruz - Arquitectura Sónia Cruz - Arquitectura غرفة نوم
Sónia Cruz – Arquitectura

Sónia Cruz - Arquitectura
Sónia Cruz – Arquitectura
Sónia Cruz - Arquitectura

 لا شيء أجمل من إمكانية اختيارك لصورة معينة لشيء تحبه سواء كان منظر طبيعي أو حيوان معين أو حتى ممثل مشهور أو اّلة موسيقية لتكون هي لوحة الديكور في غرفة نومك، يبدو الأمر بسيط ورخيص الثمن ولكنه مميز ويمكنك من الحصول على الرسمة التي تحبها.

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7. الرسم على الجدران

Vinilos decorativos florales, Goodvinilos Goodvinilos جدران وأرضياتديكورات الجدران
Goodvinilos

Goodvinilos
Goodvinilos
Goodvinilos

 تنطلق تلك الفكرة بميزة وجمال بحيث يمكنك أن تستغل أحد أركان الغرفة في رسم منظر طبيعي أو صورة معينة مباشرة على الجدران، ليبدو وكأنه قطعة فنية في الغرفة، ويمكنك اختيار ما يناسبك ويناسب أثاث غرفتك من أشكال وألوان.

8. ألوان الباستيل

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design غرفة نوم
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

 يعتبر ضوء وألوان الباستيل أي الألوان الهادئة الأفضل والأنسب لغرف النوم، فهي تعطي لمسة من الهدوء والانسجام، مما يساعد على التوفيق والتناغم بين الألوان، فهو أفضل من غيره من ألوان الطلاء الكثيرة والتي ربما لا تتناسب مع أثاث الغرف، كما يمكن عمل الرسومات البارزة عليه بسهولة فتعطي إطلالة رائعة.

9. الأعمال الفنية

Apartamento A3_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة نوم
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

 إذا كنت من محبي الأعمال الفنية والألوان المختلفة، فلا تدع هذه الفرصة في أن يكون لديك لوحة فنية في غرفة نومك، لتعطي إطلالة فنية رائعة على الجدران.

10. نمط ريفي

PROMOCIÓN 4 LOFTS , Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño غرفة نوم
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño

Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño

 الحجارة هي الخيار الأمثل لأولئك الذين يحبون الأجواء الريفية والاتصال مع الطبيعة، فيبدو هذا الجدار أنيق ومناسب لخلق أجواء من وحي الطبيعة، يعطي لمسة هدوء وبساطة رائعة للغرفة.

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