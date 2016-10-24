روعة التصميم والألوان في شقة 53 متر

تزيين شقة صغيرة يعتبر عمل مميز ودقيق، ويجب أن يكون ذلك بطريقة مناسبة وفقًا لاحتياجات أصحابها وزوقهم الخاص، ولدنيا في هذا المقال مجموعة صور توضح كيفية تقسييم شقة صغيرة من 53 متر مربع، وتنظيمها بشكل جيد لتسع كل احتياجات اصحابها، وتضم الأركان الأساسية للمنزل من غرفة نوم وغرفة سفرة ومعيشة، وحمام ومطبخ غاية في الأناقة.
الاعتماد على الألوان الفاتحة يخلق اتساع وتناغم واضح ويزيد من سطوع الضوء في المكان، وهنا في مساحة كبيرة مفتوحة دون فواصل تجتمع غرفة المعيشة وغرفة الطعام في إطار واحد، إلى جانب ترك مساحات وفراغات مناسبة بينهم تسمح بالتنقل ولا تخلق اختناق وضيق في المكان، إضافة إلى توحيد لون الأرضية والتي تم عملها من الخشب الفاتح المتين، واختيار اللون الأبيض للجدران لتعطي إنارة واتساع وصفاء في المكان.
لدينا ركن معيشة بسيط وأنيق، وممتد إلى الشرفة، والأثاث مكون من أريكة بالداخل وأريكة بالشرفة من القماش القطيفة بالون البيج، مع كرسي من الجلد الأبيض، هذا إلى جانب اللوحة السوداء الأنيقة التي تبدو كالمراّه على الحائط وتعطي لمسة خاصة بالمكان، بالإضافة إلى اللمسات الخضراء بالشرفة والتي تجعل الإطلالة مميزة وانيقة، ويكتمل ديكور المكان بالسجادة ذات اللمسة الناعمة على الأرضية، ووحدات الإضاءة المرصعة في السقف الخرساني.
تعد المرايا هي الحل الأمثل للتغلب على مشكلة صغر وضيق المساحة، ولذلك فقد استغلت هذه الشقة أحد جوانبها في عمل جدار من المرايا الأنيقة والتي تعطي اتساع للمكان وتعكس فيه الأضواء وتضيف لمسة مميزة وجميلة، كما إنها تفصل بين غرفة المعيشة والمطبخ.
بالرغم من صغر المساحة إلا انه تم توزيع تفاصيل المطبخ بشكل جيد، فقد تم الاعتماد أيضًا على اللون الأبيض والإضاءة المناسبة لإعطاء اتساع، بالإضافة إلى وضع الأشياء كلها في جانب واحد كي تعطي مساحة تسمح بالتنقل في المكان.
مهما كان المكان صغير، يمكنك صناعة غرفة طعام أنيقة ومميزة حينما تحسن اختيار ديكوراتها وألوانها، وهنا قد تم استخدام ألوان فاتحة تتماشى مع ديكورات الشقة وألوانها، وتتكون من أريكة كبيرة بعدة وسائد ومنضدة خشبية بيضاء وكراسي بلاستيكية متينة من اللون الأبيض، وتضفي وحدات الإضاءة لمسة سحرية على المكان، حيث تم وضع إضاءة أسفل الأريكة مع تلك الوحدات السوداء التي تتدلى من السقف الخرساني وتقترب من منضدة السفرة، لتعطي لمسة ديكورية مختلفة ورائعة.
بالرغم من صغر حجم الحمام إلا انه لا يجب إهمال تفاصيله، فقد تم اختيار المرايا لتكون الحل الأمثل لزيادة حجمه ومساحته، إضافة إلى حوض الوجه والمرحاض المصنوعان من السيراميك الأبيض السادة، والأرضية الخشبية التي تعطي لمسة أنيقة وبسيطة للحمام، كما تم الاعتماد على الزهور الحمراء لاستكمال ديكورات الحمام وإعطاء لمسة جمالية رائعة.
ربما المساحة في الشقة صغيرة جدًا، إلا ان ذكاء استغلال المساحات وحسن ترتيبها وتنظيمها أعطى الفرصة المناسبة لخلق ركن صغير وعمل غرفة لغسيل الملابس، يتكون أثاثها من أرفف ودواليب باللون الأبيض مع بعض اللمسات الخضراء الأنيقة.
يبدو مدهشًا عمل استديو صغير للبس مع مكتب صغير للمذاكرة، فقد تم الاعتماد على الألوان الفاتحة في الجدران، مع الأريكة الطويلة وسطح مكتبي صغير وكرسي شفاف، إلى جانب الخزانة الكبيرة لحمل الملابس بالأبواب الشفافة، وتلك اللمسة الانيقة لوحدات الإضاءة المرصعة في السقف والتي تتدلى على الجدار.
غرفة النوم هي الركن الملوكي للمنزل، ولذلك فقد تم الاعتناء بإختيار الألوان المحايدة لتفاصيلها، فتتدرج الألوان بين البيج والبني الفاتح، إلى جانب اللمسة الأنيقة لوحدات الإضاءة المرصعة في السقف، والمراّة الرائعة التي تعطي اتساع وأناقة للمكان.
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