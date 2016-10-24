روعة التصميم والألوان في شقة 53 متر

مهما كان المكان صغير، يمكنك صناعة غرفة طعام أنيقة ومميزة حينما تحسن اختيار ديكوراتها وألوانها، وهنا قد تم استخدام ألوان فاتحة تتماشى مع ديكورات الشقة وألوانها، وتتكون من أريكة كبيرة بعدة وسائد ومنضدة خشبية بيضاء وكراسي بلاستيكية متينة من اللون الأبيض، وتضفي وحدات الإضاءة لمسة سحرية على المكان، حيث تم وضع إضاءة أسفل الأريكة مع تلك الوحدات السوداء التي تتدلى من السقف الخرساني وتقترب من منضدة السفرة، لتعطي لمسة ديكورية مختلفة ورائعة.