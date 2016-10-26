9 ديكورات لتزين واجهة منزلك بالنباتات

تعد واجهة المنزل دليل لذوق صاحبه، فالبعض يفضل واجهة بتصميم بسيط ونقى والبعض الآخر يفضل إضافة لمسات من الطبيعة كحديقة صغيرة من الأشجار أو الزهور.
ولما تضيفه الطبيعة الخضراء من ديكورات مميزة لواجهة المنزل/ نعرض لك 9 ديكورات مميزة ستلهمك لتزيين واجهة منزلك ببعض النباتات والزهور.
تتبع واجهة المنزل نمط التفاصيل الهندسية، لذلك زُينت الواجهة بزهور فى مساحة مربعة تتماشى مع النمط الهندسى وتضفى جو من الإنتعاش بألوانها المتنوعة الزاهية.
وهنا منزل على الطراز الحديث المعتمد على اللون الأبيض، استخدم فى تزيين واجهته نباتات على جانبى السلالم بجانب تزين أدراج السلم بأعشاب صغيرة.
على غرار النمط الحديث لواجهات المنازل التى تمزج بين الخشب والزجاج، تعد الحدائق عنصر أساسى من عناصر الواجهة خاصة مع تصميم غير تقليدى ومميز مثل نباتات رأسية تزين جدران المدخل.
منزل ذو تصميم كلاسيكى تتسم واجهته بتدرج فى البناء وتتنوع النباتات التى تحيط بواجهة المنزل مابين عشب يغطى الأرضية ونباتات متسلقة بجانب أشجار مختلفة حول المنزل.
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منزل آخر على الطراز الكلاسيكى ويتبع تصميم الواجهة نمط منازل البحر الأبيض المتوسط فتغطى الواجهة بالزهور والنباتات على الجوانب المحيطة بالأبواب والنوافذ، كما توزع النباتات أيضًا على أسوار الشرفات بشكل متناسق.
ننتقل إلى واجهة أخرى لمنزل يتبع نمط المينمال فى التصميم المعمارى ويخصص مساحة كبيرة للركن الأخضر حول واجهة المنزل بجانب تخصيص ركن لزهور ملونة لتكسر رتابة وحدة اللون الأخضر بجانب زراعة نخلة وسط الأزهار.
فى تصميم المنزل هنا زُين التراس بزهور رومانسية ومتنوعة الألوان والأحجام، بجانب تصميم أرضية فنية من العشب أمام واجهة المنزل.
منزل يقع فى أحضان الطبيعة الريفية مغطى بأشجار وزهور حمراء تزين سقف المنزل بأكمله، وتدمج مع زهور ونباتات مختلفة موزعة على الأعمدة والجدران الخشبية للمنزل وتشكل لوحة فنية فريدة مع ألوان السماء والأرض.
منزل عصرى بتصميم مميز جدًا، حيث يغطى الروف بأكمله من الأعشاب الخضراء ما يضفى جو من الحياة والطاقة. كذلك تغطى الأرضية المواجهة لباب لمنزل بالأعشاب الخضراء والأشجار وبلمسة عصرية بسيطة يمهد طريق من الطوب بين العشب.