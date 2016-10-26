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9 ديكورات لتزين واجهة منزلك بالنباتات

هنادى موسى هنادى موسى
Casa Martindale, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS منازل
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تعد واجهة المنزل دليل لذوق صاحبه، فالبعض يفضل واجهة بتصميم بسيط ونقى والبعض الآخر يفضل إضافة لمسات من الطبيعة كحديقة صغيرة من الأشجار أو الزهور.

ولما تضيفه الطبيعة الخضراء من ديكورات مميزة لواجهة المنزل/ نعرض لك 9 ديكورات مميزة ستلهمك لتزيين واجهة منزلك ببعض النباتات والزهور.

1- مربع من الزهور

Casa Caritas No.58, ARQUIPLAN ARQUIPLAN منازل
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

تتبع واجهة المنزل نمط التفاصيل الهندسية، لذلك زُينت الواجهة بزهور فى مساحة مربعة تتماشى مع النمط الهندسى وتضفى جو من الإنتعاش بألوانها المتنوعة الزاهية.

2- طريق أخضر

Casa 26, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design منازل
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

وهنا منزل على الطراز الحديث المعتمد على اللون الأبيض، استخدم فى تزيين واجهته نباتات على جانبى السلالم بجانب تزين أدراج السلم بأعشاب صغيرة.

3- حديقة رأسية

Loft Sustentável - Ambiente da Casa Cor SC 2015, Studium Saut Arte & Interiores Studium Saut Arte & Interiores منازل
Studium Saut Arte &amp; Interiores

Studium Saut Arte & Interiores
Studium Saut Arte &amp; Interiores
Studium Saut Arte & Interiores

على غرار النمط الحديث لواجهات المنازل التى تمزج بين الخشب والزجاج، تعد الحدائق عنصر أساسى من عناصر الواجهة خاصة مع تصميم غير تقليدى ومميز مثل نباتات رأسية تزين جدران المدخل.

4- ديكور كلاسيكى

Casa Martindale, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS منازل
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

منزل ذو تصميم كلاسيكى تتسم واجهته بتدرج فى البناء وتتنوع النباتات التى تحيط بواجهة المنزل مابين عشب يغطى الأرضية ونباتات متسلقة بجانب أشجار مختلفة حول المنزل.

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5- زهور بكل مكان

TERRAZZO IN PIETRA SERENA, RASPANTI PIETRA SERENA SRL RASPANTI PIETRA SERENA SRL منازل حجر Grey
RASPANTI PIETRA SERENA SRL

RASPANTI PIETRA SERENA SRL
RASPANTI PIETRA SERENA SRL
RASPANTI PIETRA SERENA SRL

منزل آخر على الطراز الكلاسيكى ويتبع تصميم الواجهة نمط منازل البحر الأبيض المتوسط فتغطى الواجهة بالزهور والنباتات على الجوانب المحيطة بالأبواب والنوافذ، كما توزع النباتات أيضًا على أسوار الشرفات بشكل متناسق.

6- ديكور واجهة على نمط المينمال

Casa Térrea - contemporânea, Camila Castilho - Arquitetura e Interiores Camila Castilho - Arquitetura e Interiores منازل خشب White
Camila Castilho – Arquitetura e Interiores

Camila Castilho - Arquitetura e Interiores
Camila Castilho – Arquitetura e Interiores
Camila Castilho - Arquitetura e Interiores

ننتقل إلى واجهة أخرى لمنزل يتبع نمط المينمال فى التصميم المعمارى ويخصص مساحة كبيرة للركن الأخضر حول واجهة المنزل بجانب تخصيص ركن لزهور ملونة لتكسر رتابة وحدة اللون الأخضر بجانب زراعة نخلة وسط الأزهار.

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7- ديكور الواجهة لمنزل بنمط ريفى

CASA RUSTICA/RAFFINATA, STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO منازل
STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO

STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO
STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO
STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO

فى تصميم المنزل هنا زُين التراس بزهور رومانسية ومتنوعة الألوان والأحجام، بجانب تصميم أرضية فنية من العشب أمام واجهة المنزل.

8- طبيعة ساحرة

Fazenda Santa Izabel, LM Arquitetura | Conceito LM Arquitetura | Conceito منازل
LM Arquitetura | Conceito

LM Arquitetura | Conceito
LM Arquitetura | Conceito
LM Arquitetura | Conceito

منزل يقع فى أحضان الطبيعة الريفية مغطى بأشجار وزهور حمراء تزين سقف المنزل بأكمله، وتدمج مع زهور ونباتات مختلفة موزعة على الأعمدة والجدران الخشبية للمنزل وتشكل لوحة فنية فريدة مع ألوان السماء والأرض.

9- نمط عصرى مميز

Casa VSP + JUR, sanzpont [arquitectura] sanzpont [arquitectura] منازل
sanzpont [arquitectura]

sanzpont [arquitectura]
sanzpont [arquitectura]
sanzpont [arquitectura]

منزل عصرى بتصميم مميز جدًا، حيث يغطى الروف بأكمله من الأعشاب الخضراء ما يضفى جو من الحياة والطاقة. كذلك تغطى الأرضية المواجهة لباب لمنزل بالأعشاب الخضراء والأشجار وبلمسة عصرية بسيطة يمهد طريق من الطوب بين العشب.

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