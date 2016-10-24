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6 أنماط لمدخل استقبال مميز لمنزلك

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Residencia Toronjos, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas الممر الحديث، المدخل و الدرج
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يعتبر مدخل منزلك هو الواجهة الحقيقة للداخل، ومنه تظهر شخصية أصحاب المنزل وزوقهم في استقبال ضيوفهم، ولذلك يجب ان يتم اختيار ديكورات المدخل بعناية، لأنها تعطي الانطباع الاول عن المكان، ولأن هوميفاي يسعى لتقديم كل جديد فإنه يقدم لك في هذا المقال 6 أنماط لمدخل استقبال مميز لمنزلك.

1. تباين الألوان.. وتحفة مميزة

Residencia Toronjos, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas الممر الحديث، المدخل و الدرج
Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas

 الجدار المختلف بألوان زاهية يعطي تميز واضح للمكان، ولدينا هنا نموزج مميز لمدخل المنزل حيث الأرضية الرخامية الفاتحة، والجدران البيضاء التي يكسر برودتها هذا اللون البرتقالي الذي دخل على أحد الجدران بإمتداد المكان، يعطي زهو وحركة واضحة للمكان، فيبدو المدخل حيوي أنيق، إضافة إلى تلك التحفة الفنية والمراّة أعلى الصندوق الخشبي المنقوش، والذي يكتمل الديكور بهم وبتميزهم.

2. الجدران الفاتحة لزيادة الضوء

Espacios ARCA, Marmoles ARCA Marmoles ARCA الممر الحديث، المدخل و الدرج
Marmoles ARCA

Marmoles ARCA
Marmoles ARCA
Marmoles ARCA

عندما يفتقر المكان وجود الشبابيك ومنافذ الضوء الطبيعي فإنه بإمكانك الانتقال إلى الألوان الفاتحة وخاصة الأبيض للحصول على الضوء في المكان، وإعطاء شعور بالخفة والابتعاد عن القتامة، مع الحفاظ على التقليل من الديكورات والزينة كي لا تعطي ظلال للمكان، ولدينا هنا مدخل بجدران بيضاء وأرضية رخامية بيضاء، مع القليل من اللمسات الديكورية التي تتمثل في منضدة خشبية كبيرة تحمل فازات الزرع، والشجرة الكبيرة بجانب الباب، فيبدو المكان غاية في الروعة والبساطة.

3. ألوان البحر.. تناغم الأبيض والأزرق

Mucor, MUEBLES MUCOR, S.L. MUEBLES MUCOR, S.L. سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
MUEBLES MUCOR, S.L.

MUEBLES MUCOR, S.L.
MUEBLES MUCOR, S.L.
MUEBLES MUCOR, S.L.

 يستمد هذا النمط جماله وحيويته من درجات اللون الأزرق التي تعطي هدوء وراحة واسترخاء، بالإضافة إلى انتشار الضوء بطريقة جيدة، وتناغم اللون الأبيض والازرق مع بعضهما الذي يعطي جمال وطابع خاص، حيث يسعى هذا النمط لدمج ألوان الطبيعة مع بعضها في مكانٍ واحد.

4. الحديقة اسلوب راقي

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

 يبدو عمل حديقة صغيرة من أفضل وأرقى الأساليب التي يمكن بها تزيين مدخل المنزل، ولدينا هنا أشجار مختلفة الأحجام مستندة إلى أرضية من الحصى الأبيض، مع بلاطات كبيرة للعبور، بالإضافة إلى اللون الأحمر القاتم الذي يعطي حيوية وقوة للمكان.

5. اللوحات الفنية.. نمط أسوي

Скандинавский лофт, Дизайн-студия HOLZLAB Дизайн-студия HOLZLAB الممر الصناعي، الرواق، الدرج.
Дизайн-студия HOLZLAB

Дизайн-студия HOLZLAB
Дизайн-студия HOLZLAB
Дизайн-студия HOLZLAB

 يبدو استخدام اللوحات في جانب من جوانب المكان وخاصة أمام المدخل غاية في الروعة والأناقة بحيث يلفت انتباه الضيوف مباشرة إليها عند الدخول، ولدينا هنا لوحة برسمة على النمط الأسيوي، إضافة إلى اللمسات الخضراء في جانب المكان، مع وجود المراّه كباب لإحدى الغرف ولكنها تعطي اتساع مميز للمكان.

6. الزهور كنمط مميز للترحيب

Caprice Deco, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

 يمكن للمسات الخضراء والزهور ان تكون هي المسؤولة عن الترحيب بضيوفك، ولدينا هنا تصميم بسيط وأنيق يبدو ريفي متكون من أرضية سيراميكية وكرسي استقبال خشبي، مع مراّة في الجانب تعطي اتساع ومظهر خاص، ولمسات من الزهور الخضراء والبنفسجية تعطي لمسة مميزة في مدخل المنزل.

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