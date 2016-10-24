يعتبر مدخل منزلك هو الواجهة الحقيقة للداخل، ومنه تظهر شخصية أصحاب المنزل وزوقهم في استقبال ضيوفهم، ولذلك يجب ان يتم اختيار ديكورات المدخل بعناية، لأنها تعطي الانطباع الاول عن المكان، ولأن هوميفاي يسعى لتقديم كل جديد فإنه يقدم لك في هذا المقال 6 أنماط لمدخل استقبال مميز لمنزلك.
الجدار المختلف بألوان زاهية يعطي تميز واضح للمكان، ولدينا هنا نموزج مميز لمدخل المنزل حيث الأرضية الرخامية الفاتحة، والجدران البيضاء التي يكسر برودتها هذا اللون البرتقالي الذي دخل على أحد الجدران بإمتداد المكان، يعطي زهو وحركة واضحة للمكان، فيبدو المدخل حيوي أنيق، إضافة إلى تلك التحفة الفنية والمراّة أعلى الصندوق الخشبي المنقوش، والذي يكتمل الديكور بهم وبتميزهم.
عندما يفتقر المكان وجود الشبابيك ومنافذ الضوء الطبيعي فإنه بإمكانك الانتقال إلى الألوان الفاتحة وخاصة الأبيض للحصول على الضوء في المكان، وإعطاء شعور بالخفة والابتعاد عن القتامة، مع الحفاظ على التقليل من الديكورات والزينة كي لا تعطي ظلال للمكان، ولدينا هنا مدخل بجدران بيضاء وأرضية رخامية بيضاء، مع القليل من اللمسات الديكورية التي تتمثل في منضدة خشبية كبيرة تحمل فازات الزرع، والشجرة الكبيرة بجانب الباب، فيبدو المكان غاية في الروعة والبساطة.
يستمد هذا النمط جماله وحيويته من درجات اللون الأزرق التي تعطي هدوء وراحة واسترخاء، بالإضافة إلى انتشار الضوء بطريقة جيدة، وتناغم اللون الأبيض والازرق مع بعضهما الذي يعطي جمال وطابع خاص، حيث يسعى هذا النمط لدمج ألوان الطبيعة مع بعضها في مكانٍ واحد.
يبدو عمل حديقة صغيرة من أفضل وأرقى الأساليب التي يمكن بها تزيين مدخل المنزل، ولدينا هنا أشجار مختلفة الأحجام مستندة إلى أرضية من الحصى الأبيض، مع بلاطات كبيرة للعبور، بالإضافة إلى اللون الأحمر القاتم الذي يعطي حيوية وقوة للمكان.
يبدو استخدام اللوحات في جانب من جوانب المكان وخاصة أمام المدخل غاية في الروعة والأناقة بحيث يلفت انتباه الضيوف مباشرة إليها عند الدخول، ولدينا هنا لوحة برسمة على النمط الأسيوي، إضافة إلى اللمسات الخضراء في جانب المكان، مع وجود المراّه كباب لإحدى الغرف ولكنها تعطي اتساع مميز للمكان.
يمكن للمسات الخضراء والزهور ان تكون هي المسؤولة عن الترحيب بضيوفك، ولدينا هنا تصميم بسيط وأنيق يبدو ريفي متكون من أرضية سيراميكية وكرسي استقبال خشبي، مع مراّة في الجانب تعطي اتساع ومظهر خاص، ولمسات من الزهور الخضراء والبنفسجية تعطي لمسة مميزة في مدخل المنزل.
تفضلوا لقراءة المقال التالي، تصميم لشقة متكاملة على مساحة 40 متر