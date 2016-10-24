6 أنماط لمدخل استقبال مميز لمنزلك

يمكن للمسات الخضراء والزهور ان تكون هي المسؤولة عن الترحيب بضيوفك، ولدينا هنا تصميم بسيط وأنيق يبدو ريفي متكون من أرضية سيراميكية وكرسي استقبال خشبي، مع مراّة في الجانب تعطي اتساع ومظهر خاص، ولمسات من الزهور الخضراء والبنفسجية تعطي لمسة مميزة في مدخل المنزل.

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