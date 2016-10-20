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15 فكرة للحصول على خزانة ملابس منسقة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta غرفة الملابس
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بالتأكيد قد سمعت أن المرأة تعطي اهتمام أكبر للملابس وترتيبها عن الرجل، لكن في الحقيقة الخزانة شيء مهم وضروري لكلا الطرفين، ويجب أن نوليها المزيد من الاهتمام لأنها تعطي انطباع عن شخصيتنا، لذا نحرص نحن في هوميفاي على تقديم المزيد من الأفكار التي تهمك، وفي هذا الموضوع نقدم لك 15 فكرة للحصول على خزانة رائعة مهما كانت حجم المساحة المتاحة لديك، حتمًا ستجد أكثر من تصميم في هذه الأفكار ينال إعجابك .   

1 – توزيع خزانة

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta غرفة الملابس
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

 في المحال التجارية يحرصوا دائمًا على أن تكون الملابس المعروضة مضاءة جيدًا، وهذا ما يجب أن يتوافر في خزانتك حتى تستطيع اختبار كل زاوية من الزي الذي سترديه، لذا يجب  الحرص على وضع مرآة كبيرة  مضاءة جيدًا بجوار خزانتك.  

2- خزانة واسعة على شكل حرف A

APARTAMENT GARNIZON W GDAŃSKU, Sikora Wnetrza Sikora Wnetrza غرفة الملابس
Sikora Wnetrza

Sikora Wnetrza
Sikora Wnetrza
Sikora Wnetrza

إذا كانت الفرصة التي أمامك لامتلاك خزانة هي تقاسمها مع شريك حياتك، لابد أن تقسمها إلى أدراج وأرفف كثيرة ومتساوية في المساحة حتى تستوعب أكبر قدر من الملابس ولا تختلط بعضها ببعض، فيصبح كل درج أو رف مخصص لأشياء محددة . 

3 – خزانة مع مرآة مضيئة لتصفيف الشعر ووضع المكياج

Mieszkanie w zabudowie szeregowej, styl eklektyczny - Białystok, Antracyt Antracyt غرفة نوم
Antracyt

Antracyt
Antracyt
Antracyt

إذا كنت تحلم بخزانة مثل المشاهير، يمكن إضافة بعض الإكسسورات والأثاث البسيط ليبرز جمال هذه الخزانة، تسريحة  بكرسي عملي ومرآة مضاءة جيدًا يمكنهم أن تجعلك تشعر بالنجومية كلما جلست أمامها.  

4 – رفوف أساسية في الخزانة

Apartament w Gdańsku 2012, formativ. indywidualne projekty wnętrz formativ. indywidualne projekty wnętrz غرفة نوم
formativ. indywidualne projekty wnętrz

formativ. indywidualne projekty wnętrz
formativ. indywidualne projekty wnętrz
formativ. indywidualne projekty wnętrz

بعد تقسيم الخزانة لا تنسى أن تخصص مساحة لبعض الرفوف التي تساعد في الحصول على مساحة أكبر للتخزين، فيمكنك أن تضع عليها الأحذية والحقائب أو الأكسسوارت. 

5 – استخدم المرايا لاعطاء إيحاء بكبر حجم الخزانة

minimalistyczne mieszkanie w Iławie, ap. studio architektoniczne Aurelia Palczewska ap. studio architektoniczne Aurelia Palczewska غرفة الملابس
ap. studio architektoniczne Aurelia Palczewska

ap. studio architektoniczne Aurelia Palczewska
ap. studio architektoniczne Aurelia Palczewska
ap. studio architektoniczne Aurelia Palczewska

هذه الحيلة تستخدم في المساحات الصغيرة، وتعتبر مثالية لوضع مرآة  داخل الخزانة لتبدو أكبر بكثير مما تبدو عليه، إذا كنت لا ترغب في استخدام الجدار، فـوضع المرايا حينئذ ستكون فكرة موفقة .  

6 – إضافة نوافذ كبيرة

Piso en el Eixample de Barcelona. 2013, Deu i Deu Deu i Deu غرفة الملابس
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

إذا كنت تستطيع وضع خزانتك لتكون مُطلة على النافذة، فهذه فرصة جيدة لتهوية ملابسك على الدوام وتعرضها للشمس، كما إنها ستمدك بضوء طبيعي كافي يساعدك في اختيار القطعة المناسبة لك .  

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7 – تقسيم الخزانة لاحتواء كل شيء خاص بك

VESTIDORES, CARE MOBILIARIO MADRID,S.L. CARE MOBILIARIO MADRID,S.L. غرفة الملابس
CARE MOBILIARIO MADRID,S.L.

CARE MOBILIARIO MADRID,S.L.
CARE MOBILIARIO MADRID,S.L.
CARE MOBILIARIO MADRID,S.L.

أفضل شيء في حالة وجود جدار للخزانة أنه يكون لديك مساحة كافية لتنظيم كل شيء في مكانه المحدد، فمن الأفضل أن يتم تقسيمهم على حسب مجال تبادلها بحيث تكون السراويل معًا والقمصان معًا وهكذا . 

8 – خزانة في غرفة النوم

DVUPAK - loft MOODY, Borowczyk Architekci Borowczyk Architekci غرفة نوم
Borowczyk Architekci

Borowczyk Architekci
Borowczyk Architekci
Borowczyk Architekci

إذا لم تتاح لك الفرصة في امتلاك غرفة كاملة للخزانة، فيمكنك اقتطاع جزء صغيرة من مساحة غرفة النوم وتخصيصها للخزانة، بتقسيم الخزانة بمساحات مختلفة حتى تتمكن من الحفاظ على كل شيء في مكانه المخصص .  

9 – توفير كوة ضخمة في حالة عدم وجود نافذة

Casa Moderna en Valdemorillo, Canexel Canexel غرفة الملابس
Canexel

Canexel
Canexel
Canexel

إذا لم تكن هناك نافذة بالقرب من خزانتك فلابد أن نلجأ للخطة البديلة وهي توفير كوة ضخمة من الضوء حتى تكون هي مصدر الضوء وتقوم بتزيين الخزانة . 

10 – حلول كبيرة للخزانة الصغيرة

Vestidor, Trestrastos Trestrastos غرفة الملابس
Trestrastos

Trestrastos
Trestrastos
Trestrastos

في الخزانات الصغيرة يمكنك اختيار أفكار تساعدك في الحصول على أكبر قدر من مساحة التخزين، يمكنك الاستعانة بهذا الجهاز الموضح بالصورة لتعليق ملابسك التي لا يوجد لها مكان في الخزانة . 

11 – إضافة الكثير من اللون والحياة للخزانة

Lumi - Mehr Raum für Ihre Persönlichkeit., Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة الملابسخزانات وادراج مزيج خشب وبلاستيك Orange
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

تصميم خزانتك يعتمد على ما اخترت وما يعبر عن شخصيتك، ويمكنك الاستعانة بملحقات للخزانة الملونة لتعكس روح الحيوية والمرح بألوانها الكثيرة . 

12 – استغل المساحة المتوفرة لديك

Интерьер дома для молодой семьи, Rash_studio Rash_studio غرفة الملابس
Rash_studio

Rash_studio
Rash_studio
Rash_studio

ليس ضروري أن تخصص غرفة معينة للخزانة يمكنك استغلال أي مساحة متاحة لديك وتخصيصها للخزانة كما نرى في هذا الصورة كان من الممكن أن تكون هذه المساحة مهدرة إلا أن الخبراء استغلوها في جعلها مساحة للخزانة . 

13 – استغلال السقف المرتفع

homify غرفة الملابس White
homify

homify
homify
homify

إذا كانت المساحة المتاحة لديك ضيقة يمكنك استغلال ارتفاع السقف لصالحك في شغلها بالأدراج والأرفف للحصول على خزانة من الأرض حتى السقف .  

14 – خزانة مقسمة لقسمين متساويين

Recamara y Vestidor Moderno, Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño غرفة الملابس
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño

Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño

إذا كنت تريد ألا تتشاجر مع شريك حياتك بسبب الخزانة فهذه الفكرة ستحقق لك غرضك  وذلك بتقسيم الخزانة إلى قسمين متساويين ومتشابهين من نفس المواد وعدد الأرفف والأدراج .  

15 – إضافة شيء يميز شخصيتك

Loft de 250m², Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores غرفة الملابس
Riskalla &amp; Mueller Arquitetura e Interiores

Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores
Riskalla &amp; Mueller Arquitetura e Interiores
Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores

اختيار العناصر المختلفة في الخزانة وملحقاتها من حيث المواد والألوان والقوام، تعكس الكثير عن شخصيتك، المقاعد الجلدية الوثيرة الملحقة بهذه الخزانة تعكس الكثير عن شخصيتك الأنيقة 

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