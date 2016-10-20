15 فكرة للحصول على خزانة ملابس منسقة

بالتأكيد قد سمعت أن المرأة تعطي اهتمام أكبر للملابس وترتيبها عن الرجل، لكن في الحقيقة الخزانة شيء مهم وضروري لكلا الطرفين، ويجب أن نوليها المزيد من الاهتمام لأنها تعطي انطباع عن شخصيتنا، لذا نحرص نحن في هوميفاي على تقديم المزيد من الأفكار التي تهمك، وفي هذا الموضوع نقدم لك 15 فكرة للحصول على خزانة رائعة مهما كانت حجم المساحة المتاحة لديك، حتمًا ستجد أكثر من تصميم في هذه الأفكار ينال إعجابك .
في المحال التجارية يحرصوا دائمًا على أن تكون الملابس المعروضة مضاءة جيدًا، وهذا ما يجب أن يتوافر في خزانتك حتى تستطيع اختبار كل زاوية من الزي الذي سترديه، لذا يجب الحرص على وضع مرآة كبيرة مضاءة جيدًا بجوار خزانتك.
إذا كانت الفرصة التي أمامك لامتلاك خزانة هي تقاسمها مع شريك حياتك، لابد أن تقسمها إلى أدراج وأرفف كثيرة ومتساوية في المساحة حتى تستوعب أكبر قدر من الملابس ولا تختلط بعضها ببعض، فيصبح كل درج أو رف مخصص لأشياء محددة .
إذا كنت تحلم بخزانة مثل المشاهير، يمكن إضافة بعض الإكسسورات والأثاث البسيط ليبرز جمال هذه الخزانة، تسريحة بكرسي عملي ومرآة مضاءة جيدًا يمكنهم أن تجعلك تشعر بالنجومية كلما جلست أمامها.
بعد تقسيم الخزانة لا تنسى أن تخصص مساحة لبعض الرفوف التي تساعد في الحصول على مساحة أكبر للتخزين، فيمكنك أن تضع عليها الأحذية والحقائب أو الأكسسوارت.
هذه الحيلة تستخدم في المساحات الصغيرة، وتعتبر مثالية لوضع مرآة داخل الخزانة لتبدو أكبر بكثير مما تبدو عليه، إذا كنت لا ترغب في استخدام الجدار، فـوضع المرايا حينئذ ستكون فكرة موفقة .
إذا كنت تستطيع وضع خزانتك لتكون مُطلة على النافذة، فهذه فرصة جيدة لتهوية ملابسك على الدوام وتعرضها للشمس، كما إنها ستمدك بضوء طبيعي كافي يساعدك في اختيار القطعة المناسبة لك .
أفضل شيء في حالة وجود جدار للخزانة أنه يكون لديك مساحة كافية لتنظيم كل شيء في مكانه المحدد، فمن الأفضل أن يتم تقسيمهم على حسب مجال تبادلها بحيث تكون السراويل معًا والقمصان معًا وهكذا .
إذا لم تتاح لك الفرصة في امتلاك غرفة كاملة للخزانة، فيمكنك اقتطاع جزء صغيرة من مساحة غرفة النوم وتخصيصها للخزانة، بتقسيم الخزانة بمساحات مختلفة حتى تتمكن من الحفاظ على كل شيء في مكانه المخصص .
إذا لم تكن هناك نافذة بالقرب من خزانتك فلابد أن نلجأ للخطة البديلة وهي توفير كوة ضخمة من الضوء حتى تكون هي مصدر الضوء وتقوم بتزيين الخزانة .
في الخزانات الصغيرة يمكنك اختيار أفكار تساعدك في الحصول على أكبر قدر من مساحة التخزين، يمكنك الاستعانة بهذا الجهاز الموضح بالصورة لتعليق ملابسك التي لا يوجد لها مكان في الخزانة .
تصميم خزانتك يعتمد على ما اخترت وما يعبر عن شخصيتك، ويمكنك الاستعانة بملحقات للخزانة الملونة لتعكس روح الحيوية والمرح بألوانها الكثيرة .
ليس ضروري أن تخصص غرفة معينة للخزانة يمكنك استغلال أي مساحة متاحة لديك وتخصيصها للخزانة كما نرى في هذا الصورة كان من الممكن أن تكون هذه المساحة مهدرة إلا أن الخبراء استغلوها في جعلها مساحة للخزانة .
إذا كانت المساحة المتاحة لديك ضيقة يمكنك استغلال ارتفاع السقف لصالحك في شغلها بالأدراج والأرفف للحصول على خزانة من الأرض حتى السقف .
إذا كنت تريد ألا تتشاجر مع شريك حياتك بسبب الخزانة فهذه الفكرة ستحقق لك غرضك وذلك بتقسيم الخزانة إلى قسمين متساويين ومتشابهين من نفس المواد وعدد الأرفف والأدراج .
اختيار العناصر المختلفة في الخزانة وملحقاتها من حيث المواد والألوان والقوام، تعكس الكثير عن شخصيتك، المقاعد الجلدية الوثيرة الملحقة بهذه الخزانة تعكس الكثير عن شخصيتك الأنيقة
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