الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

7 أفكار لمطبخ مطل على الحديقة

ريم عوض ريم عوض
Vakantiewoning Lago Maggiore, Studio Groen+Schild Studio Groen+Schild مطبخ
Loading admin actions …

في التصميمات العصرية نجد أن المعمار يتجه نحو المساحات المفتوحة والمتكاملة مع بعضها البعض والتي تضفي اتساعًا أكبر على المنزل، فنجد من أشهر الأفكار فتح المطبخ على غرفة السفرة والمعيشة بلا فواصل بينهم. ولكن هل فكرت يومًا أن تجعلمطبخك مطلًا ومفتوحًا على حديقة منزلك أو الشرفة؟ هذا النوع من التصميمات مناسب جدًا لكل من يحب أن يطبخ وألا يفقد التواصل مع المدعووين أو مع أفراد أسرته أثناء تسامرهم في انتظار الأكل ويوفر لك منظرًا مريحًا أثناء عملك. في هذا المقال سنقدم لكم بعض الأفكار الرائعة التي يمكنك تطبيقها في مطبخك المطل على الحديقة. إليكم الأفكار

1- مطبخ أحمر مطل على سفرة وحديقة

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مطبخ
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

المطابخ المفتوحة أصبحت الرائدة الآن في عالم تصميمات المطابخ لما لها من مزايا وإضافة أبعاد جديدة لتصميم المنزل. فلا يقتصر المكبخ الآن على الطبيخ فقط ولكنه مكانًا للإبداع والتواصل. في هذا التصميم نجد الجرأة في اختيار اللون الأحمر البرتقالي والذي يتماشى مع الأرضية.

2- مطبخ صغير وبار في الخارج

Apartamento 13, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design مطبخ
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

إذا كان مطبخك صغيرًا فهذا لا يعني أنك ستتخلى عن بعض مزاياه! يمكنك دائمًا استغلال المساحة الأفقية في وضع الأجهزة فوق وأسفل الخزانات وفي هذا التصميم مجد أن المصمم قد وضع البار في الخارج في الحديقة التي يطل عليها المطبخ. فوفّر في المساحة وأضاف ميزة تنول الطعام فيمكان مفتوح وفي الهواء الطلق.

3- منظر رائع

SABAUDIA SUL MARE, Stefano Dorata Stefano Dorata مطبخ
Stefano Dorata

Stefano Dorata
Stefano Dorata
Stefano Dorata

المطابخ المفتوحة على الحديقة هي من أفضل الاختيارات لاستغلال المساحة في مدخل الحديقة إذا كانت المساحة صغيرة فيتم الاستفادة من أكبر قدر من الضوء ليضفي اتساعًا للمنظر. ويشارك في ذلك أيضًا استخدام اللون الأبيض في المطبخ.

4- سفرة بسيطة

APARTAMENTO EN LA COSTA BRAVA, Marta Sellarès - Interiorista Marta Sellarès - Interiorista مطبخ ذو قطع مدمجة
Marta Sellarès – Interiorista

Marta Sellarès - Interiorista
Marta Sellarès – Interiorista
Marta Sellarès - Interiorista

هذا المطبخ الصغير يتيح لمن سيطبخ أن يتابع مع أسرته أحداث يومهم أو يتابع الأطفال وهو يلعبون في الحديقة أو يقومون بعمل الواجبات المدرسية على الطاولة السفرة والتي أيضًا وضعت في مكان مناسب جدًا لتناول الوجبات مع إطلالة الحديقة الممتعة.

اقرأ أيضًا 8 أفكار لمطابخ صغيرة حديثة

5- الإضاءة بالليل

Wohnung Dror, Birgit Glatzel Architektin Birgit Glatzel Architektin مطبخ خشب Beige
Birgit Glatzel Architektin

Birgit Glatzel Architektin
Birgit Glatzel Architektin
Birgit Glatzel Architektin

صحيح أن من مميزات وجود المطبخ بجانب الحديقة أو الشرفة هو استغلال ضوء الشمس في الإضاءة بالنهار ولكن يجب أيضًا على المصمم الاهتمام بوضع إضاءة مناسبة في المطبخ لاستخدامه جيدًا حينما يحل الليل وبشكل لا يخل بالديكور كاللمبات المعلقة والموزعة على سقف المطبخ وطاولة السفرة الريفية البسيطة.

6- مطبخ دافئ

МОРЕ И ПЕСОК, GraniStudio GraniStudio مطبخ
GraniStudio

GraniStudio
GraniStudio
GraniStudio

وجود المطبخ بجانب باب خارجي ومطل على الحديقة لا يعني أن ذلك سيخل بدفئه وأناقته لطبيعة التصميم الحيوية. في هذا التصميم نجد اختيار المصمم لألوان دافئة ومحايدة كالبني والرمادي ولا يمكننا تجاهل تلم اللمسة الأنيقة من البلاط المزركش أمام بين الخزانات العلوية والسفلية وفي الأرضية أيضًا.

7- تكامل المواد

Vakantiewoning Lago Maggiore, Studio Groen+Schild Studio Groen+Schild مطبخ
Studio Groen+Schild

Studio Groen+Schild
Studio Groen+Schild
Studio Groen+Schild

تتكامل المواد المستخدمة في هذا المطبخ كالأسمنت في سطح الخزانات والخشب والمعدن والزجاج مع اختيار ألوان حيوية وفاتحة لتتماشى جميع عناصره مع الحديقة الموجودة بالخارج وتعطيك شعورًا بسبب كبر النافذة والمساحة الظاهرة من الزجاج أنك تطبخ في الخارج وليس داخل بيتك في المطبخ.

شقة الأحلام للعائلة العصرية
أي التصميمات نال إعجابك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً