7 أفكار لمطبخ مطل على الحديقة

في التصميمات العصرية نجد أن المعمار يتجه نحو المساحات المفتوحة والمتكاملة مع بعضها البعض والتي تضفي اتساعًا أكبر على المنزل، فنجد من أشهر الأفكار فتح المطبخ على غرفة السفرة والمعيشة بلا فواصل بينهم. ولكن هل فكرت يومًا أن تجعلمطبخك مطلًا ومفتوحًا على حديقة منزلك أو الشرفة؟ هذا النوع من التصميمات مناسب جدًا لكل من يحب أن يطبخ وألا يفقد التواصل مع المدعووين أو مع أفراد أسرته أثناء تسامرهم في انتظار الأكل ويوفر لك منظرًا مريحًا أثناء عملك. في هذا المقال سنقدم لكم بعض الأفكار الرائعة التي يمكنك تطبيقها في مطبخك المطل على الحديقة. إليكم الأفكار