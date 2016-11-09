7 أفكار لمطبخ مطل على الحديقة

في التصميمات العصرية نجد أن المعمار يتجه نحو المساحات المفتوحة والمتكاملة مع بعضها البعض والتي تضفي اتساعًا أكبر على المنزل، فنجد من أشهر الأفكار فتح المطبخ على غرفة السفرة والمعيشة بلا فواصل بينهم. ولكن هل فكرت يومًا أن تجعلمطبخك مطلًا ومفتوحًا على حديقة منزلك أو الشرفة؟ هذا النوع من التصميمات مناسب جدًا لكل من يحب أن يطبخ وألا يفقد التواصل مع المدعووين أو مع أفراد أسرته أثناء تسامرهم في انتظار الأكل ويوفر لك منظرًا مريحًا أثناء عملك. في هذا المقال سنقدم لكم بعض الأفكار الرائعة التي يمكنك تطبيقها في مطبخك المطل على الحديقة. إليكم الأفكار
المطابخ المفتوحة أصبحت الرائدة الآن في عالم تصميمات المطابخ لما لها من مزايا وإضافة أبعاد جديدة لتصميم المنزل. فلا يقتصر المكبخ الآن على الطبيخ فقط ولكنه مكانًا للإبداع والتواصل. في هذا التصميم نجد الجرأة في اختيار اللون الأحمر البرتقالي والذي يتماشى مع الأرضية.
إذا كان مطبخك صغيرًا فهذا لا يعني أنك ستتخلى عن بعض مزاياه! يمكنك دائمًا استغلال المساحة الأفقية في وضع الأجهزة فوق وأسفل الخزانات وفي هذا التصميم مجد أن المصمم قد وضع البار في الخارج في الحديقة التي يطل عليها المطبخ. فوفّر في المساحة وأضاف ميزة تنول الطعام فيمكان مفتوح وفي الهواء الطلق.
المطابخ المفتوحة على الحديقة هي من أفضل الاختيارات لاستغلال المساحة في مدخل الحديقة إذا كانت المساحة صغيرة فيتم الاستفادة من أكبر قدر من الضوء ليضفي اتساعًا للمنظر. ويشارك في ذلك أيضًا استخدام اللون الأبيض في المطبخ.
هذا المطبخ الصغير يتيح لمن سيطبخ أن يتابع مع أسرته أحداث يومهم أو يتابع الأطفال وهو يلعبون في الحديقة أو يقومون بعمل الواجبات المدرسية على الطاولة السفرة والتي أيضًا وضعت في مكان مناسب جدًا لتناول الوجبات مع إطلالة الحديقة الممتعة.
اقرأ أيضًا 8 أفكار لمطابخ صغيرة حديثة
صحيح أن من مميزات وجود المطبخ بجانب الحديقة أو الشرفة هو استغلال ضوء الشمس في الإضاءة بالنهار ولكن يجب أيضًا على المصمم الاهتمام بوضع إضاءة مناسبة في المطبخ لاستخدامه جيدًا حينما يحل الليل وبشكل لا يخل بالديكور كاللمبات المعلقة والموزعة على سقف المطبخ وطاولة السفرة الريفية البسيطة.
وجود المطبخ بجانب باب خارجي ومطل على الحديقة لا يعني أن ذلك سيخل بدفئه وأناقته لطبيعة التصميم الحيوية. في هذا التصميم نجد اختيار المصمم لألوان دافئة ومحايدة كالبني والرمادي ولا يمكننا تجاهل تلم اللمسة الأنيقة من البلاط المزركش أمام بين الخزانات العلوية والسفلية وفي الأرضية أيضًا.
تتكامل المواد المستخدمة في هذا المطبخ كالأسمنت في سطح الخزانات والخشب والمعدن والزجاج مع اختيار ألوان حيوية وفاتحة لتتماشى جميع عناصره مع الحديقة الموجودة بالخارج وتعطيك شعورًا بسبب كبر النافذة والمساحة الظاهرة من الزجاج أنك تطبخ في الخارج وليس داخل بيتك في المطبخ.