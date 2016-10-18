7 أسرار لمنزل نظيف ومرتب دائما

يعد ترتيب المنزل وتنظيفه للبعض من أسخف المهام اليومية التي يجب علينا القيام بها شئنا أم أبينا، وبغض النظر عن تصميم المنزل أوالطابع الذي ينتمي له الأثاث فإن منزل مرتب ونضيف هو حتما منزل جميل.

لكن على الجانب الآخر فكرة الحصول على منزل مرتب بشكل دائم هي حتما فكرة مرهقة وتطلب جهدا مستمرا، خاصة مع تعدد الغرف واتساع مساحة المنزل، لذا نحن سنخبرك عن عدد من الأسرار والمهام اليومية التي إذا التزمت بها في روتين يومك ستحمي منزلك من الفوضى والاتساخ، معظم هذه المهام لا تستغرق سوى من 10 لـ 5 دقائق وربما أقل إذا كان هناك من يساعدك.