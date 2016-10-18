7 أسرار لمنزل نظيف ومرتب دائما

يعد ترتيب المنزل وتنظيفه للبعض من أسخف المهام اليومية التي يجب علينا القيام بها شئنا أم أبينا، وبغض النظر عن تصميم المنزل أوالطابع الذي ينتمي له الأثاث فإن منزل مرتب ونضيف هو حتما منزل جميل.
لكن على الجانب الآخر فكرة الحصول على منزل مرتب بشكل دائم هي حتما فكرة مرهقة وتطلب جهدا مستمرا، خاصة مع تعدد الغرف واتساع مساحة المنزل، لذا نحن سنخبرك عن عدد من الأسرار والمهام اليومية التي إذا التزمت بها في روتين يومك ستحمي منزلك من الفوضى والاتساخ، معظم هذه المهام لا تستغرق سوى من 10 لـ 5 دقائق وربما أقل إذا كان هناك من يساعدك.
المجلات والأحذية والمفاتيح، والصحف وشاحن الهاتف أو أجهزة الكمبيوتر وحتى سلك التلفزيون كلها أشياء نستخدمها يوميا لكنها قادرة على تحول محيط الغرفة إلى فوضى عارمة، لحسن الحظ يمكنك إخفاء هذه الأشياء بسهولة كأن تخصص لها مكان مثل وحدة الأحذية أو سلة الصحف، أو درج الأسلاك والهواتف. بهذه الطريقة ستتمكن من الحفاظ على المظهر المرتب بمنزلك دون عناء وستتجنب نفل الأشياء عند التنظيف.
عادة ما نقضي معظم وقتنا بالمنزل بغرفة المعيشة أو الأماكن المشتركة بالبيت خاصة إذا كنت ممن يعيشون مع العائلة وهو بالطبع ما سيسبب مزيد من الفوضى، لذا تأكد قبل الذهاب إلى النوم من ترتيب الكتب وإعادتها لمكانها، تنظيف الطاولة وجمع أي نفايات ورميها، ترتيب المخدات وشلت الكنبة، كلها مهام شديدة البساطة ولن تستغرق وقت كبير لكنها ستعيد الغرفة لوضعها المرتب، وحقيقة لا شيء مثل الاستيقاظ صباحا على منزل مرتب ونظيف.
يستغرق تنظيف الحمام وقتا طويلا وعادة ما يقوم الكثيرون بتأجيل هذه المهمة لنهاية الأسبوع، لكن إذا قمت ببعض المهام اليومية لتنظيف الحمام لن تستغرق مهمة نهاية الأسبوع وقتا طويلا ولن تكون بهذا السوء.
داوم على تجفيف أرضية الحمام بعد الاستحمام، ويمكنك أيضا مسح جدران الحمام وزجاج الدش بقطعة قماش جافة حتى لا تجف المياه وتترك بقعا صعب التخلص منها، واحرص على التخلص من الملابس المتسخة والمناشف الرطبة يوميا لأنها تتسبب برائحة كريهة بالحمام.
ترتيب السرير في الصباح مهمة قد تنهيها في غاية السرعة، لكنها للأسف ليست عادة أصيلة عند الكثير، السر هنا هو أن تجعلها مهمة مستمرة ودائمة وبالتالي ستقوم بها تلقائيا كل يوم. ابدأ بخطوات صغيرة، يمكنك الاكتفاء بشد الملاءة وترتيب وضعية المخدات. أما فتح النافذة فهي عادة في غاية الأهمية حتى في الشتاء، لتجديد الهواء بعد نوم طويل أثناء الليل، تجديد هواء الغرفة سيجنبك الرطوبة والروائح الغير مستحبة بغرفة النوم، وستخلق تجديد قوي بالغرفة.
غسل الصحون هو المهمة الأكثر سخافة على الإطلاق في مهام الأعمال المنزلية، ولكي لا تصعب الأمور على نفسك يكمن السر في ألا تدعها تتراكم، خصوصا بالليل، أما إذا لم يتوفر لديك الوقت، قم بنقع كل الأطباق والأدوات بحوض المطبخ لتقوم بتنظيفها بالصباح وفي هذه الحالة أصعب البقع ستزول بسرعة.
إذا كان متوفر لديك دقيقة إضافية، امسح الطاولة والموقد لتزيل آثار بقايا الطعام.
ضع سلة للملابس المتسخة في كل غرفة، هذه الحيلة ستجنبك تراكم الملابس على الكراسي والكنبة والسرير، ثم نظم أيام الغسيل خلال الأسبوع، كأن تحدد يوما للغسيل الغامق، وآخر للملون، وآخر للغسيل الأبيض، هذه الحيلة ستوفر لك ملابس نظيفة خلال نهاية الأسبوع إذا أردت الخروج للتنزه
تجنب أن تكدس مهام تنظيف المنزل في يوم واحد، هذه الفكرة غير عملية بالمرة خاصة إذا كنت تقوم بها بنفسك ودون مساعدة. يمكنك تقسيم المهام على أيام الأسبوع، واحرص على تحديد وقت واقعي لكل مهمة، فهذه الحيلة ستساعدك على التحسين من سرعة أداءك.
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