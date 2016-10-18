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7 أسرار لمنزل نظيف ومرتب دائما

أميرة قاسم أميرة قاسم
homify غرفة المعيشة
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يعد ترتيب المنزل وتنظيفه للبعض من أسخف المهام اليومية التي يجب علينا القيام بها شئنا أم أبينا، وبغض النظر عن تصميم المنزل أوالطابع الذي ينتمي له الأثاث فإن منزل مرتب ونضيف هو حتما منزل جميل.

لكن على الجانب الآخر فكرة الحصول على منزل مرتب بشكل دائم هي حتما فكرة مرهقة وتطلب جهدا مستمرا، خاصة مع تعدد الغرف واتساع مساحة المنزل، لذا نحن سنخبرك عن عدد من الأسرار والمهام اليومية التي إذا التزمت بها في روتين يومك ستحمي منزلك من الفوضى والاتساخ، معظم هذه المهام لا تستغرق سوى من 10 لـ 5 دقائق وربما أقل إذا كان هناك من يساعدك.

1. قلل عناصر الفوضى

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

المجلات والأحذية والمفاتيح، والصحف وشاحن الهاتف أو أجهزة الكمبيوتر وحتى سلك التلفزيون كلها أشياء نستخدمها يوميا لكنها قادرة على تحول محيط الغرفة إلى فوضى عارمة، لحسن الحظ يمكنك إخفاء هذه الأشياء بسهولة كأن تخصص لها مكان مثل وحدة الأحذية أو سلة الصحف، أو درج الأسلاك والهواتف. بهذه الطريقة ستتمكن من الحفاظ على المظهر المرتب بمنزلك دون عناء وستتجنب نفل الأشياء عند التنظيف.

2. لا تؤجل مهام اليوم إلى الغد

BÉTON, SAMANTHA DECORATION SAMANTHA DECORATION غرفة المعيشة Black
SAMANTHA DECORATION

SAMANTHA DECORATION
SAMANTHA DECORATION
SAMANTHA DECORATION

عادة ما نقضي معظم وقتنا بالمنزل بغرفة المعيشة أو الأماكن المشتركة بالبيت خاصة إذا كنت ممن يعيشون مع العائلة وهو بالطبع ما سيسبب مزيد من الفوضى، لذا تأكد قبل الذهاب إلى النوم من ترتيب الكتب وإعادتها لمكانها، تنظيف الطاولة وجمع أي نفايات ورميها، ترتيب المخدات وشلت الكنبة، كلها مهام شديدة البساطة ولن تستغرق وقت كبير لكنها ستعيد الغرفة لوضعها المرتب، وحقيقة لا شيء مثل الاستيقاظ صباحا على منزل مرتب ونظيف.

3. التنظيف السريع للحمام

stijlvolle pied-a-terre in Amsterdam, choc studio interieur choc studio interieur حمام
choc studio interieur

choc studio interieur
choc studio interieur
choc studio interieur

يستغرق تنظيف الحمام وقتا طويلا وعادة ما يقوم الكثيرون بتأجيل هذه المهمة لنهاية الأسبوع، لكن إذا قمت ببعض المهام اليومية لتنظيف الحمام لن تستغرق مهمة نهاية الأسبوع وقتا طويلا ولن تكون بهذا السوء.

داوم على تجفيف أرضية الحمام بعد الاستحمام، ويمكنك أيضا مسح جدران الحمام وزجاج الدش بقطعة قماش جافة حتى لا تجف المياه وتترك بقعا صعب التخلص منها، واحرص على التخلص من الملابس المتسخة والمناشف الرطبة يوميا لأنها تتسبب برائحة كريهة بالحمام.

4. رتب السرير وافتح النافذة

homify غرفة نوم White
homify

homify
homify
homify

ترتيب السرير في الصباح مهمة قد تنهيها في غاية السرعة، لكنها للأسف ليست عادة أصيلة عند الكثير، السر هنا هو أن تجعلها مهمة مستمرة ودائمة وبالتالي ستقوم بها تلقائيا كل يوم. ابدأ بخطوات صغيرة، يمكنك الاكتفاء بشد الملاءة وترتيب وضعية المخدات. أما فتح النافذة فهي عادة في غاية الأهمية حتى في الشتاء، لتجديد الهواء بعد نوم طويل أثناء الليل، تجديد هواء الغرفة سيجنبك الرطوبة والروائح الغير مستحبة بغرفة النوم، وستخلق تجديد قوي بالغرفة.

5. مهمة غسل الصحون الشاقة

Verrassende uitbouw achter traditionele gevel, ENZO architectuur & interieur ENZO architectuur & interieur مطبخ
ENZO architectuur &amp; interieur

ENZO architectuur & interieur
ENZO architectuur &amp; interieur
ENZO architectuur & interieur

غسل الصحون هو المهمة الأكثر سخافة على الإطلاق في مهام الأعمال المنزلية، ولكي لا تصعب الأمور على نفسك يكمن السر في ألا تدعها تتراكم، خصوصا بالليل، أما إذا لم يتوفر لديك الوقت، قم بنقع كل الأطباق والأدوات بحوض المطبخ لتقوم بتنظيفها بالصباح وفي هذه الحالة أصعب البقع ستزول بسرعة.

إذا كان متوفر لديك دقيقة إضافية، امسح الطاولة والموقد لتزيل آثار بقايا الطعام.

6. سلة واحدة لا تكفي

De Jager Interieur | Heemstede, De Jager Interieur De Jager Interieur غرفة نوم خشب White
De Jager Interieur

De Jager Interieur
De Jager Interieur
De Jager Interieur

ضع سلة للملابس المتسخة في كل غرفة، هذه الحيلة ستجنبك تراكم الملابس على الكراسي والكنبة والسرير، ثم نظم أيام الغسيل خلال الأسبوع، كأن تحدد يوما للغسيل الغامق، وآخر للملون، وآخر للغسيل الأبيض، هذه الحيلة ستوفر لك ملابس نظيفة خلال نهاية الأسبوع إذا أردت الخروج للتنزه

7. ضع قائمة واقعية لمهام التنظيف

Vivienda unifamiliar , ruiz narvaiza associats sl ruiz narvaiza associats sl الممر الحديث، المدخل و الدرج
ruiz narvaiza associats sl

ruiz narvaiza associats sl
ruiz narvaiza associats sl
ruiz narvaiza associats sl

تجنب أن تكدس مهام تنظيف المنزل في يوم واحد، هذه الفكرة غير عملية بالمرة خاصة إذا كنت تقوم بها بنفسك ودون مساعدة. يمكنك تقسيم المهام على أيام الأسبوع، واحرص على تحديد وقت واقعي لكل مهمة، فهذه الحيلة ستساعدك على التحسين من سرعة أداءك.

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