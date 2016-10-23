8 مطابخ للسوبر ماما

المطبخ هو أكثر منطقة تترد عليها الأسرة، فـيمكن أن يصبح مكان لاجتماعات الأسرة أثناء تناولها لأحد الأصناف الجديدة التي طبختها الأم أو للاحتفال بعيد ميلاد أحد أفراد الأسرة في حالة إنك لم يعد أمامك فرصة الخروج للقيام بذلك، لهذا جمعنا لك في هذا الموضوع مجموعة من الأفكار لتصاميم مطابخ رائعة نفذها مجموعة من الخبراء لن نطيل عليك أكثر من ذلك وسنتركك للاستمتاع بهذه التصاميم .
هذا التصميم جمع بين مواد ريفية وكلاسيكية، نجد أن الخشب استخدم بكثرة وهو من المواد الريفية على الرغم من أن المطبخ على الطراز الكلاسيكي، التصميم تمتع بعدة مزايا منها النظافة والضوء الطبيعي الذي ملأ المكان، الكارت الفائز دائمًا في أي تصميم هو الجمع بين الأناقة والبساطة وهذا ما حققه تصميم هذا المطبخ.
مما لا شك فيه أن هذا التصميم يعتبر من التصميمات الأكثر رحابة، والألوان والمواد المستخدمة فيه تعاونت من أجل إنشاء منطقة متناغمة ونظيفة .
نجد في ها التصميم شيء جديد غير مألوف علينا وهو الطلاء المعدني، وهو أمر متطور جدًا في عالم الديكور، أعطى هذا الطلاء لمسة جمالية للتصميم لا يمكن محو أثرها، على الرغم من تناقضها مع النباتات الخضراء إلا أنها شكلت معها مظهر جميل للمطبخ .
يوضح هذا النموذج أهمية استخدام مواد البناء في الجدران نجد الطوب المكشوف المستخدم به، أعطى شعور بالرحاية والراحة يجعل الأم سعيدة وهي تعد وجباتها بداخل هذا المطبخ، كما أن الضوء الطبيعي زاد من إشراق المكان .
استخدام الخشب والخرسانة في هذا المشروع كان بمثابة الصدمة وفكرة ذكية جدًا لتجنب التجديد المستمر لهذا المطبخ ، فهما يوفران لك الاستدامة فلا يتعرضا للتلف سريعًا مثل المواد الأخرى .
مساحة المطبخ الطولية الأشبه بالممر جعلت منه تصميم عملي جدًا حيث استغل كل سنتيمتر في المساحة المتاحة لتشكيل مطبخ واسع عن طريق تفاصيل بسيطة جدًا، الاعتماد على اللون الأبيض فكرة موفقة جدًا حتى لا يشعر من بداخل المطبخ بالضيق .
هذا التصميم عصري جدًا تشعر أنه أتى من المستقبل، الأثاث المستخدم بسيط ومشرق، المصابيح المعدنية المدلاة من السقف هي البطل في هذا التصميم، اللون الفضي في كراسي الطاولة زاد من فخامة غرفة المطبخ.
ألوان خزائن هذا المطبخ تبرز جذابيتها اللافتة، وكسرت القالب التقليدي للخزانات بأنها مجرد خزانات خشبية موجدة اللون، كما أن أحجامها المختلفة صنعت شكل نهائي جميل يتيح تخزين أدوات المطبخ بكافة أشكالها وأحجامها .
مطبخ كبير بأفكار كبيرة مثله، كما نرى بجانب الموقد يمكن كتابة الوصفات الجديدة لمراجعة كل خطوة قبل الطهي، إذا كنت ممن يتمتعون بتجربة طهي الأصناف الجديدة، فـهذا المطبخ يوفر لك متعتك، كما أن اللمسة الريفية باستخدام الطوب المكشوف في بداية المطبخ أعطته لمسة من الدفء .
هل تحب الشواء؟، هذا التصميم للمطبخ المفتوح من أعلى مناسب جدًا لهذه الفكرة، يمكنك أن تدعو أصدقاءك وتتمتع معهم بجلسة شواء رائعة مع هذا التصميم، كما أنه يمكن أن تتناول فيه وجبة خفيفة في الصباح مع مشروبك المفضل لتبدأ يومك ببال صافي، لعشاق الهدوء والطبيعة هذا المطبخ صُمم من أجلكم .
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