8 مطابخ للسوبر ماما

هذا التصميم جمع بين مواد ريفية وكلاسيكية، نجد أن الخشب استخدم بكثرة وهو من المواد الريفية على الرغم من أن المطبخ على الطراز الكلاسيكي، التصميم تمتع بعدة مزايا منها النظافة والضوء الطبيعي الذي ملأ المكان، الكارت الفائز دائمًا في أي تصميم هو الجمع بين الأناقة والبساطة وهذا ما حققه تصميم هذا المطبخ.