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8 مطابخ للسوبر ماما

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
E2 House, arQing arQing مطبخديكورات واكسسوارات
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المطبخ هو أكثر منطقة تترد عليها الأسرة، فـيمكن أن يصبح مكان لاجتماعات الأسرة أثناء تناولها لأحد الأصناف الجديدة التي طبختها الأم أو للاحتفال بعيد ميلاد أحد أفراد الأسرة في حالة إنك لم يعد أمامك فرصة الخروج للقيام بذلك، لهذا جمعنا لك في هذا الموضوع مجموعة من الأفكار لتصاميم مطابخ رائعة نفذها مجموعة من الخبراء لن نطيل عليك أكثر من ذلك وسنتركك للاستمتاع بهذه التصاميم .

1- مواد ثقيلة وألوان ناعمة

Casa Martindale, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS مطبخ
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

هذا التصميم جمع بين مواد ريفية وكلاسيكية، نجد أن الخشب استخدم بكثرة وهو من المواد الريفية على الرغم من أن المطبخ على الطراز الكلاسيكي، التصميم تمتع بعدة مزايا منها النظافة والضوء الطبيعي الذي ملأ المكان، الكارت الفائز دائمًا في أي تصميم هو الجمع بين الأناقة والبساطة وهذا ما حققه تصميم هذا المطبخ.

2- أسلوب أنيق وواقعي

E2 KITCHEN arQing مطبخ
arQing

E2 KITCHEN

arQing
arQing
arQing

مما لا شك فيه أن هذا التصميم يعتبر من التصميمات الأكثر رحابة، والألوان والمواد المستخدمة فيه تعاونت من أجل إنشاء منطقة متناغمة ونظيفة .

التفاصيل والتطور

E2 KITCHEN DETAIL arQing مطبخديكورات واكسسوارات
arQing

E2 KITCHEN DETAIL

arQing
arQing
arQing

نجد في ها التصميم شيء جديد غير مألوف علينا وهو الطلاء المعدني، وهو أمر متطور جدًا في عالم الديكور، أعطى هذا الطلاء لمسة جمالية للتصميم لا يمكن محو أثرها، على الرغم من تناقضها مع النباتات الخضراء إلا أنها شكلت معها مظهر جميل للمطبخ .

3 – التطبيق إلعملي للبساطة

Casale SpecialUmbria.com, Marcello Gavioli Marcello Gavioli مطبخ
Marcello Gavioli

Marcello Gavioli
Marcello Gavioli
Marcello Gavioli

يوضح هذا النموذج أهمية استخدام مواد البناء في الجدران نجد الطوب المكشوف المستخدم به، أعطى  شعور بالرحاية والراحة يجعل الأم سعيدة وهي  تعد وجباتها بداخل هذا المطبخ، كما أن الضوء الطبيعي زاد من إشراق المكان . 

الخشب والخرسانة

Casale SpecialUmbria.com, Marcello Gavioli Marcello Gavioli مطبخ
Marcello Gavioli

Marcello Gavioli
Marcello Gavioli
Marcello Gavioli

استخدام الخشب والخرسانة في هذا المشروع كان بمثابة الصدمة وفكرة ذكية جدًا لتجنب التجديد  المستمر لهذا المطبخ ، فهما يوفران لك الاستدامة فلا يتعرضا للتلف سريعًا مثل المواد الأخرى . 

4 – ممرات

Camões - Home decor, Staging Factory Staging Factory مطبخ
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

مساحة المطبخ الطولية الأشبه بالممر جعلت منه تصميم عملي جدًا حيث استغل كل سنتيمتر في المساحة المتاحة لتشكيل مطبخ واسع عن طريق تفاصيل بسيطة جدًا، الاعتماد على اللون الأبيض فكرة موفقة جدًا حتى لا يشعر من بداخل المطبخ بالضيق . 

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5 – الطراز الحديث والمبتكر

Sunny Isles - Florida - US, Infinity Spaces Infinity Spaces مطبخ
Infinity Spaces

Infinity Spaces
Infinity Spaces
Infinity Spaces

هذا التصميم عصري جدًا تشعر أنه أتى من المستقبل، الأثاث المستخدم بسيط ومشرق، المصابيح المعدنية  المدلاة من السقف هي البطل في هذا التصميم، اللون الفضي في كراسي الطاولة زاد من فخامة غرفة المطبخ.

6- الألوان تعطي الحياة للمطبخ

East London Apartment, Draisci Studio Draisci Studio مطبخ
Draisci Studio

East London Apartment

Draisci Studio
Draisci Studio
Draisci Studio

ألوان خزائن هذا المطبخ تبرز جذابيتها اللافتة، وكسرت القالب التقليدي للخزانات بأنها مجرد خزانات خشبية موجدة اللون، كما أن أحجامها المختلفة صنعت شكل نهائي جميل يتيح تخزين أدوات المطبخ بكافة أشكالها وأحجامها . 

7- مطبخ لكبار الطهاة :

Patiowohnung, Wirth Architekten Wirth Architekten مطبخ
Wirth Architekten

Wirth Architekten
Wirth Architekten
Wirth Architekten

مطبخ كبير بأفكار كبيرة مثله، كما نرى بجانب الموقد يمكن كتابة الوصفات الجديدة لمراجعة كل خطوة قبل الطهي، إذا كنت ممن يتمتعون بتجربة طهي الأصناف الجديدة، فـهذا المطبخ يوفر لك متعتك، كما أن اللمسة الريفية باستخدام الطوب المكشوف في بداية المطبخ أعطته لمسة من الدفء . 

8 – مطبخ لعشاق الانطلاق

Kitchen with sliding rooflight to create open-air court Eldridge London مطبخ
Eldridge London

Kitchen with sliding rooflight to create open-air court

Eldridge London
Eldridge London
Eldridge London

هل تحب الشواء؟، هذا التصميم للمطبخ المفتوح من أعلى مناسب جدًا لهذه الفكرة، يمكنك أن تدعو أصدقاءك وتتمتع معهم بجلسة شواء رائعة مع هذا التصميم، كما أنه يمكن أن تتناول فيه وجبة خفيفة في الصباح مع مشروبك المفضل لتبدأ يومك ببال صافي، لعشاق الهدوء والطبيعة هذا المطبخ صُمم من أجلكم .

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