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6 أفكار مثالية لباب المنزل الأمامي

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Jaguariuna, PM Arquitetura PM Arquitetura شبابيك
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اختيارالباب الأمامي لمنزلك لا يقل أهمية عن أي شيء آخر تختارته في بناء أو تزيين غرفة من غرف منزلك، لذا جمعنا لك أفكار ومواد مختلفة في هذا الموضوع للباب الأمامي للمنزل توفر لك المتانة والقوة والتحمل والفعالية بالإضافة إلى العناصر الجمالية التي سيضيفها لمنزلك.

هناك الكثير من المواد التي تصلح أن تعتمد عليها في باب منزلك مثل الخشب والألمونيوم والمعدن، كل واحد له مميزاته وعناصره الجمالية التي تميزه عن الآخر لذا ما عليك سوى الاختيار فيط الأفضل بالنسبة لك، فـالخشب مثلًا له وظيفته زخرفية بحتة، لكن عندما يكون خشب متين فيكون وظيفته عملية أكثر، وكذلك المعدن له مميزاته المختلفة، لذا سنتركك مع الأفكار لتختار الأفضل والأنسب لك .

1 – الخشب الصلب

Casa con estructura de madera SCS, RIBA MASSANELL S.L. RIBA MASSANELL S.L. شبابيك خشب Brown
RIBA MASSANELL S.L.

RIBA MASSANELL S.L.
RIBA MASSANELL S.L.
RIBA MASSANELL S.L.

الخشب الصلب هو خيار مناسب جدًا للباب الأمامي للمنزل، وذلك لمقاومته لعوامل الطقس مثل التعرض للشمس لفترات طويلة أو الأمطار، وفي الأماكن الساحلية تحديدًا يفضل استخدام الخشب في الباب الأمامي وذلك لأنه يتحمل الملوحة  وعوامل الجو في هذه المناطق.

بالإضافة إلى هذه الممميزات، فـالخشب يعتبر عنصر زخرفي يضفي جمال على المنزل من بدايته، لكن إذا وقع اختيارك عليه لابد أن تنتبه إلى أنه يحتاج إلى صيانة سنوية .

2- صفائح الحديد

Antike Baustoffe, Antik-Stein Antik-Stein شبابيك
Antik-Stein

Antik-Stein
Antik-Stein
Antik-Stein

أصبح  أمر ضروري في المنازل الكلاسيكية الأنيقة الاعتماد على البوابات الرئيسية الحديدية، وعلى الرغم من أنه يعتبر من المواد الدائمة إلا أن تعرضه للرطوبة يؤدي إلى تأكله بسبب الصدأ، لذا فهو بحاجة إلى صيانة وإبعاده عن مصادر الرطوبة حتى لا يتلف سريعًا .

3 – الخشب الدقيق

Jaguariuna, PM Arquitetura PM Arquitetura شبابيك
PM Arquitetura

PM Arquitetura
PM Arquitetura
PM Arquitetura

بما أننا تعهدنا أن نقدم لكم تصميمات الخبراء من المواد المختلفة  فالخشب الدقيق أكثر حسايبة من المواد السابقة، ويتميز بأنه لا يقف ثابتًا لذا يحتاج دائمًا لمواد داعمة لتكون بمثابة هيكل لها وتعطيها المتانة والقوة .

4 – الصلب

Residência LB - Carlos Bratke , Joana França Joana França شبابيك
Joana França

Joana França
Joana França
Joana França

الصلب من أشهر المواد التي تستخدم في بوابات الدخول، لأنها مقاومة جيدة لعوامل الطقس، كما أنه عازل جيد للصوت فلا داعي للقلق من الأصوات الخارجية، بالإضافة إلى متانته، ومتوفرة جدًا في الأسواق لا يتعبك العثور عليها .

5 – الألومنيوم

Ambienti Luxury, Romagnoli Porte Romagnoli Porte شبابيك
Romagnoli Porte

Romagnoli Porte
Romagnoli Porte
Romagnoli Porte

الألومنيوم له ميزة عظيمة وهو أنه مقاوم للصدأ فلا يتأثر بالرطوبة والماء، فلا يتأكل ولا يتطلب صيانة كثيرًا، وتتمتع بمرونة عالية فيمكن تصنعيها سريعًا، الأمر الذي يجعل الألومنيوم مناسب جدًا للأبواب المداخل .

​6 – تطعيم الزجاج بالمعدن

French Chateaux, Allan Malouf Arquitetura e Interiores Allan Malouf Arquitetura e Interiores شبابيك
Allan Malouf Arquitetura e Interiores

Allan Malouf Arquitetura e Interiores
Allan Malouf Arquitetura e Interiores
Allan Malouf Arquitetura e Interiores

تطعيم المعدن مع مادة أخرى مثل الزجاج، يوفر لك الأمان بأقل قدر من التكلفة المالية، كما أنه يحقق لك مظهر جمالي فريد، إلا أن عيبه الوحيد هو انخفاض مقاومته للرطوبة لضا فهو بحاجة إلى صيانة مستمرة .

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