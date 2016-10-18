11 نصيحة لإنشاء حدائق بزوايا المنزل

الطبيعة الخضراء مرحب بها في كل مكان، فمن منا لا يفضل الاستمتاع بمشهد الحدائق، ومن منا لا تجعله الزهور والنباتات في حالة نفسية أفضل! لهذا نحن نبحث دائما عن حلول وأفكار مبتكرة لإدخال اللمسات الخضراء داخل منازلنا، فأي مكان سواء كان كبيرا أو صغيرا يمكن أن تضفي عليه الطبيعة الخضراء حيوية ودفء لا يضاهى. في هذا المقال سنستعرض 11 فكرة مميزة لديكور الأماكن صغيرة المساحة بالزهور والنباتات لنلهم أولئك الذين يحلمون بإنشاء حديقة لكن المساحة تقف عائقا أمامهم، لذا استعد لأفكار ستعزز من ديكور منزلك بلمسة مفعمة بالجمال والحيوية.
تثير الزهور والنباتات الغير مألوفة الشكل الانتباه، وتضفي شخصية فريدة لمنزلك، مثل أشكال الزهور الحمراء في أقصى يمين الصورة.
من العناصر المثالية لتصميم الحدائق الصغيرة هي الأحجار بألوانها المختلفة، فمهما كانت المساحة صغيرة هذه الأحجار ستشعرك أنك في حديقة حقيقية، ميزة الأحجار أن أفكار تطويعها بالحدائق لا نهائية، و يا حبذا لو كانت متعددة الألوان فستتمكن من رسم أشكال مبهجة بها على الأرضيات كما بالصوة.
اختر ألوانا نابضة بالحياة للجدران المجاورة لنباتاتك وزهورك، فهذه الألوان تتناغم بسلاسة مع اللون الأخضر بدرجاته المختلفة، في الصورة مثلا استعان المصمم باللون الأصفر الفاقع لطلاء الجدران وستجد أن هذه اللمسة أضافت مزيد من الحيوية والجمال على الحمام.
استعن بالعناصر الطبيعية (كالحجر والخشب) فهى تتناغم بسلاسة شديدة مع الطبيعة الخضراء.
مدخل المنزل هو أكثر ما ينبئ زوارك وضيوفك عما ينتظرهم بالداخل، لذا فمجموعة من الزهور والمبهجة والمرتبة بشكل رأسي كما بالصورة ستضيف الكثير للمدخل.
تتناسب الأصص الطويلة كثيرا مع المداخل أيضا، فهمى تمنح المدخل مزيد من الأناقة لاستقبال زوارك.
يتناسب الأثاث الخشبي كثيرا مع البيئة الخضراء فهو يعزز من الحضور الطاغي للعناصر الطبيعية بالغرفة، ويزيد من الدفء والحميمية بالمكان، في الصورة مثلا استغل المصمم باحة صغيرة للمنزل وأنشئ بها ركنا أخضر غاية في الجمال، بينما عززت الكراسي الخشبية الشعور بالقوي بالطبيعة.
النباتات والزهور بغرفة السفرة تضيف مزيد من الهدوء والرومانسية للمكان، لذا لا تبخل على نفسك بهذه اللمسات واستمتع بوجبة لذيذة في جو رومانسي.
أماكن الزهور والنباتات لا تقتصر على النوافذ والشرفات، يمكنك أن تمنح أي مكان بمنزلك تلك اللمسة الخضراء، حتى لو أعلى التلفاز كما بالصورة
امزج تصميمات وألوان مختلفة للأصص كما بالصورة، هذا التنوع يزيد من بهجة وجمال المكان.
يمكنك الاستعانة ببعض الصور واللوحات التي تعبر عن الحياة البرية والطبيعة، بالتأكيد عنصر كهذا سيزيد من جمال حديقتك الصغيرة.
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