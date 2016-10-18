11 نصيحة لإنشاء حدائق بزوايا المنزل

الطبيعة الخضراء مرحب بها في كل مكان، فمن منا لا يفضل الاستمتاع بمشهد الحدائق، ومن منا لا تجعله الزهور والنباتات في حالة نفسية أفضل! لهذا نحن نبحث دائما عن حلول وأفكار مبتكرة لإدخال اللمسات الخضراء داخل منازلنا، فأي مكان سواء كان كبيرا أو صغيرا يمكن أن تضفي عليه الطبيعة الخضراء حيوية ودفء لا يضاهى. في هذا المقال سنستعرض 11 فكرة مميزة لديكور الأماكن صغيرة المساحة بالزهور والنباتات لنلهم أولئك الذين يحلمون بإنشاء حديقة لكن المساحة تقف عائقا أمامهم، لذا استعد لأفكار ستعزز من ديكور منزلك بلمسة مفعمة بالجمال والحيوية.