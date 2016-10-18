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11 نصيحة لإنشاء حدائق بزوايا المنزل

أميرة قاسم أميرة قاسم
Paisagismo permanente, Lo. interiores Lo. interiores تصميم مساحات داخلية
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الطبيعة الخضراء مرحب بها في كل مكان، فمن منا لا يفضل الاستمتاع بمشهد الحدائق، ومن منا لا تجعله الزهور والنباتات في حالة نفسية أفضل! لهذا نحن نبحث دائما عن حلول وأفكار مبتكرة لإدخال اللمسات الخضراء داخل منازلنا، فأي مكان سواء كان كبيرا أو صغيرا يمكن أن تضفي عليه الطبيعة الخضراء حيوية ودفء لا يضاهى. في هذا المقال سنستعرض 11 فكرة مميزة لديكور الأماكن صغيرة المساحة بالزهور والنباتات لنلهم أولئك الذين يحلمون بإنشاء حديقة لكن المساحة تقف عائقا أمامهم، لذا استعد لأفكار ستعزز من ديكور منزلك بلمسة مفعمة بالجمال والحيوية.

1. النباتات الغير مألوفة

Paisagismo permanente, Lo. interiores Lo. interiores تصميم مساحات داخلية
Lo. interiores

Lo. interiores
Lo. interiores
Lo. interiores

تثير الزهور والنباتات الغير مألوفة الشكل الانتباه، وتضفي شخصية فريدة لمنزلك، مثل أشكال الزهور الحمراء في أقصى يمين الصورة.

2. أحجار ملونة

Paisagismo permanente, Lo. interiores Lo. interiores تصميم مساحات داخلية
Lo. interiores

Lo. interiores
Lo. interiores
Lo. interiores

من العناصر المثالية لتصميم الحدائق الصغيرة هي الأحجار بألوانها المختلفة، فمهما كانت المساحة صغيرة هذه الأحجار ستشعرك أنك في حديقة حقيقية، ميزة الأحجار أن أفكار تطويعها بالحدائق لا نهائية، و يا حبذا لو كانت متعددة الألوان فستتمكن من رسم أشكال مبهجة بها على الأرضيات كما بالصوة.

3. ألوان نابضة بالحياة

Paisagismo permanente, Lo. interiores Lo. interiores تصميم مساحات داخلية
Lo. interiores

Lo. interiores
Lo. interiores
Lo. interiores

اختر ألوانا نابضة بالحياة للجدران المجاورة لنباتاتك وزهورك، فهذه الألوان تتناغم بسلاسة مع اللون الأخضر بدرجاته المختلفة، في الصورة مثلا استعان المصمم باللون الأصفر الفاقع لطلاء الجدران وستجد أن هذه اللمسة أضافت مزيد من الحيوية والجمال على الحمام.

4. عناصر طبيعية

Paisagismo permanente, Lo. interiores Lo. interiores تصميم مساحات داخلية
Lo. interiores

Lo. interiores
Lo. interiores
Lo. interiores

استعن بالعناصر الطبيعية (كالحجر والخشب) فهى تتناغم بسلاسة شديدة مع الطبيعة الخضراء.

5. مدخل المنزل

Paisagismo permanente, Lo. interiores Lo. interiores تصميم مساحات داخلية
Lo. interiores

Lo. interiores
Lo. interiores
Lo. interiores

مدخل المنزل هو أكثر ما ينبئ زوارك وضيوفك عما ينتظرهم بالداخل، لذا فمجموعة من الزهور والمبهجة والمرتبة بشكل رأسي كما بالصورة ستضيف الكثير للمدخل.

6. أصص طويلة

Paisagismo permanente, Lo. interiores Lo. interiores تصميم مساحات داخلية
Lo. interiores

Lo. interiores
Lo. interiores
Lo. interiores

تتناسب الأصص الطويلة كثيرا مع المداخل أيضا، فهمى تمنح المدخل مزيد من الأناقة لاستقبال زوارك.

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7. أثاث خشبي

Paisagismo permanente, Lo. interiores Lo. interiores تصميم مساحات داخلية
Lo. interiores

Lo. interiores
Lo. interiores
Lo. interiores

يتناسب الأثاث الخشبي كثيرا مع البيئة الخضراء فهو يعزز من الحضور الطاغي للعناصر الطبيعية بالغرفة، ويزيد من الدفء والحميمية بالمكان، في الصورة مثلا استغل المصمم باحة صغيرة للمنزل وأنشئ بها ركنا أخضر غاية في الجمال، بينما عززت الكراسي الخشبية الشعور بالقوي بالطبيعة.

8. مزيد من الرومانسية

Paisagismo permanente, Lo. interiores Lo. interiores تصميم مساحات داخلية
Lo. interiores

Lo. interiores
Lo. interiores
Lo. interiores

النباتات والزهور بغرفة السفرة تضيف مزيد من الهدوء والرومانسية للمكان، لذا لا تبخل على نفسك بهذه اللمسات واستمتع بوجبة لذيذة في جو رومانسي.

9. أماكن غير اعتيادية

Paisagismo permanente, Lo. interiores Lo. interiores تصميم مساحات داخلية
Lo. interiores

Lo. interiores
Lo. interiores
Lo. interiores

أماكن الزهور والنباتات لا تقتصر على النوافذ والشرفات، يمكنك أن تمنح أي مكان بمنزلك تلك اللمسة الخضراء، حتى لو أعلى التلفاز كما بالصورة

10. أصص ملونة

Paisagismo permanente, Lo. interiores Lo. interiores تصميم مساحات داخلية
Lo. interiores

Lo. interiores
Lo. interiores
Lo. interiores

امزج تصميمات وألوان مختلفة للأصص كما بالصورة، هذا التنوع يزيد من بهجة وجمال المكان.

11. استعن ببعض الصور

Paisagismo permanente, Lo. interiores Lo. interiores تصميم مساحات داخلية
Lo. interiores

Lo. interiores
Lo. interiores
Lo. interiores

يمكنك الاستعانة ببعض الصور واللوحات التي تعبر عن الحياة البرية والطبيعة، بالتأكيد عنصر كهذا سيزيد من جمال حديقتك الصغيرة.

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