شقة اقتصادية بمساحة 33 م²

إذا كنت تعتقد أن شقتك مساحتها صغيرة فأنت لم ترى بعد مثل هذه الشقة، هل رأيت من قبل شقة مساحتها 33 م2؟، قد تعتقد أن الأمر صعب لكن هذا المشروع خير دليل على أنه يمكن في مساحة صغيرة جدًا الحصول على شقة اقتصادية ومريحة في وسط المدينة .
اتبع معنا كل صورة في هذا الموضوع واكتشف معنا الزوايا الصغيرة وديكور هذا الشقة العبقري، والذي حرض الخبراء على تقديم شقة توفر الكثير من عوامل الراحة في مساحة صغيرة .
من غير المعقول أن خلف هذا الباب الأزرق شقة مجهزة تجهيز كامل بمساحة 33 م2 فقط، كما نرى المدخل صغير لكنه ليس ضيق للحد الذي يجعلك تختنق بداخله وتم تزيينه بالإضاءة الداخلية، واستخدام اللون الأزرق في الباب خلق نوع من التباين .
بمجرد دخولنا من الباب نجد غرفة صغيرة مريحة اعتمدت على مزيج من ألوان الباستيل والرمادي والأسود، وتعتبر هذه الغرفة مساحتها كبيرة وتشمل مكتب صغير للدراسة أو العمل وأريكة مريحة للجلوس عليها أثناء مشاهدة التليفزيون.
كما نرى في هذه الصورة الاستغلال الأمثل للمساحة من خلال الأرفف المعلقة والأدراج لتخزين الكتب أو أي شيء عليها، قدر الخيراء كل سم في هذه الشقة .
السحرالحقيقي في هذه الغرفة هو براعة تقسيم المساحة، نجد المطبخ مثالي جدًا ومخصص له مساحة صغيرة جدًا إلا أنه يضم كل شيء أساسي سوف تحتاج إليه، وتصميم طاولة بطول الجدار ومعها كرسيين عمليين الآن توفرت غرفة طعام بأكملها في مساحة صغيرة، والتدرج في اللون الرمادي أعطى لمسة حديثة جميلة جدًا .
هنا وهناك المجال متسع للجميع، فيمكن للزوج عسل أسنانه وبجواره الزوجة تمشط شعرها دون أن يعطل أحدهما الآخر في هذه المساحة الصغيرة، مزج الحمام بين اللون الأبيض في السراميك والخشب في الخزانات بشكل مناسب جدًا للمساحة، المرايا المستديرة تعطي لمسة خاصة من التفرد .
غرفة مشتركة متوفر فيها مساحة كبيرة لتخزين الملابس وأشياء أخرى، تتمتع بنافذة تمدها بالضوء الكافي لتزيد من إشراقها، الجدار الخشبي جانب السرير أعطى للغرفة لمسة فريدة وناعمة، ما يثير الدهشة أن هذه المساحة الصغيرة استوعبت الغرف الأساسية التي نحتاجها للمعيشة وهذا يخبرنا بأنه لابد أن نكون طموحين حتى وإن كانت المساحة صغيرة ولا تشجع على ذلك .
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