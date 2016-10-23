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شقة اقتصادية بمساحة 33 م²

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
33평형 모던 아파트 인테리어, 마르멜로디자인컴퍼니 마르멜로디자인컴퍼니 غرفة المعيشة Grey
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إذا كنت تعتقد أن شقتك مساحتها صغيرة فأنت لم ترى بعد مثل هذه الشقة، هل رأيت من قبل شقة مساحتها 33 م2؟، قد تعتقد أن الأمر صعب لكن هذا المشروع خير دليل على أنه يمكن في مساحة صغيرة جدًا الحصول على شقة اقتصادية ومريحة في وسط المدينة .

اتبع معنا كل صورة في هذا الموضوع واكتشف معنا الزوايا الصغيرة وديكور هذا الشقة العبقري، والذي حرض الخبراء على تقديم شقة توفر الكثير من عوامل الراحة في مساحة صغيرة .

مدخل صغير

33평형 모던 아파트 인테리어, 마르멜로디자인컴퍼니 마르멜로디자인컴퍼니 الممر الحديث، المدخل و الدرج
마르멜로디자인컴퍼니

마르멜로디자인컴퍼니
마르멜로디자인컴퍼니
마르멜로디자인컴퍼니

من غير المعقول أن خلف هذا الباب الأزرق شقة مجهزة تجهيز كامل بمساحة 33 م2 فقط، كما نرى المدخل صغير لكنه ليس ضيق للحد الذي يجعلك تختنق بداخله وتم تزيينه بالإضاءة الداخلية، واستخدام اللون الأزرق في الباب خلق نوع من التباين .

غرفة صغيرة ومريحة

33평형 모던 아파트 인테리어, 마르멜로디자인컴퍼니 마르멜로디자인컴퍼니 غرفة المعيشة Grey
마르멜로디자인컴퍼니

마르멜로디자인컴퍼니
마르멜로디자인컴퍼니
마르멜로디자인컴퍼니

بمجرد دخولنا من الباب نجد غرفة صغيرة مريحة اعتمدت على مزيج من ألوان الباستيل والرمادي والأسود، وتعتبر هذه الغرفة مساحتها كبيرة وتشمل مكتب صغير للدراسة أو العمل وأريكة مريحة للجلوس عليها أثناء مشاهدة التليفزيون.

استخدام جميع المساحات

33평형 모던 아파트 인테리어, 마르멜로디자인컴퍼니 마르멜로디자인컴퍼니 مكتب عمل أو دراسة
마르멜로디자인컴퍼니

마르멜로디자인컴퍼니
마르멜로디자인컴퍼니
마르멜로디자인컴퍼니

كما نرى في هذه الصورة الاستغلال الأمثل للمساحة من خلال الأرفف  المعلقة والأدراج  لتخزين الكتب أو أي شيء عليها، قدر الخيراء كل سم في هذه الشقة .

المطبخ وغرفة الطعام المثالية

33평형 모던 아파트 인테리어, 마르멜로디자인컴퍼니 마르멜로디자인컴퍼니 غرفة السفرة
마르멜로디자인컴퍼니

마르멜로디자인컴퍼니
마르멜로디자인컴퍼니
마르멜로디자인컴퍼니

السحرالحقيقي في هذه الغرفة هو براعة تقسيم المساحة، نجد المطبخ  مثالي جدًا ومخصص له مساحة صغيرة جدًا إلا أنه يضم كل شيء أساسي سوف تحتاج إليه، وتصميم طاولة بطول الجدار ومعها كرسيين عمليين  الآن توفرت غرفة طعام بأكملها  في مساحة صغيرة، والتدرج في اللون الرمادي أعطى لمسة حديثة جميلة جدًا .

الحمام

33평형 모던 아파트 인테리어, 마르멜로디자인컴퍼니 마르멜로디자인컴퍼니 حمام
마르멜로디자인컴퍼니

마르멜로디자인컴퍼니
마르멜로디자인컴퍼니
마르멜로디자인컴퍼니

هنا وهناك المجال متسع للجميع،  فيمكن للزوج عسل أسنانه وبجواره الزوجة تمشط شعرها دون أن يعطل أحدهما الآخر في هذه المساحة الصغيرة، مزج الحمام بين اللون الأبيض في السراميك والخشب في الخزانات بشكل مناسب جدًا للمساحة، المرايا المستديرة  تعطي لمسة خاصة من التفرد .

غرفة كلاسيكية

33평형 모던 아파트 인테리어, 마르멜로디자인컴퍼니 마르멜로디자인컴퍼니 غرفة نوم
마르멜로디자인컴퍼니

마르멜로디자인컴퍼니
마르멜로디자인컴퍼니
마르멜로디자인컴퍼니

غرفة مشتركة متوفر فيها مساحة كبيرة لتخزين الملابس وأشياء أخرى، تتمتع بنافذة تمدها بالضوء الكافي لتزيد من إشراقها، الجدار الخشبي جانب السرير أعطى للغرفة لمسة فريدة وناعمة، ما يثير الدهشة أن هذه المساحة الصغيرة استوعبت الغرف الأساسية التي نحتاجها للمعيشة وهذا يخبرنا بأنه لابد أن نكون طموحين حتى وإن كانت المساحة صغيرة ولا تشجع على ذلك  . 

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