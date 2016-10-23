شقة اقتصادية بمساحة 33 م²

إذا كنت تعتقد أن شقتك مساحتها صغيرة فأنت لم ترى بعد مثل هذه الشقة، هل رأيت من قبل شقة مساحتها 33 م2؟، قد تعتقد أن الأمر صعب لكن هذا المشروع خير دليل على أنه يمكن في مساحة صغيرة جدًا الحصول على شقة اقتصادية ومريحة في وسط المدينة .

اتبع معنا كل صورة في هذا الموضوع واكتشف معنا الزوايا الصغيرة وديكور هذا الشقة العبقري، والذي حرض الخبراء على تقديم شقة توفر الكثير من عوامل الراحة في مساحة صغيرة .