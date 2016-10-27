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صغيرة ولكن أنيقة.. شقة بمساحة 35 متر

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
homify غرفة المعيشة Beige
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لم تعد المساحات الصغيرة مشكلة أو ازمة في أي مكان، فعن طريق الديكورات المميزة وذكاء التصميم يمكن أن تحول شقة صغيرة إلى تحفة فنية أنيقة تحتوي على كل الأغراض اللازمة والمتكاملة للعيش بالمنزل، بجانب حسن استغلال المساحة ووحدات الإضاءة التي تعطي اللمسة النهائية المميزة لجمال وروعة المكان، ولذلك يقدم لك هوميفاي مجموعة صور لشقة صغيرة بمساحة 35 متر ولكنها مقسمة بطريقة رائعة.

الزجاج والمرايا لتوسيع المكان

homify غرفة المعيشة Beige
homify

homify
homify
homify

يعد الاعتماد على الزجاج والمرايا أفضل السُبل للحصول على اتساع في المساحات الصغيرة، وها هي تلك الشقة تعتمد في تأسيسها الداخلي على الفواصل والجدران الزجاجية، إلى جانب حسن التنظيم والتقسيم الذي يجعلها مرتبة ومريحة، بالإضافة إلى الألوان الفاتحة التي تم الاعتماد عليها لطلاء الجدران واختيار الأثاث وذلك لإعطاء حجم أكبر للمكان. 

وبالرغم من صغر المساحة إلا أن الانفتاح الملاحظ بين أطرافها وعدم وجود حواجز خرسانية يجعلها تتغلب على ضيق مساحتها.

غرفة نوم مدهشة

homify غرفة نوم Beige
homify

homify
homify
homify

تعد الإضاءة أحد أهم العوامل في تصميم غرفة النوم، فإذا لم تكن مناسبة فإن الغرفة ستشع حزن وكاّبة، ولدينا هنا غرفة نوم صغيرة اعتمدت على الألوان الفاتحة في مفروشاتها وأثاثها للحصول على الضوء المناسب، وتتكون من سرير خشبي تعلوه مراّة كبيرة وهي أحد سُبل الحصول على الاتساع في المكان، وتضفي رونق مميز للغرفة، مع الستائر الحريرية الشفافة التي تنسدل على مدخل الشرفة، والسجادة الفرو الأنيقة على الأرضية.

غرفة معيشة بألوان فاتحة

homify غرفة المعيشة Beige
homify

homify
homify
homify

غرفة المعيشة تبدو مميزة وأنيقة، بالرغم من صغر حجمها إلا أنها تحتوي على كل مميزات الغرفة المناسبة والأنيقة، حيث الأريكة الجلدية البيضاء، والسجادة الفرو التي تمتد من غرفة النوم إلى المعيشة، والجدار الزجاجي الأنيق الذي يفصلهم، كل هذا على أرضية رخامية رائعة، وسقف تنتشر فيه وحدات الإضاءة الصغيرة التي تُنيز المكان، والستائر الحريرية التي تفصلها عن الشرفة.

استغلال المساحة للتخزين

homify غرفة المعيشة Beige
homify

homify
homify
homify

يأتي الجانب الاّخر لغرفة المعيشة نابضًا بالحياة، مليء بالمرايا التي تعطي اتساع وجمال أكثر للمكان، بجانب الخدعة الأكبر في طريقة استغلال المساحات، حيث يتكون الجانب من مجموعة كبيرة من الأرفف والدواليب المميزة والتي تسمح بتخزين كافة أغراض المنزل، مع تخصيص ركن للتلفزيون للحصول على جلسة ممتعة، بجانب استخدام وحدات الإضاءة الصفراء لتزيين تلك الأرفف بشكل أنيق وجذاب، مع تلك اللمسات الرائعة التي تضفيها الزهور على المكان.

مطبخ بسيط بأثاث خشبي

homify غرفة المعيشة Beige
homify

homify
homify
homify

اقتطاع جزء صغير من غرفة المعيشة لعمل مطبخ بسيط كانت فكرة ذكية للغاية، حيث تم استغلال تلك المساحة الصغيرة في عمل ركن خشبي يحتوي على عدة دواليب تحمل أغراض المطبخ وبجانبه الثلاجة، أما عن حوض المطبخ فقد تم عمله من الرخام الفاتح لكي يتماشى مع المكتبة الخشبية الكبيرة، ووجود المراّة في على الحائط يسمح بإنتقال الضوء إلى المكان فيبدو مُنيرًا بقدر كافي.

غرفة طعام بوحدات إضاءة مبهرة

homify غرفة السفرة Beige
homify

homify
homify
homify

ما يميز هذه الشقة هو أن كل ركن فيها منظم بطريقة أنيقة جدًا، والمساحات مستغلة بشكل جيد، والأثاث مناسب لحجمها واحتياجات اصحابها، وللحصول على غرفة طعام مميزة تم اقتطاع ركن جانبي وعمل منضدة زجاجية وكرسسين من خشب الأكليريك لتبدو لامعة ومميزة، ولكن ماذا عن وحدات الإضاءة؟؟.. تم استخدام وحدات إضاءة زجاجية مستديرة تتدلى من السقف فوق المنضدة كالبنورات وتعطيها شكلًا رائع.

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حمام رخامي في مساحة صغيرة

homify حمام Beige
homify

homify
homify
homify

في مساحة صغيرة يدهشنا تصميم الحمام، حيث المرايا والزجاج الذي يعطي اختلاف وأناقة أكثر للحمام، حسن تنظيم الحمام وبساطته تعطيه جمالًا خاص، حيث تم وضع المرحاض إلى جانب الحوض الرخامي مع عمل رف سفلي لوضع أغراض الحمام، إلى جانب تخصيص جزء صغير للاستحمام، إضافة إلى الأرضية الرخامية والسقف الخرساني البسيط المرصع بوحدات الإضاءة البسيطة، وتأتي اللمسات الخضراء والزهور لتُكمل ديكور المكان بأناقة.

شرفة بجلسة هادئة

homify بلكونة أو شرفة White
homify

homify
homify
homify

تبدو الشرفة هي الجناح الملكي في هذه الشقة الصغيرة، فقد تم عملها بحيث تكون جلسة هادئة وبسيطة، مكونة من أريكة ومنضدة زجاجية صغيرة تحمل الزهور، وكرسيين معدنيين بسطح دائري، أما عن الجانب فقد امتلأ بالأرفف والدواليب أيضًا كفرصة جيدة لتخزين أغراض المنزل.

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