صغيرة ولكن أنيقة.. شقة بمساحة 35 متر

يعد الاعتماد على الزجاج والمرايا أفضل السُبل للحصول على اتساع في المساحات الصغيرة، وها هي تلك الشقة تعتمد في تأسيسها الداخلي على الفواصل والجدران الزجاجية، إلى جانب حسن التنظيم والتقسيم الذي يجعلها مرتبة ومريحة، بالإضافة إلى الألوان الفاتحة التي تم الاعتماد عليها لطلاء الجدران واختيار الأثاث وذلك لإعطاء حجم أكبر للمكان.

وبالرغم من صغر المساحة إلا أن الانفتاح الملاحظ بين أطرافها وعدم وجود حواجز خرسانية يجعلها تتغلب على ضيق مساحتها.