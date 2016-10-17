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قصر مساحته 1100م² تصاميمه وديكوراته مُذهلة

جحا جحا
House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects منازل
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كن على استعداد للتعرف على أكثر المشاريع المذهلة فعند رؤيتك لهذا البيت ستشعر أنك في زمن آخر و هذا لأن أستوديو التصميم القائم على هذا المشروع كان له تصور مستقبلي. التصميم يعد رائد في العمارة الحداثية المستقبلية لما فيه من أبداعات لن ترها في أي مشروع آخر. هذه القطعة المعمارية الفنية تشكلت على 1100 متر مربع بنيت على أعتاب نهاية محمية طبيعية في  حي بيدفورد فيو، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا. أفق جوهانزبيرج يشكل خلفية المنزل وأمامه مساحات هائلة من الطبيعة الخلابة مما أوح إلى المصمم أن يكون المنزل منفتح على المشاهد المحاطة كي تستمتع في كل غرفة باطلالة مختلفة. بخطوطه المميزة و تصميمه المثالي هذا القصر قادر على تغيير مفهومك عن العمارة الحديثة أياً كان رأيك عنها لما فيه من تحدي و كسر لكل المفاهيم التقليدية في العمارة الخارجية والداخلية، و نأكد لك أنك ستستلهم الكثير من الأفكار الغريبة و العبقرية وستود أن تترك لمخيلتك مجالاً واسعاً كي تنتهي بمثل هذا التصميم العالمي. كفانا تقديماً و أثارة لفضولك و هيا بنا نبدأ التعرف على هذا المنزل الفريد من نوعه!

كتل أنيقة

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects منازل
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

من أبعد الزوايا ستتمكن من التعرف على المنزل بكتله المميزة فهو يظهر بشموخ بين جميع المنازل بغلافه الذي يتكون من اسطح حجرية  و هيكل حديدي. تتألق هذه الكتل المعمارية لتنتج منزل يجتمع فيه الخصوصية التامة مع الانفتاح المنعش وهي معادلة قد تعد مستحيلة، و لكن في هذا البيت المستحيل أصبح سهلاً. تبدو هذه الكتل ليلاً كأنها كتل حجرية منحزتة والفضل في ذلك يعود ليس فقط إلى شكل الكتل ولكن أيضاً لأاضافات خطوط الأضاءة ذات التكوين العجيب وكمجمل المنزل من الخارج كاللوحة الفنية لعالم مستقبلي.

تابع التعرف على بعض التصاميم الخيالية لمداخل المنازل إذا كنت من محبي التميز.

مستويات مختلفة

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects منازل
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

يظهر لنا من هذه الزاوية أن المنزل به تعدد في المستويات بطريقة تتجانس مع محيط المنزل بكل خطوطه العمودية والأفقية و هذا ما يجعل هيكل البيت مميز عن كل ما رأيناه من قبل. تكامل فراغات المنزل مع المحيط الخارجي نتج عنه ترابط بين الكتل والطبيعة وجعل المنزل يبدو كاللؤلؤة في المدينة.

المساحة الخارجية

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects بلكونة أو شرفة
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

تمتد المساحة الخارجية إلى أبعاد واسعة و مقسمة ستويات مختلفة و منها ما يتصل أو ينفصل مع المنزل مما فيه انطباع انك في محمية طبيعية مميزة. تداخ الهيكل الحديدي مع الزجاج يظه بوضوح في كل فراغ خارجياً و داخلياً. من أكثر العوامل المؤثرة في هذا التصميم الخرافي هو انطلاق خطوط ضوئية في شتى الفراغات خالقة تكوين عشوائي ولكن متكامل و متجانس. التلاعب بالأضواء العجيبة مع الكتل غير المعتادة تركونا في هو أمم ما يكاد أن يكون أعجاز معماري من المستقبل.بين هذه المستويات الكثيرة والكتل الرمادية الجريئة تظهر بركة لأسماك نادرة  لتتداخل مع التصميم بأناقة.

التصميم الداخلي

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects غرفة المعيشة
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

من أوضح البصمات التي تركها المعماريون في هذا المنزل في كلاً من التصميم الخارجي والداخلي هو الفراغات المنفتحة والمتجانسة مع الفراغات المجاورة مما أدى إلى فراغات انتقالية جذابة. التصميم الداخلي من الوهلة الأولى يبدو لنا أنه مصمم لراحة تامة مع أناقة فريدة من نوعها. الأسود والرمادي هما أساس الألوان مع لمسات من البرتقالي و هي أختيارات لم نعتد رؤيتها سوياً و لكنهم يحققوا معاً معادلة الحداثة والعملية.

تقسيم

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects غرفة نوم
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

قرر المصممون الابداع في توزيع الفراغات لكي تشعر داخل هذا المنزل أنك في منتجعك الخاص و أليس هذا حلم الجميع؟ تحقق هذا الأمر بخلق أجنحة مختلفة كلاً منهم باطلالة خاصة على الحديقة كما نرى في هذا الجناح و لاحظ أنه لا يفصلنا بين الغرفة الداخلية و الحديقة سوى باب زجاجي قابل إلى الطي. بالطبع أنت تحلم الآن بأن تستيقظ يوماً على هذه الحديقة الأستوائية الخلابة!

غاية في الأناقة

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects منازل
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

أثبتت التجارب أن الأناقة لا يجب أن تحقق من خلال كثرة العناصر بل أحياناً يكون ما قل و دل هو أسلم وسيلة لتحقيق تصميم أنيق مثل هذه الشرفة المجاورة لغرفة معيشة عصرية.

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نترككم مع رحلة حول هذا القصر من عالم آخر:

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects منازل
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects منازل
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects منازل
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects بلكونة أو شرفة
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects بلكونة أو شرفة
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects بلكونة أو شرفة
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects منازل
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects منازل
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects غرفة المعيشة
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects غرفة المعيشة
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects غرفة المعيشة
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects غرفة السفرة
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects غرفة السفرة
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects بلكونة أو شرفة
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects بلكونة أو شرفة
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects بلكونة أو شرفة
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects بلكونة أو شرفة
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects غرفة المعيشة
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects مطبخ
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects مطبخ
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects حمام
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects غرفة نوم
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects غرفة الميديا
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects منازل
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects غرفة نوم
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects غرفة نوم
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects غرفة نوم
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados غرفة نوم
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
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