قصر مساحته 1100م² تصاميمه وديكوراته مُذهلة

كن على استعداد للتعرف على أكثر المشاريع المذهلة فعند رؤيتك لهذا البيت ستشعر أنك في زمن آخر و هذا لأن أستوديو التصميم القائم على هذا المشروع كان له تصور مستقبلي. التصميم يعد رائد في العمارة الحداثية المستقبلية لما فيه من أبداعات لن ترها في أي مشروع آخر. هذه القطعة المعمارية الفنية تشكلت على 1100 متر مربع بنيت على أعتاب نهاية محمية طبيعية في حي بيدفورد فيو، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا. أفق جوهانزبيرج يشكل خلفية المنزل وأمامه مساحات هائلة من الطبيعة الخلابة مما أوح إلى المصمم أن يكون المنزل منفتح على المشاهد المحاطة كي تستمتع في كل غرفة باطلالة مختلفة. بخطوطه المميزة و تصميمه المثالي هذا القصر قادر على تغيير مفهومك عن العمارة الحديثة أياً كان رأيك عنها لما فيه من تحدي و كسر لكل المفاهيم التقليدية في العمارة الخارجية والداخلية، و نأكد لك أنك ستستلهم الكثير من الأفكار الغريبة و العبقرية وستود أن تترك لمخيلتك مجالاً واسعاً كي تنتهي بمثل هذا التصميم العالمي. كفانا تقديماً و أثارة لفضولك و هيا بنا نبدأ التعرف على هذا المنزل الفريد من نوعه!
من أبعد الزوايا ستتمكن من التعرف على المنزل بكتله المميزة فهو يظهر بشموخ بين جميع المنازل بغلافه الذي يتكون من اسطح حجرية و هيكل حديدي. تتألق هذه الكتل المعمارية لتنتج منزل يجتمع فيه الخصوصية التامة مع الانفتاح المنعش وهي معادلة قد تعد مستحيلة، و لكن في هذا البيت المستحيل أصبح سهلاً. تبدو هذه الكتل ليلاً كأنها كتل حجرية منحزتة والفضل في ذلك يعود ليس فقط إلى شكل الكتل ولكن أيضاً لأاضافات خطوط الأضاءة ذات التكوين العجيب وكمجمل المنزل من الخارج كاللوحة الفنية لعالم مستقبلي.
تابع التعرف على بعض التصاميم الخيالية لمداخل المنازل إذا كنت من محبي التميز.
يظهر لنا من هذه الزاوية أن المنزل به تعدد في المستويات بطريقة تتجانس مع محيط المنزل بكل خطوطه العمودية والأفقية و هذا ما يجعل هيكل البيت مميز عن كل ما رأيناه من قبل. تكامل فراغات المنزل مع المحيط الخارجي نتج عنه ترابط بين الكتل والطبيعة وجعل المنزل يبدو كاللؤلؤة في المدينة.
تمتد المساحة الخارجية إلى أبعاد واسعة و مقسمة ستويات مختلفة و منها ما يتصل أو ينفصل مع المنزل مما فيه انطباع انك في محمية طبيعية مميزة. تداخ الهيكل الحديدي مع الزجاج يظه بوضوح في كل فراغ خارجياً و داخلياً. من أكثر العوامل المؤثرة في هذا التصميم الخرافي هو انطلاق خطوط ضوئية في شتى الفراغات خالقة تكوين عشوائي ولكن متكامل و متجانس. التلاعب بالأضواء العجيبة مع الكتل غير المعتادة تركونا في هو أمم ما يكاد أن يكون أعجاز معماري من المستقبل.بين هذه المستويات الكثيرة والكتل الرمادية الجريئة تظهر بركة لأسماك نادرة لتتداخل مع التصميم بأناقة.
من أوضح البصمات التي تركها المعماريون في هذا المنزل في كلاً من التصميم الخارجي والداخلي هو الفراغات المنفتحة والمتجانسة مع الفراغات المجاورة مما أدى إلى فراغات انتقالية جذابة. التصميم الداخلي من الوهلة الأولى يبدو لنا أنه مصمم لراحة تامة مع أناقة فريدة من نوعها. الأسود والرمادي هما أساس الألوان مع لمسات من البرتقالي و هي أختيارات لم نعتد رؤيتها سوياً و لكنهم يحققوا معاً معادلة الحداثة والعملية.
قرر المصممون الابداع في توزيع الفراغات لكي تشعر داخل هذا المنزل أنك في منتجعك الخاص و أليس هذا حلم الجميع؟ تحقق هذا الأمر بخلق أجنحة مختلفة كلاً منهم باطلالة خاصة على الحديقة كما نرى في هذا الجناح و لاحظ أنه لا يفصلنا بين الغرفة الداخلية و الحديقة سوى باب زجاجي قابل إلى الطي. بالطبع أنت تحلم الآن بأن تستيقظ يوماً على هذه الحديقة الأستوائية الخلابة!
أثبتت التجارب أن الأناقة لا يجب أن تحقق من خلال كثرة العناصر بل أحياناً يكون ما قل و دل هو أسلم وسيلة لتحقيق تصميم أنيق مثل هذه الشرفة المجاورة لغرفة معيشة عصرية.