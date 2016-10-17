5 مطابخ صغيرة على آخر موضة

الحياة في اليابان تنتشر فيها مفاهيم البساطة و عدم البزخ في سائر مقومات الحياة، و من أغلب العوامل المشتركة في معظم البيوت هناك هي المساحة الصغيرة بالمقارنة ببعض الدول الشرق أوسطية أو الاوروبية ، المطابخ من أكثر العوامل التي تؤثر فيها المساحة لذا كان تفوق اليابانيين في التوفير الكبير و التعامل الذكي معها نموذجاً يحتذى ، فلو كنت تعاني من صغر مساحة مطبخك فإليك 5 حلول حية من اليابان تصلح للجميع .
الحد الأدنى للتصميم الجيد في المطبخ ينحصر في مساحة متاحة للحركة دون قيود و توفر العناصر الأساسية لأدوات المطبخ من حوض و مشعل و ثلاجة و خزانات في أماكن مريحة لسهولة استخدامها، فضلاً عن التناسق و الشكل المتماشي مع روح تصميم المنزل بشكل عام، كل هذا هو الثابت في عالم الديكور، أما المتطور فيكمن في اللمسات الغير متوقعة و العناصر الدخيلة على العناصر المذكورة مثل موضع جيد للتلفاز أو منضدة في شكل مناسب لمساحة المطبخ .
المطبخ رائع التصميم دائماً ما يصمم خصيصاً لغرض وظيفي يؤديه على أكمل وجه بجانب كونه جذاباً في تناسقه و شكله العام، هذا المطبخ الصغير في مساحته حقق العنصرين بعبقرية، مكان الطاولة في منتصف المطبخ قسمه لشقين أولهما لإعداد الطعام و المشروبات و الأخرى لتناول تلك الوجبات في مكان مضاء بمصابيح بيضاء أنيقة و أفادت في اتساع المطبخ و ظهوره بمظهر متألق .
تناول الطعام و الشراب في المطبخ ليست من الركائز الأساسية التي يصمم من أجلها المطبخ، فهناك مثلاً غرفة السفرة أو الحديقة التي يمكن أن تكون لهما علاقة مباشرة بتناول الطعام و تخصيص أماكن لذلك الغرض، لكن تخصيص مكان لتناول الطعام في المطبخ مفيد للغاية في حالة وجود الأطفال و لمحبي تناول الوجبات السريعة و الطازجة بجوار أماكن تنظيف أوانيها و الأدوات المستخدمة في تحضيرها . و ايجاد المساحة الملائمة لذلك هي من المسئولياتا لتي تعتمد على عبقرية المصمم بشكل رئيسي .
المساحة الوسطى في المطبخ سواء داخل حدوده أو أمامه تعتبر مركز ثقل في الشكل النهائي للديكور و هناك عدة طرق لاستغلالها الاستغلال الأمثل فهناك من يضع منضدة في تلك المساحة أو حوض اضافي في مبنى محاط بالرخام أو الأخشاب، تلك المساحة لا تترك خالية أبداً لأنها ستترك فراغاً كبيراً في قلب المشهد بشكل عام و لن يظهر من خلالها الجهد المبذول في التصميم .
الألوان و اختيارها من أهم خطوات الشكل النهائي للمطبخ فهناك ألوان لا تتماشى مع المساحة الضيقة كالألوان الداكنة و هناك العكس، الزخارف لا تناسب المطابخ الحداثية بقدر ما تليق بالتصميمات الريفية أو الكلاسيكية، فكل نمط لون يناسب طراز تصميمي معين، اختار الالوان الجريئة بجوار الهادئة سيخرج لك مزيجاً رائعاً لأحدث الصيحات .
إقرأ أيضاً : 10 أفكار لسرير فريد التصميم