شقة صغيرة مميزة بدمج المساحات

تلك الشقة الصغيرة تعتمد في تصميمها على دمج المساحات المختلفة فيها معًا، فإزالة الجدران استطاع أن يعطي شعور أكثر بإتساع المكان، بالإضافة إلى حسن تنظيمها وترتيبها بشكل أنيق مما يعطيها بهجة وجمال وبساطة.

حيث انه في تلك المساحة الصغيرة استطاع المصمم أن يدمج غرفة المعيشة والمطبخ البسيط معًا، كما أن الاعتماد على الألوان الفاتحة كان السبب الأكبر في إنارة المكان وبهجته وانتشار الضوء، وقد تم تقسيمها إلى جانب أيمن يحمل أريكة بيضاء وأمامها بار يصل بين غرفة المعيشة والمطبخ ويحمل التلفزيون، والجانب الاّخر يأتي المطبخ بأدواته وأجهزته بالإضافة إلى عمل الجدران بيضاء والأرضية خشبية وسيراميكية بألوان فاتحة.