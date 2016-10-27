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شقة صغيرة مميزة بدمج المساحات

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Apartamento LD, Duda Senna Arquitetura e Decoração Duda Senna Arquitetura e Decoração غرفة المعيشة
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لم تعد المساحات الضيقة مشكلة من بعد الاّن، فالموضوع يرجع لحسن تنظيمها وتقسيمها بشكل مناسب واستغلال كافة المساحات بشكل جيد، ولذلك يقدم لك هوميفاي نموذج مميز لـ شقة صغيرة اعتمد تقسمها الأساسي على دمج الغرف في نفس المساحة، مع استخدام اللمسات الديكورية الخضراء لإبرازجمالها وأناقتها.

دمج رائع للمساحات

Apartamento LD, Duda Senna Arquitetura e Decoração Duda Senna Arquitetura e Decoração غرفة المعيشة
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração

تلك الشقة الصغيرة تعتمد في تصميمها على دمج المساحات المختلفة فيها معًا، فإزالة الجدران استطاع أن يعطي شعور أكثر بإتساع المكان، بالإضافة إلى حسن تنظيمها وترتيبها بشكل أنيق مما يعطيها بهجة وجمال وبساطة. 

حيث انه في تلك المساحة الصغيرة استطاع المصمم أن يدمج غرفة المعيشة والمطبخ البسيط معًا، كما أن الاعتماد على الألوان الفاتحة كان السبب الأكبر في إنارة المكان وبهجته وانتشار الضوء، وقد تم تقسيمها إلى جانب أيمن يحمل أريكة بيضاء وأمامها بار يصل بين غرفة المعيشة والمطبخ ويحمل التلفزيون، والجانب الاّخر يأتي المطبخ بأدواته وأجهزته بالإضافة إلى عمل الجدران بيضاء والأرضية خشبية وسيراميكية بألوان فاتحة.

حديقة وغرفة طعام

Apartamento LD, Duda Senna Arquitetura e Decoração Duda Senna Arquitetura e Decoração بلكونة أو شرفة
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração

في الجزء الاّخر للشقة والذي يقع في الهواء الطلق تتقاسم الحديقة الصناعية وغرفة الطعام في المكان نفسه، بمختلف الألوان المميزة، والأرضية الرخامية والسقف الخرساني الأبيض، في إطلالة مميزة على الخارج تُمكن صاحبها من الجلوس والاستمتاع فيها بوجبة بسيطة، بالإضافة إلى تلك الحيوية التي تنبعث من هذا الجزء والتي تسببها تلك اللمسات الخضراء وتُشعر الفرد بأنه يجلس في حديقة.

الأصفر.. لون البهجة

Apartamento LD, Duda Senna Arquitetura e Decoração Duda Senna Arquitetura e Decoração بلكونات وشرفاتأثاث
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração

تأتي أناقة التصميم من امتزاج الأرفف الخشبية الرائعة التي ينبعث منها الدفء مع الشجيرات الخضراء الرائعة، والتي تعطي للمكان رونق خاص، وصفاء ونقاء للأجواء، بالإضافة إلى وجود الكرسي المعدني الأصفر، تلك اللمسة الصفراء التي تعطي بهجة كبيرة للمكان، فالاعتماد على اللون الأصفر في التصميمات الحديثة يبدو مميز جدًا لما يبعثه ذلك اللون من إشراقة وإنارة وحيوية وطاقة، فتبدو الجلسة عليه أمام الإطلالة الرائعة للشرفة أنيقة وجميلة.

الألوان الهادئة لغرفة النوم

Apartamento LD, Duda Senna Arquitetura e Decoração Duda Senna Arquitetura e Decoração غرفة نومإضاءة
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração

مازال تدرج الألوان يمتد في الشقة إلى أن وصل لغرفة النوم، ولكن مع استخدام درجات الألوان الهادئة، فغالبًا ما يفضل استخدام الألوان الباردة في غرفة النوم لكي تبعث راحة وهدوء.

حيث تتكون الغرفة من سرير كبير إلى جانب دولاب خشبي أبيض بعدة أرفف ودواليب مختلفة، مع لمسات ديكورية أنيقة تتمثل في لوحة فنية بسيطة، مع زهور بيضاء.

استغلال رائع للمساحات

Apartamento LD, Duda Senna Arquitetura e Decoração Duda Senna Arquitetura e Decoração غرفة نومخزانة الملابس
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração

عندما تكون المساحات صغيرة فيأتي دور استغلال المساحات بطريقة جيدة، ولأن الغرفة تحتوي على جانب منفرد فقد تم عمل مكتب خشبي صغير في الجانب مع عدة أرفف ودواليب في الأعلى لتكون وسيلة لحمل أغراض الشقة، بالإضافة لتلك الأرضية الخشبية الرائعة والسقف الخرساني البسيط.

جرأة الألوان في الحمام

Apartamento LD, Duda Senna Arquitetura e Decoração Duda Senna Arquitetura e Decoração حمام
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração

إن كانت لديك الجرأة والشجاعة على الخروج من التقليدية واستخدام تصميمات أكثر جنونًا، فيمكنك التخلي عن كلاسكية السيراميك الأبيض والأسود والرخام السادة، واستخدام الألوان الشديدة المظللة ودمج أكثر من لون في الجدران، بالإضافة إلى الأرضية السادة التي تكسر انتشار الألوان، فيبدو المكان أكثر بهجة وأناقة، مع استخدام السيراميك الأبيض للحوض والمرحاض، فيبدو الحمام بسيط ومتناسق.

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Apartamento LD, Duda Senna Arquitetura e Decoração Duda Senna Arquitetura e Decoração مطبخ
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Apartamento LD, Duda Senna Arquitetura e Decoração Duda Senna Arquitetura e Decoração تصميم مساحات داخلية
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Apartamento LD, Duda Senna Arquitetura e Decoração Duda Senna Arquitetura e Decoração بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Apartamento LD, Duda Senna Arquitetura e Decoração Duda Senna Arquitetura e Decoração بلكونة أو شرفة
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Apartamento LD, Duda Senna Arquitetura e Decoração Duda Senna Arquitetura e Decoração حمام
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração
صغيرة ولكن أنيقة.. شقة بمساحة 35 متر
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