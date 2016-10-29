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6 أسرار لاستغلال مساحة شقتك الصغيرة للحصول على بيت الأحلام

Marwa Hasan Marwa Hasan
Zero6studio EUR, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo غرفة المعيشة White
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في منزلك الصغير يمكنك الحصول على كل ما تتمناه في منزل الأحلام، فلا يجب أن نترك المساحة لتكون عائقاً في إختيار الطراز أو الشكل المراد الحصول عليه، فقط كل ما عليك هو استغلال المساحة بالشكل الصحيح عن طريق عدد من القرارات والتي معاً يمكن أن تحصل بها على منزل أحلامك المريح والدافئ. 

في مقال اليوم جئنا لكم بمثال لبيت متكامل ذو مساحة صغيرة لا تتعدى 75م مربع، يحتوي على كل عناصر البيت، كما أن كل ركن فيه يبعث على الراحة والسلام النفسي والإسترخاء، فإذا كنت تريد بيتاً مماثلاً فتعالى معنا في جولتنا لنتعرف على أسرار الحصول على بيت مشابهه.

1.تقليل عدد الأثاث

Zero6studio EUR, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo غرفة المعيشة White
Paolo Fusco Photo

Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo

فور دخولنا إلى المنزل وفي مساحة الاستقبال الصغيرة والتي تحتوي على فتحات كما أنها تؤدي لأكثر من صالة للتوزيع. وعلى الرغم من صغر المساحة فقد تم استغلالها ليس فقط كغرفة واحدة ولكنها لغرفتين، غرفة المعيشة والطعام يفصل بينهما باب كما أنه يفصل بين المساحة العامة والداخلية الخاصة.

غرفة المعيشة مكونة من أريكة ركنه من اللون الرمادي تزينها وسائد بدرجات اللون الأزرق وتعلوها لوحة فنية حمراء اللون لتضيف دفئ على الغرفة وإتزان لباليتة الألوان، يحتنضنها مصباح أرضية أنيق على الطراز المودرن، بالإضافة للإضاءة الطبيعة التي تغمر الفراغ ككل. تزين الأرضية سجادة تأخذ درجات اللون النبيتي الداكن وتعلوها طاولة قهوة ذات تصميم متميز.

الأرضية من الخشب الداكن  تتناسب بشكل قوي مع اللون الأبيض المستخدم في الدهانات في أرجاء المنزل في الحوائط والسقف.

​على الحائط المقابل لأريكة غرفة المعيشة تم عمل وحدة ميديا بسيطة ومكونة من عدة أجزاء، جزء في الأسفل لتخزين الأغراض المختلفة، خزانة علوية مع وجود أرفف للكتب والمقتنيات المختلفة.

Zero6studio EUR, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo غرفة المعيشة White
Paolo Fusco Photo

Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo

2.استخدام متعدد للمساحات

Zero6studio EUR, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo غرفة المعيشة White
Paolo Fusco Photo

Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo

أما غرفة الطعام فقد تم وضعها في ركن صغير جداً وبفضل شكل الطاولة وخفة تصميم الكراسي فإن هذا الإختيار كان مناسباً جداً لهذه المساحة الصغيرة. فالطاولة دائرية قرصها من الجرانيت الأسود يحيط بها 4 كراسي بيضاء اللون خفيفة وغير ملحوظة فلا تعمل إزدحام بصري للغرفة. 

يعلوا الطاولة مصباح مميز مكون من عدد من الفوانيس الدائرية الأنيقة. يخرج من جزء دائري من خامة عاكسة لتعكس الضوء ويضيف للسقف لمسة جمالية. الحائط مزين بلوحة فنية لبوذا لتعطي احساس بالسلام النفسي أما الحائط الأخر فقد تم استغلاله في عمل مكتبة للكتب من الأرض للسقف أسفلها يوجد خزانة مغلقة لتخزين الأغراض المختلفة.

Zero6studio EUR, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo غرفة المعيشة White
Paolo Fusco Photo

Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo

3.استبدال الحوائط بالقواطيع في تقسيم المساحات

Zero6studio EUR, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo غرفة المعيشة White
Paolo Fusco Photo

Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo

نلاحظ هنا أن الحائط المقابل لغرفة المعيشة تم استبدالة بقاطوع أصغر سمكاً من الحائط التقليدي ليفصل بين المطبخ وغرفة المعيشة، فقد تم استغلال الحوائط على الناحيتين بشكل عملي وأنيق كما تم الفصل لتحصل المساحة المفتوحة على بعض الخصوصية  والفصل بين الفراغات.

4.الإختيار الشكلي واللوني

Zero6studio EUR, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo مطبخ White
Paolo Fusco Photo

Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo

المطبخ متكامل فقد تم تصميمه بشكل طولي أما الخزانات فتأخذ اللون الأبيض ليعطي مساحة أكبر وأعمق للفراغ. تم استغلال القاطوع الفاصل لوضع خزانات علوية تحتها رف لزيادة المساحة التخزينية مع وضع طاولة لتناول الطعام لأفراد الأسرة الصغيرة.

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الإضاءة موزعة بشكل جيد عن طريق وضع كشافات مخفية وإضاءة ليد أسفل الخزانات كما أن اللون الأبيض يساهم في توزيع الإضاءة بشكل أفضل.

Zero6studio EUR, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo مطبخ White
Paolo Fusco Photo

Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo

Zero6studio EUR, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo مطبخ White
Paolo Fusco Photo

Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo

5.إضافة لمسة مثيرة على التصميم البسيط

Zero6studio EUR, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo حمام
Paolo Fusco Photo

Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo

الحمام صغير كباقي الشقة ولكن تم استخدام بعض الحيل لجعله يبدو أكبر مع خلق بعض التميز في التصميم. فقد تم إضافة مرآة كبيرة وخزانة جانبية، كما تم وضع لوح خشبي بطول حائط الحوض يستند عليه الحوض فيمكن وضع مستحضرات عليه. أما أسفل الرف الخشبي تم وضع خزانات وأوعية لوضع المناشف، الغسيل أو أي شئ قد تود تخزينة، لاستغلال حائط الحوض بالكامل.

الشئ المثير في هذا الحمام والمميز هو تشطيب الحائط باستخدام بلاطات سيراميكية ذات ملمس رقيق

Zero6studio EUR, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo حمام
Paolo Fusco Photo

Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo

6.الغرف بها كل ما تحتاج لتقليل الفوضى

Zero6studio EUR, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo غرفة نوم White
Paolo Fusco Photo

Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo

إلى غرفة النوم نلاحظ أن خير التصاميم ما قل و دل، فقط لا يوجد غير الضروريات، من سرير ذو تصميم بسيط، خزانة داخلية مصممة بحيث تحتوي على كل الأغراض بدون إحداث فوضى خارجية، الخزانة مغلقة بباب ممتد من السقف للأرض في داخلها يوجد الحلول التخزينية المتكاملة. وفوق السرير يوجد رف مميز لوضع الأشياء والمقتنيات.

غرفة الأطفال مميزة

Zero6studio EUR, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo غرفة الاطفال White
Paolo Fusco Photo

Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo

أما غرفة الأطفال فقد صممت بعناية بحيث يجد الأطفال كل ما يحتاجوه داخل الغرفة، من سرائر للنوم، لخزانات لكل الأغراض من ملابس، كتب وألعاب. كل تفاصيل الغرفة مصممة للطفل من الرسومات على الحوائط، لألوان الأثاث حتى معلقات السقف التعليمية فهي ملونة و مزينة للغرفة للحصول على غرفة مثالية للأطفال.

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