6 أسرار لاستغلال مساحة شقتك الصغيرة للحصول على بيت الأحلام

في منزلك الصغير يمكنك الحصول على كل ما تتمناه في منزل الأحلام، فلا يجب أن نترك المساحة لتكون عائقاً في إختيار الطراز أو الشكل المراد الحصول عليه، فقط كل ما عليك هو استغلال المساحة بالشكل الصحيح عن طريق عدد من القرارات والتي معاً يمكن أن تحصل بها على منزل أحلامك المريح والدافئ.
في مقال اليوم جئنا لكم بمثال لبيت متكامل ذو مساحة صغيرة لا تتعدى 75م مربع، يحتوي على كل عناصر البيت، كما أن كل ركن فيه يبعث على الراحة والسلام النفسي والإسترخاء، فإذا كنت تريد بيتاً مماثلاً فتعالى معنا في جولتنا لنتعرف على أسرار الحصول على بيت مشابهه.
فور دخولنا إلى المنزل وفي مساحة الاستقبال الصغيرة والتي تحتوي على فتحات كما أنها تؤدي لأكثر من صالة للتوزيع. وعلى الرغم من صغر المساحة فقد تم استغلالها ليس فقط كغرفة واحدة ولكنها لغرفتين، غرفة المعيشة والطعام يفصل بينهما باب كما أنه يفصل بين المساحة العامة والداخلية الخاصة.
غرفة المعيشة مكونة من أريكة ركنه من اللون الرمادي تزينها وسائد بدرجات اللون الأزرق وتعلوها لوحة فنية حمراء اللون لتضيف دفئ على الغرفة وإتزان لباليتة الألوان، يحتنضنها مصباح أرضية أنيق على الطراز المودرن، بالإضافة للإضاءة الطبيعة التي تغمر الفراغ ككل. تزين الأرضية سجادة تأخذ درجات اللون النبيتي الداكن وتعلوها طاولة قهوة ذات تصميم متميز.
الأرضية من الخشب الداكن تتناسب بشكل قوي مع اللون الأبيض المستخدم في الدهانات في أرجاء المنزل في الحوائط والسقف.
أما غرفة الطعام فقد تم وضعها في ركن صغير جداً وبفضل شكل الطاولة وخفة تصميم الكراسي فإن هذا الإختيار كان مناسباً جداً لهذه المساحة الصغيرة. فالطاولة دائرية قرصها من الجرانيت الأسود يحيط بها 4 كراسي بيضاء اللون خفيفة وغير ملحوظة فلا تعمل إزدحام بصري للغرفة.
يعلوا الطاولة مصباح مميز مكون من عدد من الفوانيس الدائرية الأنيقة. يخرج من جزء دائري من خامة عاكسة لتعكس الضوء ويضيف للسقف لمسة جمالية. الحائط مزين بلوحة فنية لبوذا لتعطي احساس بالسلام النفسي أما الحائط الأخر فقد تم استغلاله في عمل مكتبة للكتب من الأرض للسقف أسفلها يوجد خزانة مغلقة لتخزين الأغراض المختلفة.
نلاحظ هنا أن الحائط المقابل لغرفة المعيشة تم استبدالة بقاطوع أصغر سمكاً من الحائط التقليدي ليفصل بين المطبخ وغرفة المعيشة، فقد تم استغلال الحوائط على الناحيتين بشكل عملي وأنيق كما تم الفصل لتحصل المساحة المفتوحة على بعض الخصوصية والفصل بين الفراغات.
المطبخ متكامل فقد تم تصميمه بشكل طولي أما الخزانات فتأخذ اللون الأبيض ليعطي مساحة أكبر وأعمق للفراغ. تم استغلال القاطوع الفاصل لوضع خزانات علوية تحتها رف لزيادة المساحة التخزينية مع وضع طاولة لتناول الطعام لأفراد الأسرة الصغيرة.
الحمام صغير كباقي الشقة ولكن تم استخدام بعض الحيل لجعله يبدو أكبر مع خلق بعض التميز في التصميم. فقد تم إضافة مرآة كبيرة وخزانة جانبية، كما تم وضع لوح خشبي بطول حائط الحوض يستند عليه الحوض فيمكن وضع مستحضرات عليه. أما أسفل الرف الخشبي تم وضع خزانات وأوعية لوضع المناشف، الغسيل أو أي شئ قد تود تخزينة، لاستغلال حائط الحوض بالكامل.
إلى غرفة النوم نلاحظ أن خير التصاميم ما قل و دل، فقط لا يوجد غير الضروريات، من سرير ذو تصميم بسيط، خزانة داخلية مصممة بحيث تحتوي على كل الأغراض بدون إحداث فوضى خارجية، الخزانة مغلقة بباب ممتد من السقف للأرض في داخلها يوجد الحلول التخزينية المتكاملة. وفوق السرير يوجد رف مميز لوضع الأشياء والمقتنيات.
أما غرفة الأطفال فقد صممت بعناية بحيث يجد الأطفال كل ما يحتاجوه داخل الغرفة، من سرائر للنوم، لخزانات لكل الأغراض من ملابس، كتب وألعاب. كل تفاصيل الغرفة مصممة للطفل من الرسومات على الحوائط، لألوان الأثاث حتى معلقات السقف التعليمية فهي ملونة و مزينة للغرفة للحصول على غرفة مثالية للأطفال.