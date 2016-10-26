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9 تصميمات مذهلة لغرف نوم فرنسية

هنادى موسى هنادى موسى
Nigeria III. 2015, KAPRANDESIGN KAPRANDESIGN غرفة نوم
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تعد غرف النوم من الغرف الرئيسية لنحصل على الإسترخاء والراحة خلال اليوم فى مكان خاص بنا وعلى ذوقنا الشخصى وكلما توفر عنصر الراحة ازداد الوقت الذى نقضيه بداخلها خلال اليوم.

لذلك يتبارز المصممين فى تنفيذ عدد لا نهائى من التصميمات ليناسب جميع الأذواق ومن ضمن التصميمات التى تمتاز بذوق رفيع وأنيق غرف النوم الفرنسية، فإنضم معنا بهذه الجولة لتبحث عن تصميمك المفضل وسط هذه التصميمات المميزة. 

1- غرفة عصرية

Modern Blue view 1 homify غرفة نوم
homify

Modern Blue view 1

homify
homify
homify

من القواعد الأساسية فى تصميم الغرف استخدام ثلاثة ألوان فقط بتوازن، وهذا مايحققه التصميم بجدارة بين توزيع اللون الأبيض والأسود والتركوازفيوفر جو من الإسترخاء والأناقة للغرفة فى نفس الوقت.

كما تتميز الغرفة بتصميم فريد للنافذة يعمل على إضاءة كاملة ودافئة بالمكان خاصة مع وجود ستائر بيضاء.

2- غرفة كلاسيكية

La Rochelle French Bedroom, Homesdirect365 Homesdirect365 غرفة نومأسرة نوم
Homesdirect365

La Rochelle French Bedroom

Homesdirect365
Homesdirect365
Homesdirect365

تصميم كلاسيكى هادىء يعتمد على استخدام اللون الأبيض مع لمسات بسيطة من اللون الرمادى الفاتح ليوفر جو من الإسترخاء والراحة بالغرفة، كما توفر الغرفة  مساحة كبيرة للناضة حتى تعتمد على الإضاءة الطبيعية الدافئة خلال الفترة النهارية فتساعد على زيادة جو الإشراق بالغرفة.

3- غرفة من الخشب

Casa Basaltica, grupoarquitectura grupoarquitectura غرفة نوم
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

يناسب التصميم محبى الخشب، فيعتمد تصميم الغرفة على الخشب كمادة رئيسية فى الجدران والأرضية والرفوف.

كما تتمتع الغرفة فى نفس الوقت بإتباع نمط المينمال فتكتفى بأقل قطع عملية من الأثاث اللازم للغرفة.

4- ديكور أنيق

Nigeria III. 2015, KAPRANDESIGN KAPRANDESIGN غرفة نوم
KAPRANDESIGN

KAPRANDESIGN
KAPRANDESIGN
KAPRANDESIGN

تتسم الغرفة بالمساحة الكبيرة ما يترك العنان للمصمم بإختيار تفاصيل متعددة فى ديكور الغرفة مع التوظيف الجيد لعناصر الديكور وتوزيع المساحات بينهما بطريقة متناسقة حتى لا يزدحم التصميم .

كما يميز الغرف تصميم جدار من الزجاج فيملائها بالإنارة الطبيعية وتصبح مفتوحة على الطبيعة الخلابة ما يزيد من عامل الإسترخاء داخل الغرفة.

5- تصميم مميز

Hamoir, ZR-architects ZR-architects غرفة نوم
ZR-architects

ZR-architects
ZR-architects
ZR-architects

إن كنت تخطط لإلحاق حمامك الخاص بداخل غرفة النوم، فيقترح عليك التصميم الآتى باستبدال الجدار الأسمنتى بجدار زجاجى يوفر المساحة ويعطى انطباع بإتساع مساحة الغرفة بأضعاف الحقيقة ويشعرك بالبراح.

6- تصميم كلاسيكى آخر

Квартира в г. Киров, Елена Овсянникова Елена Овсянникова غرفة نوم
Елена Овсянникова

Елена Овсянникова
Елена Овсянникова
Елена Овсянникова

إن كنت من محبى التصميمات الكلاسيكية بالتأكيد سيلهمك هذا التصميم الملىء بتفاصيل كثيرة على النمط الكلاسيكى من الأثاث والألوان والإضاءة إلى ورق الحائط والستائر.

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7- تصميم عملى

Townhouse, ANNA DUVAL ANNA DUVAL غرفة نوم
ANNA DUVAL

ANNA DUVAL
ANNA DUVAL
ANNA DUVAL

أما إن كنت تفضل العملية ولا تحبذ التفاصيل الكثيرة فستحب التصميم الآتى والذى يمتاز بالعملية وتناسق الألوان فى نفس الوقت.

8- غرفة نوم ملكية

Master Bedroom Roselind Wilson Design غرفة نوم luxury bedroom,cushions,chaise lounge,dressing table,curtain,carpet,pillar,interior design
Roselind Wilson Design

Master Bedroom

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

يعطى تصميم الغرفة هنا انطباع عن تصميم لجناح ملكى أنيق وناعم بألوان هادئة ومريحة.

9- إضاءة خافتة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

يتبع تصميم الغرفة نمط المينمال مع لمسة إنارة مميزة بتوزيع وحدات إضاءة صغيرة على الجدار الملاصق للسرير، فيوفر إضاءة خافتة وهادئة لأوقات الإسترخاء داخل الغرفة.

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