9 تصميمات مذهلة لغرف نوم فرنسية

تعد غرف النوم من الغرف الرئيسية لنحصل على الإسترخاء والراحة خلال اليوم فى مكان خاص بنا وعلى ذوقنا الشخصى وكلما توفر عنصر الراحة ازداد الوقت الذى نقضيه بداخلها خلال اليوم.
لذلك يتبارز المصممين فى تنفيذ عدد لا نهائى من التصميمات ليناسب جميع الأذواق ومن ضمن التصميمات التى تمتاز بذوق رفيع وأنيق غرف النوم الفرنسية، فإنضم معنا بهذه الجولة لتبحث عن تصميمك المفضل وسط هذه التصميمات المميزة.
من القواعد الأساسية فى تصميم الغرف استخدام ثلاثة ألوان فقط بتوازن، وهذا مايحققه التصميم بجدارة بين توزيع اللون الأبيض والأسود والتركوازفيوفر جو من الإسترخاء والأناقة للغرفة فى نفس الوقت.
كما تتميز الغرفة بتصميم فريد للنافذة يعمل على إضاءة كاملة ودافئة بالمكان خاصة مع وجود ستائر بيضاء.
تصميم كلاسيكى هادىء يعتمد على استخدام اللون الأبيض مع لمسات بسيطة من اللون الرمادى الفاتح ليوفر جو من الإسترخاء والراحة بالغرفة، كما توفر الغرفة مساحة كبيرة للناضة حتى تعتمد على الإضاءة الطبيعية الدافئة خلال الفترة النهارية فتساعد على زيادة جو الإشراق بالغرفة.
يناسب التصميم محبى الخشب، فيعتمد تصميم الغرفة على الخشب كمادة رئيسية فى الجدران والأرضية والرفوف.
كما تتمتع الغرفة فى نفس الوقت بإتباع نمط المينمال فتكتفى بأقل قطع عملية من الأثاث اللازم للغرفة.
تتسم الغرفة بالمساحة الكبيرة ما يترك العنان للمصمم بإختيار تفاصيل متعددة فى ديكور الغرفة مع التوظيف الجيد لعناصر الديكور وتوزيع المساحات بينهما بطريقة متناسقة حتى لا يزدحم التصميم .
كما يميز الغرف تصميم جدار من الزجاج فيملائها بالإنارة الطبيعية وتصبح مفتوحة على الطبيعة الخلابة ما يزيد من عامل الإسترخاء داخل الغرفة.
إن كنت تخطط لإلحاق حمامك الخاص بداخل غرفة النوم، فيقترح عليك التصميم الآتى باستبدال الجدار الأسمنتى بجدار زجاجى يوفر المساحة ويعطى انطباع بإتساع مساحة الغرفة بأضعاف الحقيقة ويشعرك بالبراح.
إن كنت من محبى التصميمات الكلاسيكية بالتأكيد سيلهمك هذا التصميم الملىء بتفاصيل كثيرة على النمط الكلاسيكى من الأثاث والألوان والإضاءة إلى ورق الحائط والستائر.
أما إن كنت تفضل العملية ولا تحبذ التفاصيل الكثيرة فستحب التصميم الآتى والذى يمتاز بالعملية وتناسق الألوان فى نفس الوقت.
يعطى تصميم الغرفة هنا انطباع عن تصميم لجناح ملكى أنيق وناعم بألوان هادئة ومريحة.
يتبع تصميم الغرفة نمط المينمال مع لمسة إنارة مميزة بتوزيع وحدات إضاءة صغيرة على الجدار الملاصق للسرير، فيوفر إضاءة خافتة وهادئة لأوقات الإسترخاء داخل الغرفة.