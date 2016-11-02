الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

9 تصميمات لإضاءة أرضية تميز ديكور منزلك

هنادى موسى هنادى موسى
노르딕 브라우니 암막커튼, (주)데코뷰 (주)데코뷰 غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات قماش Grey
Loading admin actions …

تعد الإضاءة عنصر أساسى فى كل غرف المنزل لدورها الرئيسى فى إظهار مزايا الغرفة والمساحة والديكور، لذلك نختار إضاءة الغرف بعناية ودقة حتى تناسب وحدات الإضاءة الأنماط المختلفة للغرف ووظائفها.

ومن ضمن الأنواع الشائعة فى الإضاءة (وحدات الإضاءة الأرضية أو الأباجورات الطويلة)، وتتمتع هذه الوحدات بالعملية لسهولة حركتها وتوفير إضاءة كبيرة للإحتياجات المختلفة.

كما أنها تتمتع بتنوع كبير فى التصميمات المميزة ما يجعلها قطعة ديكور عصرية تضفى لمسة مختلفة على غرفتك، لذلك جمعنا لك تصميمات متنوعة ومميزة للإضاءة الأرضية فتجول معنا فى هذا الكتاب.

1- تناسق الألوان

노르딕 브라우니 암막커튼, (주)데코뷰 (주)데코뷰 غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات قماش Grey
(주)데코뷰

(주)데코뷰
(주)데코뷰
(주)데코뷰

من اللمسات البسيطة المؤثرة فى ديكور الغرف هى تكامل وتمازج ألوان الغرفة بتفاصيلها الصغيرة، فهنا اختارنا أباجورة معدنية بتصميم عصرى وبلون أسود ليتماشى مع اللون الرئيسى للغرفة.

2- غرفة المعيشه

Penthouse mit Smart Home Technik in Frankfurt, casaio | smart buildings casaio | smart buildings غرفة المعيشة
casaio | smart buildings

casaio | smart buildings
casaio | smart buildings
casaio | smart buildings

بالطبع نقضى أوقات كثيرة طوال اليوم بغرفة المعيشة، ولا نحتاج الإضاءة القوية فى كل الأوقات لذلك يمكننا استخدام إضاءة أرضية بسيطة لتوفر إضاءة هادئة خلال الليل عند الرغبة فى الحصول على بعض الراحة والاستجمام.

3- إضاءة أرضية بالتراس

Beleuchtung in allem Lebensbereichen, Rimini Baustoffe GmbH Rimini Baustoffe GmbH غرفة السفرة سيراميك White
Rimini Baustoffe GmbH

Rimini Baustoffe GmbH
Rimini Baustoffe GmbH
Rimini Baustoffe GmbH

يمكنك تركيب إضاءات صغيرة فى تراسك الخاص أو حديقتك الصغيرة لتستمتع بقضاء أوقات الليل الصيفيه بخارج المنزل واستقبال الأصدقاء.

4- بساطة

Panele 3D, Deeco Deeco غرفة المعيشة
Deeco

Deeco
Deeco
Deeco

كما أشرنا بالأعلى عن أهمية اختيار وحدات الإضاءة تبعًا لنمط الغرفة، فتتسم الإضاءة الأرضية بتماشيها مع نمط المينمال للغرفة وفى نفس الوقت تملأ الغرفة بالدفء والإضاءة الهادئة.

5- إضاءة خلفيه

Beleuchtung in allem Lebensbereichen, Rimini Baustoffe GmbH Rimini Baustoffe GmbH غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني حجر Beige
Rimini Baustoffe GmbH

Rimini Baustoffe GmbH
Rimini Baustoffe GmbH
Rimini Baustoffe GmbH

ما رأيك بتلك الفكرة الجديدة؟ تركيب وحدات إضاءة صغيره(سبوت) خلف الأريكة لتستمتع بالظلال المضيئة أثناء استرخائك عليها؟

6- إضاءة متدرجة

Beleuchtung in allem Lebensbereichen, Rimini Baustoffe GmbH Rimini Baustoffe GmbH غرفة نوم حجر اردواز Beige
Rimini Baustoffe GmbH

Rimini Baustoffe GmbH
Rimini Baustoffe GmbH
Rimini Baustoffe GmbH

تعد غرف النوم من الغرف الرئيسية التى نحتاج لتوفير إضاءة هادئه وخفيفه بها، لتؤدى وظيفتها فى الحصول على الاسترخاء قبل النوم خاصة فى أوقات القراءة .

فيمكننا إنشاء إضاءات صغيرة حول السرير لتوزع الإضاءة بالتساوى ولا تخل فى توفير عنصر الهدوء أيضًا.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- استرخاء تام

Spa & Bad-Design, Design by Torsten Müller Design by Torsten Müller حمام
Design by Torsten Müller

Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller

نجح تصميم ذلك الحمام بتحقيق عنصر الإسترخاء بنجاح عن طريق عنصرى اللون والإضاءة، فاختيار اللون الأبيض للغرفة مع إضاءة بيضاء هادئة يملأ الغرفة بالهدوء والراحة والتناسق فى نفس الوقت.

8- إضاءة ليلية ممتعة

Beleuchtung in allem Lebensbereichen, Rimini Baustoffe GmbH Rimini Baustoffe GmbH حديقة أسمنت Beige
Rimini Baustoffe GmbH

Rimini Baustoffe GmbH
Rimini Baustoffe GmbH
Rimini Baustoffe GmbH

تمد الإضاءة الليليه لواجهة المنزل الشعور بالأمان كما تشجع الجلوس بالخارج والاستمتاع بالليل وتتميز الإضاءات الليلية فى التصميم الآتى بتوفير عنصرى الأمان والهدوء بوقت واحد.

9- حمام فاخر

Privat-Villa ... Licht und Architektur, ligthing & interior design ligthing & interior design حمام
ligthing &amp; interior design

ligthing & interior design
ligthing &amp; interior design
ligthing & interior design

نشاهد تصميم لحمام آخر يعتمد على تركيب إضاءات متنوعة من بينها إضاءة أرضية هادئة حول الإطار الخشبى تملًا الغرفة بجو كامل من السحر والهدوء.

اقرأ أيضًا: 10 تصميمات مذهلة للنجف

منزل مبهر وصديق للبيئة
هل تستخدم الإضاءة الأرضية فى منزلك؟ ما تصميمك المفضل؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً