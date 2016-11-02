9 تصميمات لإضاءة أرضية تميز ديكور منزلك

تعد الإضاءة عنصر أساسى فى كل غرف المنزل لدورها الرئيسى فى إظهار مزايا الغرفة والمساحة والديكور، لذلك نختار إضاءة الغرف بعناية ودقة حتى تناسب وحدات الإضاءة الأنماط المختلفة للغرف ووظائفها.

ومن ضمن الأنواع الشائعة فى الإضاءة (وحدات الإضاءة الأرضية أو الأباجورات الطويلة)، وتتمتع هذه الوحدات بالعملية لسهولة حركتها وتوفير إضاءة كبيرة للإحتياجات المختلفة.

كما أنها تتمتع بتنوع كبير فى التصميمات المميزة ما يجعلها قطعة ديكور عصرية تضفى لمسة مختلفة على غرفتك، لذلك جمعنا لك تصميمات متنوعة ومميزة للإضاءة الأرضية فتجول معنا فى هذا الكتاب.