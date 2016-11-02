9 تصميمات لإضاءة أرضية تميز ديكور منزلك

تعد الإضاءة عنصر أساسى فى كل غرف المنزل لدورها الرئيسى فى إظهار مزايا الغرفة والمساحة والديكور، لذلك نختار إضاءة الغرف بعناية ودقة حتى تناسب وحدات الإضاءة الأنماط المختلفة للغرف ووظائفها.
ومن ضمن الأنواع الشائعة فى الإضاءة (وحدات الإضاءة الأرضية أو الأباجورات الطويلة)، وتتمتع هذه الوحدات بالعملية لسهولة حركتها وتوفير إضاءة كبيرة للإحتياجات المختلفة.
كما أنها تتمتع بتنوع كبير فى التصميمات المميزة ما يجعلها قطعة ديكور عصرية تضفى لمسة مختلفة على غرفتك، لذلك جمعنا لك تصميمات متنوعة ومميزة للإضاءة الأرضية فتجول معنا فى هذا الكتاب.
من اللمسات البسيطة المؤثرة فى ديكور الغرف هى تكامل وتمازج ألوان الغرفة بتفاصيلها الصغيرة، فهنا اختارنا أباجورة معدنية بتصميم عصرى وبلون أسود ليتماشى مع اللون الرئيسى للغرفة.
بالطبع نقضى أوقات كثيرة طوال اليوم بغرفة المعيشة، ولا نحتاج الإضاءة القوية فى كل الأوقات لذلك يمكننا استخدام إضاءة أرضية بسيطة لتوفر إضاءة هادئة خلال الليل عند الرغبة فى الحصول على بعض الراحة والاستجمام.
يمكنك تركيب إضاءات صغيرة فى تراسك الخاص أو حديقتك الصغيرة لتستمتع بقضاء أوقات الليل الصيفيه بخارج المنزل واستقبال الأصدقاء.
كما أشرنا بالأعلى عن أهمية اختيار وحدات الإضاءة تبعًا لنمط الغرفة، فتتسم الإضاءة الأرضية بتماشيها مع نمط المينمال للغرفة وفى نفس الوقت تملأ الغرفة بالدفء والإضاءة الهادئة.
ما رأيك بتلك الفكرة الجديدة؟ تركيب وحدات إضاءة صغيره(سبوت) خلف الأريكة لتستمتع بالظلال المضيئة أثناء استرخائك عليها؟
تعد غرف النوم من الغرف الرئيسية التى نحتاج لتوفير إضاءة هادئه وخفيفه بها، لتؤدى وظيفتها فى الحصول على الاسترخاء قبل النوم خاصة فى أوقات القراءة .
فيمكننا إنشاء إضاءات صغيرة حول السرير لتوزع الإضاءة بالتساوى ولا تخل فى توفير عنصر الهدوء أيضًا.
نجح تصميم ذلك الحمام بتحقيق عنصر الإسترخاء بنجاح عن طريق عنصرى اللون والإضاءة، فاختيار اللون الأبيض للغرفة مع إضاءة بيضاء هادئة يملأ الغرفة بالهدوء والراحة والتناسق فى نفس الوقت.
تمد الإضاءة الليليه لواجهة المنزل الشعور بالأمان كما تشجع الجلوس بالخارج والاستمتاع بالليل وتتميز الإضاءات الليلية فى التصميم الآتى بتوفير عنصرى الأمان والهدوء بوقت واحد.
نشاهد تصميم لحمام آخر يعتمد على تركيب إضاءات متنوعة من بينها إضاءة أرضية هادئة حول الإطار الخشبى تملًا الغرفة بجو كامل من السحر والهدوء.