إليك 8 حيل للتغلب على صغر مساحة منزلك

صغر المساحة لم تعد عائقاً أمامك بعد الآن، منزلك يستطيع التغلب على مساحته الصغيرة عن طريق القيام ببعض الحيل البصرية و الفنية التي توصل إليها المبدعون في الديكور و التصميم الداخلي التي ليس من شأنها توسيع المساحة بالأمتار و لكن يقصد بها حسن استغلال المساحة المتاحة لتكون أكبر في العيون و لا تشعرك بالضيق و بالتالي عدم الراحة في تنقلك و استخدامك لأدوات و غرف منزلك ، اليوم نقدم لكم 8 أفكار عبقرية للتغلب على صغر مساحة بيتك ، و يمكنك تنفيذها بسهولة .
الجدران و المنعطفات من الأماكن غير المستغلة في بيتك حاول أن تجعل لها وظيفة تغنيك عن البحث عن ايجاد مساحة اضافية لها في غرف أخرى ، من اجمل تلك الأفكار هي فتح أرفف لمكتبة و خزانات متعددة ستسمح بحفظ أشياء و أغراض عديدة و توفر لك العديد من الاستخدامات الاخرى كالزينة و الجمال الفني .
الخزانات و أماكن التخزين عموماً تنقسم لقسمين أولهما الخزانات التي تحتوي على أغراض تستخدم يومياً و أخرى تحتوي على أغراض موسمية طويلة التخزين كالملابس الشتوية و البطاطين في فصل الصيف و هكذا ، إليك تلك الفكرة لتوفير تلك المساحة و لكن بطريقة مبتكرة، يمكنك جعل أسفل الباركية مساحة كافية لجعل خزانات كبيرة تحكم المشهد كما في هذا النموذج الرائع، اجعلها متنوعة و سهلة الاستخدام حتى تكون مفيدة، فالادراج مثلاً ستساعدك على حفظ اغراضاً يومياً بسهولة و كذلك اعادة اخراجها بسهولة
ابتعد عن الزخرفة في مطبخك الصغير قدر الإمكان، حاول ألا تجعل المشهد مشوهاً لأن كثرة الألوان و التفاصيل في المساحات الصغيرة مقلق و غير موفق، اللون الأبيض و الفواتح عموما هي خيارك الأمثل لــجدران مطبخ أنيق صغير في مساحته
لو كان لديك مساحة صغيرة لا تتحرج من وضع غرف بجوار بعضها دون فواصل و لكن بشرط التنسيق الجيد و عدم الاهمال في شكلها العام، فهنا نلاحظ وجود مطبخ بجوار أريكة و ورائهما غرفة نوم متكاملة ، الفكرة باختصار هي توحيد اللون بين كل الغرف سواء في الأرضيات و الجدران و حتى في الأغراض و المكونات و الأثاث، و ترك مساحة جيدة في الوسط بينهما لحرية التنقل
لما يشتد الضيق في المساحة يأتي الإبداع عن طريق فتح مساحات غير مألوفة فمثلاً هنا مكان المايكروويف في الحائط رائع و هو على مقاسه تماماً ، فهذه الفتحة صممت خصيصة له ، و انت ايضاً فكر في تلك الفكرة لو كان لديك أي غرض لا تستطيع تخصيص مساحة له في مطبخك
من الأفكار المتطورة بعض الشيء في غرف النوم الصغيرة هي السرير ذو الدور العلوي، بمعنى انه يستفيد من موقعه العالي في المساحة التي تحته في التخزين أو في وضع اثاث آخر كما في هذا النموذج الذي ترك السرير بالاعلي و جعل اسفله غرفه معيشة
استخد الزوايا و مساحاتها الطبيعية في انشاء خزانات صغيرة ستوفر عليك شراء دولاب كبير قد لا يكون مناسباً معك، في تلك الصورة نلاحظ أن الزاوية بها دولاب صغير في الزاوية به ارفف صغيرة تسمح بترتيب الملابس لشخص أو أثنين ، و كل هذا باستغلال مساحة الركن أو الزاوية
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لو بيتك الصغير به أكثر من دور حاول أن تجعل السلم الواصل بينهما صغيراً في حجمه ، لذا قال الخبراء يفضل استخدام سلم من المعدن و ليس الخشب لأن الخشب عادة ما يكون كبير، استخدم في سلمك المعدني كذلك الواناً فاتحه حتى يبدو أنه جزءاً من المحيط الذي حوله و يفضل أن يكون من ذات لون الحائط الذي بجواره