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إليك 8 حيل للتغلب على صغر مساحة منزلك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Appartamento CM, MIROarchitetti MIROarchitetti غرفة المعيشة
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صغر المساحة لم تعد عائقاً أمامك بعد الآن، منزلك يستطيع التغلب على مساحته الصغيرة عن طريق القيام ببعض الحيل البصرية و الفنية التي توصل إليها المبدعون في الديكور و التصميم الداخلي التي ليس من شأنها توسيع المساحة بالأمتار و لكن يقصد بها حسن استغلال المساحة المتاحة لتكون أكبر في العيون و لا تشعرك بالضيق و بالتالي عدم الراحة في تنقلك و استخدامك لأدوات و غرف منزلك ، اليوم نقدم لكم 8 أفكار عبقرية للتغلب على صغر مساحة بيتك ،  و يمكنك تنفيذها بسهولة  .

1- مكتبة الجدران

Appartamento CM, MIROarchitetti MIROarchitetti غرفة المعيشة
MIROarchitetti

MIROarchitetti
MIROarchitetti
MIROarchitetti

الجدران و المنعطفات من الأماكن غير المستغلة في بيتك حاول أن تجعل لها وظيفة تغنيك عن  البحث عن ايجاد مساحة اضافية لها في غرف أخرى ، من اجمل تلك الأفكار هي فتح أرفف لمكتبة و خزانات متعددة ستسمح بحفظ أشياء و أغراض عديدة و توفر لك العديد من الاستخدامات الاخرى كالزينة و الجمال الفني .

2- ابتكار خزانات متنوعة في غرف المعيشة

Appartamento ad Ostiense - Roma, Archifacturing Archifacturing مكتب عمل أو دراسة حديد White
Archifacturing

Archifacturing
Archifacturing
Archifacturing

الخزانات و أماكن التخزين عموماً تنقسم لقسمين أولهما الخزانات التي تحتوي على أغراض تستخدم يومياً و أخرى تحتوي على أغراض موسمية طويلة التخزين كالملابس الشتوية و البطاطين في فصل الصيف و هكذا ، إليك تلك الفكرة لتوفير تلك المساحة و لكن بطريقة مبتكرة، يمكنك جعل أسفل الباركية مساحة كافية لجعل خزانات كبيرة تحكم المشهد كما في هذا النموذج الرائع، اجعلها متنوعة و سهلة الاستخدام حتى تكون مفيدة، فالادراج مثلاً ستساعدك على حفظ اغراضاً يومياً بسهولة و كذلك اعادة اخراجها بسهولة 

3- البعد عن الزخرفة في المطبخ

Abitazione LDS, INSIDESIGN STUDIOSTORE - MELMAN GROUP SRL INSIDESIGN STUDIOSTORE - MELMAN GROUP SRL غرفة المعيشة
INSIDESIGN STUDIOSTORE – MELMAN GROUP SRL

INSIDESIGN STUDIOSTORE - MELMAN GROUP SRL
INSIDESIGN STUDIOSTORE – MELMAN GROUP SRL
INSIDESIGN STUDIOSTORE - MELMAN GROUP SRL

ابتعد عن الزخرفة في مطبخك الصغير قدر الإمكان، حاول ألا تجعل المشهد مشوهاً لأن كثرة الألوان و التفاصيل في المساحات الصغيرة مقلق و غير موفق، اللون الأبيض و الفواتح عموما هي خيارك الأمثل لــجدران مطبخ أنيق صغير في مساحته 

4- حسن التقسيم

Suite a Trastevere, Archifacturing Archifacturing منازل
Archifacturing

Archifacturing
Archifacturing
Archifacturing

لو كان لديك مساحة صغيرة لا تتحرج من وضع غرف بجوار بعضها دون فواصل و لكن بشرط التنسيق الجيد و عدم الاهمال في شكلها العام، فهنا نلاحظ وجود مطبخ بجوار أريكة و ورائهما غرفة نوم متكاملة ، الفكرة باختصار  هي توحيد اللون بين كل الغرف سواء في الأرضيات و الجدران و حتى في الأغراض و المكونات و الأثاث، و ترك مساحة جيدة في الوسط بينهما لحرية التنقل 

5- فتحات الحائط في المطبخ

ASILE POPINCOURT 75011 PARIS , cristina velani cristina velani غرفة السفرة
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

لما يشتد الضيق في المساحة يأتي الإبداع عن طريق فتح مساحات غير مألوفة فمثلاً هنا مكان المايكروويف في الحائط رائع و هو على مقاسه تماماً ، فهذه الفتحة صممت خصيصة له ، و انت ايضاً فكر في تلك الفكرة لو كان لديك أي غرض لا تستطيع تخصيص مساحة له في مطبخك

6- استخدام الفراغ تحت السرير

Bilocale Pigneto - Roma, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo غرفة المعيشة
Luca Tranquilli – Fotografo

Luca Tranquilli - Fotografo
Luca Tranquilli – Fotografo
Luca Tranquilli - Fotografo

من الأفكار المتطورة بعض الشيء في غرف النوم الصغيرة هي السرير ذو الدور العلوي، بمعنى انه يستفيد من موقعه العالي في المساحة التي تحته في التخزين أو في وضع اثاث آخر كما في هذا النموذج الذي ترك السرير بالاعلي و جعل اسفله غرفه معيشة 

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7- خزانة في الزاوية

CASA VACANZE A BOLOGNA, federica basalti home staging federica basalti home staging غرفة نوم
federica basalti home staging

federica basalti home staging
federica basalti home staging
federica basalti home staging

استخد الزوايا و مساحاتها الطبيعية في انشاء خزانات صغيرة ستوفر عليك شراء دولاب كبير قد لا يكون مناسباً معك، في تلك الصورة نلاحظ أن الزاوية بها دولاب صغير في الزاوية به ارفف صغيرة تسمح بترتيب الملابس لشخص أو أثنين ، و كل هذا باستغلال مساحة الركن أو الزاوية 

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8- استخدام سلم أصغر في مساحته

4 amici | 4 lofts, roberto murgia architetto roberto murgia architetto الممر الصناعي، الرواق، الدرج.
roberto murgia architetto

roberto murgia architetto
roberto murgia architetto
roberto murgia architetto

لو بيتك الصغير به أكثر من دور حاول أن تجعل السلم الواصل بينهما صغيراً في حجمه ، لذا قال الخبراء يفضل استخدام سلم من المعدن و ليس الخشب لأن الخشب عادة ما يكون كبير، استخدم في سلمك المعدني كذلك الواناً فاتحه حتى يبدو أنه جزءاً من المحيط الذي حوله و يفضل أن يكون من ذات لون الحائط الذي بجواره 

امنح غرفة معيشتك لمسة مودرن بهذه الأفكار
تغلب على صغر المساحة بأبسط الحلول

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