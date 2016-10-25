الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

9 نصائح مفيدة لترتيب منزلك

آية منير آية منير
The Cedar House, The Chase Architecture The Chase Architecture غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
Loading admin actions …

هل بيتك ملئ بالفوضى؟! هل تستغرق وقت كبير في البحث عن أغراضك؟!  يعد ترتيب المنزل من الأمور التي تجعلنا نعيش حياة أكثر راحة ومتعة. وقد لا يستغرق الترتيب الكثير من الوقت إذا ركزنا على الأمور الصغيرة وعالجناها بسرعة ليبقى المنزل مرتبا،  مما لا شك فيه ان التسوق يحدث أزمة في ترتيب منزلك، فدائما تأكد أنك تشتري ما تحتاجه وفقط حتى لا تحدث فوضى أو ازدحام،.يحتوي هذا المقال على الكثير من النصائح عن كيفية ترتيب وتنظيم منزلك غرفةً بغرفة لتسهيل المهمة عليك.

1- غرفة المعيشة

Higienópolis/SP, Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة Multicolored
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores

Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores

يعتبر التخلص من الأغراض غير المرغوب فيها أو الفوضى الخطوة الأولى في تنظيف غرفة المعيشة، المساحات الفارغة تساعد بشكل كبير على ترتيب المنزل وتنظيفه بسهولة..

2- أرفف عملية..

APARTMENT “VERBI”, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة المعيشة
Polygon arch&amp;des

APARTMENT “VERBI”

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

حدد أماكن مخصصة لكل شيء، فهذا هو سر ترتيب المنزل كل شيء له مكان محدد، فالرفوف وسيلة مثالية لعرض التحف الفنية. وإذا كنت قلقة بشأن مظهر الرفوف..

3- إعادة استخدام أغراض قديمة..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

إذا كان لديك سلم قديم أو أغراض منزلية لم يعد لها أهمية، فمن الممكن إعادة استخدامها كما هو أمامنا فقد تحول سلم قديم إلى قطعة ديكورية ومجموعة أرفف أنيقة للقطع الفنية والكتب ..

4- خزانات أنيقة..

Vivienda Salgueiriños, Nan Arquitectos Nan Arquitectos غرفة المعيشة خشب Wood effect
Nan Arquitectos

Nan Arquitectos
Nan Arquitectos
Nan Arquitectos

تأتي صناديق التخزين في جميع الأشكال والأحجام هي الحل الأمثل، وتعد مثالية لتنظيم غرفة المعيشة،  فقط اختار التصميم المناسب والعملي، تعتبر الخزانات الكبيرة مناسبة جدا لتخزين مختلف أنواع الأغراض، ولكن تذكر ترتيبها بين الحين والآخر والتخلص من الأشياء التي لم نعد بحاجة إليها ..

5- مطبخ مرتب

Orford | A classic country kitchen with coastal inspiration Davonport مطبخ خشب
Davonport

Orford | A classic country kitchen with coastal inspiration

Davonport
Davonport
Davonport

ومن اكثر الغرف التي تسبب الضيق اثناء عمل ديكوراتها هي غرفة المطبخ نظرا لكثرة الادوات والاجهزة التي يتم استخدامها في المطبخ الصغير المساحة وكذلك ترتيب المطبخ بصورة انيقة ومناسبة حتى يكون سهل الاستخدام .

6- تخزين مبتكر

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

مع تطور عالم الديكور ظهرت طرق تخزين مبتكرة متعددة، فإليكم هذا النموذج الذى قد تنبهر من تعدد وظائفه والدور الذي يقوم به في منزلك عند امتلاكه، أدراج مقسمة لتنظيم أكثر وأرفر متحركة مختبئة للزجاجات..

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- سلات بلاستيكية

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

 يعتبر استخدام السلال في ترتيب المطبخ الصغير فكرة رائعة لتنظيمه وترتيبه ووضع كل الاشياء الصغيرة بداخلها لتوفير اكبر مساحة ممكنة واستخدام الحد الاقصى من الاشياء المطلوب استخدامها داخل المطبخ..

8- غرفة النوم

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

يعتبر ترتيب غرفة النوم من الأمور المهمة، يؤدي تراكم الملابس في الخزانات بكمية كبيرة إلى إلحاق الضرر بالقماش وتلف الملابس بسهولة. ولذلك، إذا كنت ترغب في ترتيب منزلك، اجعي غرفة النوم في مقدمة أولوياتك المراد ترتيباها…

9- خزانة ملابس منظمة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

تعتبر خزانة الملابس مكان مهم يستحقّ الترتيب، لذلك فقد آن الأوان للتخلص من كل الأغراض القديمة الغير مستخدمة، فقط لا تتمسك بالملابس التي لم تعد تناسبك، فلا جدوى من الاحتفاظ بها. وهي قد تسبب عائق كبير في تنظيم خزانة غرفة نومك…

وأخيرا دائما حافظ على نظافة منلزك حتى تستطع أن تستمتع بترتيبه وجمال ديكوره، فقط داوم على تلميع الأثاث والأرضيا ووضع الأشياء في أماكنها ويتنبهر بالنتيجة ..

11فكره رائعه لتزيين ممرات المنزل
ما رأيك بهذه النصائح؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً