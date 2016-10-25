9 نصائح مفيدة لترتيب منزلك

تعتبر خزانة الملابس مكان مهم يستحقّ الترتيب، لذلك فقد آن الأوان للتخلص من كل الأغراض القديمة الغير مستخدمة، فقط لا تتمسك بالملابس التي لم تعد تناسبك، فلا جدوى من الاحتفاظ بها. وهي قد تسبب عائق كبير في تنظيم خزانة غرفة نومك…

وأخيرا دائما حافظ على نظافة منلزك حتى تستطع أن تستمتع بترتيبه وجمال ديكوره، فقط داوم على تلميع الأثاث والأرضيا ووضع الأشياء في أماكنها ويتنبهر بالنتيجة ..