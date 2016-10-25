9 نصائح مفيدة لترتيب منزلك

هل بيتك ملئ بالفوضى؟! هل تستغرق وقت كبير في البحث عن أغراضك؟! يعد ترتيب المنزل من الأمور التي تجعلنا نعيش حياة أكثر راحة ومتعة. وقد لا يستغرق الترتيب الكثير من الوقت إذا ركزنا على الأمور الصغيرة وعالجناها بسرعة ليبقى المنزل مرتبا، مما لا شك فيه ان التسوق يحدث أزمة في ترتيب منزلك، فدائما تأكد أنك تشتري ما تحتاجه وفقط حتى لا تحدث فوضى أو ازدحام،.يحتوي هذا المقال على الكثير من النصائح عن كيفية ترتيب وتنظيم منزلك غرفةً بغرفة لتسهيل المهمة عليك.
يعتبر التخلص من الأغراض غير المرغوب فيها أو الفوضى الخطوة الأولى في تنظيف غرفة المعيشة، المساحات الفارغة تساعد بشكل كبير على ترتيب المنزل وتنظيفه بسهولة..
حدد أماكن مخصصة لكل شيء، فهذا هو سر ترتيب المنزل
كل شيء له مكان محدد، فالرفوف وسيلة مثالية لعرض التحف الفنية. وإذا كنت قلقة بشأن مظهر الرفوف..
إذا كان لديك سلم قديم أو أغراض منزلية لم يعد لها أهمية، فمن الممكن إعادة استخدامها كما هو أمامنا فقد تحول سلم قديم إلى قطعة ديكورية ومجموعة أرفف أنيقة للقطع الفنية والكتب ..
تأتي صناديق التخزين في جميع الأشكال والأحجام هي الحل الأمثل، وتعد مثالية لتنظيم غرفة المعيشة، فقط اختار التصميم المناسب والعملي، تعتبر الخزانات الكبيرة مناسبة جدا لتخزين مختلف أنواع الأغراض، ولكن تذكر ترتيبها بين الحين والآخر والتخلص من الأشياء التي لم نعد بحاجة إليها ..
ومن اكثر الغرف التي تسبب الضيق اثناء عمل ديكوراتها هي غرفة المطبخ نظرا لكثرة الادوات والاجهزة التي يتم استخدامها في المطبخ الصغير المساحة وكذلك ترتيب المطبخ بصورة انيقة ومناسبة حتى يكون سهل الاستخدام .
مع تطور عالم الديكور ظهرت طرق تخزين مبتكرة متعددة، فإليكم هذا النموذج الذى قد تنبهر من تعدد وظائفه والدور الذي يقوم به في منزلك عند امتلاكه، أدراج مقسمة لتنظيم أكثر وأرفر متحركة مختبئة للزجاجات..
يعتبر استخدام السلال في ترتيب المطبخ الصغير فكرة رائعة لتنظيمه وترتيبه ووضع كل الاشياء الصغيرة بداخلها لتوفير اكبر مساحة ممكنة واستخدام الحد الاقصى من الاشياء المطلوب استخدامها داخل المطبخ..
يعتبر ترتيب غرفة النوم من الأمور المهمة، يؤدي تراكم الملابس في الخزانات بكمية كبيرة إلى إلحاق الضرر بالقماش وتلف الملابس بسهولة. ولذلك، إذا كنت ترغب في ترتيب منزلك، اجعي غرفة النوم في مقدمة أولوياتك المراد ترتيباها…
تعتبر خزانة الملابس مكان مهم يستحقّ الترتيب، لذلك فقد آن الأوان للتخلص من كل الأغراض القديمة الغير مستخدمة، فقط لا تتمسك بالملابس التي لم تعد تناسبك، فلا جدوى من الاحتفاظ بها. وهي قد تسبب عائق كبير في تنظيم خزانة غرفة نومك…
وأخيرا دائما حافظ على نظافة منلزك حتى تستطع أن تستمتع بترتيبه وجمال ديكوره، فقط داوم على تلميع الأثاث والأرضيا ووضع الأشياء في أماكنها ويتنبهر بالنتيجة ..