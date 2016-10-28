6 لمسات فريدة من نوعها لغرفة نوم مختلفة

غرفة النوم هي بلا شك واحدة من أهم الغرف في منزلك. هي مكان الراحة والاسترخاء والسكَن، أو حتى قراءة كتاب قبل النوم. فهي غرفة يجب أن يكون تصميمها لا يقارن من حيث ما يوفره لك من راحة مع أي غرفة أخرى في المنزل. غرفة نومك يجب أن تعبر عن شخصيتك عند تصميمها ولتكون ملاذك ولا تشعر بالغربة فيها، وهذا لن يحدث إلا مع الاهتمام بلمسات فريدة من نوعها وعلى ذوقك تضيفها للغرفة لتكون انعكاس لك ولاهتماماتك. في هذا المقال نقدم لكم بعض الأفكار الرائعة التي ستغير من جو غرفة النوم بشكل كبير.
السرير في غرفة النوم غالبا ما يكون هو النقطة المحورية في الغرفة وما يجذب الانتباه عند الدخول إليها، لهذا قم بتغيير غطاء اللحاف بأشكال مختلفة من الرسومات كل فترة الذي سيشعرك بالتجديد ويجعل غرفتك مختلفة دائمًا. في هذا التصميم نجد غطاء السرير متلائم مع السجادة وظهر السرير المزركش.
فكر خارج الصندوق عند اختيار لون غرفة النوم بدلا مندرجات البني والكريمي التقليديين. وإذا لم يكن بإمكانك إحداث هذا التغيير فربما بعض اللوح والأكسسوارات بألوان نابضة وشبابية ستفي بالغرض.
الديكور هو المفتاح الذي يعطي حياةً لأي تصميم. لوضع بعض العناصر للديكور في غرفة نومك يمكنك الاختيار بين الديكور الدائم أو الذي يتغير عبر مواسم العام كل ثلاثة أشهر. وهذا لا يعني أنك ستقوم بالتخلص من كل شيء عند دخول الفصل الجديد ولكن يمكنك عمل ذلك من خلال تغيير بعض الألوان لتناسب الفصل الحالي. فكر في وضع بعض الكتب على أرفف أو فوق الطاولة وأيضًا التماثيل والزهريات. أهم شيء ألا تنجرف فتحوّل الغرفة لمتحف آثار أو لا يمكنك النوم فيها من شدة تكدسها بالأشياء!
من أهم عناصر غرفة النوم هي الستائر حيث أنها تغطي المكان الذي يدخل من خلاله الشمس وتنظر من خلالها لترى إطلالة الغرفة. تأكد من اختيار ستائر تتماشى مع نمط الغرفة ولا تبتعد كثيرًا بألوانها عن لون الأثاث والسجاد.
للإضاءة سحر لا يوصف في تغيير منظر الغرفة وخاصة غرفة النوم التي تحتاج لإضاءة بشكل معين لإضفاء نوع من الشاعرية والرومانسية وتساعدك على الاسترخاء، يمكنك تطبيق ذلك عن طريق تركيب إضاءة غير مباشرة فوق السرير وفي جوانب الغرفة مما لا يتعب نظرك وفي نفس الوقت يضيء إضاءة بسيطة كافية للرؤية.
لا شيء يضفي حياةً على أي غرفة أكثر من أعمال من صنع يديك. سواء كانت أعمال منسوجة أو إطارات تحوي صورًا قد رسمتها بنفسك أو صور فوتوجرافية مميزة قد التقطها، بعض الخدديات والمفارش الكروشيه والتريكو أو صناديق من الخوص صنعتها بنفسك. فمن المؤكد أن هذه القطع ستجعل غرفتك أنيقة لاحتوائها على قطع ليست موجودة في أي مكان في العالم غير غرفتك.