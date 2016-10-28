6 لمسات فريدة من نوعها لغرفة نوم مختلفة

غرفة النوم هي بلا شك واحدة من أهم الغرف في منزلك. هي مكان الراحة والاسترخاء والسكَن، أو حتى قراءة كتاب قبل النوم. فهي غرفة يجب أن يكون تصميمها لا يقارن من حيث ما يوفره لك من راحة مع أي غرفة أخرى في المنزل. غرفة نومك يجب أن تعبر عن شخصيتك عند تصميمها ولتكون ملاذك ولا تشعر بالغربة فيها، وهذا لن يحدث إلا مع الاهتمام بلمسات فريدة من نوعها وعلى ذوقك تضيفها للغرفة لتكون انعكاس لك ولاهتماماتك. في هذا المقال نقدم لكم بعض الأفكار الرائعة التي ستغير من جو غرفة النوم بشكل كبير.