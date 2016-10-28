الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

6 لمسات فريدة من نوعها لغرفة نوم مختلفة

ريم عوض ريم عوض
Modern chalet, Бражинская Бражинская غرفة نوم
Loading admin actions …

غرفة النوم هي بلا شك واحدة من أهم الغرف في منزلك. هي مكان الراحة والاسترخاء والسكَن، أو حتى قراءة كتاب قبل النوم. فهي غرفة يجب أن يكون تصميمها لا يقارن من حيث ما يوفره لك من راحة مع أي غرفة أخرى في المنزل. غرفة نومك يجب أن تعبر عن شخصيتك عند تصميمها ولتكون ملاذك ولا تشعر بالغربة فيها، وهذا لن يحدث إلا مع الاهتمام بلمسات فريدة من نوعها وعلى ذوقك تضيفها للغرفة لتكون انعكاس لك ولاهتماماتك. في هذا المقال نقدم لكم بعض الأفكار الرائعة التي ستغير من جو غرفة النوم بشكل كبير.

1- المنسوجات المزركشة

Modern chalet, Бражинская Бражинская غرفة نوم
Бражинская

Бражинская
Бражинская
Бражинская

السرير في غرفة النوم غالبا ما يكون هو النقطة المحورية في الغرفة وما يجذب الانتباه عند الدخول إليها، لهذا قم بتغيير غطاء اللحاف بأشكال مختلفة من الرسومات كل فترة الذي سيشعرك بالتجديد ويجعل غرفتك مختلفة دائمًا. في هذا التصميم نجد غطاء السرير متلائم مع السجادة وظهر السرير المزركش.

2- ألوان مميزة

Contadero Decor, Mexico City 2011, Erika Winters® Design Erika Winters® Design غرفة نوم
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

فكر خارج الصندوق عند اختيار لون غرفة النوم بدلا مندرجات البني والكريمي التقليديين. وإذا لم يكن بإمكانك إحداث هذا التغيير فربما بعض اللوح والأكسسوارات بألوان نابضة وشبابية ستفي بالغرض.

3- اختيار الديكور باهتمام

Viva la "Vita", Royal Lagos Company Royal Lagos Company غرفة نومإضاءة
Royal Lagos Company

Royal Lagos Company
Royal Lagos Company
Royal Lagos Company

الديكور هو المفتاح الذي يعطي حياةً لأي تصميم. لوضع بعض العناصر للديكور في غرفة نومك يمكنك الاختيار بين الديكور الدائم أو الذي يتغير عبر مواسم العام كل ثلاثة أشهر. وهذا لا يعني أنك ستقوم بالتخلص من كل شيء عند دخول الفصل الجديد ولكن يمكنك عمل ذلك من خلال تغيير بعض الألوان لتناسب الفصل الحالي. فكر في وضع بعض الكتب على أرفف أو فوق الطاولة وأيضًا التماثيل والزهريات. أهم شيء ألا تنجرف فتحوّل الغرفة لمتحف آثار أو لا يمكنك النوم فيها من شدة تكدسها بالأشياء!

4- الستائر

Ab in die Kiste – Wir lieben Boxspringbetten, Schlaraffia Schlaraffia غرفة نومأسرة نوم Blue
Schlaraffia

Schlaraffia
Schlaraffia
Schlaraffia

من أهم عناصر غرفة النوم هي الستائر حيث أنها تغطي المكان الذي يدخل من خلاله الشمس وتنظر من خلالها لترى إطلالة الغرفة. تأكد من اختيار ستائر تتماشى مع نمط الغرفة ولا تبتعد كثيرًا بألوانها عن لون الأثاث والسجاد.

5- الإضاءة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

للإضاءة سحر لا يوصف في تغيير منظر الغرفة وخاصة غرفة النوم التي تحتاج لإضاءة بشكل معين لإضفاء نوع من الشاعرية والرومانسية وتساعدك على الاسترخاء، يمكنك تطبيق ذلك عن طريق تركيب إضاءة غير مباشرة فوق السرير وفي جوانب الغرفة مما لا يتعب نظرك وفي نفس الوقت يضيء إضاءة بسيطة كافية للرؤية.

6- أعمال من تصميمك

Oakland Bedroom Collection The Cotswold Company غرفة نوم خشب
The Cotswold Company

Oakland Bedroom Collection

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

لا شيء يضفي حياةً على أي غرفة أكثر من أعمال من صنع يديك. سواء كانت أعمال منسوجة أو إطارات تحوي صورًا قد رسمتها بنفسك أو صور فوتوجرافية مميزة قد التقطها، بعض الخدديات والمفارش الكروشيه والتريكو أو صناديق من الخوص صنعتها بنفسك. فمن المؤكد أن هذه القطع ستجعل غرفتك أنيقة لاحتوائها على قطع ليست موجودة في أي مكان في العالم غير غرفتك.

10 شوايات مثالية للشواء في عطلة الأسبوع
ما أكثر فكرة أعجبتك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً