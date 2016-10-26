9 مطابخ مدهشة باللون الأحمر

المطابخ باللون الأحمر تمتليء بجو رومانسي و شاعري ليس له مثيل، فهذا اللون الحيوي و الباعث على النشاط و الحيوية يعتبر من أجمل الألوان التي يمكن استخدامها في المطبخ بشكل جريء للغاية و غير معتاد، فهو يوصف عادة للمطابخ كبيرة الحجم و يتركز في الخزانات بشكل أكبر من الجدران و ربما العكس و لكل طراز تصميمي هواه في استخدام اللون الاحمر في مطبخ الأحلام، اليوم جمعنا لكم أكثر من نموذج ساحر لاستخدامات اللون الأحمر في المطابخ في إهداء خاص لعشاق الجرأة و الاختلاف .
المطابخ الأصغر حجما قد لا تحتمل لوناً أحمر بشكل كبير و لكن يمكن أن يكون بعض الالوان الفاتحة بداخلها بعض درجات و لمسات اللون الأحمر و هو ما سيصنع حالة من المزيج بين الهدوء و الانطلاق بين تلك الالوان، فلو كان مطبخك صغيراً يمكنك استخدام الفواتح بجوار الأحمر سواء في الخزانات أو في الحوائط أيهما تفضل
الفاصل بين الخزانات العلوية و الخزانات الأرضية هو أكثر جزء يجذب العيون في أي مطبخ لأنه يحتوي على البوتوجاز و الحوض و الرخام الذي يحضر عليه الأكل و الشرب، لذا لو كنت من عشاق الأحمر فيمكنك استخدامه في سيراميك هذا الفاصل بشكل لامع خصوصاً لو كان المطبخ في مجمله من لون فاتح كالأبيض
كثير ما يستخدم اللون الأحمر بإطار فاصل من لون أبيض أو درجة من درجاته الفاتحه ليكون فاصلاً أمام العين ليوضح بداياته و نهاياته لأن اللون الأحمر لون ساخن قد يزيد من التوتر إذا ما ترك بمفرده في التصميم ، لذا الحواف المحيطة به لا تقل أهمية عنه مطلقاً، احرص على جعل الخزانات العلوية مختلفة عن الأرضية بالألوان قدر الإمكان فلو استخدمت الأحمر في الاعلى فلا تستخدمه في الأسفل و العكس صحيح
التكامل في شكل اللون الأحمر في أي مطبخ يكون في الخزانات و الجدران و السقف، و هو ما تم استخدامه هنا بدقة شديدة، لو كنت تعشق التحدي و الاختلاف فهذا التكامل في اللون الأحمر يليق بك، لذا احرص على سكب اللون الأحمر في كل التفاصيل و لو بدرجات مختلفة .
اللون الأحمر في مزيجه مع الضوء يعطي انطباعاً بالغموض ، فلو كنت من عشاق التصميمات غير المباشرة و المعقدة فيمكنك اختيار مطبخ أحمر مسلط عليه الأضواء بعناية ليظهر أجمل ما فيه من تفاصيل، خصوصاً لو كنت اخترت ألواناً أكثر دكانه في المطبخ كاللون الأسود مثلاً ، الأمر الذي سيجعل استخدام الضوء ضرورياً حتى لا يحدث نفور من التصميم
اللون الأحمر اللامع من أحلى الأشكال في الحياة ، يكفي أن الورود تعبر عن مقدار الحب بمقدار احمرارها، فكثير من الرومانسية و المشاعر الجميلة ستكون حاضرة بقوة في مطبخك الانيق بهذا اللون الرائع، احرص على تواجد اللون الأحمر في الخزانات لو كان مطبخك لا يوجد به خزانات علوية و تفاصيل كثيرة ، المنضدة الرخامية المتوسطة اجعل بينها و بين رخام الحوض اتصالاً في الشكل و اللون و المضمون مثل هذا النموذج تماماً
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الفضاء الذي يمكن أن تخلقه في مطبخك بإضافة اللون الأحمر إليه شيء أقرب للخيال لو قمت بتنفيذه بالشكل الامثل، حاول أن تجعل مركز ثقل و استخدامك في المطبخ هو المحدد باللون الأحمر دون باقي الأجزاء بمعنى أن تجعل الخزانات الوسطى سواء فوق أو تحت الحوض و الأرفف باللون الأحمر فقط اجعل باللون الأبيض أو الفضى الرخام و المقابض في الخزانات ، سيكون الامر أشبه بقطع نجمات في الليل .. سيناسبك هذا التصميم للغاية لو كنت من عشاق الرومانسية في التصميمات
الجميل في هذا اللون هو تقديمه لأكثر من حل لتصميم المطبخ في أكثر من طراز، فهذا المطبخ بسيط في مكوناته و ما جعل له شكلاً انيقاً باهراً هو اللون الأحمر في الخزانات، و هو ما جذب نظرك تماماً عن الجدار الطوبي غير المدهون و كذلك الفوضى في الجانب الآخر ، هذا التصميم ملائم لك جداً في حالة كثرة مكونات المطبخ و وقوعه في مساحة متوسطة مغلقة
يمكن أن تستخدم الألوان الحمراء في المطبخ و درجاتها بشكل متباعد بمعنى أن تجعل هناك فواصل بين كل قطعة و أخرى ، لاحظ موقع البوتوجاز هنا و كذلك المدخنة و أيضاً الرخامة السوداء في الحوض بالوسط ، فهذا الألوان المتفرقة تجعل المشهد من بعيد متكامل للغاية ، هذا التصميم مناسب جداً للعائلة لكثرة الاغراض التي ستساعد على خلق هذا التنوع في الألوان، لذا احرص على شراء بوتوجاز بلون فضي أو ابيض و كذلك مدخنته و اجعلها من نفس لون مقابض دولاب المطبخ