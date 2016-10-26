9 مطابخ مدهشة باللون الأحمر

يمكن أن تستخدم الألوان الحمراء في المطبخ و درجاتها بشكل متباعد بمعنى أن تجعل هناك فواصل بين كل قطعة و أخرى ، لاحظ موقع البوتوجاز هنا و كذلك المدخنة و أيضاً الرخامة السوداء في الحوض بالوسط ، فهذا الألوان المتفرقة تجعل المشهد من بعيد متكامل للغاية ، هذا التصميم مناسب جداً للعائلة لكثرة الاغراض التي ستساعد على خلق هذا التنوع في الألوان، لذا احرص على شراء بوتوجاز بلون فضي أو ابيض و كذلك مدخنته و اجعلها من نفس لون مقابض دولاب المطبخ