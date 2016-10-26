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9 مطابخ مدهشة باللون الأحمر

Mohammed Awad Mohammed Awad
Varanda Gourmet | Campo Grande MS, Camila Tannous Arquitetura & Interiores Camila Tannous Arquitetura & Interiores مطبخ
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المطابخ  باللون الأحمر تمتليء بجو رومانسي و شاعري ليس له مثيل، فهذا اللون الحيوي و الباعث على النشاط و الحيوية  يعتبر من أجمل الألوان التي يمكن استخدامها في المطبخ بشكل جريء للغاية و غير معتاد، فهو يوصف عادة للمطابخ كبيرة الحجم و يتركز في الخزانات بشكل أكبر من الجدران و ربما العكس و لكل طراز تصميمي هواه في استخدام اللون الاحمر في مطبخ الأحلام، اليوم جمعنا لكم أكثر من نموذج ساحر لاستخدامات اللون الأحمر في المطابخ في إهداء خاص لعشاق الجرأة و الاختلاف .

1- ألوان متداخلة بطلها الأحمر

Cucina Tetris, Arreda Progetta di Alice Bambini Arreda Progetta di Alice Bambini مطبخمخزن MDF Red
Arreda Progetta di Alice Bambini

Arreda Progetta di Alice Bambini
Arreda Progetta di Alice Bambini
Arreda Progetta di Alice Bambini

المطابخ الأصغر حجما قد لا تحتمل لوناً أحمر بشكل كبير و لكن يمكن أن يكون بعض الالوان الفاتحة بداخلها بعض درجات و لمسات اللون الأحمر و هو ما سيصنع حالة من المزيج بين الهدوء و الانطلاق بين تلك الالوان، فلو كان مطبخك صغيراً يمكنك استخدام الفواتح بجوار الأحمر سواء في الخزانات أو في الحوائط أيهما تفضل 

2- الفاصل الأحمر

homify مطبخ Red
homify

homify
homify
homify

الفاصل بين الخزانات العلوية و الخزانات الأرضية هو أكثر جزء يجذب العيون في أي مطبخ لأنه يحتوي على البوتوجاز و الحوض و الرخام الذي يحضر عليه الأكل و الشرب، لذا لو كنت من عشاق الأحمر فيمكنك استخدامه في سيراميك هذا الفاصل بشكل لامع خصوصاً لو كان المطبخ في مجمله من لون فاتح كالأبيض 

3- الاحمر بالإطار الأبيض

Cocina Guerrero Cruz, ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado مطبخ ألمنيوم/ زنك Red
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado

ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado

كثير ما يستخدم اللون الأحمر بإطار فاصل من لون أبيض أو درجة من درجاته الفاتحه ليكون فاصلاً أمام العين ليوضح بداياته و نهاياته لأن اللون الأحمر لون ساخن قد يزيد من التوتر إذا ما ترك بمفرده في التصميم ، لذا الحواف المحيطة به لا تقل أهمية عنه مطلقاً، احرص على جعل الخزانات العلوية مختلفة عن الأرضية بالألوان قدر الإمكان فلو استخدمت الأحمر في الاعلى فلا تستخدمه في الأسفل و العكس صحيح

4- تكامل راقي

GT-R Arquitectos مطبخ
GT-R Arquitectos

GT-R Arquitectos
GT-R Arquitectos
GT-R Arquitectos

التكامل في شكل اللون الأحمر في أي مطبخ يكون في الخزانات و الجدران و السقف، و هو ما تم استخدامه هنا بدقة شديدة، لو كنت تعشق التحدي و الاختلاف فهذا التكامل في اللون الأحمر يليق بك، لذا احرص على سكب اللون الأحمر في كل التفاصيل و لو بدرجات مختلفة .

5- غموض

REMACU, The arkch's Arquitectos The arkch's Arquitectos مطبخ أبلكاش Red
The arkch&#39;s Arquitectos

The arkch's Arquitectos
The arkch&#39;s Arquitectos
The arkch's Arquitectos

اللون الأحمر في مزيجه مع الضوء يعطي انطباعاً بالغموض ، فلو كنت من عشاق  التصميمات غير المباشرة و المعقدة فيمكنك اختيار مطبخ أحمر مسلط عليه الأضواء بعناية ليظهر أجمل ما فيه من تفاصيل، خصوصاً لو كنت اخترت ألواناً أكثر دكانه في المطبخ كاللون الأسود مثلاً ،  الأمر الذي سيجعل استخدام الضوء ضرورياً حتى لا يحدث نفور من التصميم 

6- حب الحياة

Hazır Mutfak Modelleri , EURODECOR EURODECOR مطبخرفوف وأدراج
EURODECOR

EURODECOR
EURODECOR
EURODECOR

اللون الأحمر اللامع من أحلى الأشكال في الحياة ، يكفي أن الورود تعبر عن مقدار الحب بمقدار احمرارها،  فكثير من الرومانسية و المشاعر الجميلة ستكون حاضرة بقوة في مطبخك الانيق بهذا اللون الرائع، احرص على تواجد اللون الأحمر في الخزانات لو كان مطبخك لا يوجد به خزانات علوية و تفاصيل كثيرة ، المنضدة الرخامية المتوسطة اجعل بينها و بين رخام الحوض اتصالاً في الشكل و اللون و المضمون مثل هذا النموذج تماماً

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7- عالم جميل

CALVOS - FS, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG مطبخرفوف وأدراج
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

الفضاء الذي يمكن أن تخلقه في مطبخك بإضافة اللون الأحمر إليه شيء أقرب للخيال لو قمت بتنفيذه بالشكل الامثل، حاول أن تجعل مركز ثقل و استخدامك في المطبخ هو المحدد باللون الأحمر دون باقي الأجزاء بمعنى أن تجعل الخزانات الوسطى سواء فوق أو تحت الحوض و الأرفف باللون الأحمر فقط اجعل باللون الأبيض أو الفضى الرخام و المقابض في الخزانات ، سيكون الامر أشبه بقطع نجمات في الليل .. سيناسبك هذا التصميم للغاية لو كنت من عشاق الرومانسية في التصميمات 

8- بساطة

Varanda Gourmet | Campo Grande MS, Camila Tannous Arquitetura & Interiores Camila Tannous Arquitetura & Interiores مطبخ
Camila Tannous Arquitetura &amp; Interiores

Camila Tannous Arquitetura & Interiores
Camila Tannous Arquitetura &amp; Interiores
Camila Tannous Arquitetura & Interiores

الجميل في هذا اللون هو تقديمه لأكثر من حل لتصميم المطبخ في أكثر من طراز، فهذا المطبخ بسيط في مكوناته و ما جعل له شكلاً انيقاً باهراً هو اللون الأحمر في الخزانات، و هو ما جذب نظرك تماماً عن الجدار الطوبي غير المدهون و كذلك الفوضى في الجانب الآخر ، هذا التصميم ملائم لك جداً في حالة كثرة مكونات المطبخ و وقوعه في مساحة متوسطة مغلقة 

9- متناثر

Hampton Kitchen homify مطبخرفوف وأدراج خشب نقي Red
homify

Hampton Kitchen

homify
homify
homify

يمكن أن تستخدم الألوان الحمراء في المطبخ و درجاتها بشكل متباعد بمعنى أن تجعل هناك فواصل بين كل قطعة و أخرى ، لاحظ موقع البوتوجاز هنا و كذلك المدخنة و أيضاً الرخامة السوداء في الحوض بالوسط ، فهذا الألوان المتفرقة تجعل المشهد من بعيد متكامل للغاية ، هذا التصميم مناسب جداً للعائلة لكثرة الاغراض التي ستساعد على خلق هذا التنوع في الألوان، لذا احرص على شراء بوتوجاز بلون فضي أو ابيض و كذلك مدخنته و اجعلها من نفس لون مقابض دولاب المطبخ 

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