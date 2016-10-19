زوجان يبنيان منزل بمساحة 50 متر مربع غير مكلف

كما ذكرنا من قبل حرص المصمم على إطلالة طبيعية خاصة بكل فراغ، وبالتالي تلعب الإضاءة دور مهم وحيوي في هذا المنزل ،لانها تساعد على علاج المساحات الصغيرة فهى تعطي شعور بالاتساع وامتداد لأى فراغ، لذا صممت غرفة المعيشة مثلا بمنفذين مما يشعرك بالانتعاش والبهجة بداخل المنزل..

وهنا قد انتهت جولة سريعة في هذا المنزل الرائع وننصحك أيضا بقراءة منزل ايطالي عنوان للحداثة والأناقة