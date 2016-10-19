زوجان يبنيان منزل بمساحة 50 متر مربع غير مكلف

هل لديك حلم أن تمتلك منزل صغير أنت وشريكة أحلامك، منزل يلبى كل احتياجات زوجين في بداية حياتهم، وحين تبدأ رحلة البحث عن تحقيق الحلم تجد أمامك العائق الأساسي هي الامكانيات المادية ولكن مع تقدم عالم الديكور وظهور الأفكار المبتكرة أصبح حلمك بسيط وسهل تحقيقه، سنأخذك اليوم في جولة مع زوجين من كوريا الجنوبية اتفقا على تصميم منزل أحلامهم بميزانية محدودة وهي كل ما يمتلكونه، كما ستى تصميم ناجح ومناسب واجتمع فيه كل عوامل النجاح خارجيا وداخليا ..
هيا بنا في جولة سريعة بين أركان منزل مساحته 50 متر مربع فقط ونكتشف جمال تصميمه معا..
القطاع الرأسي هنا يوضح أنه منزل يتكون من طابقين، والطابق العلوي صمم بمساحة أصغر من الطابق الأرضي، وذلك لتوزيع الأحمال بشكل مثالي، ولكن ستلاحظ أن المنزل مقسم بشكل غير عادي حيث الدور الأرضي يشمل بهو المدخل وغرفة النوم أما الدور العلوي فيتكون من المطبخ وغرفة المكعيشة وكلن باستخدام كتل مبتكرة ستتعرف عليها بعد قليل، حافظ المصمم على الاطلالة الرائعة لكل فراغات المنزل على المحيط الخارجي مما يجعل البيت في اتصال دائم مع الطبيعة ..
حين يعكس منزلك شخصيتك وبقوة هذا يعني أنك قد صممته بنجاح، كما في تصميمنا اليوم كلما تحركت في المنزل رأيت انعكاس لشخصية الزوجين المرحة، في كل ركن في المنزل ترك المصمم بصمة لا يمكن تجاهلها ويظهر ذلك في الأفكار المبتكرة في الدرج، حيث صمم درجات سلم زائفة صغير لترك انطباع أن المنزل ممتد رأسيا وحتى يكون مساحة مخصصة لقطتهم ونشر روح الدعابة في المنزل..
والآن نتطرق إلى تفاصيل الطابق العلوي التى ينجد فيها تفاصيل مبتكرة قد تثير فضولنا، كما نرى أرضية غرفة المعيشة تعلو مستوى المطبخ حتى يتمن ازوجين من استغلال الأرض كمقعد للجلوس لتناول الطعام، وهو تصميم مبتكر وحل عملي لن تجده في منازلنا بسهولة..
حتى تحصل على منزل منظم يجب عليك أن تجد أسلوب تخزين متميز ومبتكر وأن تستغل كل ركن في المنزل الاستغلال الامثل، وهذا بالتحديد ما ستجده هنا فقد ابتكر المصمم المبدع فكرة لاستغلال هذا الركن الذي قد يصبح ركن مهمل يوما ما، بلو جلعه أيضا ركن ديكوري رائع ..
حين تقف أمام حلمك وقد تحقق هي من أجمل لحظات حياتك، هذا تحديدا ما شعر به أصحاب هذا الحلم الجميل بعد ان تحول من جرد فكرة على الورق إلى حقيقة، كان تصميم المنزل من الخارج هادئا ودافئا يرحب بالزائرين وبالتأكيد يعكس شخصية من يمتلكه، تصميم ساحة صغيرة أمام المنزل ومحاط بسور طوبي بدائي الصنع حتى ينسجم من الطبيعة من حوله، كما نرى أيضا أن طبيعة التربة مائلة لذا قد واجه المصمم تحدي قوي لانشاء هيكل قوي يقاوم هذا الميل..
كما ذكرنا من قبل حرص المصمم على إطلالة طبيعية خاصة بكل فراغ، وبالتالي تلعب الإضاءة دور مهم وحيوي في هذا المنزل ،لانها تساعد على علاج المساحات الصغيرة فهى تعطي شعور بالاتساع وامتداد لأى فراغ، لذا صممت غرفة المعيشة مثلا بمنفذين مما يشعرك بالانتعاش والبهجة بداخل المنزل..
وهنا قد انتهت جولة سريعة في هذا المنزل الرائع وننصحك أيضا بقراءة منزل ايطالي عنوان للحداثة والأناقة