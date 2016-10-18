15 حديقة رائعة لبيتك ولن تاخذ مساحة كبيرة

وجود مساحة خضراء فى منزلك بالتأكيد هى مساحة للبهجة والشعور بالأسترخاء، وليس بالضرورة أن تكون مساحة الحديقة كبيرة حتى تستطيع الشعور بالراحة فى وجود مساحات خضراء داخل منزلك، بل يمكن بمساحة بسيطة ولمسات من الديكور الأنيقة والمتميزة تحصل على حديقة رائعة فى منزلك، واليوم فى هوميفاى سنقدم لكم 15 فكرة متميزة جداً لتصميم حديقة مختلف وبسيط داخل منزلك.
وجود الحجارة فى تصميم الحديقة يجعل من تصميمات الحدائق متميزة جداً، وهنا هذا التصميم للحديقة متميز بشكل واضح مع وجود النباتات والزهور الملونة مع الأشجار الخفيفة، واكتملت بلمسة من الأحجار لمزيد من الأناقة.
بعض الأشجار والنباتات البسيطة تحاوط تلك البركة الصغيرة، للمسة جذابة جداً من التفاصيل الطبيعية معاً.
حديقة أنيقة ومتميزة جداً أرض خضراء فى فناء المنزل، لتصميم حديقة بسيط ومريح للعين جداً من بساطة تصميمه، الجدار الأبيض حول الحديقة جعل تصميم الحديقة متميز بشكل واضح.
حديقة مصممة بطريقة عبقرية جداً مع لمسة مختلفة من السيراميك لقسيم الأرض الخضراء ورسمها.
أضف أريكة صغيرة فى حديقتك وستحصل على منطقة للمعيشة والأسترخاء وليست مجرد حديقة عادية.
حديقة صغيرة فى الفناء، مكونة من قصارى للزرع والنباتات الملونة أضافت على المكان بهجة وهدوء بشكل واضح كما نرى.
تلك الجلسة الخاصة والبسيطة هى عنوانك للحصول على لحظات من الراحة والأسترخاء، المزج بين النباتات والأشجار الخضراء مع لمسة من الخشب فى تصميم الحديقة بالأضافة إلى الحجر فى الجدران أعطى للحديقة تميز واختلاف بشكل صريح.
ليس لأنها ساحة صغيرة لن تكون حديقة جميلة، يمكنها ذلك عن طريق استغلال المساحات بشكل جيد، فهنا تم استغلال هذا الصندوق الخشبى الصغير ليحتوى على أشجار تصنع جمالاً فى الساحة لتصبح حديقة جميلة فى تلك الساحة الصغيرة.
الخشب دائماً هو اللمسة الجوكر فى أى تصميم وهنا الخشب لعب دوراً جميلاً فى تصميم تلك الحديقة، الحديقة مصممة من الخشب بالكامل، مع تلك الصناديق الخشبية المزودة بالنباتات والأشجار المختلفة لتعطيك شعوراً بالجمال وانسجام الطبيعة، لتعكس لك أن أيضاً شعوراً بالراحة والأنسجام
صحيح هو سلم مصمم من الحجر، ولكنه أيضاً كما نرى بجانب حديقة متميزة جداً وكثيفة، صممت لتعطيك مزيد من الشعور بالجمال والتمييز.
حديقة متجانسة العناصر وبسيطة فى أن واحد، أريكة جانبية بسيطة مع أرض خشبية تحاوطها الطبيعة والأشجار كما نرى فى مشهد جمالى جذاب وأنيق جداً.
هذا التصميم رائع جداً فليس بالضرورة يكون لديك أرض خضراء لتمتلك حديقة أنيقة، اذا كان لديك شرفة فيمكنك أن تملؤها بالنباتات وستفى بالغرض معك.
يمكنك أن تخلق من الواجهة الأمامية لمنزلك حديقة بسيطة ومبهجة تسحر كل من يرى منزلك من الخارج.
ومرة أخرى يلعب الخشب دور البطولة فى تصميم تلك الشرفة الأنيقة والمتميزة، شرفة مطلة على البحر من الخارج ومزينة بالنباتات والأشجار من الداخل.
أجمل ما فى الحديقة وما حقاً يجعلها مميزة هو بهجة الألوان وتنوع أنواع النباتات والأشجار المختلفة، والتى تزيد بهجة للحديقة وتجعلها مميزة.
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