شقة صغيرة غاية في الأناقة والعملية

الاستغلال الأمثل للمساحات ليس مهمة سهلة على الإطلاق خاصة إذا كان المشروع شقة ذات مساحة بسيطة، فإيجاد حلول عملية وديكورات مناسبة للشقق الصغيرة تحدي كبير يواجه مصممي الديكور.
اليوم سنسافر إلى البرازيل لنشاهد كيف قام مصممي هذه الشقة الصغيرة بمواجهة تحدي المساحة البسيطة وكيف قاموا بخلق مساحات جديدة بالشقة لتكفي كل احتياجات قاطنيها بشكل عملي وأنيق للغاية، فإذا كانت مساحة شقتك صغيرة، فاستعد لتقتبس من هذا المشروع أفكار متنوعة.
في الشقق الصغيرة عليك أن تستغل كل سم متر متاح بشكل عملي، هنا مثلا احتاج قاطني الشقة غرفة مكتب منفصلة لكن مساحة الشقة لا تسمح بتخصيص غرفة كاملة للمكتب، فقام المصمم بتقفيل أحد أركان غرفة المعيشة بأبواب جرارة خشبية ذات تصميم أنيق.
صورة أوضح للمكتب من الداخل
خدع المرايا هي الاختيار الأمثل للمساحات الضيقة، خاصة إذا كانت بطول وعرض الحائط مثل الصورة، تنجح المرايا في منح أي مكان عمق ومساحة إضافية، ويعتبر المكان الأمثل لها بالممرات الضيقة.في الصورة تصميم المرآة بسيط وخالي من التفاصيل، عدا الإطار المستطيل الذي يبرز وضع المرآة. من الأمور التي لا يجب أن تغفلها إذا لجأت لخدع المرايا هي الإضاءة، فهي تزيد من إشراق المكان وتبرز تفاصيله الصغيرة.
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النمط السائد على تصميمات قطاع غرفة المعيشة والسفرة والمطبخ هو البساطة، يظهر ذلك في حجم الأثاث وألوانه الهادئة التي تزيد من إشراق المكان واتساعه. ورغم بساطة تصميمات الأثاث إلا أن الرقي والأناقة يظهران بشدة من خلال الأقمشة الناعمة لتنجيد الأثاث، والثريات الكريستالية الأنيقة المتدلية بغرفة المعيشة والسفرة.
رغم بساطة مساحة غرفة النوم، إلا أن المصمم تمكن من اقتناص مساحة لتخصيصها كغرفة ملابس منفصلة، على أحد جوانبها ثبتت مرآة كبيرة لتمنع الغرفة عمق أكبر. على عكس ألوان القطاع الخارجي، مالت ألوان غرفة النوم إلى الدفء أكثرن يظهر ذلك من خلال الأرضيات الخشبية ذات اللون البني، والمنسوجات، وورق الحائط ذو الألوان الدافئة الهادئة والتي تتدرج بين الزهري والأخضر، ليمنحها شخصية مختلفة عن باقي الشقة.
أكثر ما أبهرني في تصميم تلك الشقة هو كيفية استغلال الشرفة بتصميم غير اعتيادي، فتصميم الشرفة جاء فريدا للغاية حيث أُلحق بمطبخ صغير وبار عصري ليكون مكانا مثاليا لتناول الإفطار، أو لحفلات الشوي مع الأصدقاء.