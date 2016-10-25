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شقة صغيرة غاية في الأناقة والعملية

أميرة قاسم أميرة قاسم
APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores غرفة السفرةطاولات
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الاستغلال الأمثل للمساحات ليس مهمة سهلة على الإطلاق خاصة إذا كان المشروع شقة ذات مساحة بسيطة، فإيجاد حلول عملية وديكورات مناسبة للشقق الصغيرة تحدي كبير يواجه مصممي الديكور.

اليوم سنسافر إلى البرازيل لنشاهد كيف قام مصممي هذه الشقة الصغيرة بمواجهة تحدي المساحة البسيطة وكيف قاموا بخلق مساحات جديدة بالشقة لتكفي كل احتياجات قاطنيها بشكل عملي وأنيق للغاية، فإذا كانت مساحة شقتك صغيرة، فاستعد لتقتبس من هذا المشروع أفكار متنوعة.

خلق مساحات

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores غرفة المعيشةخزانات و أدراج جانبية
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

في الشقق الصغيرة عليك أن تستغل كل سم متر متاح بشكل عملي، هنا مثلا احتاج قاطني الشقة غرفة مكتب منفصلة لكن مساحة الشقة لا تسمح بتخصيص غرفة كاملة للمكتب، فقام المصمم بتقفيل أحد أركان غرفة المعيشة بأبواب جرارة خشبية ذات تصميم أنيق.

غرفة المعيشة من زاوية أخرى

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores مكاتب العمل والمحال التجارية
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

صورة أوضح للمكتب من الداخل

المرايا..الاختيار الأمثل

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores سلالم وأروقة مقاعد
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

خدع المرايا هي الاختيار الأمثل للمساحات الضيقة، خاصة إذا كانت بطول وعرض الحائط مثل الصورة، تنجح المرايا في منح أي مكان عمق ومساحة إضافية، ويعتبر المكان الأمثل لها بالممرات الضيقة.في الصورة تصميم المرآة بسيط وخالي من التفاصيل، عدا الإطار المستطيل الذي يبرز وضع المرآة. من الأمور التي لا يجب أن تغفلها إذا لجأت لخدع المرايا هي الإضاءة، فهي تزيد من إشراق المكان وتبرز تفاصيله الصغيرة.

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بسيط وأنيق

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores غرفة المعيشةكراسي ومقاعد
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

النمط السائد على تصميمات قطاع غرفة المعيشة والسفرة والمطبخ هو البساطة، يظهر ذلك في حجم الأثاث وألوانه الهادئة التي تزيد من إشراق المكان واتساعه. ورغم بساطة تصميمات الأثاث إلا أن الرقي والأناقة يظهران بشدة من خلال الأقمشة الناعمة لتنجيد الأثاث، والثريات الكريستالية الأنيقة المتدلية بغرفة المعيشة والسفرة.

عملي للغاية

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores مطبخ مغاسل وصنابيرالماء
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

تصميم المطبخ جاء عملي للغاية ويميل للطابعالتبسيطي في التصميم، ويظهر ذلك من خلال اللون الأبيض ووحدات التخزين دون مقابض حتى لا تعيق الحركة في المساحة المتاحة.

اختيار الباب ليكون زجاجيا للقطاع المجاور للمطبخ سمح بوصول ضوء الشمس للمكان وهو ما زاد من إشراقه وإضاءته.

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APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores مطبخ مغاسل وصنابيرالماء
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

غرفة النوم

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores غرفة نومأسرة نوم
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

رغم بساطة مساحة غرفة النوم، إلا أن المصمم تمكن من اقتناص مساحة لتخصيصها كغرفة ملابس منفصلة، على أحد جوانبها ثبتت مرآة كبيرة لتمنع الغرفة عمق أكبر. على عكس ألوان القطاع الخارجي، مالت ألوان غرفة النوم إلى الدفء أكثرن يظهر ذلك من خلال الأرضيات الخشبية ذات اللون البني، والمنسوجات، وورق الحائط ذو الألوان الدافئة الهادئة والتي تتدرج بين الزهري والأخضر، ليمنحها شخصية مختلفة عن باقي الشقة.

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores غرفة نومخزانة الملابس
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores غرفة نومأسرة نوم
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

شرفة على غير العادة

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores بلكونات وشرفاتأثاث
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

أكثر ما أبهرني في تصميم تلك الشقة هو كيفية استغلال الشرفة بتصميم غير اعتيادي، فتصميم الشرفة جاء فريدا للغاية حيث أُلحق بمطبخ صغير وبار عصري ليكون مكانا مثاليا لتناول الإفطار، أو لحفلات الشوي مع الأصدقاء.

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores بلكونات وشرفاتأثاث
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores غرفة السفرةطاولات
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores غرفة السفرةخزانات وبوفيه
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores غرفة المعيشةخزانات و أدراج جانبية
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
الأبيض والاحمر معا في شقة متميزة
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