شقة صغيرة غاية في الأناقة والعملية

تصميم المطبخ جاء عملي للغاية ويميل للطابعالتبسيطي في التصميم، ويظهر ذلك من خلال اللون الأبيض ووحدات التخزين دون مقابض حتى لا تعيق الحركة في المساحة المتاحة.

اختيار الباب ليكون زجاجيا للقطاع المجاور للمطبخ سمح بوصول ضوء الشمس للمكان وهو ما زاد من إشراقه وإضاءته.