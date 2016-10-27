الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

8 غرف نوم صغيرة تغلبت على ضيق المساحة

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
better.sleeping, better.interiors better.interiors غرفة نوم
Loading admin actions …

لم تعد غرفة النوم الصغيرة مشكلة بعدما أصبح هناك العديد من الطرق الذكية والانيقة تمكننا من التغلب على الضيق والحصول على غرفة أكثر اتساعًا، ربما الألوان او الإضاءة أو المرايا.. كل هذه الأشياء وأكثر يعرضها لك هوميفاي في هذا المقال لعطيك أفكار رائعة تستطيع بها ترتيب غرفة نومك الصغيرة بطريقة رائعة.

أدراج بالأسفل

дизайн студии в скандинавском стиле, sreda sreda غرفة نوم
sreda

sreda
sreda
sreda

لدينا هنا غرفة نوم صغيرة جدًا تبدو كصندوق بداخله قطع الأثاث، وبالرغم من ضيق مساحة الغرفة إلا أن صناعة مجموعة من الأدراج الخشبية أسفل السرير كانت بمثابة حل سحري للتغلب على الضيق، وتأتي الألوان الفاتحة في الغرفة كأحد الطرق لزيادة الضوء والاتساع في المكان، بجانب الأرضة الخشبية البنية والسقف الخشبي الأبيض، مع وجود نوافذ كبيرة تسمح بمرور الضوء والهواء للمكان بطريقة جيدة.

الأبيض يعطي اتساع

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

يعتبر اللون الأبيض لون الصفاء والنقاء ويعطي إنارة وضوء بالمكان، ولذلك فإن الاعتماد عليه في الاماكن الضيقة والمساحات الصغيرة، تبدو فكرة غاية في الروعة لأنه يعطي اتساع ويزيد من حجم ومساحة المكان، وكما هو في هذة الغرفة تبدو واضحة وبسيطة لألوان الجدران البيضاء، والمفروشات ناصعة البياض، مع وحدات الإضاءة البسيطة، فيبدو المكان غرفة نوم أنيقة بالرغم من إنها جزء صغير جدًا مقتطع من المنزل.

المرايا..!

Marylebone, LEIVARS LEIVARS غرفة نوم
LEIVARS

Marylebone

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

تلك الغرفة التي يقترب فيها السرير من الدولاب تاركين ممرًا ضيقًا بينهم، في غرفة صغيرة بمساحة محدودة، لكنها تتغلب على هذا الضيق بالمرايا التي تملىء أبواب الدولاب، فتعطي حجمًا مضاعفًا للغرفة، إلى جانب حسن تنظيمها وألوانها البسيطة حيث اعتمدت على اللون الرمادي الفاتح ليكون ظهرًا قماشيًا للسرير ولونًا لسيراميك الأرضية، إلى جانب ذلك فهو يدخل في تلك المفروشات الأنيقة بالغرفة، مع السقف الخرساني الأبيض.

حسن الترتيب

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

في هذه الغرفة يأتي اللون الأزرق برونقه وأناقته ليعطي جمال خاص للغرفة، والتي اعتمدت في تصميمها على الترتيب الجيد واستغلال المساحة بشكل مناسب، حيث أن الغرفة طولية وصغيرة مما جعل الوسيلة الأفضل لإضائتها هو الشرفة الزجاجة الكبيرة، مع الجدران الخرسانية البيضاء التي تعطي اتساع للمكان، وقد تم عمل جزء مكتبي أمام السرير لاستغلال الجزء الفارغ بالغرفة. 

الارتفاع بضعة سنتيمترات عن الأرض

better.sleeping, better.interiors better.interiors غرفة نوم
better.interiors

better.interiors
better.interiors
better.interiors

ربما لا تملك هذه الغرفة المساحة التي تمكننا من عمل دولاب كبير، ولكن بذكاءٍ وحكمة تم ربع السرير الخشبي بضعة سنتيمترات عن الأرضية واستغلال المساحة أسفله لعمل أدراج خزانة تمكننا من وضع كافة الأغراض، حيث الرف الخشبي الموضوع أعلاه السرير وسلم صغير للصعود، مع الأرضية الخشبية الأنيقة والجدران الخرسانية البيضاء والسوداء.

بساطة التصميم

Wohnhaus Sürth, Corneille Uedingslohmann Architekten Corneille Uedingslohmann Architekten غرفة نوم
Corneille Uedingslohmann Architekten

Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten

السقف المائل قد يكون أزمة حقيقية لضيق مساحة المكان، ولكن هذه الغرفة تخطت المشكلة عن طريق ترتيبها بشكل صحيح، حيث تم استخدام المساحة الضقة في الخلف لوضع السرير مع وضع الخزانة الصغيرة والمراّة الكبيرة في المقدمة، بجانب طلاء المكان كله باللون الأبيض وتجنب الديكورات الضخمة حتى لا يختنق المكان، مما أعطى شكلًا رائعًا للغرفة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

الأثاث متعدد الاستخدامات

Schlafzimmer, BoConcept Germany GmbH BoConcept Germany GmbH غرفة نوم
BoConcept Germany GmbH

BoConcept Germany GmbH
BoConcept Germany GmbH
BoConcept Germany GmbH

أثاث متعدد الاستخدامات يمكننا التغلب على المساحة الصغيرة لغرفة النوم بإستخدام أثاث متعدد الاستخدامات، ولدينا هنا سرير رمادي أنيق، بمرتبة يتم رفعها واستخدام اسفله كخزانة مميزة للمكان وحمل الأغراض.

أناقة ورق الحائط

COLLADO MEDIANO, ESTER SANCHEZ LASTRA ESTER SANCHEZ LASTRA غرفة نوم
ESTER SANCHEZ LASTRA

ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA

ورق الحائط ذو الرسومات الـ 3D، يعطي اتساع مميز للغرفة، ويمكن عن طريق استخدامه بطريقة مميزة الحصول على شكل أكثر اتساعًا، ولدينا هنا سرير باللون الأبيض المطفي أوف وايت يتميز بخزانات أسفله يمكن أن تكون حل مثالي لتخزين الأغراض واستغلال المساحة، مع الجدران البيضاء واستخدام ورق الحائط اسفل السرير ليعطي عمق واتساع للغرفة.

تفضلوا لقراءة المقال التالي، منزل ايطالي عنوان للحداثة والأناقة

10 اشياء يفعلها أصحاب البيوت المنظمة
هل أعجبك المقال؟ شاركنا برأيك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً