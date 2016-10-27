8 غرف نوم صغيرة تغلبت على ضيق المساحة

لم تعد غرفة النوم الصغيرة مشكلة بعدما أصبح هناك العديد من الطرق الذكية والانيقة تمكننا من التغلب على الضيق والحصول على غرفة أكثر اتساعًا، ربما الألوان او الإضاءة أو المرايا.. كل هذه الأشياء وأكثر يعرضها لك هوميفاي في هذا المقال لعطيك أفكار رائعة تستطيع بها ترتيب غرفة نومك الصغيرة بطريقة رائعة.
لدينا هنا غرفة نوم صغيرة جدًا تبدو كصندوق بداخله قطع الأثاث، وبالرغم من ضيق مساحة الغرفة إلا أن صناعة مجموعة من الأدراج الخشبية أسفل السرير كانت بمثابة حل سحري للتغلب على الضيق، وتأتي الألوان الفاتحة في الغرفة كأحد الطرق لزيادة الضوء والاتساع في المكان، بجانب الأرضة الخشبية البنية والسقف الخشبي الأبيض، مع وجود نوافذ كبيرة تسمح بمرور الضوء والهواء للمكان بطريقة جيدة.
يعتبر اللون الأبيض لون الصفاء والنقاء ويعطي إنارة وضوء بالمكان، ولذلك فإن الاعتماد عليه في الاماكن الضيقة والمساحات الصغيرة، تبدو فكرة غاية في الروعة لأنه يعطي اتساع ويزيد من حجم ومساحة المكان، وكما هو في هذة الغرفة تبدو واضحة وبسيطة لألوان الجدران البيضاء، والمفروشات ناصعة البياض، مع وحدات الإضاءة البسيطة، فيبدو المكان غرفة نوم أنيقة بالرغم من إنها جزء صغير جدًا مقتطع من المنزل.
تلك الغرفة التي يقترب فيها السرير من الدولاب تاركين ممرًا ضيقًا بينهم، في غرفة صغيرة بمساحة محدودة، لكنها تتغلب على هذا الضيق بالمرايا التي تملىء أبواب الدولاب، فتعطي حجمًا مضاعفًا للغرفة، إلى جانب حسن تنظيمها وألوانها البسيطة حيث اعتمدت على اللون الرمادي الفاتح ليكون ظهرًا قماشيًا للسرير ولونًا لسيراميك الأرضية، إلى جانب ذلك فهو يدخل في تلك المفروشات الأنيقة بالغرفة، مع السقف الخرساني الأبيض.
في هذه الغرفة يأتي اللون الأزرق برونقه وأناقته ليعطي جمال خاص للغرفة، والتي اعتمدت في تصميمها على الترتيب الجيد واستغلال المساحة بشكل مناسب، حيث أن الغرفة طولية وصغيرة مما جعل الوسيلة الأفضل لإضائتها هو الشرفة الزجاجة الكبيرة، مع الجدران الخرسانية البيضاء التي تعطي اتساع للمكان، وقد تم عمل جزء مكتبي أمام السرير لاستغلال الجزء الفارغ بالغرفة.
ربما لا تملك هذه الغرفة المساحة التي تمكننا من عمل دولاب كبير، ولكن بذكاءٍ وحكمة تم ربع السرير الخشبي بضعة سنتيمترات عن الأرضية واستغلال المساحة أسفله لعمل أدراج خزانة تمكننا من وضع كافة الأغراض، حيث الرف الخشبي الموضوع أعلاه السرير وسلم صغير للصعود، مع الأرضية الخشبية الأنيقة والجدران الخرسانية البيضاء والسوداء.
السقف المائل قد يكون أزمة حقيقية لضيق مساحة المكان، ولكن هذه الغرفة تخطت المشكلة عن طريق ترتيبها بشكل صحيح، حيث تم استخدام المساحة الضقة في الخلف لوضع السرير مع وضع الخزانة الصغيرة والمراّة الكبيرة في المقدمة، بجانب طلاء المكان كله باللون الأبيض وتجنب الديكورات الضخمة حتى لا يختنق المكان، مما أعطى شكلًا رائعًا للغرفة.
أثاث متعدد الاستخدامات يمكننا التغلب على المساحة الصغيرة لغرفة النوم بإستخدام أثاث متعدد الاستخدامات، ولدينا هنا سرير رمادي أنيق، بمرتبة يتم رفعها واستخدام اسفله كخزانة مميزة للمكان وحمل الأغراض.
ورق الحائط ذو الرسومات الـ 3D، يعطي اتساع مميز للغرفة، ويمكن عن طريق استخدامه بطريقة مميزة الحصول على شكل أكثر اتساعًا، ولدينا هنا سرير باللون الأبيض المطفي
أوف وايت يتميز بخزانات أسفله يمكن أن تكون حل مثالي لتخزين الأغراض واستغلال المساحة، مع الجدران البيضاء واستخدام ورق الحائط اسفل السرير ليعطي عمق واتساع للغرفة.
تفضلوا لقراءة المقال التالي، منزل ايطالي عنوان للحداثة والأناقة