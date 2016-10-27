8 غرف نوم صغيرة تغلبت على ضيق المساحة

تلك الغرفة التي يقترب فيها السرير من الدولاب تاركين ممرًا ضيقًا بينهم، في غرفة صغيرة بمساحة محدودة، لكنها تتغلب على هذا الضيق بالمرايا التي تملىء أبواب الدولاب، فتعطي حجمًا مضاعفًا للغرفة، إلى جانب حسن تنظيمها وألوانها البسيطة حيث اعتمدت على اللون الرمادي الفاتح ليكون ظهرًا قماشيًا للسرير ولونًا لسيراميك الأرضية، إلى جانب ذلك فهو يدخل في تلك المفروشات الأنيقة بالغرفة، مع السقف الخرساني الأبيض.