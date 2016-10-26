الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

6 غرف معيشة كلاسيكية

ريم عوض ريم عوض
homify غرفة المعيشة
Loading admin actions …

إذا كنت تفكر في تجديد غرفة معيشتك في الوقت الحالي هذا فذلك لا يعني بالضرورة أن اختيارك للنمط يجب أن يكون إما عصريا (مودرن)  أو تبسيطيا (مينيمالي). بل يمكنك اختيار تصميم يعود بك عبر الزمن ولكن مع محافظته أيضًا على تجدده وأناقته ومواكبا للعصر الحالي.  اليوم نأخذكم في جولة بين غرف معيشة كلاسيكية ستحيي بداخلكم نوستالجيا لزمن الفن الجميل.

1- أناقة الكريستال

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الكريستال هو من أهم عناصر التصميمات الكلاسيكية نجده أغلب الوقت مستخدم بوضوح في النجف والأباليك (النجف الجانبي المعلق على الحوائط). كما ترون في هذا التصميم فالنجفة الكريستال أكثر ما يجذب الانتباه عند النظر للغرفة يليها الزخرفة المحيطة بالسقف المصنوعة من الجبس والتي تسمى في مصر الكرانيش. تتماشى مع النجفة الذهبية أيضًا طاولة القهوة والإطارات الذهبية وبعض تفاصيل الخدديات.  استخدام الألوان الهادئة الفاتحة اختيار مريح وأنيق أظهرته النوافذ الكبيرة التي توفر إضاءة كاملة ومنعشة. 

2- أثاث من الأنتيكات

Classic style at interiors., Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. غرفة المعيشة
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

لا شيء يجعل غرفة معيشتك أكثر كلاسيكية من أثاث عتيق سواء كان عندك وستجدده أو تشتريه من محل الأنتيكات. هناك أشخاص متخصصون في تجديد الأثاث الأنتيك ليبدو وكأنه تم تصنيعه للتو ولا يفقد طابعه العتيق أيضًا! في هذا التصميم نجد هذا المثال في الكنبة وطاولة القهوة حيث يبذو تصميمهما يرجع لعشرات السنين وربما مائة عام ولكن لا يزال محافظًا على رونقه.

3- الكنبة الكلاسيكية

ESTAR DE BOAS-VINDAS - Mostra Morar Mais, Estúdio Pantarolli Miranda - Arquitetura, Design e Arte Estúdio Pantarolli Miranda - Arquitetura, Design e Arte غرفة المعيشة خشب
Estúdio Pantarolli Miranda – Arquitetura, Design e Arte

Estúdio Pantarolli Miranda - Arquitetura, Design e Arte
Estúdio Pantarolli Miranda – Arquitetura, Design e Arte
Estúdio Pantarolli Miranda - Arquitetura, Design e Arte

من أكثر ما يلفت النظر في الغرفة الكلاسيكية ويفرض نفسه على التصميم هي الكنبة. الاهتمام بها يضفي جمالا لا يوصف فمن الممكن أن تكون هي القطعة الوحيدة المحورية والفريدة من نوعها ويتم تضميم باقي الغرفة طبقًا لها. يمكن لخامتها أن تكون من الجلد ولكن ننصح أن تكسى بقماش مثل القطيفة كذلك الذي في الصورة له من لمسة كلاسيكية لامعة وخاصة. نلاحظ أيضًا استخدام الذهبي الذي يغلب على معظم التصميمات الكلاسيكية. 

4- المرايا

PAREDE, Stoc Casa Interiores Stoc Casa Interiores غرفة المعيشة
Stoc Casa Interiores

Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores

استخدام المرايا في ديكور الغرف الكلاسيكية عنصر مهم وأساسي.  في هذا التصميم البرتغالي علق المصمم ستة مرايا على شكل وردة، ليس الهدف الأساسي منها هو إضافة اتساع للغرفة ولكن كقطع ديكور مثل إطارات الصور والرسومات التي تعلق على الحوائط للزينة.  من اللمسات الكلاسيكية في هذا التصميم أيضًا الإطارات المستطيلة والمربعة المصنوعة من الجبس على الجزء العلوي والسفلي من كل حائط.

اقرأ أيضا 9 طرق لاستخدام المرايا في بيتك

5- المنسوجات والأقمشة

Moradia T3, Fragmentos Design Fragmentos Design غرفة المعيشة
Fragmentos Design

Fragmentos Design
Fragmentos Design
Fragmentos Design

 الغرقة الكلاسيكية يجب أن يكون بها تنوع من الأقمشة والمنسوجات وخاصة السجاد.  من أشهر الخامات التي تستخدم في مثل هذا النمط: الحرير سواء طبيعي أو صناعي، وهو الأقل سعرًا وأشكاله أنيقة للغاية، أو القطيفة. في هذا التصميم نجد كنبة من القطيفة الفاتح ومعه بعض الخدديات الملونة التي أحيت التصميم وتماشت مع ألوان السجادة ذات رسومات الورود الكلاسيكية الجذابة وكنبة أخرى من الجلد الأسود على الجانب وطاولة من الزجاج. تنوع المواد المستخدمة قي الغرفة يضفي حيوية على غرفة المعيشة ويضيف لها لمسة عصرية وجريئة. ولا ننسى أيضًا العنضر المتكرر والمهم في معظم التصميمات الكلاسيكية وهو اللون الذهبي الذي يظهر في الإطارات المعلقة على الحائط.

6- الزخارف وورق الحائط

Designers Guild Autunm/ Winter collections 2015, Pedroso&Osório Pedroso&Osório غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Pedroso&amp;Osório

Pedroso&Osório
Pedroso&amp;Osório
Pedroso&Osório

أخيرًا وليس آخرًا نتحدث عن أهمية النقوشات والزخارف في الغرف الكلاسيكية والـكرانيش. كمثال، في القرن الثامن عشر في عصر نابليون كانت جميع غرف البيوت لا تخلو من ورق الحائط المزخرف وخاصة بأشكال الورود والجبس للمحيط بالسقف المزخرف هو الآخر بشكل واضالورود ويمكنك رؤية ذلك كمثال في القصور الفرنسية التي تحولت لمتاحف الآن. يمكننا تطبيق هذا في وقتنا الحالي بشكل من العصرية في اختيار الزركشة والألوان. ورق الحائط في هذا التصميم تم وضعه على الجزء العلوي فقط من الحائط كعادة التصميمات الكلاسيكية والجزء السفلي تركت كمساحة كبيرة من الخشب.  هذا التقسيم يضفي اتساعًا على الغرفة وتباين أنيق إذا تم اختيار الألوان بشكل مناسب.  

9 ديكورات لتزين واجهة منزلك بالنباتات
أي الغرف نالت إعجابكم أكثر؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً