6 غرف معيشة كلاسيكية

الغرقة الكلاسيكية يجب أن يكون بها تنوع من الأقمشة والمنسوجات وخاصة السجاد. من أشهر الخامات التي تستخدم في مثل هذا النمط: الحرير سواء طبيعي أو صناعي، وهو الأقل سعرًا وأشكاله أنيقة للغاية، أو القطيفة. في هذا التصميم نجد كنبة من القطيفة الفاتح ومعه بعض الخدديات الملونة التي أحيت التصميم وتماشت مع ألوان السجادة ذات رسومات الورود الكلاسيكية الجذابة وكنبة أخرى من الجلد الأسود على الجانب وطاولة من الزجاج. تنوع المواد المستخدمة قي الغرفة يضفي حيوية على غرفة المعيشة ويضيف لها لمسة عصرية وجريئة. ولا ننسى أيضًا العنضر المتكرر والمهم في معظم التصميمات الكلاسيكية وهو اللون الذهبي الذي يظهر في الإطارات المعلقة على الحائط.