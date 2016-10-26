6 غرف معيشة كلاسيكية

إذا كنت تفكر في تجديد غرفة معيشتك في الوقت الحالي هذا فذلك لا يعني بالضرورة أن اختيارك للنمط يجب أن يكون إما عصريا (مودرن) أو تبسيطيا (مينيمالي). بل يمكنك اختيار تصميم يعود بك عبر الزمن ولكن مع محافظته أيضًا على تجدده وأناقته ومواكبا للعصر الحالي. اليوم نأخذكم في جولة بين غرف معيشة كلاسيكية ستحيي بداخلكم نوستالجيا لزمن الفن الجميل.
الكريستال هو من أهم عناصر التصميمات الكلاسيكية نجده أغلب الوقت مستخدم بوضوح في النجف والأباليك (النجف الجانبي المعلق على الحوائط). كما ترون في هذا التصميم فالنجفة الكريستال أكثر ما يجذب الانتباه عند النظر للغرفة يليها الزخرفة المحيطة بالسقف المصنوعة من الجبس والتي تسمى في مصر
الكرانيش. تتماشى مع النجفة الذهبية أيضًا طاولة القهوة والإطارات الذهبية وبعض تفاصيل الخدديات. استخدام الألوان الهادئة الفاتحة اختيار مريح وأنيق أظهرته النوافذ الكبيرة التي توفر إضاءة كاملة ومنعشة.
لا شيء يجعل غرفة معيشتك أكثر كلاسيكية من أثاث عتيق سواء كان عندك وستجدده أو تشتريه من محل الأنتيكات. هناك أشخاص متخصصون في تجديد الأثاث الأنتيك ليبدو وكأنه تم تصنيعه للتو ولا يفقد طابعه العتيق أيضًا! في هذا التصميم نجد هذا المثال في الكنبة وطاولة القهوة حيث يبذو تصميمهما يرجع لعشرات السنين وربما مائة عام ولكن لا يزال محافظًا على رونقه.
من أكثر ما يلفت النظر في الغرفة الكلاسيكية ويفرض نفسه على التصميم هي الكنبة. الاهتمام بها يضفي جمالا لا يوصف فمن الممكن أن تكون هي القطعة الوحيدة المحورية والفريدة من نوعها ويتم تضميم باقي الغرفة طبقًا لها. يمكن لخامتها أن تكون من الجلد ولكن ننصح أن تكسى بقماش مثل القطيفة كذلك الذي في الصورة له من لمسة كلاسيكية لامعة وخاصة. نلاحظ أيضًا استخدام الذهبي الذي يغلب على معظم التصميمات الكلاسيكية.
استخدام المرايا في ديكور الغرف الكلاسيكية عنصر مهم وأساسي. في هذا التصميم البرتغالي علق المصمم ستة مرايا على شكل وردة، ليس الهدف الأساسي منها هو إضافة اتساع للغرفة ولكن كقطع ديكور مثل إطارات الصور والرسومات التي تعلق على الحوائط للزينة. من اللمسات الكلاسيكية في هذا التصميم أيضًا الإطارات المستطيلة والمربعة المصنوعة من الجبس على الجزء العلوي والسفلي من كل حائط.
اقرأ أيضا 9 طرق لاستخدام المرايا في بيتك
الغرقة الكلاسيكية يجب أن يكون بها تنوع من الأقمشة والمنسوجات وخاصة السجاد. من أشهر الخامات التي تستخدم في مثل هذا النمط: الحرير سواء طبيعي أو صناعي، وهو الأقل سعرًا وأشكاله أنيقة للغاية، أو القطيفة. في هذا التصميم نجد كنبة من القطيفة الفاتح ومعه بعض الخدديات الملونة التي أحيت التصميم وتماشت مع ألوان السجادة ذات رسومات الورود الكلاسيكية الجذابة وكنبة أخرى من الجلد الأسود على الجانب وطاولة من الزجاج. تنوع المواد المستخدمة قي الغرفة يضفي حيوية على غرفة المعيشة ويضيف لها لمسة عصرية وجريئة. ولا ننسى أيضًا العنضر المتكرر والمهم في معظم التصميمات الكلاسيكية وهو اللون الذهبي الذي يظهر في الإطارات المعلقة على الحائط.
أخيرًا وليس آخرًا نتحدث عن أهمية النقوشات والزخارف في الغرف الكلاسيكية والـ
كرانيش. كمثال، في القرن الثامن عشر في عصر نابليون كانت جميع غرف البيوت لا تخلو من ورق الحائط المزخرف وخاصة بأشكال الورود والجبس للمحيط بالسقف المزخرف هو الآخر بشكل واضالورود ويمكنك رؤية ذلك كمثال في القصور الفرنسية التي تحولت لمتاحف الآن. يمكننا تطبيق هذا في وقتنا الحالي بشكل من العصرية في اختيار الزركشة والألوان. ورق الحائط في هذا التصميم تم وضعه على الجزء العلوي فقط من الحائط كعادة التصميمات الكلاسيكية والجزء السفلي تركت كمساحة كبيرة من الخشب. هذا التقسيم يضفي اتساعًا على الغرفة وتباين أنيق إذا تم اختيار الألوان بشكل مناسب.