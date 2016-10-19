8 مطابخ على الطراز الريفي يجب ان تراها

المطبخهو روح المنزل ومحورها الرئيسي، فهي أكثر الأماكن استخداما بعد غرفة المعيشة في منزلك، فهي لها تأثير عظيم في حياتنا اليومية لتلبية احتياجاتنا من الطعام والشراب وأحيانا تناولهما، ولكن رغم كل هذا إلا أن الكثير منا لا يهتم بتصميمه ولا حتى ملائمته مع طراز المنزل، هذه الملاحظة قد تظهر أكثر في الطراز الريفي لما يحتاجه من عناية بالتفاصيل لاظهاره بشكل مناسب، اليوم سنقدم لك 8 نماذج رائعة لمطابخ على الطراز الريفي جديرة بأن تشاهدها ..