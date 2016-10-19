8 مطابخ على الطراز الريفي يجب ان تراها

المطبخهو روح المنزل ومحورها الرئيسي، فهي أكثر الأماكن استخداما بعد غرفة المعيشة في منزلك، فهي لها تأثير عظيم في حياتنا اليومية لتلبية احتياجاتنا من الطعام والشراب وأحيانا تناولهما، ولكن رغم كل هذا إلا أن الكثير منا لا يهتم بتصميمه ولا حتى ملائمته مع طراز المنزل، هذه الملاحظة قد تظهر أكثر في الطراز الريفي لما يحتاجه من عناية بالتفاصيل لاظهاره بشكل مناسب، اليوم سنقدم لك 8 نماذج رائعة لمطابخ على الطراز الريفي جديرة بأن تشاهدها ..
استخدام الخوص أو البامبو في الطراز الريفي يعطي أناقة غير معتادة مع الشكل الخشبي، كما نلاحظ هنا استخدام الكراسي ووحدات التخزين الرائعة، إضافات ولمسات رائعة لا مثيل لها في أي طراز آخر..
استخدام الطوب كمادة أساسية للجدران في المطبخ الريفي، حتى وان كان قليلا ولكن دائما ستجده مشاركا في التصميم، كذلك الخشب والنباتات ومداخن الطوب، ولكن أكثر ما يميز هذه الخامات عند استخدامها في هذا الطراز هو البساطة واستخدامهم على حالتهم دون معالجة ..
مما لا شك فيه أن الإضاءة لها دورا أساسيا في أي تصميم، خاصة في الطراز الريفي ، كما نرى هنا المصمم نظم الإضاءة بشكل طولي حتى تضيئه بالكامل وتسليط الإضاءة على الزوايا والأركان وألديكورات المليئة بالزخرفة مثل الأرفف العليا والنوافذ ومائدة تتوسط المطبخ، ويمكن استخدام أسطح لامعة لتبرز جمال الخشب والأرضيات في تصميمك..
الأخشاب تلعب دور البطولة في الطارز الريفي، ويمكننا استخدامها في كل عناصر المطبخ مثل الأرفف ووحدات التخزين والنوافذ والأبواب وكورات الأسقف والمقاعدة ومنضدة أنيقة تزين المطبخ وتجعله متكاملا..
الأغراض القديمة هي كنز مفقود في كل منزل، فإذا تم استخدامه بشكل مناسب تصبح قطع ديكورية رائعة ومميزة في المطبخ الريفي، كما نرى فرن قديم قدم انتهينا من استخدامه في عصرنا الحالى ، فقد تم إعادة استخدامه بشكل آخر وبكل سلاسة ودون تعقيدات وأصبح وكأنك أضافت قطعة ديكورية لمطبخك..
أهم ما يميز الطراز الريفي هو الاهتمام بالتفاصيل والعفوية في التصميم، لذا نجد رسومات على الجدران بشكل عفوى وبسيط والبعد عن التكلف، قد يكون هذا التصميم المفضل لدى محبي التقليدية الريفية..
حين تفكر في تصميم طاولة بمطبخك يجب عليك مراعاة مساحته، والحفاظ على حرية الحركة والمشي حتى لا تصبح عبئا على التصميم وفي هذه اللحظة سيكون الاستغناء عنها هو الحل، وإن كان استخدامها مناسب لتصميمك فعليك اختيارها بنعاية واستغلالها الاستغلال الأمثل ويمكن أيضا تطعيمها بزخارف أنيقة تتماشى مع الطراز الريفي الأنيق..
أهم عوامل نجاح أي تصميم هي الإضاءة الطبيعية، فهى قادرة أن تجعل من فراغ عادي إلى تصميم مبهر وأنيق، خصوصا لو كان ريفيا أو ذو مساحة صغيرة، داثما احرص على إطلالة طبيعية لمطبخك وتحديد أماكن النوافذ بدقة، فبالإضافة لدورها الجمالي فهي تجعل منزلك صحي وملئ بالحيوية والانطلاق..
وهنا تنتهي جولتنا مع مجموعة مطابخ ريفية .. وإن كان مطبخك حديثا ننصحك بقراءة .. 12 لمسة رائعة للمطبخ الحديث