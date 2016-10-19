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8 مطابخ على الطراز الريفي يجب ان تراها

آية منير آية منير
Residencia de Surfista, Marcos Contrera Arquitetura & Interiores Marcos Contrera Arquitetura & Interiores مطبخ
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المطبخهو روح المنزل ومحورها الرئيسي، فهي أكثر الأماكن استخداما بعد غرفة المعيشة في منزلك، فهي  لها تأثير عظيم في حياتنا اليومية لتلبية احتياجاتنا من الطعام والشراب وأحيانا تناولهما، ولكن رغم كل هذا إلا أن الكثير منا لا يهتم بتصميمه ولا حتى ملائمته مع طراز المنزل، هذه الملاحظة قد تظهر أكثر في الطراز الريفي لما يحتاجه من عناية بالتفاصيل لاظهاره بشكل مناسب، اليوم سنقدم لك 8 نماذج رائعة لمطابخ على الطراز الريفي جديرة بأن تشاهدها ..

1 – جمال الخوص..

Kitchen design , holly keeling interiors and styling holly keeling interiors and styling مطبخ
holly keeling interiors and styling

Kitchen design

holly keeling interiors and styling
holly keeling interiors and styling
holly keeling interiors and styling

استخدام الخوص أو البامبو في الطراز الريفي يعطي أناقة غير معتادة مع الشكل الخشبي، كما نلاحظ هنا استخدام الكراسي ووحدات التخزين الرائعة، إضافات ولمسات رائعة لا مثيل لها في أي طراز آخر..

2 – الطوب مادة أساسية..

Campos do Jordão, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores مطبخ
Liliana Zenaro Interiores

Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores

استخدام الطوب كمادة أساسية للجدران في المطبخ الريفي، حتى وان كان قليلا ولكن دائما ستجده مشاركا في التصميم، كذلك الخشب والنباتات ومداخن الطوب، ولكن أكثر ما يميز هذه الخامات عند استخدامها في هذا الطراز هو البساطة واستخدامهم على حالتهم دون معالجة ..

3 – الإضاءة المناسبة

Residências na Praia luxuosas , Cristina Amaral Arquitetura e Interiores Cristina Amaral Arquitetura e Interiores مطبخ
Cristina Amaral Arquitetura e Interiores

Cristina Amaral Arquitetura e Interiores
Cristina Amaral Arquitetura e Interiores
Cristina Amaral Arquitetura e Interiores

مما لا شك فيه أن الإضاءة لها دورا أساسيا في أي تصميم، خاصة في الطراز الريفي ، كما نرى هنا المصمم نظم الإضاءة بشكل طولي حتى تضيئه بالكامل وتسليط الإضاءة على الزوايا والأركان وألديكورات المليئة بالزخرفة مثل الأرفف العليا والنوافذ ومائدة تتوسط المطبخ، ويمكن استخدام أسطح لامعة لتبرز جمال الخشب والأرضيات في تصميمك..

4 – الأخشاب وروعتها..

Vivienda en Mayu Sumaj, Abitar arquitectura Abitar arquitectura مطبخ
Abitar arquitectura

Abitar arquitectura
Abitar arquitectura
Abitar arquitectura

الأخشاب تلعب دور البطولة في الطارز الريفي، ويمكننا استخدامها في كل عناصر المطبخ مثل الأرفف ووحدات التخزين والنوافذ والأبواب وكورات الأسقف والمقاعدة ومنضدة أنيقة تزين المطبخ وتجعله متكاملا..

5 – إعادة استخدام كل ما هو قديم..

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RURALE, zanella architettura zanella architettura مطبخ
zanella architettura

zanella architettura
zanella architettura
zanella architettura

الأغراض القديمة هي كنز مفقود في كل منزل، فإذا تم استخدامه بشكل مناسب تصبح قطع ديكورية رائعة ومميزة في المطبخ الريفي، كما نرى فرن قديم قدم انتهينا من استخدامه في عصرنا الحالى ، فقد تم إعادة استخدامه بشكل آخر وبكل سلاسة ودون تعقيدات وأصبح وكأنك أضافت قطعة ديكورية لمطبخك..

6 – عفوية في التصميم..

Casa ReFit, Ferraro Habitat Ferraro Habitat مطبخ
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

أهم ما يميز الطراز الريفي هو الاهتمام بالتفاصيل والعفوية في التصميم، لذا نجد رسومات على الجدران بشكل عفوى وبسيط والبعد عن التكلف، قد يكون هذا التصميم المفضل لدى محبي التقليدية الريفية..

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7 – طاولة أنيقة ..

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta مطبخ
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

حين تفكر في تصميم طاولة بمطبخك يجب عليك مراعاة مساحته، والحفاظ على حرية الحركة والمشي حتى لا تصبح عبئا على التصميم وفي هذه اللحظة سيكون الاستغناء عنها هو الحل، وإن كان استخدامها مناسب لتصميمك فعليك اختيارها بنعاية واستغلالها الاستغلال الأمثل ويمكن أيضا تطعيمها بزخارف أنيقة تتماشى مع الطراز الريفي الأنيق..

8 – الإضاءة الطبيعية..

Przebudowa stodoły , AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska مطبخ
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

أهم عوامل نجاح أي تصميم هي الإضاءة الطبيعية، فهى قادرة أن تجعل من فراغ عادي إلى تصميم مبهر وأنيق، خصوصا لو كان ريفيا أو ذو مساحة صغيرة، داثما احرص على إطلالة طبيعية لمطبخك وتحديد أماكن النوافذ بدقة، فبالإضافة لدورها الجمالي فهي تجعل منزلك صحي وملئ بالحيوية والانطلاق..

وهنا تنتهي جولتنا مع مجموعة مطابخ ريفية .. وإن كان مطبخك حديثا ننصحك بقراءة .. 12 لمسة رائعة للمطبخ الحديث

كيف تختار الإضاءات الجانبية على حوائط منزلك
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