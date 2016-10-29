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10 أفكار مبتكرة لتصميم مدخل منزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
CASA EM FORMA DE ABRAÇO , pedro quintela studio pedro quintela studio منازل حجر White
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الأنطباع الأول دائماً يدوم، وبالتالى مدخل المنزل هو الأنطباع الذى يدوم عن تصميم المنزل من الداخل، فالزائر عندما يرى تصميم مدخل المنزل الخاص بك، تبدأ تتجمع عنده رؤية بسيطة عن شخصيتك وتصميم منزلك من الداخل، لذلك يجب العناية بكل تفاصيل تصميم المدخل الخاص بك  واختيار تصميماً متميزاً للباب، وبالتأكيد هناك العديد من التصميمات والخامات المختلفة لأبواب المنزل، واليوم نحن فى هوميفاى سنعرض لك 10 أفكار جميلة جداً ستساعدك على تصميم مدخل المنزل الخاص بك.

1-الطبيعة والجمال

Casa Tucanes, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño شبابيك
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

اذا اردت ابراز جمال أى تصميم داخل منزلك دع الأمور للطبيعة وستفعل ذلك بكل تأكيد، فللطبيعة قوة سحرية فى أضافة جمال مضاعف على أى تصميم، لذلك من أهم النصائح تصميم مدخل منزلك الخاص، أن تحافظ على وجود تربة جيدة وصالة لزراعة النباتات والزهور عند المدخل.

2- التلاعب بالألوان

homify شبابيك
homify

homify
homify
homify

التلاعب بالألوان وتناسقها معاً يساعد على أضافة جمال وحيوية لتصميم منزلك، لذلك عند تصميم المدخل يجب مراعاة اندماج الألوان وتناسقها معاً، واعطاء للون الأبيض مساحة فى التصميم فهو يستطيع أن يضيف بهجة وجمال على تصميم المدخل بشكل واضح.

3- مزج العناصر المختلفة

Casa Ax4, ROKA Arquitectos ROKA Arquitectos منازل سيراميك Wood effect
ROKA Arquitectos

ROKA Arquitectos
ROKA Arquitectos
ROKA Arquitectos

مزج بين عناصر مختلفة ومتنوعة من أساليب التصميم والخدع التى يستخدمها مهندسى الديكور لأضافة جمال أضافى لأى تصميم، فعلى سبيل المثل يمكنك مزج الخشب بلمسته الأنيقة، مع الحجر بأطلالته الريفية البسيطة مع كلاسيكية وأناقة المعدن.

4-الديكورات

Niza 582 Ostende, Arquitecto Oscar Alvarez Arquitecto Oscar Alvarez حديقة
Arquitecto Oscar Alvarez

Arquitecto Oscar Alvarez
Arquitecto Oscar Alvarez
Arquitecto Oscar Alvarez

اهتم بوجود ديكورات تليق بتصميم المدخل الخاص بك لتزيد من جماله وتعطى لمدخلك أطلالة متميزة خاصة به.

5- النباتات والاشجار

Casa FM, MFARQ - Tomas Martinez Frugoni Arq MFARQ - Tomas Martinez Frugoni Arq حديقة
MFARQ – Tomas Martinez Frugoni Arq

MFARQ - Tomas Martinez Frugoni Arq
MFARQ – Tomas Martinez Frugoni Arq
MFARQ - Tomas Martinez Frugoni Arq

الطبيعة بدورها كما ذكرنا تضيف لمسات من الحيوية والجمال على تصميم مدخلك، ولكن يجب أيضاً الأنتباه إلى زراعة نباتات وأشجار خضراء تحيط بالمدخل الخاص بك، وخاصةً النباتات المتسلقة فهى تعطى بهجة وتميز بشكل واضح جداً للمنزل بالكامل.

6- الجدران الحجرية

堺市の住宅 / 縁側のある家, 一級建築士事務所アールタイプ 一級建築士事務所アールタイプ شبابيك
一級建築士事務所アールタイプ

一級建築士事務所アールタイプ
一級建築士事務所アールタイプ
一級建築士事務所アールタイプ

الجدران الحجرية أيضاً من الجماليات فى عالم الديكور التى ستزيد جمال أى تصميم بطريقة واضحة جداً استعن بها ولا تتردد.

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7- الواجهات الخشبية

TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio منازل
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

الخشب يعطى دائماً شعوراً بالدفئ والأناقة، وهو مألوف ومتعارف عليه جداً فى التصميمات الحديثة، بالاضافة إلى كونه من المواد الطبيعية وكما ذكرنا فان المواد الطبيعية فأى تصميم تخلق مناخاً مألوفاً وحيوى.

8-النمط الريفى فى التصميم

CASA EM FORMA DE ABRAÇO , pedro quintela studio pedro quintela studio منازل حجر White
pedro quintela studio

pedro quintela studio
pedro quintela studio
pedro quintela studio

من أشهر الأنماط فى التصميم هو النمط الريفى، فهو يناسب جداً أصحاب الذوق الهادئ والبسيط وأيضاً فى تصميم المداخل الأعتماد على النمط الريفى يزيد من جمال تصميم المدخل وأختلافه بشكل واضح.

9- الأضاءة

Casa Guadalquivir, JORGE CORTÉS Arquitectos JORGE CORTÉS Arquitectos شبابيك
JORGE CORTÉS Arquitectos

JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos

تلعب الأضاءة دوراً متميز دائماً فى أى تصميم اذا نظمت وتم اختيارها بشكل صحيح، خاصةً عند المدخل يجب الأستعانة باضاءة قوية ومصابيح كثيرة لتضئ جمال تصميم المدخل الخاص بك و تبرزه.

10-الأرضيات الصخرية

GARDENS, BAIRES GREEN BAIRES GREEN حديقة
BAIRES GREEN

BAIRES GREEN
BAIRES GREEN
BAIRES GREEN

الأرضيات الصخرية من الاختيارات المتميزة جداً فى تصميم مدخل المنزل الخاص بك لذلك لا تتردد فى الأستعانة بها عند تصميم منزلك وسنفاجئك بالجمال التى ستضفيه على المدخل الخاص بك.

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