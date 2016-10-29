10 أفكار مبتكرة لتصميم مدخل منزلك

الأنطباع الأول دائماً يدوم، وبالتالى مدخل المنزل هو الأنطباع الذى يدوم عن تصميم المنزل من الداخل، فالزائر عندما يرى تصميم مدخل المنزل الخاص بك، تبدأ تتجمع عنده رؤية بسيطة عن شخصيتك وتصميم منزلك من الداخل، لذلك يجب العناية بكل تفاصيل تصميم المدخل الخاص بك واختيار تصميماً متميزاً للباب، وبالتأكيد هناك العديد من التصميمات والخامات المختلفة لأبواب المنزل، واليوم نحن فى هوميفاى سنعرض لك 10 أفكار جميلة جداً ستساعدك على تصميم مدخل المنزل الخاص بك.
اذا اردت ابراز جمال أى تصميم داخل منزلك دع الأمور للطبيعة وستفعل ذلك بكل تأكيد، فللطبيعة قوة سحرية فى أضافة جمال مضاعف على أى تصميم، لذلك من أهم النصائح تصميم مدخل منزلك الخاص، أن تحافظ على وجود تربة جيدة وصالة لزراعة النباتات والزهور عند المدخل.
التلاعب بالألوان وتناسقها معاً يساعد على أضافة جمال وحيوية لتصميم منزلك، لذلك عند تصميم المدخل يجب مراعاة اندماج الألوان وتناسقها معاً، واعطاء للون الأبيض مساحة فى التصميم فهو يستطيع أن يضيف بهجة وجمال على تصميم المدخل بشكل واضح.
مزج بين عناصر مختلفة ومتنوعة من أساليب التصميم والخدع التى يستخدمها مهندسى الديكور لأضافة جمال أضافى لأى تصميم، فعلى سبيل المثل يمكنك مزج الخشب بلمسته الأنيقة، مع الحجر بأطلالته الريفية البسيطة مع كلاسيكية وأناقة المعدن.
اهتم بوجود ديكورات تليق بتصميم المدخل الخاص بك لتزيد من جماله وتعطى لمدخلك أطلالة متميزة خاصة به.
الطبيعة بدورها كما ذكرنا تضيف لمسات من الحيوية والجمال على تصميم مدخلك، ولكن يجب أيضاً الأنتباه إلى زراعة نباتات وأشجار خضراء تحيط بالمدخل الخاص بك، وخاصةً النباتات المتسلقة فهى تعطى بهجة وتميز بشكل واضح جداً للمنزل بالكامل.
الجدران الحجرية أيضاً من الجماليات فى عالم الديكور التى ستزيد جمال أى تصميم بطريقة واضحة جداً استعن بها ولا تتردد.
الخشب يعطى دائماً شعوراً بالدفئ والأناقة، وهو مألوف ومتعارف عليه جداً فى التصميمات الحديثة، بالاضافة إلى كونه من المواد الطبيعية وكما ذكرنا فان المواد الطبيعية فأى تصميم تخلق مناخاً مألوفاً وحيوى.
من أشهر الأنماط فى التصميم هو النمط الريفى، فهو يناسب جداً أصحاب الذوق الهادئ والبسيط وأيضاً فى تصميم المداخل الأعتماد على النمط الريفى يزيد من جمال تصميم المدخل وأختلافه بشكل واضح.
تلعب الأضاءة دوراً متميز دائماً فى أى تصميم اذا نظمت وتم اختيارها بشكل صحيح، خاصةً عند المدخل يجب الأستعانة باضاءة قوية ومصابيح كثيرة لتضئ جمال تصميم المدخل الخاص بك و تبرزه.
الأرضيات الصخرية من الاختيارات المتميزة جداً فى تصميم مدخل المنزل الخاص بك لذلك لا تتردد فى الأستعانة بها عند تصميم منزلك وسنفاجئك بالجمال التى ستضفيه على المدخل الخاص بك.
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