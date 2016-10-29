7 أفكار لتصميمات غرف نوم مريحة

غرفة النوم بلا منازع هى مصدر الراحة والهدوء، ومن أكثر الأماكن التى تجد بها راحتك بعد عناء يوم طويل، تستلقى لتحصل على لحظات من الراحة والهدوء، وكيف يتحقق ذلك، هذا ما سنتحدث عنه اليوم فى هذا المقال فسنقدم لك 7 أفكار متميزة جداً لتبدو غرفة نومك مريحة ومميزة بشكل واضح، تجعلها حقاً الملجأ الذى تلجأ إليه بعند يوم طويل، من خلال مجموعة أفكار فى الديكور و التصميمات الخاصة بغرفتك الخاصة.
اذا لم تجرب الألوان الباستيل فى ديكور منزلك فبلا شك يفوتك الكثير، فالألوان الباستيل تلعب دوراً كبيراً وواضحاً فى خلق روحاً من الهدوء فى أى تصميم تحل به، فدائماً لها لمسة مميزة فى المنزل خاصةً أنها فى الفترة الأخيرة لم تعد حكراً على تصميم غرف الأطفال فقط، بل أصبح لها دوراً كبيراً وواضحاً فى الديكور عامةً، وهنا فى تصميم تلك الغرفة كانت الباستيل هى اللمسة الأساسية فى تصميم الغرفة بالكامل مما أضاف لها شعوراً بالهدوء مع باقى تفاصيل الديكور، أنصحك بتجربتها فى غرفة نومك وستقع فى غرام الألوان الباستيل.
غرفة رومانسية وحالمة بتصميم هادئ لعشاق التفاصيل الرومانسية، ومحبى الهدوء والبساطة، البداية مع اختيار الألوان الذى غلب عليها تماماً اللون الأنبيض ليكون هو سيد الموقف، فى الأرضيات، الجدران الأثاث وتفاصيل الديكور، اختيار السجاد كان ناعماً جداً من حيث الفخامة فى اختيار الخامة التى كانت متميزة بشكل وطريقة واضحة، الستائر أيضاً بلونها الأبيض الهادئ سمحت للأضاءة الطبيعية بالمرور إلى الغرفة بمنتهى البساطة.
الحصول على الراحة فى التصميم ليس حكراً فقط على اللون الأبيض والألوان الباستيل، بل يمكن أيضاً للألوان المبهجة أن تقوم بهذا الدور اذا تم توظيفها بطريقة صحيحة، ونحن الأن أمام تصميم رائع جداً لغرفة نوم مبهجة بألوان جريئة، مزج اللون الأخضر مع الوردى مع الأستعانة بلمسة الورود فى ورق الحائط وتفاصيل الديكور المتميزة وام ننسى دور الأضاءة من خلال تلك المصابيح والسبوتات فى السقف عملت على أضاءة الغرفة بشكل جيد مع نشر الهدوء فى الغرفة بالكامل.
اللون الأخضر فى بالتة الألوان معروف بقدرته على أضفاء روح من الهدوء فى أى تصميم، وفى تصميم تلك الغرفة كان السبب فى نشر تلك الطاقة المبهجة والمريحة بالغرفة، أضافة ورق حائط أو منظر طبيعى فى جدران الغرفة يستطيع أضافة جمال بشكل واضح فى غرفتك بالأضافة إلى الهدوء الذى سيعم اذا قمت بأختيار مناظر طبيعية تساعد على بث الهدوء.
محبى التفاصيل العتيقة والقديمة هذة الغرفة وتصميمها إليكم، غرفة أخذت طابع قديم بعض الشئ فى اختيار الديكورات والأثاث البسيط الذى يشبه التصميمات القديمةـ بلمسة عصرية بسيطة فى اختيار مفرش السرير الملون الذى أعطى للغرفة لمسة من البهجة والحيوية.
الخشب من المواد الطبيعية المألوفة جداً فى التصميمات المعمارية، فهو يعطيك شعوراً بالدفئ فور دخوله فى أى تصميم، وهنا كان أساس تصميم تلك الغرفة، التى جمعت بين التفاصيل البوهيمية والألوان المبهجة فى التصميم.
غرفة على غرار النمط الريفى بسيطة جداً لم تحتوى على الكثير من الأثاث، مساحة فضاء تسمح لك بالشعور بالمزيد من الراحة، خاصةً أن نوافذ الغرفة بالكامل مطلة على الطبيعة بشكل سمح بأضافة مزيد من المساحات نتيجة للتواصل البصر بين خارج وداخل الغرفة.
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