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7 أفكار لتصميمات غرف نوم مريحة

منة اسماعيل منة اسماعيل
Apartamento Colorido - Antes e Depois, Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores غرفة نوم
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غرفة النوم بلا منازع هى مصدر الراحة والهدوء، ومن أكثر الأماكن التى تجد بها راحتك بعد عناء يوم طويل، تستلقى لتحصل على لحظات من الراحة والهدوء، وكيف يتحقق ذلك، هذا ما سنتحدث عنه اليوم فى هذا المقال فسنقدم لك 7 أفكار متميزة جداً لتبدو غرفة نومك مريحة ومميزة بشكل واضح، تجعلها حقاً الملجأ الذى تلجأ إليه بعند يوم طويل، من خلال مجموعة أفكار فى الديكور و التصميمات الخاصة بغرفتك الخاصة.

1- الباستيل الهادئ

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura غرفة نوم
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

اذا لم تجرب الألوان الباستيل فى ديكور منزلك فبلا شك يفوتك الكثير، فالألوان الباستيل تلعب دوراً كبيراً وواضحاً فى خلق روحاً من الهدوء فى أى تصميم تحل به، فدائماً لها لمسة مميزة فى المنزل خاصةً أنها فى الفترة الأخيرة لم تعد حكراً على تصميم غرف الأطفال فقط، بل أصبح لها دوراً كبيراً وواضحاً فى الديكور عامةً، وهنا فى تصميم تلك الغرفة كانت الباستيل هى اللمسة الأساسية فى تصميم الغرفة بالكامل مما أضاف لها شعوراً بالهدوء مع باقى تفاصيل الديكور، أنصحك بتجربتها فى غرفة نومك وستقع فى غرام الألوان الباستيل.

2- رومانسية وحالمة

Residência Condomínio South Valley, Piloni Arquitetura Piloni Arquitetura غرفة نوم
Piloni Arquitetura

Piloni Arquitetura
Piloni Arquitetura
Piloni Arquitetura

غرفة رومانسية وحالمة بتصميم هادئ لعشاق التفاصيل الرومانسية، ومحبى الهدوء والبساطة، البداية مع اختيار الألوان الذى غلب عليها تماماً اللون الأنبيض ليكون هو سيد الموقف، فى الأرضيات، الجدران الأثاث وتفاصيل الديكور، اختيار السجاد كان ناعماً جداً من حيث الفخامة فى اختيار الخامة التى كانت متميزة بشكل وطريقة واضحة، الستائر أيضاً بلونها الأبيض الهادئ سمحت للأضاءة الطبيعية بالمرور إلى الغرفة بمنتهى البساطة.

3- بهجة وراحة

Apartamento Bairro Funcionários, Rosangela C Brandão Interiores Rosangela C Brandão Interiores غرفة نوم
Rosangela C Brandão Interiores

Rosangela C Brandão Interiores
Rosangela C Brandão Interiores
Rosangela C Brandão Interiores

الحصول على الراحة فى التصميم ليس حكراً فقط على اللون الأبيض والألوان الباستيل، بل يمكن أيضاً للألوان المبهجة أن تقوم بهذا الدور اذا تم توظيفها بطريقة صحيحة، ونحن الأن أمام تصميم رائع جداً لغرفة نوم مبهجة بألوان جريئة، مزج اللون الأخضر مع الوردى مع الأستعانة بلمسة الورود فى ورق الحائط وتفاصيل الديكور المتميزة وام ننسى دور الأضاءة من خلال تلك المصابيح والسبوتات فى السقف عملت على أضاءة الغرفة بشكل جيد مع نشر الهدوء فى الغرفة بالكامل.

4- الأخضر رمز الهدوء

Apartamento Colorido - Antes e Depois, Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores غرفة نوم
Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores

Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores
Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores
Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores

اللون الأخضر فى بالتة الألوان معروف بقدرته على أضفاء روح من الهدوء فى أى تصميم، وفى تصميم تلك الغرفة كان السبب فى نشر تلك الطاقة المبهجة والمريحة بالغرفة، أضافة ورق حائط أو منظر طبيعى فى جدران الغرفة يستطيع أضافة جمال بشكل واضح فى غرفتك بالأضافة إلى الهدوء الذى سيعم اذا قمت بأختيار مناظر طبيعية تساعد على بث الهدوء.

5- نوستالجيا

Mirante House, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura غرفة نوم
Gisele Taranto Arquitetura

Mirante House

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

محبى التفاصيل العتيقة والقديمة هذة الغرفة وتصميمها إليكم، غرفة أخذت طابع قديم بعض الشئ فى اختيار الديكورات والأثاث البسيط الذى يشبه التصميمات القديمةـ بلمسة عصرية بسيطة فى اختيار مفرش السرير الملون الذى أعطى للغرفة لمسة من البهجة والحيوية.

6- جمال الخشب

Casa da Floresta, Ferraro Habitat Ferraro Habitat غرفة نوم
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

الخشب من المواد الطبيعية المألوفة جداً فى التصميمات المعمارية، فهو يعطيك شعوراً بالدفئ فور دخوله فى أى تصميم، وهنا كان أساس تصميم تلك الغرفة، التى جمعت بين التفاصيل البوهيمية والألوان المبهجة فى التصميم.

7- بساطة الريف

Casa em Guararema, Cabana Arquitetos Cabana Arquitetos غرفة نوم خشب OSB
Cabana Arquitetos

Cabana Arquitetos
Cabana Arquitetos
Cabana Arquitetos

غرفة على غرار النمط الريفى بسيطة جداً لم تحتوى على الكثير من الأثاث، مساحة فضاء تسمح لك بالشعور بالمزيد من الراحة، خاصةً أن نوافذ الغرفة بالكامل مطلة على الطبيعة بشكل سمح بأضافة مزيد من المساحات نتيجة للتواصل البصر بين خارج وداخل الغرفة.

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