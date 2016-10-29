6 تصاميم عبقرية خاصة للحمامات الصغيرة

بالتأكيد الحمامات الصغيرة تعتبر مشكلة لدى البعض خاصةً فى المنازل ذات المساحات الصغيرة، والتى تتطلب تركيز فى التصميم واختيار الديكورات الخاصة بالحمام الخاص بك، من خلال اختيار الأثاث المناسب ولمسات الديكور، ونحن اليوم فى هوميفاى من خلال هذا المقال نقدم لك نصائح وأفكار ستفاجئك بتصميم حمامك الصغير وتجعلك تقع فى غرامه وتعشق مساحته الصغيرة، فقط من خلال تلك التصاميم.
تصميم مثالى جداً ومبهج لهذا الحمام رغم صغر مساحته، اللون الأخضر فى التصميم أعطى له بهجة واضحة بالأضافة إلى استخدام الزجاج فى المنطقة المحيطة بحوض الأستحمام لمزيد من الشفافية فى التصميم.
الحديث عن سحر الألوان وامتزاجها معاً بشكل جمالى لن يتوقف طالما الحديث عن التصميمات الهندسية المعمارية موجود، وكيف يتوقف اذا كان وجود الألوان فى أى تصميم يأثر قلبك فهى حقاً من اللمسات العبقرية فى الديكور، وفى تصميم تلك الحمام كانت الألوان المبهجة والهادئة هى اللمسة الأساسية والواضحة فى تصميم الحمام، مزج البنفسج الهادئ مع البيج جعل الحمام تصميمه مميز ولم يجعلك تشعر بضيق المساحة، المرايات أيضاً تلعب دوراً واضحاً فى خلق مساحات أضافية للمساحات الصغيرة.
وهذا الحمام يتميز بتصميم بسيط وساحر جداً، ولم تقف المساحة الصغيرة عائقاً فى نشر لمسات من الجمال فى تصميم هذا الحمام،بل لعبت اختيار الألوان واللون الأخضر تحديداً والأضاءة دوراً مميزاً، الأضاءة الطبيعية وسبوتات الأضاءة كانت العنصر الأساسى الذى أعطى أتساعاً للحمام من خلال انعكاسه مع اللون الأخضر القوى
حمام على النمط الكلاسيكى لعشاق الفخامة واللمسات الكلاسيكية الفخمة فى التصميم، اختيار الجدران ولونها هادئ مع بعض الزخارف والنقوشات التى أعطت للجدران أناقة وكلاسيكية واضحة، المرآة وتصميها الكلاسيكى الفريد لعبت دوراً مع الأضاءة فى تصميم هذا الحمام، الحمام الصغيرة المساحة يفضل أن تحتوى على حوض صغير ذو قاعدة صغيرة، لتوفير مساحة مناسبة داخل الحمام، وهذا التصميم بأختصار لن تستطيع أن تمنع نقسك من أن تقع فى غرامه وغرام تصميمه.
من أهم الأساسيات فى تصميم الحمام صغير المساحة هى اختيار تفاصيل بسيطة فى الديكور حتى لا تجعل الحمام متزاحم بالكثير من الديكورات وبالتالى تبدو الساحة مرهقة للعين، وهذا التصميم على سبيل المثال جاءت تفاصيل الديكور والديكورات بسيطة وأنيقة جداً، الأرضيات مصممة بالكامل من الطوب السيراميك الفاتح الذى أضاف بساطة وجمال واضح على تصميم الحمام، بالأضافة إلى استغلال كل المساحات الممكنة فى التخزين والديكور.
وختاماً مع تصميم هذا الحمام الذى تميز بجماله الواضح فى اختيار كافة التفاصيل المتعلقة بالديكور الذى أخذت الطابع وروح البساطة بشكل واضح، الحمام بالكامل مصمم من الرخام والجرانيت، الذى أعطى للتصميم مزيد من الجمال الكامن فى تفاصيله.
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