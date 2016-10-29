6 تصاميم عبقرية خاصة للحمامات الصغيرة

حمام على النمط الكلاسيكى لعشاق الفخامة واللمسات الكلاسيكية الفخمة فى التصميم، اختيار الجدران ولونها هادئ مع بعض الزخارف والنقوشات التى أعطت للجدران أناقة وكلاسيكية واضحة، المرآة وتصميها الكلاسيكى الفريد لعبت دوراً مع الأضاءة فى تصميم هذا الحمام، الحمام الصغيرة المساحة يفضل أن تحتوى على حوض صغير ذو قاعدة صغيرة، لتوفير مساحة مناسبة داخل الحمام، وهذا التصميم بأختصار لن تستطيع أن تمنع نقسك من أن تقع فى غرامه وغرام تصميمه.