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تنسيق غرف الأطفال فن و ذوق

Mohammed Awad Mohammed Awad
LACOTE Çiftlik temalı bebek ve çocuk odası , Lacote Design Lacote Design غرفة الأطفالأسرة نوم
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تعتبر غرف الأطفال من ارق الغرف في المنزل تصميماً و ذوقاً ،و لأننا نعدها لزهراتنا فإننا يجب أن نراعي فيها راحتهم و انسجامهم و حبهم لها ، يمكن أن نجمع لهم كل متعلقاتهم و أنشطتهم بها و يمكن أيضاً أن نقصرها على حالة النوم فقط، كلها أساليب متبعة في التصميم وفقاً لحاجتك منها، اليوم سنقدم لكم أكثر من نموذج سيساعدكم في اختيار أفضل تصميم يناسب غرفة أطفالكم دون غيرهم، مع توضيح بعض الامور التي لاغنى عنها في أي غرفة أطفال أياً كانت كأسس يجب الحفاظ عليها دائما ً .

غرفة الطفل الذكي

Дизайн квартиры в комплексе "Александрия", Студия Антона Базалийского Студия Антона Базалийского غرفة الاطفال
Студия Антона Базалийского

Студия Антона Базалийского
Студия Антона Базалийского
Студия Антона Базалийского

حينما يكون طفلك متمتعاً بالذكاء و حب المشاركة و التعلم يمكنك اختيار تصميم كهذا النموذج المتكامل الذي يبرز فيه الخزانات المربعة على الحائط لحفظ أغراضه و ألعابه و كتب دروسه في المقابل ستجد التصميم المستخدم في البراويز الخلفية بأشكال سيارات هندسية فوق السرير مباشرة تؤكد حب هذا الطفل للسيارات بشكل عام ، لذا لا تحرم طفلك مما يحبه في ديكور غرفته ، حاول أن تهيء له جواً صحياً بجانب هواياته و استذكار دروسه ليحقق تقدماً في  كل شيء بنجاح باهر 

غرفة الطفل الحالم

LACOTE Çiftlik temalı bebek ve çocuk odası , Lacote Design Lacote Design غرفة الأطفالأسرة نوم
Lacote Design

Lacote Design
Lacote Design
Lacote Design

طفلك الخيالي مبدع و مؤلف رائع ، لا تحرمه من القصص التي يهواها و الأفلام التي يحبها و اصنع له بيتاً مستقلاً داخل غرفته ، اشعره بالخصوصية التي يهواها ، ما رأيك في هذا السرير الكوخ، و كأنه فوق غصن شجرة في الغابة ، كل هذا سيشجع طفلك على التأمل و الإبداع و تكوين شخصيته بطريقة قوية  .

غرفة الطفل المبدع

KIDS TENT BEDROOM CABIN BED in White Cuckooland غرفة الأطفالأسرة نوم
Cuckooland

KIDS TENT BEDROOM CABIN BED in White

Cuckooland
Cuckooland
Cuckooland

الأدوات التي يحتاجها الطفل للإبداع في سنواته الأولى لا تخرج عن الورقة و القلم و التلوين ، هيء له غرفته بهذا المعنى يوجد بها اللوحات و الوان الرسم و لو كنت تخشى على الجدران من التلطخ بالألوان فاتركها غير مطلية مثل هذا النموذج الرائع، 

غرفة الطفل المتطلع

Discovery Children's Space Rocket Cabin Bed Cuckooland غرفة الأطفالأسرة نوم
Cuckooland

Discovery Children's Space Rocket Cabin Bed

Cuckooland
Cuckooland
Cuckooland

تطلع طفلك للغموض و الغوص في الفضاء حب فطري لا يمكن تغييره، استثمر حبه و شغفه للغوص في الفضاء عن طريق تصميم غرفته بشكل يتعلق بالكواكب و النجوم و اجعل سريره وسيلته للخيال و التأمل و السفر و اجعله على شكل الصاروخ المسافر نحو الأعلى هذا سيساعده على توسيع مداركه و تقويه حس التأمل لديه .

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غرفة الأطفال المضيئة

Lakes By Yoo 2, Future Light Design Future Light Design غرفة الاطفال
Future Light Design

Lakes By Yoo 2

Future Light Design
Future Light Design
Future Light Design

معظم الاطفال تخشى الظلام خصوصاً لو كانوا في سن الإدراك من بين الثالثة و السابعة ، يمكن استغلال ذلك في تصميم نظام ضوئي أنيق ينير الغرفة ليلاً باجمل الألوان ، لاحظ بيت النور في الاعلى باللون الأزرق و اللمبة السهارة الحمراء التي جعلتنا و كأننا في الحلم حتى قبل أن نستغرق في النوم ، و هو ما سيساعد أطفالك للوصول للاسترخاء و النوم الهاديء

غرفة حديثة لأطفالنا الصغار

Cometa Bebek Odaları, BedRooms Çocuk Odası Tasarımları BedRooms Çocuk Odası Tasarımları غرفة الأطفالأسرة نوم
BedRooms Çocuk Odası Tasarımları

BedRooms Çocuk Odası Tasarımları
BedRooms Çocuk Odası Tasarımları
BedRooms Çocuk Odası Tasarımları

مكان نوم الطفل هو أكثر ما يجذبه في غرفه النوم لذا يجب علينا أن نجعل هذا المكان تحديداً مناسباً  لعمره و لطوله و لصفاته، لو كان طفلك حديث الولادة اختار السرير ذو الجوانب ليحميه من السقوط، بحجم اكبر حتى يستمر معه فترة تزيد عن العام و نصف ثم يتم تغيير السرير فقط بعدها بآخر من نفس اللون و الشكل و الطراز و لكن دون جوانب و أطول قليلاً و بهذا تكون كسبت  حماية طفلك و الاطمئنان عليه و من ناحية اخرى لن يتغير تصميم الغرفة بعد فترة نمو الطفل 

غرفة البنات بألوانهن

Jha Residence Cozy Nest Interiors غرفة الاطفال
Cozy Nest Interiors

Jha Residence

Cozy Nest Interiors
Cozy Nest Interiors
Cozy Nest Interiors

لغرفة البنات ألوان خاصة لا تخرج عنها مثل البينك و الكريمي و الوردي الفاتح - كما أن للذكور ألواناً أقرب اليهم كالأحمر و الازرق السماوي- و هي الوان محببه للغاية في تلك الغرف، و تعبر عن الرقة و الجمال و البراءة ، ،  فاجعلها كالملكة المتوجة في غرفتها ، و لا مانع من قليل من التخصيص حول السرير سواء بالضوء أو بالناموسية الضرورية في حالة الأطفال الصغارلنوم هاديء بعيداً عن الحشرات، كما أنك لا يمكن أن تغفل عن دور الضوء الطبيعي و منافذ الهواء الطبيعية لصحة أفضل بجوار التصميم الأنيق .

استوديو صغير بأفكار كثيرة ستود تقليدها
غرفة اطفالك .. روعة

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