تنسيق غرف الأطفال فن و ذوق

تعتبر غرف الأطفال من ارق الغرف في المنزل تصميماً و ذوقاً ،و لأننا نعدها لزهراتنا فإننا يجب أن نراعي فيها راحتهم و انسجامهم و حبهم لها ، يمكن أن نجمع لهم كل متعلقاتهم و أنشطتهم بها و يمكن أيضاً أن نقصرها على حالة النوم فقط، كلها أساليب متبعة في التصميم وفقاً لحاجتك منها، اليوم سنقدم لكم أكثر من نموذج سيساعدكم في اختيار أفضل تصميم يناسب غرفة أطفالكم دون غيرهم، مع توضيح بعض الامور التي لاغنى عنها في أي غرفة أطفال أياً كانت كأسس يجب الحفاظ عليها دائما ً .
حينما يكون طفلك متمتعاً بالذكاء و حب المشاركة و التعلم يمكنك اختيار تصميم كهذا النموذج المتكامل الذي يبرز فيه الخزانات المربعة على الحائط لحفظ أغراضه و ألعابه و كتب دروسه في المقابل ستجد التصميم المستخدم في البراويز الخلفية بأشكال سيارات هندسية فوق السرير مباشرة تؤكد حب هذا الطفل للسيارات بشكل عام ، لذا لا تحرم طفلك مما يحبه في ديكور غرفته ، حاول أن تهيء له جواً صحياً بجانب هواياته و استذكار دروسه ليحقق تقدماً في كل شيء بنجاح باهر
طفلك الخيالي مبدع و مؤلف رائع ، لا تحرمه من القصص التي يهواها و الأفلام التي يحبها و اصنع له بيتاً مستقلاً داخل غرفته ، اشعره بالخصوصية التي يهواها ، ما رأيك في هذا السرير الكوخ، و كأنه فوق غصن شجرة في الغابة ، كل هذا سيشجع طفلك على التأمل و الإبداع و تكوين شخصيته بطريقة قوية .
الأدوات التي يحتاجها الطفل للإبداع في سنواته الأولى لا تخرج عن الورقة و القلم و التلوين ، هيء له غرفته بهذا المعنى يوجد بها اللوحات و الوان الرسم و لو كنت تخشى على الجدران من التلطخ بالألوان فاتركها غير مطلية مثل هذا النموذج الرائع،
تطلع طفلك للغموض و الغوص في الفضاء حب فطري لا يمكن تغييره، استثمر حبه و شغفه للغوص في الفضاء عن طريق تصميم غرفته بشكل يتعلق بالكواكب و النجوم و اجعل سريره وسيلته للخيال و التأمل و السفر و اجعله على شكل الصاروخ المسافر نحو الأعلى هذا سيساعده على توسيع مداركه و تقويه حس التأمل لديه .
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معظم الاطفال تخشى الظلام خصوصاً لو كانوا في سن الإدراك من بين الثالثة و السابعة ، يمكن استغلال ذلك في تصميم نظام ضوئي أنيق ينير الغرفة ليلاً باجمل الألوان ، لاحظ بيت النور في الاعلى باللون الأزرق و اللمبة السهارة الحمراء التي جعلتنا و كأننا في الحلم حتى قبل أن نستغرق في النوم ، و هو ما سيساعد أطفالك للوصول للاسترخاء و النوم الهاديء
مكان نوم الطفل هو أكثر ما يجذبه في غرفه النوم لذا يجب علينا أن نجعل هذا المكان تحديداً مناسباً لعمره و لطوله و لصفاته، لو كان طفلك حديث الولادة اختار السرير ذو الجوانب ليحميه من السقوط، بحجم اكبر حتى يستمر معه فترة تزيد عن العام و نصف ثم يتم تغيير السرير فقط بعدها بآخر من نفس اللون و الشكل و الطراز و لكن دون جوانب و أطول قليلاً و بهذا تكون كسبت حماية طفلك و الاطمئنان عليه و من ناحية اخرى لن يتغير تصميم الغرفة بعد فترة نمو الطفل
لغرفة البنات ألوان خاصة لا تخرج عنها مثل البينك و الكريمي و الوردي الفاتح - كما أن للذكور ألواناً أقرب اليهم كالأحمر و الازرق السماوي- و هي الوان محببه للغاية في تلك الغرف، و تعبر عن الرقة و الجمال و البراءة ، ، فاجعلها كالملكة المتوجة في غرفتها ، و لا مانع من قليل من التخصيص حول السرير سواء بالضوء أو بالناموسية الضرورية في حالة الأطفال الصغارلنوم هاديء بعيداً عن الحشرات، كما أنك لا يمكن أن تغفل عن دور الضوء الطبيعي و منافذ الهواء الطبيعية لصحة أفضل بجوار التصميم الأنيق .