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9 وصايا للحصول على تصميم كلاسيكي لمنزلك الصغير

Marwa Hasan Marwa Hasan
Einrichtungsprojekt Altbauwohnung in HH, Atmosphere Judith Thiel Atmosphere Judith Thiel راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
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هناك معادلة صعبة ينبغي عليك حلها إذا كنت تفضل الطراز الكلاسيكي بينما قد لا يتوفر لديك المساحة الكافية، ففي الأغلب وعند صغر المساحة قد ينصحك الجميع باستخدام الأثاث المودرن لما هو معروف عنه بالبساطة والعملية فهو يلائم المساحات الصغيرة كما أن الحلول الذكية أغلبها من الطراز المودرن. أما إذا كنت تفضل الطراز الكلاسيكي وتود تأثيث منزلك بأناقة فلا يجب أن تتخلى عن طرازك المفضل ولكن إليك بعض الأفكار والحيل المناسبة والتي ستمكنك من الحصول على منزل أحلامك…

1.قم باختيار أثاث صغير الحجم

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الأثاث الكلاسيكي يأتي بأشكال متعددة ولكن أشهر تصاميمه في مصر تأخذ أشكال كبيرة وزخارف قد تكون مزدحمة والتي تحتاج لمساحة كبيرة. مع الأسف فهذه التصاميم قد تؤدي إلى إزدحام منزلك الصغير ولذلك يمكنك استبدال الأثاث الكبير والعريض بأثاث بسيط ذو زخارف رقيقة أو تفاصيل تعطي الشكل الكلاسيكي مثل الأرجل في الطاولات والكراسي.

2.تجنب الأثاث ذو الأشكال الغريبة

AMARIS Elements l Wohnräume , AMARIS Elements GmbH AMARIS Elements GmbH غرفة المعيشة
AMARIS Elements GmbH

AMARIS Elements GmbH
AMARIS Elements GmbH
AMARIS Elements GmbH

كثيراً ما يأتي الأثاث الكلاسيكي بأشكال غريبة تأخذ منحنيات في الأغلب، فإذا استخدمت أحدى هذه القطع فسوف تَظهر صغر المساحة في منزلك و لكن من الأفضل فرش أثاث ذو خطوط مستقيمة و بسيطة فهو يأخذ أقل مساحة ممكنة في الفراغات كما أنه يسهل نقله إذا أردت تغير شكل و ترتيب الأثاث في أي وقت، على عكس القطع الكبيرة والغريبة.

البساطة هي سر الأناقة، فإلجأ للأثاث البسيط دائماً

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

3.قم بتقليل عدد وحجم قطع الأثاث

Landhausmoebel | Shabby Chic Alt weiß, Massiv aus Holz Massiv aus Holz غرفة السفرة خشب نقي White
Massiv aus Holz

Massiv aus Holz
Massiv aus Holz
Massiv aus Holz

إذا أعجبتك قطعة أثاث يمكنك الاستغناء عن الحجم بالحصول على نفس الشكل الذي أعجبك ولكن بحجم أصغر، فهنا لاحظ أن طاولة السفرة تتسع فقط لأربعة أفراد ولكن مع الحفاظ على الشكل و التصميم الكلاسيكي الرائع.

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

4.قم بتوزيع عناصر الأثاث و الاكسسوار الكلاسيكي الصغيرة في أرجاء المنزل، في الأركان والطرقات لتعطي جواً عاماً للفراغ

Einrichtungsprojekt Altbauwohnung in HH, Atmosphere Judith Thiel Atmosphere Judith Thiel راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Atmosphere Judith Thiel

Atmosphere Judith Thiel
Atmosphere Judith Thiel
Atmosphere Judith Thiel

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5.أظهر الشبابيك

Haus Kaiser, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH غرفة المعيشة
28 Grad Architektur GmbH

28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

إذا كان لديك نوافذ ذات تصميم كلاسيكي جميل فقم باستغلال هذا التصميم في صالحك، كما أنها لها نقطة قوة في إدخال الإضاءة الطبيعية إلى المنزل لتغمر الغرف تماماً وتعطي عمق للفراغات وبالتالي تعمل على زيادة المساحة.

وإذا كان لا بد من وجود الستائر فقم بإختيار خامات ذات شفافية بألوان مشابهة لألوان الحائط

Wohnzimmer, Atmosphere Judith Thiel Atmosphere Judith Thiel غرفة المعيشة
Atmosphere Judith Thiel

Atmosphere Judith Thiel
Atmosphere Judith Thiel
Atmosphere Judith Thiel

6.اللون الأبيض في الأثاث والدهانات

Sanierung Jugendstilvilla in Perchtoldsdorf, illiz architektur Wien Zürich illiz architektur Wien Zürich غرفة نوم
illiz architektur Wien Zürich

Sanierung Jugendstilvilla in Perchtoldsdorf

illiz architektur Wien Zürich
illiz architektur Wien Zürich
illiz architektur Wien Zürich

اللون الأبيض هو اللون السحري في حالة المساحات الضيقة، فبالإضافة إلى أناقته وشكله النظيف والمرتب فإنه يضيف عمق للغرف كما يجمل التأثير البصري لها كما في غرفة النوم الواضحة في هذا المثال.

7.قم باختيار عناصر جمالية ملفتة

DOMICIL Journal Wohngenuss, Domicil Möbel GmbH Domicil Möbel GmbH غرفة المعيشة
Domicil Möbel GmbH

DOMICIL Journal Wohngenuss

Domicil Möbel GmbH
Domicil Möbel GmbH
Domicil Möbel GmbH

هذه النجفة الكلاسيكية تظهر بشكل ملفت في الغرفة فبإضافتها للفراغ أعطى لمسة كلاسيكية وفنية مميزة، كذلك إذا كنت تشعر أن طراز بيتك يحتاج للمسة كلاسيكية فقم باللجوء لإضافة عنصر إضاءة ليوجه الأنظار نحوه.

يمكنك إضافة لوحات فنية أو إطارات مرايات مميزة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

أو إضافة عناصر جمالية على الحائط في عملية التشطيب مثل الكرانيش والبانوهات البسيطة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

8.إلجأ للنقوش الصغيرة سواء كان في القماش، السجاد أو ورق الحائط

A House On The River Emma & Eve Interior Design Ltd غرفة نوم
Emma &amp; Eve Interior Design Ltd

A House On The River

Emma & Eve Interior Design Ltd
Emma &amp; Eve Interior Design Ltd
Emma & Eve Interior Design Ltd

9.عناصر مكملة

Sofas and armchairs, Wesley-Barrell Wesley-Barrell غرفة المعيشة
Wesley-Barrell

Sofas and armchairs

Wesley-Barrell
Wesley-Barrell
Wesley-Barrell

على الرغم من بساطة هذه الأريكة ولكن بإضافة العناصر المكملة المحيطة، من طاولات، ألوان، تحف، مقتنيات واكسسوارات فقد تم إعطاء الغرفة جواً مختلف تماماً، أنيق ومميز.

6 لمسات فريدة من نوعها لغرفة نوم مختلفة
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