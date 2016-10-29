9 وصايا للحصول على تصميم كلاسيكي لمنزلك الصغير

هناك معادلة صعبة ينبغي عليك حلها إذا كنت تفضل الطراز الكلاسيكي بينما قد لا يتوفر لديك المساحة الكافية، ففي الأغلب وعند صغر المساحة قد ينصحك الجميع باستخدام الأثاث المودرن لما هو معروف عنه بالبساطة والعملية فهو يلائم المساحات الصغيرة كما أن الحلول الذكية أغلبها من الطراز المودرن. أما إذا كنت تفضل الطراز الكلاسيكي وتود تأثيث منزلك بأناقة فلا يجب أن تتخلى عن طرازك المفضل ولكن إليك بعض الأفكار والحيل المناسبة والتي ستمكنك من الحصول على منزل أحلامك…