9 وصايا للحصول على تصميم كلاسيكي لمنزلك الصغير

هناك معادلة صعبة ينبغي عليك حلها إذا كنت تفضل الطراز الكلاسيكي بينما قد لا يتوفر لديك المساحة الكافية، ففي الأغلب وعند صغر المساحة قد ينصحك الجميع باستخدام الأثاث المودرن لما هو معروف عنه بالبساطة والعملية فهو يلائم المساحات الصغيرة كما أن الحلول الذكية أغلبها من الطراز المودرن. أما إذا كنت تفضل الطراز الكلاسيكي وتود تأثيث منزلك بأناقة فلا يجب أن تتخلى عن طرازك المفضل ولكن إليك بعض الأفكار والحيل المناسبة والتي ستمكنك من الحصول على منزل أحلامك…
الأثاث الكلاسيكي يأتي بأشكال متعددة ولكن أشهر تصاميمه في مصر تأخذ أشكال كبيرة وزخارف قد تكون مزدحمة والتي تحتاج لمساحة كبيرة. مع الأسف فهذه التصاميم قد تؤدي إلى إزدحام منزلك الصغير ولذلك يمكنك استبدال الأثاث الكبير والعريض بأثاث بسيط ذو زخارف رقيقة أو تفاصيل تعطي الشكل الكلاسيكي مثل الأرجل في الطاولات والكراسي.
كثيراً ما يأتي الأثاث الكلاسيكي بأشكال غريبة تأخذ منحنيات في الأغلب، فإذا استخدمت أحدى هذه القطع فسوف تَظهر صغر المساحة في منزلك و لكن من الأفضل فرش أثاث ذو خطوط مستقيمة و بسيطة فهو يأخذ أقل مساحة ممكنة في الفراغات كما أنه يسهل نقله إذا أردت تغير شكل و ترتيب الأثاث في أي وقت، على عكس القطع الكبيرة والغريبة.
إذا أعجبتك قطعة أثاث يمكنك الاستغناء عن الحجم بالحصول على نفس الشكل الذي أعجبك ولكن بحجم أصغر، فهنا لاحظ أن طاولة السفرة تتسع فقط لأربعة أفراد ولكن مع الحفاظ على الشكل و التصميم الكلاسيكي الرائع.
إذا كان لديك نوافذ ذات تصميم كلاسيكي جميل فقم باستغلال هذا التصميم في صالحك، كما أنها لها نقطة قوة في إدخال الإضاءة الطبيعية إلى المنزل لتغمر الغرف تماماً وتعطي عمق للفراغات وبالتالي تعمل على زيادة المساحة.
اللون الأبيض هو اللون السحري في حالة المساحات الضيقة، فبالإضافة إلى أناقته وشكله النظيف والمرتب فإنه يضيف عمق للغرف كما يجمل التأثير البصري لها كما في غرفة النوم الواضحة في هذا المثال.
هذه النجفة الكلاسيكية تظهر بشكل ملفت في الغرفة فبإضافتها للفراغ أعطى لمسة كلاسيكية وفنية مميزة، كذلك إذا كنت تشعر أن طراز بيتك يحتاج للمسة كلاسيكية فقم باللجوء لإضافة عنصر إضاءة ليوجه الأنظار نحوه.
على الرغم من بساطة هذه الأريكة ولكن بإضافة العناصر المكملة المحيطة، من طاولات، ألوان، تحف، مقتنيات واكسسوارات فقد تم إعطاء الغرفة جواً مختلف تماماً، أنيق ومميز.