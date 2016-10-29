8 طرق لتجعل منزلك منظم دائماً

تنظيم المنزل هي من أصعب المهام ليس لصعوبة عملها ولكن لأن أغلب الفوضى متجددة في المنازل وخاصة المنازل الصغيرة فهي ما تعاني أكثر الوقت، فإذا كان منزلك ملئ بالفوضى فقد حان الوقت للقضاء عليها تماماً.
حتى نساعدك في الحصول على منزل منظم فقد جئنا لك بـ 8 خطوات لتنظيم منزلك ، فهذه الخطوات هي جزء من دليل الانسان السعيد والتي تضمن أن تجعل منزلك أنيق باستمرار.
فتعالوا بنا نبدأ رحلة التغير..
يتحمل المدخل وصالة التوزيع في عبئ الأغراض التي يتم إلقاءها بمجرد الدخول إلي البيت، ويمكن استخدام الاثاث المعلق كما نري في الصورة وهو ما يوفر بعض المساحة مما يترك مكان ملائم لاستيعاب مثل هذه الأغراض المشار إليها.
يلعب الأثاث دوراً هاماً في المنزل فهو ليس مجرد اكسسوار يوضع للديكور والزينة، فدوره المحوري والهدف الأساسي منه يتمثل في تخزين أغراضك وتوفير الراحة. فيمثل إتخاذ كافة التدابير اللازمة لاختيار الاثاث الملائم الخطوة الأولي لامتلاك شقة مرتبة ومنظمة، لذلك ننصحك بإختيار ما يصلح لتخزين لوازمك المعيشية ويتسم بالأناقة مع توفر العملية والفعالية المطلوبة.
الطراز المينيمال ليس قصراً علي من يريد شقة أنيقة، فهو مناسب أيضاً لمن يرغب بالعيش في مكان خالي من الفوضي حيث يتمتع بالبساطة المقتصرة علي الضروريات مع التخلص من كل ما لا توجد حاجة له وهو ما يساعد بشكل كبير علي الحفاظ علي النظام في الشقة بأقل مجهود.
يتلازم التنظيم الجيد مع التخزين الذكي للأغراض فعليك بالسعي لإيجاد شتي الحلول لمنح كل شيء في بيتك مكانه الخاص وتجنب ترك الأشياء في غير مكانها، وتشكل هذه السلال الصغيرة المعلقة علي الحائط حل رائع للمحافظة علي الأغراض الصغيرة التي تشكل صداع مزمن بكثرة ضياعها.
كثيراً ما نغفل بعض المساحات المهملة في الشقة، وخير مثال علي هذا الكلام هي المساحة الموجودة أسفل السرير وهي ما تم استغلالها علي أكمل وجه بهذا السرير الموجود بالصورة بمساحة التخزين السفلية الموجودة به والتي يمكن تخزين المفروشات بها.
يشكل الحمام موطناً للكثير من الفوضي غير الضرورية فيستصعب الكثيرون ترتيبه والحفاظ علي نظامه، ولهذا يتوجب عليك أن تحرص علي شيئين، أولهما أن تستعين بخدمات خزانة وأدراج إن أمكن للوازم الحمام وثانيهما أن تتبع روتين صارم للتحقق من اتباع هذا النظام والتنظيف الدوري.
يضاهي المكتب المنزلي الحمام في الفوضي فكلاهما يسهل امتلاءه بالاغراض الملقاة في كل مكان، وبالمثل عليك تحديد وقت تراجع فيه محتويات المكتب والتخلص مما لم تعد هناك حاجة إليه وإرجاع ما استخدمته من أوراق وخلافه إلي مكانه.
تشكل الفوضي الموجودة بخزانة الملابس تحدي كبير وتعد المسئول الأول عن الفوضي بالمنزل ، فتنظيم ملابسك واكسسواراتك يوفر الكثير من المساحة ويعيد إلي بيتك الإحساس بالأناقة والترتيب مما يمنحه جواً من الإنسجام والسلام النفسي، ومما قد يساعدك كثيراً في ذلك هو أن تتبرع بما لا تحتاجه من ملابس.
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