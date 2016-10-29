الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

8 طرق لتجعل منزلك منظم دائماً

Marwa Hasan Marwa Hasan
Waschtisch mit Apothekerschrank, Helm Design by Helm Einrichtung GmbH Helm Design by Helm Einrichtung GmbH حماممخازن
Loading admin actions …

تنظيم المنزل هي من أصعب المهام ليس لصعوبة عملها ولكن لأن أغلب الفوضى متجددة في المنازل وخاصة المنازل الصغيرة فهي ما تعاني أكثر الوقت، فإذا كان منزلك ملئ بالفوضى فقد حان الوقت للقضاء عليها تماماً.

حتى نساعدك في الحصول على منزل منظم فقد جئنا لك بـ 8 خطوات لتنظيم منزلك ، فهذه الخطوات هي جزء من دليل الانسان السعيد والتي تضمن أن تجعل منزلك أنيق باستمرار.

فتعالوا بنا نبدأ رحلة التغير..

1. ركز إهتمامك على المدخل والطرقات

mieszkanie z Bolkiem i Lolkiem, Projekt Kolektyw Sp. z o.o. Projekt Kolektyw Sp. z o.o. الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Projekt Kolektyw Sp. z o.o.

Projekt Kolektyw Sp. z o.o.
Projekt Kolektyw Sp. z o.o.
Projekt Kolektyw Sp. z o.o.

يتحمل المدخل وصالة التوزيع في عبئ الأغراض التي يتم إلقاءها بمجرد الدخول إلي البيت، ويمكن استخدام الاثاث المعلق كما نري في الصورة وهو ما يوفر بعض المساحة مما يترك مكان ملائم لاستيعاب مثل هذه الأغراض المشار إليها.

2. قم بإختيار الأثاث الصحيح

Modern House Interior Design, Cambridgeshire, Residence Interior Design Ltd Residence Interior Design Ltd منازل
Residence Interior Design Ltd

Modern House Interior Design, Cambridgeshire

Residence Interior Design Ltd
Residence Interior Design Ltd
Residence Interior Design Ltd

يلعب الأثاث دوراً هاماً في المنزل فهو ليس مجرد اكسسوار يوضع للديكور والزينة، فدوره المحوري والهدف الأساسي منه يتمثل في تخزين أغراضك وتوفير الراحة. فيمثل إتخاذ كافة التدابير اللازمة لاختيار الاثاث الملائم الخطوة الأولي لامتلاك شقة مرتبة ومنظمة، لذلك ننصحك بإختيار ما يصلح لتخزين لوازمك المعيشية ويتسم بالأناقة مع توفر العملية والفعالية المطلوبة.

3. قم بتوظيف جمال الطابع المينمال

Urban Retreat, Interface Deutschland GmbH Interface Deutschland GmbH جدران وأرضياتسجاد
Interface Deutschland GmbH

Interface Deutschland GmbH
Interface Deutschland GmbH
Interface Deutschland GmbH

الطراز المينيمال ليس قصراً علي من يريد شقة أنيقة، فهو مناسب أيضاً لمن يرغب بالعيش في مكان خالي من الفوضي حيث يتمتع بالبساطة المقتصرة علي الضروريات مع التخلص من كل ما لا توجد حاجة له وهو ما يساعد بشكل كبير علي الحفاظ علي النظام في الشقة بأقل مجهود.

4. استخدم وحدات تخزينية ذكية

From Valencia With Design, Yonoh Yonoh حماممخازن
Yonoh

Yonoh
Yonoh
Yonoh

يتلازم التنظيم الجيد مع التخزين الذكي للأغراض فعليك بالسعي لإيجاد شتي الحلول لمنح كل شيء في بيتك مكانه الخاص وتجنب ترك الأشياء في غير مكانها، وتشكل هذه السلال الصغيرة المعلقة علي الحائط حل رائع للمحافظة علي الأغراض الصغيرة التي تشكل صداع مزمن بكثرة ضياعها.

5. ركز على المساحات الغير مستغلة

Betten, Massive Naturmöbel Massive Naturmöbel غرفة نومأسرة نوم
Massive Naturmöbel

Massive Naturmöbel
Massive Naturmöbel
Massive Naturmöbel

كثيراً ما نغفل بعض المساحات المهملة في الشقة، وخير مثال علي هذا الكلام هي المساحة الموجودة أسفل السرير وهي ما تم استغلالها علي أكمل وجه بهذا السرير الموجود بالصورة بمساحة التخزين السفلية الموجودة به والتي يمكن تخزين المفروشات بها.

6. راجع أدراج الحمام باستمرار

Waschtisch mit Apothekerschrank, Helm Design by Helm Einrichtung GmbH Helm Design by Helm Einrichtung GmbH حماممخازن
Helm Design by Helm Einrichtung GmbH

Helm Design by Helm Einrichtung GmbH
Helm Design by Helm Einrichtung GmbH
Helm Design by Helm Einrichtung GmbH

يشكل الحمام موطناً للكثير من الفوضي غير الضرورية فيستصعب الكثيرون ترتيبه والحفاظ علي نظامه، ولهذا يتوجب عليك أن تحرص علي شيئين، أولهما أن تستعين بخدمات خزانة وأدراج إن أمكن للوازم الحمام وثانيهما أن تتبع روتين صارم للتحقق من اتباع هذا النظام والتنظيف الدوري.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. أعطي مكتبك جزءاً من وقتك

homify مكاتب العمل والدراسةمكتب
homify

homify
homify
homify

يضاهي المكتب المنزلي الحمام في الفوضي فكلاهما يسهل امتلاءه بالاغراض الملقاة في كل مكان، وبالمثل عليك تحديد وقت تراجع فيه محتويات المكتب والتخلص مما لم تعد هناك حاجة إليه وإرجاع ما استخدمته من أوراق وخلافه إلي مكانه.

8. قلل من فوضى خزاناتك

Ein Traum wird wahr: Ihr begehbarer Kleiderschrank, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة الملابس مزيج خشب وبلاستيك Wood effect
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

تشكل الفوضي الموجودة بخزانة الملابس تحدي كبير وتعد المسئول الأول عن الفوضي بالمنزل ، فتنظيم ملابسك واكسسواراتك يوفر الكثير من المساحة ويعيد إلي بيتك الإحساس بالأناقة والترتيب مما يمنحه جواً من الإنسجام والسلام النفسي، ومما قد يساعدك كثيراً في ذلك هو أن تتبرع بما لا تحتاجه من ملابس.

إذا أعجبك هذا الموضوع فأقرأ أيضاً: 7 أسرار لمنزل نظيف ومرتب دائما

6 أسرار لاستغلال مساحة شقتك الصغيرة للحصول على بيت الأحلام
ما رأيك في هذه الأفكار؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً