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15 فكرة لبوابات مداخل رائعة

آية منير آية منير
Casa Alphaville, Martins Lucena Arquitetos Martins Lucena Arquitetos منازل
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بوابة منزلك هي عنوانه وفرصة مناسبة للتعبيرعن شخصيتك وهي أيضا لفتة جميلة لمنزلك وجملة ترحيب بضيوفك، جملة تقول الكثير عن منزلك وعنك لذا يجب أن نهتم باختيار مناسب وتحوليها لعنصر جذب وإلهام وغير تقليدي، اليوم سنقدم لك 15 فكرة مميزة قد تساعدكم على اختيار بوابة منزلك بسهولة ودقة ..

1 – مدخل ذو ارتفاع مهيب..

Casa Alphaville, Martins Lucena Arquitetos Martins Lucena Arquitetos منازل
Martins Lucena Arquitetos

Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos

مدخل رئيسي لمنزلك ذو ارتفاع مهيب يضيف فخامة على منزلك وإطلالة مميزة، مع إضاءة متألقة ساعدت على تصميم واجهة رائعة، وكما نلاحظ أنه منزل بسيط ولكن تصميم المدخل أضاف لمسة مختلفة ..

2 – الخشب وأناقته..

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores أبواب رئيسية
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

دائما ما تتألق الأبواب الخشبية وتعد خيارا مفضلا للمنزل سواء كانت أبواب خارجية أو داخلية، لقوتها ووأمانها بالإضافة إلى جمالها ورعتها ولما تضيفه من فخامة إلى التصميم، بشرط اختيار الخامة المناسبة والعناية بها ، كما نرى أمامنا تصميم في غاية الروعة مع استخدام الزجاج مما أعطى مظهر عام ذو طراز حديث رائع..

3 – زخارف معدنية ..

114, URBN URBN منازل
URBN

URBN
URBN
URBN

إضافة زخارف معدنية وتزيين بوابة منزلك لها عدة مزايا منها أنها توفر الأمان بشكل كبير وحين نصنع مزيج منها مع الحجر أو الأخشاب معهم النباتات المفضلة لك نجعل من منزلك يلفت الأنظار لجمالته وأناقته..

4 – خامات مختلفة..

Fachada MRios, Modulor Arquitectura Modulor Arquitectura منازل حجر Grey
Modulor Arquitectura

Modulor Arquitectura
Modulor Arquitectura
Modulor Arquitectura

بتميز هذا المنزل بخاماته المختلفة، مزيج من أروغ وأجمل الخامات مثل الحجارة والحديد والخشب، فتتداخل وتكون أمامنا هذا التصميم الحديث مع الحفلظ على سمات كل خامة بمفردها..

5 – قوة الحديد..

casaMEZQUITE, BAG arquitectura BAG arquitectura أبواب رئيسية حديد White
BAG arquitectura

BAG arquitectura
BAG arquitectura
BAG arquitectura

أهم ما يميز الحديد قوته ومتانته وقوة تحمله أكثر من الخشب والزجاج، فهى توفر الحماية والأمان ، لذا استخدام الأبواب الحديدية هي أكثير وسيلة لتأمين المنزل ..

6 – مدخل لمنزل حديث..

homify أبواب رئيسية
homify

homify
homify
homify

كما نرى مدخل لمنزل على الطراز الحديث، استخدام درجات محايدة وهادئة مع حديقة أمامية صغيرة من النباتات المفضلة خلق مزيج هادئ ودافئ وساعد على إبراز جمال التصميم..

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7 – مدخل يرحب بضيوفك..

ML Residence, Gantous Arquitectos Gantous Arquitectos أبواب رئيسية
Gantous Arquitectos

ML Residence

Gantous Arquitectos
Gantous Arquitectos
Gantous Arquitectos

استخدام الخشب له أوجه متعددة ومميزات كثيرة حين يتعلق الأمر بتصميم باب المدخل، يختلف من حيث الملمس وأنواعه وأشكاله وطريقة تصيمه، ويتدرج من حيث التكلفة والحجم المناسب، نجد أمامنا أن الخرسانة ساهمت بشكل رئيسي في هذا التصميم وشاركها الخشب في الباب المزدوج ..

8 – زجاج مشبر..

CO 40, AMEC ARQUITECTURA AMEC ARQUITECTURA أبواب رئيسية
AMEC ARQUITECTURA

AMEC ARQUITECTURA
AMEC ARQUITECTURA
AMEC ARQUITECTURA

تصميم مختلف لمدخل منزل من الرخام والزجاج المشبر، تكوين هندسي رائع لتأكييد المدخل بإطار رخامي واستخدام هذا النوع من الزجاج هو الاختيار الأمثل لما يوفره من خصوصية ويحتفظ بجمال الزجاج ولمعته..

9 – الإضاءة المناسبة..

Villa Luisa, Matteo Gattoni - Architetto Matteo Gattoni - Architetto أبواب رئيسية
Matteo Gattoni – Architetto

Matteo Gattoni - Architetto
Matteo Gattoni – Architetto
Matteo Gattoni - Architetto

نرى هنا في هذه الصورة باب لمدخل منزل ذو تصميم فريد ورائع، ممشى طويل يؤدي لباب أنيق يزيد من عظيمة وفخامة المدخل، وأكثر ما يميز هذا التصميم الإضاءة المبتكرة حول إطار الباب لخلق مدخل أنيق ومتميز..

10 – الطراز الصناعي..

Casa Campo / Ateliê - Vale das Videiras, Carlos Salles Arquitetura e Interiores Carlos Salles Arquitetura e Interiores شبابيك
Carlos Salles Arquitetura e Interiores

Carlos Salles Arquitetura e Interiores
Carlos Salles Arquitetura e Interiores
Carlos Salles Arquitetura e Interiores

وفي تصميم آخر نرى مزيج رائع بين الخشب والخرسانة، استخدم المصمم الخشب كما هو في الباب وأعلى المدخل، ووهذا هو أكثر ما يميز الطراز الصناعي حيث يخلق التباين بين الملمس الخشن للخرسانة والخشب والملمس المعدني تأثير قوى يلفت الأنظار..

11 – الأبواب الزجاجية..

RESIDENCIA NUÑO, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño شبابيك
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

تعد الأبواب الزجاجية هى الاختيار الأمثل عندما تكن الأولوية للحصول على مزيد من الضوء الطبيعي، وتعطي مساحة بصرية وامتداد لمجال الرؤية وتساعد على دمج المنزل مع الطبيعة المحيطة به،  وفي هذا المثال يتضح التباين الصريح بين اللون الأحمر مع باب زجاجي دون أن يؤثر ذلك على المساحة ..

12 – ألوان مبهجة ..

EFH F, Nähe Braunschweig, Gondesen Architekt Gondesen Architekt منازل
Gondesen Architekt

Gondesen Architekt
Gondesen Architekt
Gondesen Architekt

إن كنت من محبى استخدام الألوان المبهجة في منزلك، فستجد هذا التصميم يحقق لك ما تتمناه حيث استخدم المصمم اللون الأحمر مع خامات مختلفة ذات ألوان متباينة مما يبعث روح الدعابة إلى منزلك ..

13 – تفاصيل مميزة..

Portes d’entrée Hörmann 2014 : ouvertures sur les bâtiments BBC, passifs et positifs, HORMANN HORMANN أبواب رئيسية
HORMANN

HORMANN
HORMANN
HORMANN

من أهم عوامل نجاح أي تصميم لمدخل منزل هو السلم أو الممر المؤدي إلى الباب، كما نرى استخدام مجموعة من الزهور الحمراء أضافت نوع من التباين الرائع مع الخشب والمعدن والزجاج الأسود..

14 – عنصر حيوي..

Casa Minimalista, Duo Arquitetura Duo Arquitetura منازل
Duo Arquitetura

Duo Arquitetura
Duo Arquitetura
Duo Arquitetura

في هذا التصميم يمثل الباب عنصر حيوي في الواجهة الرئيسية، كما راعى المصمم التوازن بين الشكل الجمالي والجانب الوظيفي للمدخل ..

15 – جدار حجرى..

E2 FACADE arQing منازل
arQing

E2 FACADE

arQing
arQing
arQing

باب خشبي مع جدران من الحجر كفيلة بأن تجعل مدخل منزلك أنيق للغاية، استخدام الزجاج المشبر أيضا يعطي لمسة خاصة لتكسر من حدة التصميم ..

وهنا وقد انتهت باقة من أجمل المداخل التى قد تلهمك لتصميم مدخل منزلك بشكل مختلف .. 

أما مدخل منزلك من الداخل فننصحك بقراءة هذا المقال ..

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