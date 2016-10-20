15 فكرة لبوابات مداخل رائعة

بوابة منزلك هي عنوانه وفرصة مناسبة للتعبيرعن شخصيتك وهي أيضا لفتة جميلة لمنزلك وجملة ترحيب بضيوفك، جملة تقول الكثير عن منزلك وعنك لذا يجب أن نهتم باختيار مناسب وتحوليها لعنصر جذب وإلهام وغير تقليدي، اليوم سنقدم لك 15 فكرة مميزة قد تساعدكم على اختيار بوابة منزلك بسهولة ودقة ..
مدخل رئيسي لمنزلك ذو ارتفاع مهيب يضيف فخامة على منزلك وإطلالة مميزة، مع إضاءة متألقة ساعدت على تصميم واجهة رائعة، وكما نلاحظ أنه منزل بسيط ولكن تصميم المدخل أضاف لمسة مختلفة ..
دائما ما تتألق الأبواب الخشبية وتعد خيارا مفضلا للمنزل سواء كانت أبواب خارجية أو داخلية، لقوتها ووأمانها بالإضافة إلى جمالها ورعتها ولما تضيفه من فخامة إلى التصميم، بشرط اختيار الخامة المناسبة والعناية بها ، كما نرى أمامنا تصميم في غاية الروعة مع استخدام الزجاج مما أعطى مظهر عام ذو طراز حديث رائع..
إضافة زخارف معدنية وتزيين بوابة منزلك لها عدة مزايا منها أنها توفر الأمان بشكل كبير وحين نصنع مزيج منها مع الحجر أو الأخشاب معهم النباتات المفضلة لك نجعل من منزلك يلفت الأنظار لجمالته وأناقته..
بتميز هذا المنزل بخاماته المختلفة، مزيج من أروغ وأجمل الخامات مثل الحجارة والحديد والخشب، فتتداخل وتكون أمامنا هذا التصميم الحديث مع الحفلظ على سمات كل خامة بمفردها..
أهم ما يميز الحديد قوته ومتانته وقوة تحمله أكثر من الخشب والزجاج، فهى توفر الحماية والأمان ، لذا استخدام الأبواب الحديدية هي أكثير وسيلة لتأمين المنزل ..
كما نرى مدخل لمنزل على الطراز الحديث، استخدام درجات محايدة وهادئة مع حديقة أمامية صغيرة من النباتات المفضلة خلق مزيج هادئ ودافئ وساعد على إبراز جمال التصميم..
استخدام الخشب له أوجه متعددة ومميزات كثيرة حين يتعلق الأمر بتصميم باب المدخل، يختلف من حيث الملمس وأنواعه وأشكاله وطريقة تصيمه، ويتدرج من حيث التكلفة والحجم المناسب، نجد أمامنا أن الخرسانة ساهمت بشكل رئيسي في هذا التصميم وشاركها الخشب في الباب المزدوج ..
تصميم مختلف لمدخل منزل من الرخام والزجاج المشبر، تكوين هندسي رائع لتأكييد المدخل بإطار رخامي واستخدام هذا النوع من الزجاج هو الاختيار الأمثل لما يوفره من خصوصية ويحتفظ بجمال الزجاج ولمعته..
نرى هنا في هذه الصورة باب لمدخل منزل ذو تصميم فريد ورائع، ممشى طويل يؤدي لباب أنيق يزيد من عظيمة وفخامة المدخل، وأكثر ما يميز هذا التصميم الإضاءة المبتكرة حول إطار الباب لخلق مدخل أنيق ومتميز..
وفي تصميم آخر نرى مزيج رائع بين الخشب والخرسانة، استخدم المصمم الخشب كما هو في الباب وأعلى المدخل، ووهذا هو أكثر ما يميز الطراز الصناعي حيث يخلق التباين بين الملمس الخشن للخرسانة والخشب والملمس المعدني تأثير قوى يلفت الأنظار..
تعد الأبواب الزجاجية هى الاختيار الأمثل عندما تكن الأولوية للحصول على مزيد من الضوء الطبيعي، وتعطي مساحة بصرية وامتداد لمجال الرؤية وتساعد على دمج المنزل مع الطبيعة المحيطة به، وفي هذا المثال يتضح التباين الصريح بين اللون الأحمر مع باب زجاجي دون أن يؤثر ذلك على المساحة ..
إن كنت من محبى استخدام الألوان المبهجة في منزلك، فستجد هذا التصميم يحقق لك ما تتمناه حيث استخدم المصمم اللون الأحمر مع خامات مختلفة ذات ألوان متباينة مما يبعث روح الدعابة إلى منزلك ..
من أهم عوامل نجاح أي تصميم لمدخل منزل هو السلم أو الممر المؤدي إلى الباب، كما نرى استخدام مجموعة من الزهور الحمراء أضافت نوع من التباين الرائع مع الخشب والمعدن والزجاج الأسود..
في هذا التصميم يمثل الباب عنصر حيوي في الواجهة الرئيسية، كما راعى المصمم التوازن بين الشكل الجمالي والجانب الوظيفي للمدخل ..
باب خشبي مع جدران من الحجر كفيلة بأن تجعل مدخل منزلك أنيق للغاية، استخدام الزجاج المشبر أيضا يعطي لمسة خاصة لتكسر من حدة التصميم ..
وهنا وقد انتهت باقة من أجمل المداخل التى قد تلهمك لتصميم مدخل منزلك بشكل مختلف ..
أما مدخل منزلك من الداخل فننصحك بقراءة هذا المقال ..