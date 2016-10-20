15 فكرة لبوابات مداخل رائعة

تعد الأبواب الزجاجية هى الاختيار الأمثل عندما تكن الأولوية للحصول على مزيد من الضوء الطبيعي، وتعطي مساحة بصرية وامتداد لمجال الرؤية وتساعد على دمج المنزل مع الطبيعة المحيطة به، وفي هذا المثال يتضح التباين الصريح بين اللون الأحمر مع باب زجاجي دون أن يؤثر ذلك على المساحة ..