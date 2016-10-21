يفضل الكثير المنازل التي تتكون من أكثر من طابق اعتقادًا منهم أن طابق واحد لا يكفي احيانًا لأن تجتمع فيه كل مواصفات المنزل المتكامل، ولذلك يقدم لك هوميفاي في هذا المقال منزل متكامل وأنيق من طابق واحد، تم تقسيمة بطريقة مناسبة، واختيار ديكوراته وألوانه بمنتهى الدقة والبساطة.