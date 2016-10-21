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منزل متكامل وأنيق من طابق واحد

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA منازل
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يفضل الكثير المنازل التي تتكون من أكثر من طابق اعتقادًا منهم أن طابق واحد لا يكفي احيانًا لأن تجتمع فيه كل مواصفات المنزل المتكامل، ولذلك يقدم لك هوميفاي في هذا المقال منزل متكامل وأنيق من طابق واحد، تم تقسيمة بطريقة مناسبة، واختيار ديكوراته وألوانه بمنتهى الدقة والبساطة.

واجهة المنزل

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA منازل
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

الواجهة بسيطة تمامًا ومطلة على الشارع، مع ركن صغير للجراج والسيارة، كما أن المنزل عاليًا عن الأرضية يمكن الصعود إليه عبر درجات السلم الخرسانية.

إضاءة مميزة للمدخل

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA منازل
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

تبدو واجهة المنزل أنيقة ورائعة، حيث اعتمدت على وحدات الإضاءة الصفراء مع اللمسات الخضراء البسيطة لزينة المدخل، أما الواجهة فهي خرسانية بيضاء وبسيطة.

الإطلالة الخلفية

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA منازل
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

في المنطقة الخلفية للمنزل نجد إطلالة مميزة على حديقة أنيقة يمكن مشاهدتها من الداخل عبر الجدران الزجاجية الأنيقة، مع الإضاءة الخافتة لتي تعطي لفتة رائعة وضوء هادىء للحديقة.

حديقة واسعة

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA منازل
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

يكمن سر جمال المنزل في الحديقة المفتوحة والواسعة في الهواء الطلق، حيث يمكن ان يستمتع الأفراد فيها بجلسة صباحية مع الاستمتاع بأشعة الشمس، أو جلسة ليلة وسط الهواء والنجوم، فلا شك أن المنظر جميل.

الانفتاح وإزالة الحواجز

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA مطبخ
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

كان الحل الأمثل لزيادة اتساع المكان والحصول على مساحة أكبر هو دمج المساحات مع بعضها وإزالة الحواجز الخرسانية والجدران الفاصلة بين كل غرفة والأخرى، مع الاعتماد على الألوان الفاتحة في الأثاث والإضاءة والجدران، فيبدو المكان مريح وهادىء وبسيط، وغير مزدحم بالديكورات الكثيرة، فأكثر ما يميزه بساطة تفاصيله.

غرفة المعيشة هادئة

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA غرفة المعيشة
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

يعد أجمل ما يميز غرفة المعيشة هو ذلك الجدار الرخامي الأنيق، يبدو مميزًا ويأخذ نفس لون الأثاث، والذي يتكون من أريكة كبيرة على شكل حرف L، ومنضدة خشبية بسيطة، إضافة إلى وحدات الإضاءة المرصعة في السقف والتي تعطي إضاءة خافتة ومميزة للمكان.

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غرفة طعام بسيطة

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA مطبخ
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

لدينا غرفة طعام بسيطة وغير متكلفة، تبدو في قمة اناقتها، وتتكون من منضدة خشبية كبيرة ومجموعة من الكراسي البلاستيكية المتينة، مع اللمسات الخضراء فوقها، ووحدات الإضاءة التي تتدلى من السقف وتُكمل أناقة غرفة الطعام، بالإضافة إلى الأرضية السراميكية البيضاء التي تمتد منها إلى بقية أجزاء المنزل بشكل مميز.

مطبخ خشبي مفتوح

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA غرفة السفرة
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

المطبخ مفتوح على أجزاء المنزل، يتكون من أثاث خشبي بسيط، بألوان فاتحة حيث الجزء الأول بجانب الحائط يحمل الحوض المعدني، ومنضدة كبيرة، مع عدة دواليب خشبية مختلفة للتخزين، وأمامه منضدة المطبخ ذات سطح رخامي أملس مع شعلات الموقد بالمنتصف.

الحمام رائع

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA حمام
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

الحمام بسيط يحمل مزيج من درجات اللون البني الفاتح والبيج، حيث الرف الخشبي الذي يعلوه سطح رخامي ويحمل فوقه الحوض السيراميكي الأبيض، ويحمل بيتًا للنور الأصفر البسيط، فيعطي ضوء خافت ومظهر رائع للرخام في الحمام، إلى جانب المراّة الرائعة التي تعطي اتساع مميز وتزيد من مساحة الحمام، وبعض أوراق الشجر المجففة التي تبدو كلمسة ديكورية أنيقة على الجدار البني للحمام.

لمسة كلاسيكية بجدار حجري

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA حمام
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

ويأتي الجزء الاّخر من الحمام بجانب منفصل للاستحمام، بحوض سيراميكي كبير يرتفع بدرجة واحدة عن الأرضية، مع جدار حجري منفصل ومميز يعطي لمسة كلاسيكية أنيقة للحمام.

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