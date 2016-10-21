يفضل الكثير المنازل التي تتكون من أكثر من طابق اعتقادًا منهم أن طابق واحد لا يكفي احيانًا لأن تجتمع فيه كل مواصفات المنزل المتكامل، ولذلك يقدم لك هوميفاي في هذا المقال منزل متكامل وأنيق من طابق واحد، تم تقسيمة بطريقة مناسبة، واختيار ديكوراته وألوانه بمنتهى الدقة والبساطة.
الواجهة بسيطة تمامًا ومطلة على الشارع، مع ركن صغير للجراج والسيارة، كما أن المنزل عاليًا عن الأرضية يمكن الصعود إليه عبر درجات السلم الخرسانية.
تبدو واجهة المنزل أنيقة ورائعة، حيث اعتمدت على وحدات الإضاءة الصفراء مع اللمسات الخضراء البسيطة لزينة المدخل، أما الواجهة فهي خرسانية بيضاء وبسيطة.
في المنطقة الخلفية للمنزل نجد إطلالة مميزة على حديقة أنيقة يمكن مشاهدتها من الداخل عبر الجدران الزجاجية الأنيقة، مع الإضاءة الخافتة لتي تعطي لفتة رائعة وضوء هادىء للحديقة.
يكمن سر جمال المنزل في الحديقة المفتوحة والواسعة في الهواء الطلق، حيث يمكن ان يستمتع الأفراد فيها بجلسة صباحية مع الاستمتاع بأشعة الشمس، أو جلسة ليلة وسط الهواء والنجوم، فلا شك أن المنظر جميل.
كان الحل الأمثل لزيادة اتساع المكان والحصول على مساحة أكبر هو دمج المساحات مع بعضها وإزالة الحواجز الخرسانية والجدران الفاصلة بين كل غرفة والأخرى، مع الاعتماد على الألوان الفاتحة في الأثاث والإضاءة والجدران، فيبدو المكان مريح وهادىء وبسيط، وغير مزدحم بالديكورات الكثيرة، فأكثر ما يميزه بساطة تفاصيله.
يعد أجمل ما يميز غرفة المعيشة هو ذلك الجدار الرخامي الأنيق، يبدو مميزًا ويأخذ نفس لون الأثاث، والذي يتكون من أريكة كبيرة على شكل حرف L، ومنضدة خشبية بسيطة، إضافة إلى وحدات الإضاءة المرصعة في السقف والتي تعطي إضاءة خافتة ومميزة للمكان.
لدينا غرفة طعام بسيطة وغير متكلفة، تبدو في قمة اناقتها، وتتكون من منضدة خشبية كبيرة ومجموعة من الكراسي البلاستيكية المتينة، مع اللمسات الخضراء فوقها، ووحدات الإضاءة التي تتدلى من السقف وتُكمل أناقة غرفة الطعام، بالإضافة إلى الأرضية السراميكية البيضاء التي تمتد منها إلى بقية أجزاء المنزل بشكل مميز.
المطبخ مفتوح على أجزاء المنزل، يتكون من أثاث خشبي بسيط، بألوان فاتحة حيث الجزء الأول بجانب الحائط يحمل الحوض المعدني، ومنضدة كبيرة، مع عدة دواليب خشبية مختلفة للتخزين، وأمامه منضدة المطبخ ذات سطح رخامي أملس مع شعلات الموقد بالمنتصف.
الحمام بسيط يحمل مزيج من درجات اللون البني الفاتح والبيج، حيث الرف الخشبي الذي يعلوه سطح رخامي ويحمل فوقه الحوض السيراميكي الأبيض، ويحمل بيتًا للنور الأصفر البسيط، فيعطي ضوء خافت ومظهر رائع للرخام في الحمام، إلى جانب المراّة الرائعة التي تعطي اتساع مميز وتزيد من مساحة الحمام، وبعض أوراق الشجر المجففة التي تبدو كلمسة ديكورية أنيقة على الجدار البني للحمام.
ويأتي الجزء الاّخر من الحمام بجانب منفصل للاستحمام، بحوض سيراميكي كبير يرتفع بدرجة واحدة عن الأرضية، مع جدار حجري منفصل ومميز يعطي لمسة كلاسيكية أنيقة للحمام.
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