9 طرق لاستخدام المرايا في بيتك

المرايا غالبًا ما يتم استخدامها بشكل عمليّ بحت لمجرد النظر فيها قبل النزول أو لتفقّد شكلك وما إلى ذلك. في هذا المقال سنقدم لكم أفكار عديدة تجعل من المرايا أكثر من مجرد أداة عملية الاستخدام ولكن سنريكم كيف يمكنها أن تغير شكل غرف منزلك بأكملها لتعطيك شعورًا رائعًا بالاتساع والأناقة. كما يقول إديث وارتون: هناك طريقتان لنشر النور، إما أن تكون شمعة أو المرآة التي تعكسه. إليكم الأفكار.
المرآة في غرفة النوم دائمًا ما تكون مهمة للغاية. إذا فكرنا بشكل عملي فإنها تتيح لك فرصة رؤية ملابسك التي ارتديتها بالكامل ومن كل الزوايا قبل النزول للعمل. ولكن إضافة المرايا للدولاب تضيف أناقة وحيوية غير عادية للغرفة. وتشارك أيضًا في مضاعفة مساحة الغرفة في نظرك.
هل لديك ركن غير مستخدم وتريد أن تضيف له لمسة جمالية؟ أضف مرآة في هذا الركن وستعكس الضوء القادم لها من باقي الغرفة لتضيء هذه المنطقة، وكن جريئًا في اختيار أشكال المرايا المختلفة لتضيف بعض اللمسات من شخصيتك على الغرف.
هذا مثال واضح لالتقاء العملية مع الإبداع. اجعل مرايا بيتك جزء من قطعة فنية كهذه عن طريق إضافة إطارات من الخشب أو الموزايك لتضيف لديكور الغرفة.
في الصورة الأولى وجدنا كيف تؤثر إضافة المرآة إلى دولاب الملابس في شكل غرفة النوم، أما في الحمام فيمكنك تطبيق نفس الفكرة في الخزانة المعلقة فوق الحوض والاستفادة من هذه المساحة للتخزين
الخفي وراء المرآة.
أرفف المرايا الصغيرة هي ديكور مميز للحوائط يتيح لك فرصة عرض تحف صغيرة عليها. يمكنك أن ترتبها بطريقة معينة فيكون منظرها جميلًا ومضاعفًا عندما ترى إنعكاسها في المرآة.
من الأفكار الفخمة والأنيقة تغطية حائط كامل في بيتك بمرآة. هذا النوع من يتناسب بشكل رائع مع الرخام والجرانيت والأكسسوارات المعدنية. كذلك من الألوان التي تلائمها الألوان المحايدة والهادئة. تذكر أنه كلما كانت المرآة كبيرة كلما ظهرت الغرفة بشكل أكبر، أفضل مكان لها هو في مساحة مفتوحة لغرفتين أو بهو.
اختر إطارًا عتيقًا من محل الأنتيكات أو بم بتجديد أحد الإطارات القديمة من بيت أجدادك مثلًا لتضيف لمسة كلاسيكية على بيتك لتكتمل أناقته. أضف لها كرسيين من الكراسي الأنتيك التي لا يتقدم بها الزمن أبدًا في عالم الديكور!
اشتري قطع من الأثاث كالطاولات والكومود والطاولات الجانبية أو حتى الدواليب التي بها مرآة لإضافة بعض الستايل لغرفتك.