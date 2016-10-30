9 طرق لاستخدام المرايا في بيتك

المرايا غالبًا ما يتم استخدامها بشكل عمليّ بحت لمجرد النظر فيها قبل النزول أو لتفقّد شكلك وما إلى ذلك. في هذا المقال سنقدم لكم أفكار عديدة تجعل من المرايا أكثر من مجرد أداة عملية الاستخدام ولكن سنريكم كيف يمكنها أن تغير شكل غرف منزلك بأكملها لتعطيك شعورًا رائعًا بالاتساع والأناقة. كما يقول إديث وارتون: هناك طريقتان لنشر النور، إما أن تكون شمعة أو المرآة التي تعكسه. إليكم الأفكار.