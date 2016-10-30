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9 طرق لاستخدام المرايا في بيتك

ريم عوض ريم عوض
How to make rooms seem bigger., Emma Jayne Sayers Emma Jayne Sayers جدران
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المرايا غالبًا ما يتم استخدامها بشكل عمليّ بحت لمجرد النظر فيها قبل النزول أو لتفقّد شكلك وما إلى ذلك. في هذا المقال سنقدم لكم أفكار عديدة تجعل من المرايا أكثر من مجرد أداة عملية الاستخدام ولكن سنريكم كيف يمكنها أن تغير شكل غرف منزلك بأكملها لتعطيك شعورًا رائعًا بالاتساع والأناقة. كما يقول إديث وارتون: هناك طريقتان لنشر النور، إما أن تكون شمعة أو المرآة التي تعكسه. إليكم الأفكار.

1- أمام الدولاب

Segmenta wardrobe - Pictured here in natural / Silver mirror and frosted mirror Lamco Design LTD غرفة نومخزانة الملابس
Lamco Design LTD

Segmenta wardrobe – Pictured here in natural / Silver mirror and frosted mirror

Lamco Design LTD
Lamco Design LTD
Lamco Design LTD

المرآة في غرفة النوم دائمًا ما تكون مهمة للغاية. إذا فكرنا بشكل عملي فإنها تتيح لك فرصة رؤية ملابسك التي ارتديتها بالكامل ومن كل الزوايا قبل النزول للعمل. ولكن إضافة المرايا للدولاب تضيف أناقة وحيوية غير عادية للغرفة. وتشارك أيضًا في مضاعفة مساحة الغرفة في نظرك.

2- مرآة في الركن

Hula mirror Loaf غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات خشب
Loaf

Hula mirror

Loaf
Loaf
Loaf

هل لديك ركن غير مستخدم وتريد أن تضيف له لمسة جمالية؟ أضف مرآة في هذا الركن وستعكس الضوء القادم لها من باقي الغرفة لتضيء هذه المنطقة، وكن جريئًا في اختيار أشكال المرايا المختلفة لتضيف بعض اللمسات من شخصيتك على الغرف.

3- مرآة في قطعة فنية

Art Galery, Cenquizqui Cenquizqui حماممرايا
Cenquizqui

Cenquizqui
Cenquizqui
Cenquizqui

هذا مثال واضح لالتقاء العملية مع الإبداع. اجعل مرايا بيتك جزء من قطعة فنية كهذه عن طريق إضافة إطارات من الخشب أو الموزايك لتضيف لديكور الغرفة.

4- مرآة في خزانة الحمام

Keuco , Centro de Diseño Alemán Centro de Diseño Alemán حماممرايا
Centro de Diseño Alemán

Centro de Diseño Alemán
Centro de Diseño Alemán
Centro de Diseño Alemán

في الصورة الأولى وجدنا كيف تؤثر إضافة المرآة إلى دولاب الملابس في شكل غرفة النوم، أما في الحمام فيمكنك تطبيق نفس الفكرة في الخزانة المعلقة فوق الحوض والاستفادة من هذه المساحة للتخزين الخفي وراء المرآة.

5- أرفف المرايا

Glass Mirror Boxes Loop the Loop
Loop the Loop

Glass Mirror Boxes

Loop the Loop
Loop the Loop
Loop the Loop

أرفف المرايا الصغيرة هي ديكور مميز للحوائط يتيح لك فرصة عرض تحف صغيرة عليها. يمكنك أن ترتبها بطريقة معينة فيكون منظرها جميلًا ومضاعفًا عندما ترى إنعكاسها في المرآة.

6- حائط مرآة

Antique mirror glass over mantel in Master bedroom Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company غرفة نوم
Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company

Antique mirror glass over mantel in Master bedroom

Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company
Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company
Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company

من الأفكار الفخمة والأنيقة تغطية حائط كامل في بيتك بمرآة. هذا النوع من يتناسب بشكل رائع مع الرخام والجرانيت والأكسسوارات المعدنية. كذلك من الألوان التي تلائمها الألوان المحايدة والهادئة. تذكر أنه كلما كانت المرآة كبيرة كلما ظهرت الغرفة بشكل أكبر، أفضل مكان لها هو في مساحة مفتوحة لغرفتين أو بهو.

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7- مرآة بلمسة كلاسيكية

How to make rooms seem bigger., Emma Jayne Sayers Emma Jayne Sayers جدران
Emma Jayne Sayers

Emma Jayne Sayers
Emma Jayne Sayers
Emma Jayne Sayers

اختر إطارًا عتيقًا من محل الأنتيكات أو بم بتجديد أحد الإطارات القديمة من بيت أجدادك مثلًا لتضيف لمسة كلاسيكية على بيتك لتكتمل أناقته. أضف لها كرسيين من الكراسي الأنتيك التي لا يتقدم بها الزمن أبدًا في عالم الديكور!

8- أثاث بمرآة

Leonore Bedside Table homify غرفة نوممنضدة جانبية mirrored,mirrored furniture,leonore,bedside table
homify

Leonore Bedside Table

homify
homify
homify

اشتري قطع من الأثاث كالطاولات والكومود والطاولات الجانبية أو حتى الدواليب التي بها مرآة لإضافة بعض الستايل لغرفتك.

9- بيت من المرايا

homify منازل
homify

homify
homify
homify

هذه فكرة ليست بالضرورة للتطبيق ولكنها مبهرة حقا وأردنا أن نشارككم إياها! هل فكرت يوماً في أن تكسو بيتك بمرايا، خاصة إذا كان حوله منظر طبيعي كهذا؟ ليبدو وكأنه قطعة من الطبيعة، إنه تحفة فنية بالفعل!

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