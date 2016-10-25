كيف تستعين بالجبس في ديكور منزلك؟

ديكورات وأسقف الجبس تعد من أشهر الصيحات الجديدة في عالم التصميمات الداخلية بغض النظر عن طبيعة نمط تصميم المنزل، والمميز بها أن الأفكار التي يمكن تنفيذها به لا نهائية إلا أن أكثر ما تشتهر به هو ديكورات الأسقف. اليوم سنعرض لكم مجموعة من الأفكار المتنوعة للأسقف والحوائط الجبس التي ستلهمك بالتأكيد وأنت تأسس لمنزلك، لذا لا تجعل لخيالك حدودا وانطلق مع هذه الأفكار.
الجبس من العناصر المميزة في ديكور الحوائط، مرونته وسهولة تشكيله تسمح لك بخلق مساحات مبروزات متنوعة بالغرفة. في هذه الغرفة لجأ المصمم لجدار جزئي من الجبس وقام بطلائه بلون يبرز جمال ألوان الأثاث، كما أسس لفتحة بالجدار لتعليق تلك اللوحة المميزة ليمنحها دور أكبر بالمشهد.
نموذج آخر لديكورات الجدران معتمدة على تأسيس فتحات بالجدار يمكن استخدامها لتعليق أكسسوارات الغرفة، المميز هنا أنها زودت بوحدات إضاءة مركزة (سبوت) لتبرز جمال الأكسسوارات أكثر.
يمكنك استغلال أحد أركان غرفة المعيشة أو الاستقبال وتأسس بها بيت للمدفأة مثل هذا، فبعيدا عن الجانب العملي للتصميم المزود بزاوية لتخزين الخشب، فإنه حتما سيزيد منزلك أناقة وسيمنحه لمسة عصرية مميزة.
من الأفكار العملية في استخدام الجبس هي استغلال أحد جدران المنزل وبناء به مكتبة. يمكنك أن تزودها بوحدات إضاءة مركزة وهو ما سيساعدك للوصول للكتب أسرع.
في نموذج مميز لاستغلال المساحات جاء هذا التصميم المميز والعملي لدرابزين داخلي بالمنزل، مزود برفوف ووحدات تخزين مغلقة، غاية في الأناقة والعملية.
سهولة تشكيل الجبس ومرونته تسمح بخروج عدد غير محدود من التصميمات منه، في هذا التصميم تم بناء هذا العمل الفني الممتد من السقف إلى الأرض ليستخدم كفاصل غير تقليدي بين غرفة المعيشة والسفرة.
فكرة مميزة أخرى لوحدة تلفاز معلقة، وهو ما قد يكون صعب تنفيذه مع الخشب، الإضاءة العليا والسفلى للوحدة أبرزا جمالها، ومنحا المكان دفئا.
انتشر هذا التصميم مؤخرا كوحدة رفوف ولكن بخامة الخشب، إلا أن عيبها أنها لن تحتمل أحمال ثقيلة، لكن هنا مع الجبس يمكنك تعليق عليها ما شئت.
نموذج آخر لرفوف يمكن بناءها بالجبس.
أما فيما يخص ديكورات الأسقف، فالأمر يتمحور حول توزيع الإضاءة، وخلق مساحة خلفية يمكننا من خلالها إخفاء إمدادات الكهرباء لإضافة إضاءة مخفية أو وحدات إضاءة مركزة (سبوت لايت). في الصورة مثلا النموذج الأشهر في توزيع إضاءة الغرفة عن طريق الجيبسوم بورد أو بيت النور.
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ماذا لو أخبرتك أنه بإمكانك الحصول على قبة سماوية بمنزلك! أمر في غاية الصعوبة والروعة، أليس كذلك؟! بفضل التقنيات الحديثة للألياف الضوئية، يمكنك الحصول على تصميم لنجوم السماء والطريق اللبني لمجرة درب التبانة بغرفتك، بالطبع تصميم كهذا سيلاقي ترحاب محبي الفضاء والراغبين في الاسترخاء وكأنهم وسط الطبيعة الساحرة.
التلاعب بالإضاءة في الجيسبوم بورد لا يقتصر على إخفاء الإضاءة بل بتشكيلها أيضا، مثل النموذجين التاليين حيث تم تغطية الإضاءة بألواح زجاجية أو بلاستيكية شفافة لتنقل التصميمات المطبوعة على المادة الشفافة على الأرضيات وهو ما سيمنح المكان حيوية وشخصية فريدة.