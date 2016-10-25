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كيف تستعين بالجبس في ديكور منزلك؟

أميرة قاسم أميرة قاسم
Apartment, Smart Space Architects Smart Space Architects غرفة المعيشة
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ديكورات وأسقف الجبس تعد من أشهر الصيحات الجديدة في عالم التصميمات الداخلية بغض النظر عن طبيعة نمط تصميم المنزل، والمميز بها أن الأفكار التي يمكن تنفيذها به لا نهائية إلا أن أكثر ما تشتهر به هو ديكورات الأسقف. اليوم سنعرض لكم مجموعة من الأفكار المتنوعة للأسقف والحوائط الجبس التي ستلهمك بالتأكيد وأنت تأسس لمنزلك، لذا لا تجعل لخيالك حدودا وانطلق مع هذه الأفكار.

ديكور للجدران

La casa ideale per un single, giovane e colorata, PDV studio di progettazione PDV studio di progettazione غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
PDV studio di progettazione

PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione

الجبس من العناصر المميزة في ديكور الحوائط، مرونته وسهولة تشكيله تسمح لك بخلق مساحات مبروزات متنوعة بالغرفة. في هذه الغرفة لجأ المصمم لجدار جزئي من الجبس وقام بطلائه بلون يبرز جمال ألوان الأثاث، كما أسس لفتحة بالجدار لتعليق تلك اللوحة المميزة ليمنحها دور أكبر بالمشهد.

Home sweet home, Idealarchitecture Idealarchitecture منازل
Idealarchitecture

Idealarchitecture
Idealarchitecture
Idealarchitecture

نموذج آخر لديكورات الجدران معتمدة على تأسيس فتحات بالجدار يمكن استخدامها لتعليق أكسسوارات الغرفة، المميز هنا أنها زودت بوحدات إضاءة مركزة (سبوت) لتبرز جمال الأكسسوارات أكثر.

بيت للمدفأة

NOSTRE REALIZZAZIONI - CAMINO MODERNO, SALM Caminetti SALM Caminetti غرفة المعيشة رخام
SALM Caminetti

SALM Caminetti
SALM Caminetti
SALM Caminetti

يمكنك استغلال أحد أركان غرفة المعيشة أو الاستقبال وتأسس بها بيت للمدفأة مثل هذا، فبعيدا عن الجانب العملي للتصميم المزود بزاوية لتخزين الخشب، فإنه حتما سيزيد منزلك أناقة وسيمنحه لمسة عصرية مميزة.

مكتبة

casa di città, marta novarini architetto marta novarini architetto غرفة المعيشةرفوف
marta novarini architetto

marta novarini architetto
marta novarini architetto
marta novarini architetto

من الأفكار العملية في استخدام الجبس هي استغلال أحد جدران المنزل وبناء به مكتبة. يمكنك أن تزودها بوحدات إضاءة مركزة وهو ما سيساعدك للوصول للكتب أسرع.

درابزين مميز

librerie, parapetti in cartongesso e pitture texurizzate, Dipinture Valeri snc Dipinture Valeri snc المنزلأدوات منزلية صغيرة
Dipinture Valeri snc

Dipinture Valeri snc
Dipinture Valeri snc
Dipinture Valeri snc

في نموذج مميز لاستغلال المساحات جاء هذا التصميم المميز والعملي لدرابزين داخلي بالمنزل، مزود برفوف ووحدات تخزين مغلقة، غاية في الأناقة والعملية.

تحفة فنية

DEPARTAMENTO EN LOMAS, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores غرفة السفرة
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

سهولة تشكيل الجبس ومرونته تسمح بخروج عدد غير محدود من التصميمات منه، في هذا التصميم تم بناء هذا العمل الفني الممتد من السقف إلى الأرض ليستخدم كفاصل غير تقليدي بين غرفة المعيشة والسفرة.

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وحدة التلفاز

Casa m+l, Laura Marini Architetto Laura Marini Architetto غرفة المعيشة
Laura Marini Architetto

Laura Marini Architetto
Laura Marini Architetto
Laura Marini Architetto

فكرة مميزة أخرى لوحدة تلفاز معلقة، وهو ما قد يكون صعب تنفيذه مع الخشب، الإضاءة العليا والسفلى للوحدة أبرزا جمالها، ومنحا المكان دفئا.

رفوف مختلفة

Libreria Ramo, MateriaLab MateriaLab مكتب عمل أو دراسة White
MateriaLab

MateriaLab
MateriaLab
MateriaLab

انتشر هذا التصميم مؤخرا كوحدة رفوف ولكن بخامة الخشب، إلا أن عيبها أنها لن تحتمل أحمال ثقيلة، لكن هنا مع الجبس يمكنك تعليق عليها ما شئت.

librerie, parapetti in cartongesso e pitture texurizzate, Dipinture Valeri snc Dipinture Valeri snc سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
Dipinture Valeri snc

Dipinture Valeri snc
Dipinture Valeri snc
Dipinture Valeri snc

نموذج آخر لرفوف يمكن بناءها بالجبس.

ديكورات الأسقف

Minimal Living Vs. Liberty!, Luca Bucciantini Architettura d’ interni Luca Bucciantini Architettura d’ interni غرفة المعيشة White
Luca Bucciantini Architettura d’ interni

Luca Bucciantini Architettura d’ interni
Luca Bucciantini Architettura d’ interni
Luca Bucciantini Architettura d’ interni

أما فيما يخص ديكورات الأسقف، فالأمر يتمحور حول توزيع الإضاءة، وخلق مساحة خلفية يمكننا من خلالها إخفاء إمدادات الكهرباء لإضافة إضاءة مخفية أو وحدات إضاءة مركزة (سبوت لايت). في الصورة مثلا النموذج الأشهر في توزيع إضاءة الغرفة عن طريق الجيبسوم بورد أو بيت النور.

اقرأ أيضا: كيف تختار الإضاءات الجانبية على حوائط منزلك

قبة سماوية

Fiber Optic Star Ceiling Bathroom, spa, pool, sauna with Milky Way + Shooting stars MyCosmos مساحات تجارية فنادق
MyCosmos

Fiber Optic Star Ceiling Bathroom, spa, pool, sauna with Milky Way + Shooting stars

MyCosmos
MyCosmos
MyCosmos

ماذا لو أخبرتك أنه بإمكانك الحصول على قبة سماوية بمنزلك! أمر في غاية الصعوبة والروعة، أليس كذلك؟! بفضل التقنيات الحديثة للألياف الضوئية، يمكنك الحصول على تصميم لنجوم السماء والطريق اللبني لمجرة درب التبانة بغرفتك، بالطبع تصميم كهذا سيلاقي ترحاب محبي الفضاء والراغبين في الاسترخاء وكأنهم وسط الطبيعة الساحرة.

التلاعب بالإضاءة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

التلاعب بالإضاءة في الجيسبوم بورد لا يقتصر على إخفاء الإضاءة بل بتشكيلها أيضا، مثل النموذجين التاليين حيث تم تغطية الإضاءة بألواح زجاجية أو بلاستيكية شفافة لتنقل التصميمات المطبوعة على المادة الشفافة على الأرضيات وهو ما سيمنح المكان حيوية وشخصية فريدة.

Apartment, Smart Space Architects Smart Space Architects غرفة المعيشة
Smart Space Architects

Smart Space Architects
Smart Space Architects
Smart Space Architects
شقة صغيرة غاية في الأناقة والعملية
أي التصميمات كانت الأكثر إلهاما لك؟

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