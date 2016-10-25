كيف تستعين بالجبس في ديكور منزلك؟

ديكورات وأسقف الجبس تعد من أشهر الصيحات الجديدة في عالم التصميمات الداخلية بغض النظر عن طبيعة نمط تصميم المنزل، والمميز بها أن الأفكار التي يمكن تنفيذها به لا نهائية إلا أن أكثر ما تشتهر به هو ديكورات الأسقف. اليوم سنعرض لكم مجموعة من الأفكار المتنوعة للأسقف والحوائط الجبس التي ستلهمك بالتأكيد وأنت تأسس لمنزلك، لذا لا تجعل لخيالك حدودا وانطلق مع هذه الأفكار.