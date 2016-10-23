7 أخطاء تجعل منزلك يبدو ضيقًا

صحيح أنه يمكنك الاعتماد على تفسك في تصميم بيتك، فبجانب كونها شيء ممتع للغاية، فتستطيع أن تفخر بنفسك أمام الجميع أن هذه النتيجة المذهلة كانت بسبب مجهوداتك وذوقك الرائع، ولكن ماذا لو انقلب الأمر وتحول التصميم لكارثة حقيقية بسبب عدم خبرتك؟ ماذا لو كانت الألوان التي اخترتها متعبة للعين ومثيرة للأعصاب؟ ماذا لو ذهبت لشراء كل قطعة لا تفوتك وتحول المنزل لركام من القطع الجديدة فلم يعد بإمكانك الاستمتاع بمساحته؟ في هذا المقال سنقدم لم أشهر أخطاء تجعل المنزل يبدو أصغر من حجمه الحقيقي لتتجنبها أو ربما تقوم بإصلاح المشكلة ما استطعت!