7 أخطاء تجعل منزلك يبدو ضيقًا

صحيح أنه يمكنك الاعتماد على تفسك في تصميم بيتك، فبجانب كونها شيء ممتع للغاية، فتستطيع أن تفخر بنفسك أمام الجميع أن هذه النتيجة المذهلة كانت بسبب مجهوداتك وذوقك الرائع، ولكن ماذا لو انقلب الأمر وتحول التصميم لكارثة حقيقية بسبب عدم خبرتك؟ ماذا لو كانت الألوان التي اخترتها متعبة للعين ومثيرة للأعصاب؟ ماذا لو ذهبت لشراء كل قطعة
لا تفوتك وتحول المنزل لركام من القطع الجديدة فلم يعد بإمكانك الاستمتاع بمساحته؟ في هذا المقال سنقدم لم أشهر أخطاء تجعل المنزل يبدو أصغر من حجمه الحقيقي لتتجنبها أو ربما تقوم بإصلاح المشكلة ما استطعت!
المشكلة: لقد قمت بدفع جميع قطع الأثاث ملاصقة للحوائط والآن أصبحت الغرفة أضيق لأن الأثاث قد أكل جزء كبير من المساحة.
الحل: رتّب الأثاث بشكل متقارب بجانب بعضه البعض متجهًا نحو نقطة محورية ما وتاركًا مسافة بينه وبين الحوائط لتتنفس! هذا الحل من شأنه أن يجعل الحوائط تبدو أبعد مما هي عليه فلا تأكل من مساحة الغرفة.
المشكلة: حبك للألوان والأقمشة جعلك تختار جميع العناصر بنفس اللون فذابت الغرفة في بعضها البعض وجعلت المساحة تبدو أصغر وكأنها مكعب واحد بلون واحد.
الحل: غيّر بعض ألوان العناصر كالسجاد والخدديات أو ورق الحائط ليبدو مختلفًا عن باقي الغرفة. إذا كنت تريد إضافة لون معين للغرفة فاجعله إما على الحائط أو في أقمشة الأثاث ولكن لا تستخدمه في الاثنين.
المشكلة: لون الحائط الداكن يأكل مساحة الغرفة ويجعلها تبدو كئيبة وأصغر بكثير من حجمها الحقيقي.
الحل: إذا كنت لن تستطيع تغيير لون الحائط فعليك أن تحاول تغيير لون الأثاث والأكسسوارات لألوان فاتحة جدًا لتتباين مع لون الحائط وتضفي وسعًا نوعًا ما، ولكن من الأفضل تغيير لون الحائط من أساسه. إذا كنت تريد إضافة لون داكن لا محالة فاجعله في حائط واحد من الغرفة وليس الأربعة.
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المشكلة: الغرفة تبدو فوضوية وممتلئة على آخرها بسبب كثرة قطع الديكور والأكسسوارات الأخرى.
الحل: بدلًا من عرض جميع قطع الديكور المفضلة لديك في وقت واحد، قم باختيار بعض منهم لكل موسم في السنة وقم بتغييرهم باستمرار. هذا من شأنه أن يقلل الفوضى وأيضًا كنوع من التجديد بلا مجهود ولا تكلفة. إذا كانت فكرة تخزين بعض قطعك المفضلة يضايقك ولن تستطيع فعله فربما سيكون عليك تعليق رف أو اثنين لتضعهم عليه فتخفّ الفوضى عن باقي أجزاء الغرفة.
المشكلة: قمت بتعليق ستائر ولكن وجدتها أقصر مما يجب، والآن سقف الغرفة يبدو أقرب من حقيقته وبالطبع هذا يؤثر على مساحة الغرفة في نظرك.
الحل: غيّر الستائر لأخرى من تمتد من السقف للأرض لتجعل الغرفة تبدو أكبر. إذا كانت الستائر الطويلة ليست ما تحب فحاول أن ترفع الستائر إلى أقرب ما يمكن من السقف واقطعها عند نهاية النافذة بالضبط.
المشكلة: وضعت الكثير من الأثاث في الغرفة والآن لا تستطيع الخروج ولا يستطيع باقي أفراد أسرتك أو أصدقائك الدخول إليك!
الحل: حاول نقل بعض الأثاث لغرف أخرى بالمنزل، يمكنك مثلا نقل كرسي من غرفة المعيشة إلى ركن في غرفة النوم ربما لتقرأ كتابًا قبل النوم أثناء الجلوس عليه. مهما فعلت لا تجعل الأثاث يغلق النوافذ أو الممرات داخل الغرفة حتى لا تبدو أضيق وتشعرك بالاختناق.
المشكلة: قمت بتعليق نجفة أو مصباح صغير حزين في منتصف الغرفة وإضاءته سيئة فجعلت المكان يبدو صغيرًا وكئيبًا.
الحل: قم باستخدام مستويات عدة من الإضاءة. ثلاثة مصادر للإضاءة ستفي بالغرض: نجفة معلقة في السقف، أباليك وأباجورة على الطاولة أو واحدة طويلة على الأرض. كل هذا من شأنه أن ينير جميع أجزاء الغرفة ويغير من مستويات النظر فيشعرك بالاتساع. إذا لم يكن لديك مساحة لإضافة مصادر جديدة للإضاءة فيمكنك تعليق بعض المرايا لتكون انعكاسًا للضوء.