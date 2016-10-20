10 سلالم مميزة ستذهلك

ستقف طويلا أمام هذا التصميم منبهرا من نعومته وجماله، سلم خشبي معلق ودرابزين خشبي بسيط يلتف حول عمود مركزي للسلم، هذا التصميم يناسب المساحات الصغيرة لبساطته وعمليته، كما أنه يجمع بين الكلاسيكية والحداثة معا في تصميم واحد.