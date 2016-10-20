10 سلالم مميزة ستذهلك

السلالم الداخلية تعتبر من المناطق المحورية في منزلك، وحلقة وصل بين أجزاء المنزل رأسيا وأفقيا أيضا، لذلك يجب تصميمه بعناية وحرص شديد كي يتناسب مع تصميم المنزل ومساحته، سنقدم لك اليوم 10 تصميمات مميزة لسلالم الداخلية قد تساعدك في اختيار لسلالم منزلك..
ستقف طويلا أمام هذا التصميم منبهرا من نعومته وجماله، سلم خشبي معلق ودرابزين خشبي بسيط يلتف حول عمود مركزي للسلم، هذا التصميم يناسب المساحات الصغيرة لبساطته وعمليته، كما أنه يجمع بين الكلاسيكية والحداثة معا في تصميم واحد.
ما رأيك بفكرة جريئة وعصرية جدا في تصميم سلالم منزلك، كما تري سلم زجاجي شفاف عبارة عن مجموعة من الدرجات معلقة في الحائط مباشرة وبدون درابزين لتشعر معه بأن المساحة قد ازدادت وحتى يتم تمييز السلم استخدم المصمم خط مضئ على الحائط ..
أن كنت تمتلك منزل ذو مساحة كبيرة وتود أن تبهر كل من يدخل منزلك فعليك بهذا التصميم المميز، سلم دائرى يتوسطه حديقة صغيرة محاطة بالزجاج لحمايتها..
سلم على النمط الصناعى هو ما قد تود امتلاكه يوما ما ، درجات خشبية بتصميم مبتكر ومميز جدا، واستغل المصمم هنا الخلفية كنافذة زجاجية ليسمح بالإضاءة الطبيعة الدخول للمنزل..
لكل محبى الفنون والتفاصيل ها هو سلم الأحلام سيجذب انتباهك من أول لحظة، سلم زجاجي مطعم بالحديد حتى تشعر أنك داخل استوديو فني ..
والآن سترى أمامك تصميم حديث متميز جدا وقد تألق المصمم في الدرجات الأولى للسلم حيث صممت على شكل خطوات خشبية مضيئة تجذب انتباهك بشدة إلى هذا التصميم ..
سلم منحني ناعم ساحر جدا في تصميمه، يترك لمسة غاية في الأناقة والجمال لمنزل فخم، درج خشبي مع درابزين زجاجي أملس ..
أن تمتلك في منزلك تفاصيل من المعابد الرومانية القديمة فلا شئ يفوق هذا جمال ويناسب منزلك إن كان ذو تصميم كلاسيكي، ولكن ما يميز أيضا هذا التصميم هو ما استغلال المساحة أسفل الدرج ..
حين تفكر في ممر يؤدي إلى سلم داخلي لن تجد أجمل من ممر مزين بتلك اللوحات الفنية الرائعة وكأنك في معرض أو متحف أو حتى تعرض ذكرياتك وتخلدها ..
للوهلة الأولى ستجد أمامك درج خشبي عتيق لمنزل غير مكتمل التصميم، ولكن بعد قليل ستكتشف أنه إضافة فنية ومبتكرة لمنزل مميز وجرئ في تصميمه.
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