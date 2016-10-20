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10 سلالم مميزة ستذهلك

آية منير آية منير
Reforma integral de vivienda, Indire Reformas S.L. Indire Reformas S.L. الممر الحديث، المدخل و الدرج
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السلالم الداخلية تعتبر من المناطق المحورية في منزلك، وحلقة وصل بين أجزاء المنزل رأسيا وأفقيا أيضا، لذلك يجب تصميمه بعناية وحرص شديد كي يتناسب مع تصميم المنزل ومساحته، سنقدم لك اليوم 10 تصميمات مميزة لسلالم الداخلية قد تساعدك في اختيار لسلالم منزلك..

1 – سلم معلق..

Spiral staircase to the mezzanine Railing London Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج
Railing London Ltd

Spiral staircase to the mezzanine

Railing London Ltd
Railing London Ltd
Railing London Ltd

ستقف طويلا أمام هذا التصميم منبهرا من نعومته وجماله، سلم خشبي معلق ودرابزين خشبي بسيط يلتف حول عمود مركزي للسلم، هذا التصميم يناسب المساحات الصغيرة لبساطته وعمليته، كما أنه يجمع بين الكلاسيكية والحداثة معا في تصميم واحد.

2 – سلم زجاجي..

​A single-flight cantilever staircase crafted in toughened, laminated glass Railing London Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج Glass stairs,glass staircases,cantilever stairs,cantilever glass treads,floating glass stairs,floating treads,glass handrail
Railing London Ltd

​A single-flight cantilever staircase crafted in toughened, laminated glass

Railing London Ltd
Railing London Ltd
Railing London Ltd

ما رأيك بفكرة جريئة وعصرية جدا في تصميم سلالم منزلك، كما تري سلم زجاجي شفاف عبارة عن مجموعة من الدرجات معلقة في الحائط مباشرة وبدون درابزين لتشعر معه بأن المساحة قد ازدادت وحتى يتم تمييز السلم استخدم المصمم خط مضئ على الحائط ..

3 – سلم دائري ..

Helical glass staircase around giant fish tank Diapo الممر الحديث، المدخل و الدرج
Diapo

Helical glass staircase around giant fish tank

Diapo
Diapo
Diapo

أن كنت تمتلك منزل ذو مساحة كبيرة وتود أن تبهر كل من يدخل منزلك فعليك بهذا التصميم المميز، سلم دائرى يتوسطه حديقة صغيرة محاطة بالزجاج لحمايتها..

4 – سلم على النط الصناعي..

Primrose Hill - modern luxury kitchen featuring Porcel-Thin polished white 120x60cm porcelain tiles homify الممر الحديث، المدخل و الدرج بلاط White
homify

Primrose Hill – modern luxury kitchen featuring Porcel-Thin polished white 120x60cm porcelain tiles

homify
homify
homify

سلم على النمط الصناعى هو ما قد تود امتلاكه يوما ما ، درجات خشبية بتصميم مبتكر ومميز جدا، واستغل المصمم هنا الخلفية كنافذة زجاجية ليسمح بالإضاءة الطبيعة الدخول للمنزل..

5 – تحفة فنية

Glass House, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography الممر الحديث، المدخل و الدرج
Martin Gardner Photography

Glass House

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

لكل محبى الفنون والتفاصيل ها هو سلم الأحلام سيجذب انتباهك من أول لحظة، سلم زجاجي مطعم بالحديد حتى تشعر أنك داخل استوديو فني ..

6 – سلم ذو تصميم حديث

Canford Cliffs, Poole, Dorset, David James Architects & Partners Ltd David James Architects & Partners Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج
David James Architects &amp; Partners Ltd

Canford Cliffs, Poole, Dorset

David James Architects & Partners Ltd
David James Architects &amp; Partners Ltd
David James Architects & Partners Ltd

والآن سترى أمامك تصميم حديث متميز جدا وقد تألق المصمم في الدرجات الأولى للسلم حيث صممت على شكل خطوات خشبية مضيئة تجذب انتباهك بشدة إلى هذا التصميم ..

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7 – سلم ساحر…

Luxury Staircase, Haldane UK Haldane UK الممر الحديث، المدخل و الدرج
Haldane UK

Luxury Staircase

Haldane UK
Haldane UK
Haldane UK

سلم منحني ناعم ساحر جدا في تصميمه، يترك لمسة غاية في الأناقة والجمال لمنزل فخم، درج خشبي مع درابزين زجاجي أملس ..

8 – استغلال أمثل ..

Traditional Cut String painted staircase with an Oak Handrail and carved Brackets., Buscott Woodworking Buscott Woodworking راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Buscott Woodworking

Traditional Cut String painted staircase with an Oak Handrail and carved Brackets.

Buscott Woodworking
Buscott Woodworking
Buscott Woodworking

أن تمتلك في منزلك تفاصيل من المعابد الرومانية القديمة فلا شئ يفوق هذا جمال ويناسب منزلك إن كان ذو تصميم كلاسيكي، ولكن ما يميز أيضا هذا التصميم هو ما استغلال المساحة أسفل الدرج ..

9 – ممر الذكريات..

Mermaids - A home by the sea, Trewin Design Architects Trewin Design Architects الممر والمدخل White
Trewin Design Architects

Mermaids – A home by the sea

Trewin Design Architects
Trewin Design Architects
Trewin Design Architects

حين تفكر في ممر يؤدي إلى سلم داخلي لن تجد أجمل من ممر مزين بتلك اللوحات الفنية الرائعة وكأنك في معرض أو متحف أو حتى تعرض ذكرياتك وتخلدها ..

10 – سلم عتيق..

The hallway and stairs at ​the Old Hall in Suffolk Nash Baker Architects Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب
Nash Baker Architects Ltd

The hallway and stairs at ​the Old Hall in Suffolk

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

للوهلة الأولى ستجد أمامك درج خشبي عتيق لمنزل غير مكتمل التصميم، ولكن بعد قليل ستكتشف أنه إضافة فنية ومبتكرة لمنزل مميز وجرئ في تصميمه.

ما رأيك بعد هذه الجولة السريعة أن تقرأ أيضا شاهد كيف تجعل سلالم منزلك آمنه لأطفالك

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