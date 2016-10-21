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4 مساكن عصرية بالمخططات الهندسية ستقع في حبها

آية منير آية منير
Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN بلكونة أو شرفة
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نحن اليوم في جولة جديدة من نوعها، فمن المعتاد أن نأخذكم في جولة بين أركان المنزل من الخارج والداخل وتفاصيله الديكورية الانيقة ونتأمل غرف النوم والمطابخ والحمامات والنوافذ وأيضا الحدائق، ولكن اليوم سنأخذك بجولة مختلفة حيث سنتعرض اليوم للرسومات التصميمية لأربعة منازل مبتكرة ستقع في حبها منذ بداية التصميم حتى تنفيذها على أرضا الواقع..

1 – شقة عملية ..

Reforma estilo industrial de un apartamento de 65m2, auno50 interiorismo auno50 interiorismo
auno50 interiorismo

auno50 interiorismo
auno50 interiorismo
auno50 interiorismo

في أول نموذج كانت الأولوية للجانب الوظيفي والعملي، لذا تغير كثير التنفيذ النهائي عن الرسومات الهنسية المقترحة في البداية، فاستغل المصمم مساحات بشكل أكثر ذكاء في ليخدم عدد أسرة أكبر..

تصميم تخيلي 3D

Reforma estilo industrial de un apartamento de 65m2, auno50 interiorismo auno50 interiorismo
auno50 interiorismo

auno50 interiorismo
auno50 interiorismo
auno50 interiorismo

مع تطور عالم الديكور أصبح الآن يمكنك أن ترى أمامك بيتك مصمم بوسائل حديثة ثلاثية الأبعاد، جعلت هذه التقنيات من تجربة التصميم حالة فريدة من نوعها أقرب للواقع مما مضى، فالتخيل الآن أصبح أسهل والحلو أصبح أدق حتى مستويات الضوء ستكون معدة مسبقا..

حلم أقرب للحقيقة..

Reforma estilo industrial de un apartamento de 65m2, auno50 interiorismo auno50 interiorismo مطبخ
auno50 interiorismo

auno50 interiorismo
auno50 interiorismo
auno50 interiorismo

لن تجد فرق واضح بين الواقع والخيال بعد اليوم بسبب برامج التصميم الداخلي ثلاثية الأبعاد، فنحن الآن أمام صورة حقيقية واقعية، استخدم المصمم الإضاءة الليد البيضاء مع الجداران ذات اللون الأبيض لتبعث روح الهدوء والسلام والطمأنينة، ويظهر النقيض تمام خراج المطبخ مع جدار حجري ذو لون بنى جرئ..

غرفة معيشة ومطبخ ملهم..

Reforma estilo industrial de un apartamento de 65m2, auno50 interiorismo auno50 interiorismo
auno50 interiorismo

auno50 interiorismo
auno50 interiorismo
auno50 interiorismo

نرى من زاوية أخرى لهذا المبطخ المبتكر الذي صمم خصيصا لاستغلال مساحته الصغيرة على الوجه الأمثل، استخدام اللون الأبيض والإضاءة القوية والبعد عن وحدات الإضاءة الضخمة، كل هذه التفاصيل أعطتنا في النهاية تصميم رائع وملهم وبسيط في الوقت ذاته..

2 – منزل ذو طابقين..

Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN بلكونة أو شرفة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

أهم عوامل نجاح أي تصميم الاهتمام بالتفاصيل، وهذا المنزل قد اهتم المصمم بتفاصيل بشكل كبير نتج عنه تصميم راقي ومبدع، ولكن هل كانت الرسومات الهندسية بهذه الروعة أم أضاف المصمم لمساته لتعطي هذا الشكل النهائي..

الطابق العلوي

Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

وضحت الرسومات الكثير من التفاصيل الدقيقة بداية منال ألوان والنقوش والزخارف المميزة التي قد يمكن استخدامها فيما بعد ..

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الطابق الأرضي

Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

لن تجد اختلاف كبير في التقسيم بينه وبين الطابق العلوي، ولكن ستجد تفاصيل أكترلنتجه إلى السجاد والمفروشات ولون الأثاث والمقاعد ..

الشكل النهائي

Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة السفرة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

قد نجد اختلافا بسيط في النهاية عن المقترح في الرسومات التصميمية ولكن هناك أيضا نقاط مشترك مثل موقع البيانو..

إبداع..

Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة السفرة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

أن ينجح المصمم في تنفيذ كل الرسومات التصميمية بتفاصيلها بشكل كبير فيظهر إبداعه من حيث النوافذ ومساحتها وتطابقها مع الطابق العلوي..

3 – منزل عصري..

homify مسبح ألواح خشب مضغوط Wood effect
homify

homify
homify
homify

المنازل المتكاملة يجب أن تكون مدروسة بشكل دقيق من حيث الجانب الوظيفي لها ومدي تحقيقها متطلبات واحتياجات شاكنيها، هنا نجد أن الرسومات توضح صغر حجم المنزل ومع ذلك تجد كل ما تحتاجه أسرة صغيرة حيث عدد غرف مناسب وملحقاته الخارجية كحديقته والمسبح والشرفات…

التصميم النهائي..

homify مسبح
homify

homify
homify
homify

أمامنا النتيجة النهائية لهذا التصميم بما فيه من تفاصيل أجمل بكثير على أرض الواقع، كل شئ مناسب حيث للمسبح موقع متميز، هذا المنزل يعطيك شعور بالراحة والدفء ويضمن لأسرة كاملة حياة سعيدة بالرغم من مساحته الصغيرة نوعا ما.

4 – شقة صغيرة بتوزيع مثالي..

Apartamento MC, Martins Lucena Arquitetos Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos

Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos

أكثر التصميمات التى تحتاج مجهو وابتكار وذكاء في تصميمها هي الشقق ذو المساحات الصغيرة التى تحتاج إلىى مصمم ماهر في كل شئ بداية من التخيل واستغلال المساحات وتلبية الاحتياجات الضرورية، شقة عائلية راعى المصمم المساحة المتاحة وحرص على أماكن للتجمع العائلي وتناول الطعام والحفاظ على جانب الخصوصية أيضا كما أنه راعى التهوية الجيدة..

تصميم مفتوح..

Apartamento MC, Martins Lucena Arquitetos Martins Lucena Arquitetos غرفة السفرة
Martins Lucena Arquitetos

Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos

دمج المصمم فراغات الاستقبال كلها في فراغ مفتوح، واختار المصمم تفكير مبتكر حيث اختار ترك مساحات فارغة حول الاستقبال ليجعل التجمعات الكبيرة ليست أزمة ..

استغلال أمثل..

Apartamento MC, Martins Lucena Arquitetos Martins Lucena Arquitetos غرفة المعيشة
Martins Lucena Arquitetos

Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos

رغم صغر مساحة الشقة في الرسومات التصميمية إلا أن كادت أن تصبح ذو مساحة كبيرة في الواقع وهذا إن دل على شئ فإنه يدل على نجاح التصميم ..

شرفة أنيقة..

Apartamento MC, Martins Lucena Arquitetos Martins Lucena Arquitetos غرفة المعيشة
Martins Lucena Arquitetos

Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos

حين تضيق بك المساحة بمنزلك دائما ستجد الحل أن تفتح مجال الرؤشة سواء بتوافذ كبيرة أو شرفات لتسمح بدخل الإضاءة الطبيعية إلى منلزك وتجديد الهواء وزيادة المساحة البصرية ..

كيف تختار بين أنواع أرضية الحديقة
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