4 مساكن عصرية بالمخططات الهندسية ستقع في حبها

نحن اليوم في جولة جديدة من نوعها، فمن المعتاد أن نأخذكم في جولة بين أركان المنزل من الخارج والداخل وتفاصيله الديكورية الانيقة ونتأمل غرف النوم والمطابخ والحمامات والنوافذ وأيضا الحدائق، ولكن اليوم سنأخذك بجولة مختلفة حيث سنتعرض اليوم للرسومات التصميمية لأربعة منازل مبتكرة ستقع في حبها منذ بداية التصميم حتى تنفيذها على أرضا الواقع..
في أول نموذج كانت الأولوية للجانب الوظيفي والعملي، لذا تغير كثير التنفيذ النهائي عن الرسومات الهنسية المقترحة في البداية، فاستغل المصمم مساحات بشكل أكثر ذكاء في ليخدم عدد أسرة أكبر..
مع تطور عالم الديكور أصبح الآن يمكنك أن ترى أمامك بيتك مصمم بوسائل حديثة ثلاثية الأبعاد، جعلت هذه التقنيات من تجربة التصميم حالة فريدة من نوعها أقرب للواقع مما مضى، فالتخيل الآن أصبح أسهل والحلو أصبح أدق حتى مستويات الضوء ستكون معدة مسبقا..
لن تجد فرق واضح بين الواقع والخيال بعد اليوم بسبب برامج التصميم الداخلي ثلاثية الأبعاد، فنحن الآن أمام صورة حقيقية واقعية، استخدم المصمم الإضاءة الليد البيضاء مع الجداران ذات اللون الأبيض لتبعث روح الهدوء والسلام والطمأنينة، ويظهر النقيض تمام خراج المطبخ مع جدار حجري ذو لون بنى جرئ..
نرى من زاوية أخرى لهذا المبطخ المبتكر الذي صمم خصيصا لاستغلال مساحته الصغيرة على الوجه الأمثل، استخدام اللون الأبيض والإضاءة القوية والبعد عن وحدات الإضاءة الضخمة، كل هذه التفاصيل أعطتنا في النهاية تصميم رائع وملهم وبسيط في الوقت ذاته..
أهم عوامل نجاح أي تصميم الاهتمام بالتفاصيل، وهذا المنزل قد اهتم المصمم بتفاصيل بشكل كبير نتج عنه تصميم راقي ومبدع، ولكن هل كانت الرسومات الهندسية بهذه الروعة أم أضاف المصمم لمساته لتعطي هذا الشكل النهائي..
وضحت الرسومات الكثير من التفاصيل الدقيقة بداية منال ألوان والنقوش والزخارف المميزة التي قد يمكن استخدامها فيما بعد ..
لن تجد اختلاف كبير في التقسيم بينه وبين الطابق العلوي، ولكن ستجد تفاصيل أكترلنتجه إلى السجاد والمفروشات ولون الأثاث والمقاعد ..
قد نجد اختلافا بسيط في النهاية عن المقترح في الرسومات التصميمية ولكن هناك أيضا نقاط مشترك مثل موقع البيانو..
أن ينجح المصمم في تنفيذ كل الرسومات التصميمية بتفاصيلها بشكل كبير فيظهر إبداعه من حيث النوافذ ومساحتها وتطابقها مع الطابق العلوي..
المنازل المتكاملة يجب أن تكون مدروسة بشكل دقيق من حيث الجانب الوظيفي لها ومدي تحقيقها متطلبات واحتياجات شاكنيها، هنا نجد أن الرسومات توضح صغر حجم المنزل ومع ذلك تجد كل ما تحتاجه أسرة صغيرة حيث عدد غرف مناسب وملحقاته الخارجية كحديقته والمسبح والشرفات…
أمامنا النتيجة النهائية لهذا التصميم بما فيه من تفاصيل أجمل بكثير على أرض الواقع، كل شئ مناسب حيث للمسبح موقع متميز، هذا المنزل يعطيك شعور بالراحة والدفء ويضمن لأسرة كاملة حياة سعيدة بالرغم من مساحته الصغيرة نوعا ما.
أكثر التصميمات التى تحتاج مجهو وابتكار وذكاء في تصميمها هي الشقق ذو المساحات الصغيرة التى تحتاج إلىى مصمم ماهر في كل شئ بداية من التخيل واستغلال المساحات وتلبية الاحتياجات الضرورية، شقة عائلية راعى المصمم المساحة المتاحة وحرص على أماكن للتجمع العائلي وتناول الطعام والحفاظ على جانب الخصوصية أيضا كما أنه راعى التهوية الجيدة..
دمج المصمم فراغات الاستقبال كلها في فراغ مفتوح، واختار المصمم تفكير مبتكر حيث اختار ترك مساحات فارغة حول الاستقبال ليجعل التجمعات الكبيرة ليست أزمة ..
رغم صغر مساحة الشقة في الرسومات التصميمية إلا أن كادت أن تصبح ذو مساحة كبيرة في الواقع وهذا إن دل على شئ فإنه يدل على نجاح التصميم ..
حين تضيق بك المساحة بمنزلك دائما ستجد الحل أن تفتح مجال الرؤشة سواء بتوافذ كبيرة أو شرفات لتسمح بدخل الإضاءة الطبيعية إلى منلزك وتجديد الهواء وزيادة المساحة البصرية ..