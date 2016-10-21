4 مساكن عصرية بالمخططات الهندسية ستقع في حبها

نحن اليوم في جولة جديدة من نوعها، فمن المعتاد أن نأخذكم في جولة بين أركان المنزل من الخارج والداخل وتفاصيله الديكورية الانيقة ونتأمل غرف النوم والمطابخ والحمامات والنوافذ وأيضا الحدائق، ولكن اليوم سنأخذك بجولة مختلفة حيث سنتعرض اليوم للرسومات التصميمية لأربعة منازل مبتكرة ستقع في حبها منذ بداية التصميم حتى تنفيذها على أرضا الواقع..