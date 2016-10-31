تعتبر غرفة المعيشة من الأركان الأساسية في المنزل، ويقضي الأفراد أغلب أوقاتهم فيها للاسترخاء أو قراءة كتاب أو الجلسات العائلية ومشاهدة التلفزيون، ولذلك يعطيك هوميفاي في هذا المقال 23 فكرة لترتيب غرفة معيشة صغيرة.
يأتي اللون الرمادي متحدًا مع اللون اللبني في غرفة بسيطة تتكون من أريكة وكرسي من قماش القطيفة، إلى جانب تدرج الألوان بطريقة أنيقة، ومجموعة الطيور المرسومة على الحائط في شكل مميز لديكور الغرفة.
مزيج الجدران الخرسانية مع الجدران الخشبية والألوان الفاتحة في الغرفة يعطي بهجة وإنارة مميزة للغرفة، فتبدو رائعة ومميزة، حيث تتكون من أريكة بنية أمام شاشة التلفزيون البسيطة التي تستند إلى الحائط الخشبي، مع السجادة الفرو البسيطة.
استخدام المرايا فكرة رائعة تعطيك اتساع أفضل في المكان، ولذلك إن كانت غرفة المعيشة صغيرة يمكن عمل جزء من المرايا لزيادة حجم المكان، بالإضافة إلى الألوان المبهجة في الغرفة تعطيها حيوية أكثر.
يعد اللون الأبيض الوسيلة الأولى لزيادة اتساع المكان، وقد اعتمدت هذه الغرفة على الأثاث الأبيض والنافذة الكبيرة التي تسمح بمرور الضوء إلى أرجاء المكان، فتبدو الغرفة أكثر اتساعًا.
النمط الريفي أحد الأنماط المميزة لعمل غرفة معيشة وإعطائها إطلالة رائعة وتصميم مميز، ويأتي ذلك بدمج تفاصيل الأثاث الخشبي مع اللمسات الخضراء في الغرفة.
تعدد الألوان في الغرفة يعطيها حيوية أكثر ويجعلها مميزة وأكثر اتساعًا، خاصة وإن كانت تلك الألوان تحتوي على الأصفر، فهو لون مبهج ومُضيء ويبدو نابضًا بالحياة.
الأثاث متعدد الاستخدامات يعد من أفضل الطرق لتخطي مشكلة صغر حجم المكان، حيث يمكنه القيام بأكثر من وظيفة، ولذلك يعتبر الخيار الأمثل لغرفة المعيشة الصغيرة، كما هو في تلك الغرفة التي تستخدم المقاعد كمنضدة ويمكن استخدامها ككراسي صغيرة أيضًا.
إزالة الجدران والحواجز الخرسانية في المكان وانفتاح الغرف على بعضها أو فصلها بأرفف خشبية بسيطة يعطي اتساع أكبر للمكان، ويزيد من مساحة الغرفة.
استخدام احد الألوان الزاهية والقوية في الغرفة يعطي حيوية وبهجة وطاقة مختلفة للمكان، وفي هذه الغرفة قد تكون الألوان باردة في الأثاث والجدران والأرضية، لكن وجود مكتب خشبي بـ أكثر درجات اللون الأصفر قوة، يبدو مميز وحيوي.
تبدو فكرة جيدة إن قمنا بعمل جزء مطبخي صغير في غرفة المعيشة، فيعطيها اختلاف وسحر خاص، كما ان إزالة الجدار الخرساني وعمل اّخر حديدي مفرغ يعطي نوعًا من الانفتاح والاتساع للغرفة.
يعتبر حسن اختيار السجادة المناسبة للمكان أحد السُبل للحصول على غرفة معيشة مميزة وأنيقة، وفي مثل هذا التصميم المفتوح أجزاءه قد تم استخدام السجادة في الجزء الخاص بغرفة المعيشة لتفصل أرضيتها عن غرفة الطعام.
استغلال المساحة عن طريق عمل أرفف كثيرة ومختلفة لجمع أغراض الغرفة او الكتب والأشياء المختلفة أيضًا، يعد فكرة رائعة لتنظيم الغرفة والتغلب على صغر مساحتها.
الإضاءة دومًا تخلف أجواء جميلة ومختلفة، فعن طريق الإضاءة يمكن أن يبدو المكان رائع، ويمكن لسوء استخدامها أن يعطي شعور بالقتامة والملل.
استخدام أريكة واحدة على شكل حرف L قد تعطيك مكان أكبر للجلوس، كما إنها تعد فكرة رائعة للغرفة الصغيرة، بالإضافة إلى أن تلك التي تحتوي على مساحات تخزينية أسفلها تبدو رائعة تمامًا ومميزة وتوفر مكانًا كبيرًا لحمل الأغراض المختلفة بها.
إذا كان لديك مساحة وإن كانت صغيرة يمكنك استغلالها في زينة المكان، أو عمل رف صغير يحمل مجموعة من الصور والرسومات واللمسات الخضراء، فيعطي الغرفة رونق مميز وشكلًا جميل.
إن استخدام أبواب زجاجية ونوافذ وجدران زجاجية كبيرة يبدو الحل الأفضل للحصول على اتساع ولزيادة حجم الغرفة.
يمكن لبار المطبخ ان يكون جزءًا من غرفة المعيشة إن كانوا متقاربان، فيبدو وكأنه جزء من الغرفة ويعطيه حجمًا أكبر بجانب كونه جزءًا للمطبخ.
يعد التركيز على القطع الأساسية للأثاث والابتعاد عن التحف والديكورات المتكلفة أحد السُبل المميزة للحصول على اتساع ومساحة أكبر في غرفة المعيشة، فالاعتماد على الأثاث الأساسي للغرفة يتيح وجود مساحة أكبر للحركة والتنقل في المكان، ويجنبنا الشعور بالإزدحام.
الإضاءة المثالية التي تعطي وضوح في المكان أمر لابد منه في غرفة المعيشة، فيمكنها ان تعطي روح وحيوية أكثر للمكان، واتساع ملحوظ مع الأثاث الأبيض، وتمكنك من قراءة كتاب أو العمل أو أخذ قسطًا من الراحة.
إن الأسقف العالية في بعض المنازل تعطي اتساع أكبر للغرفة على الفور، ويمكن الاعتماد عليها لزيادة اتساع غرفة المعيشة الصغيرة، وتجعلها مميزة وتبدو اكثر حجمًا وأناقة.
استخدام الألوان التي تعطي تأثيرات واضحة يعد من الأشياء المميزة التي تعطي روح وحيوية لغرفة المعيشة، وتعطيها بهجة واضحة، لذلك فإن حسن اختيار الألوان والديكورات يعد من العوامل الأساسية التي يمكنها التأثير في حجم المكان واتساعه.
استخدام الأثاث الجلدي هو أحد الأفكار الرائعة للحصول على مظهر كلاسيكي لغرفة المعيشة، وهو الخيار الأمثل لمحبي الأجواء الكلاسيكية، كما إنه يعطي فخامة وأناقة للغرفة.
استخدام الإضاءة البسيطة والجدران والأرضيات الخشبية يعطي شعورًا بالأجواء الحضرية أكثر ويخلق دفء في الغرفة، كما إنه يعطيها اختلاف وتميز، كما هو في هذه الغرفة التي تستخدم أيضًا لوحة ريفية تمتلىء بالأعشاب الخضراء.
تفضلوا لقراءة المقال التالي، 10 تصميمات مذهلة لغرف نوم الزوجين