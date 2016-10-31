23 فكرة لترتيب غرفة معيشة صغيرة

استخدام أريكة واحدة على شكل حرف L قد تعطيك مكان أكبر للجلوس، كما إنها تعد فكرة رائعة للغرفة الصغيرة، بالإضافة إلى أن تلك التي تحتوي على مساحات تخزينية أسفلها تبدو رائعة تمامًا ومميزة وتوفر مكانًا كبيرًا لحمل الأغراض المختلفة بها.