الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

23 فكرة لترتيب غرفة معيشة صغيرة

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Apartamento Vila Olímpia, Helô Marques Associados Helô Marques Associados غرفة الميديا
Loading admin actions …

تعتبر غرفة المعيشة من الأركان الأساسية في المنزل، ويقضي الأفراد أغلب أوقاتهم فيها للاسترخاء أو قراءة كتاب أو الجلسات العائلية ومشاهدة التلفزيون، ولذلك يعطيك هوميفاي في هذا المقال 23 فكرة لترتيب غرفة معيشة صغيرة.

1. أريكة صغيرة.. ورسومات بسيطة

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto غرفة المعيشة
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

يأتي اللون الرمادي متحدًا مع اللون اللبني في غرفة بسيطة تتكون من أريكة وكرسي من قماش القطيفة، إلى جانب تدرج الألوان بطريقة أنيقة، ومجموعة الطيور المرسومة على الحائط في شكل مميز لديكور الغرفة.

2. الجدران الخشبية والإضاءة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

مزيج الجدران الخرسانية مع الجدران الخشبية والألوان الفاتحة في الغرفة يعطي بهجة وإنارة مميزة للغرفة، فتبدو رائعة ومميزة، حيث تتكون من أريكة بنية أمام شاشة التلفزيون البسيطة التي تستند إلى الحائط الخشبي، مع السجادة الفرو البسيطة.

3. المرايا

Apartamento Bela Vista, STUDIO LN STUDIO LN غرفة المعيشة
STUDIO LN

STUDIO LN
STUDIO LN
STUDIO LN

استخدام المرايا فكرة رائعة تعطيك اتساع أفضل في المكان، ولذلك إن كانت غرفة المعيشة صغيرة يمكن عمل جزء من المرايا لزيادة حجم المكان، بالإضافة إلى الألوان المبهجة في الغرفة تعطيها حيوية أكثر.

4. اللون الأبيض والنوافذ الكبيرة

Apartamento da Maria Rita, INÁ Arquitetura INÁ Arquitetura غرفة الميديا
INÁ Arquitetura

INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura

يعد اللون الأبيض الوسيلة الأولى لزيادة اتساع المكان، وقد اعتمدت هذه الغرفة على الأثاث الأبيض والنافذة الكبيرة التي تسمح بمرور الضوء إلى أرجاء المكان، فتبدو الغرفة أكثر اتساعًا.

5. النمط الريفي البسيط

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

النمط الريفي أحد الأنماط المميزة لعمل غرفة معيشة وإعطائها إطلالة رائعة وتصميم مميز، ويأتي ذلك بدمج تفاصيل الأثاث الخشبي مع اللمسات الخضراء في الغرفة.

6. بهجة اللون الأصفر

Apartamento Saldanha_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة المعيشة
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

تعدد الألوان في الغرفة يعطيها حيوية أكثر ويجعلها مميزة وأكثر اتساعًا، خاصة وإن كانت تلك الألوان تحتوي على الأصفر، فهو لون مبهج ومُضيء ويبدو نابضًا بالحياة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. الأثاث متعدد الاستخدامات

Apartamento R|C, Now Arquitetura e Interiores Now Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة
Now Arquitetura e Interiores

Now Arquitetura e Interiores
Now Arquitetura e Interiores
Now Arquitetura e Interiores

الأثاث متعدد الاستخدامات يعد من أفضل الطرق لتخطي مشكلة صغر حجم المكان، حيث يمكنه القيام بأكثر من وظيفة، ولذلك يعتبر الخيار الأمثل لغرفة المعيشة الصغيرة، كما هو في تلك الغرفة التي تستخدم المقاعد كمنضدة ويمكن استخدامها ككراسي صغيرة أيضًا.

8. الانفتاح على الخارج

PROJET VOLTAIRE, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design غرفة المعيشة
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

إزالة الجدران والحواجز الخرسانية في المكان وانفتاح الغرف على بعضها أو فصلها بأرفف خشبية بسيطة يعطي اتساع أكبر للمكان، ويزيد من مساحة الغرفة.

9. لون قوي وسط ألوان هادئة

Home Theater Projeto Executado em 2012, D`Vita - Marcenaria D`Vita - Marcenaria غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
D`Vita – Marcenaria

D`Vita - Marcenaria
D`Vita – Marcenaria
D`Vita - Marcenaria

استخدام احد الألوان الزاهية والقوية في الغرفة يعطي حيوية وبهجة وطاقة مختلفة للمكان، وفي هذه الغرفة قد تكون الألوان باردة في الأثاث والجدران والأرضية، لكن وجود مكتب خشبي بـ أكثر درجات اللون الأصفر قوة، يبدو مميز وحيوي.

10. جزء مطبخي مع إزالة الجدران

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design حديد
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

تبدو فكرة جيدة إن قمنا بعمل جزء مطبخي صغير في غرفة المعيشة، فيعطيها اختلاف وسحر خاص، كما ان إزالة الجدار الخرساني وعمل اّخر حديدي مفرغ يعطي نوعًا من الانفتاح والاتساع للغرفة.

11. السجادة المناسبة

Loft, Pereira Reade Interiores Pereira Reade Interiores غرفة المعيشة
Pereira Reade Interiores

Pereira Reade Interiores
Pereira Reade Interiores
Pereira Reade Interiores

يعتبر حسن اختيار السجادة المناسبة للمكان أحد السُبل للحصول على غرفة معيشة مميزة وأنيقة، وفي مثل هذا التصميم المفتوح أجزاءه قد تم استخدام السجادة في الجزء الخاص بغرفة المعيشة لتفصل أرضيتها عن غرفة الطعام.

12. أرفف للتخزين

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

استغلال المساحة عن طريق عمل أرفف كثيرة ومختلفة لجمع أغراض الغرفة او الكتب والأشياء المختلفة أيضًا، يعد فكرة رائعة لتنظيم الغرفة والتغلب على صغر مساحتها.

13. الإضاءة تخلق أجواء مختلفة

homify غرفة الميديا
homify

homify
homify
homify

الإضاءة دومًا تخلف أجواء جميلة ومختلفة، فعن طريق الإضاءة يمكن أن يبدو المكان رائع، ويمكن لسوء استخدامها أن يعطي شعور بالقتامة والملل.

14. أريكة بوحدات تخزين

Hofgut Hafnerleiten - Rottaler Langhäuser, Hofgut Hafnerleiten Hofgut Hafnerleiten غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
Hofgut Hafnerleiten

Hofgut Hafnerleiten
Hofgut Hafnerleiten
Hofgut Hafnerleiten

استخدام أريكة واحدة على شكل حرف L قد تعطيك مكان أكبر للجلوس، كما إنها تعد فكرة رائعة للغرفة الصغيرة، بالإضافة إلى أن تلك التي تحتوي على مساحات تخزينية أسفلها تبدو رائعة تمامًا ومميزة وتوفر مكانًا كبيرًا لحمل الأغراض المختلفة بها.

15. الديكورات والزينة

Apartamento Vila Olímpia, Helô Marques Associados Helô Marques Associados غرفة الميديا
Helô Marques Associados

Helô Marques Associados
Helô Marques Associados
Helô Marques Associados

إذا كان لديك مساحة وإن كانت صغيرة يمكنك استغلالها في زينة المكان، أو عمل رف صغير يحمل مجموعة من الصور والرسومات واللمسات الخضراء، فيعطي الغرفة رونق مميز وشكلًا جميل.

16. أبواب وجدران زجاجية

Hofgut Hafnerleiten - Rottaler Langhäuser, Hofgut Hafnerleiten Hofgut Hafnerleiten غرفة السفرةطاولات
Hofgut Hafnerleiten

Hofgut Hafnerleiten
Hofgut Hafnerleiten
Hofgut Hafnerleiten

إن استخدام أبواب زجاجية ونوافذ وجدران زجاجية كبيرة يبدو الحل الأفضل للحصول على اتساع ولزيادة حجم الغرفة.

17. بار المطبخ جزءًا من غرفة المعيشة

Apartamento decorado Ecco Villagio Canoas, carolina lisot arquitetura carolina lisot arquitetura غرفة المعيشة
carolina lisot arquitetura

carolina lisot arquitetura
carolina lisot arquitetura
carolina lisot arquitetura

يمكن لبار المطبخ ان يكون جزءًا من غرفة المعيشة إن كانوا متقاربان، فيبدو وكأنه جزء من الغرفة ويعطيه حجمًا أكبر بجانب كونه جزءًا للمطبخ.

18. استخدام قطع أساسية فقط

037軽井沢 I さんの家, atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE غرفة المعيشة بلاط Brown
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

يعد التركيز على القطع الأساسية للأثاث والابتعاد عن التحف والديكورات المتكلفة أحد السُبل المميزة للحصول على اتساع ومساحة أكبر في غرفة المعيشة، فالاعتماد على الأثاث الأساسي للغرفة يتيح وجود مساحة أكبر للحركة والتنقل في المكان، ويجنبنا الشعور بالإزدحام.

19. إضاءة مثالية ووضوح

Apartamento AL, Haruf Arquitetura + Design Haruf Arquitetura + Design غرفة الميديا
Haruf Arquitetura + Design

Haruf Arquitetura + Design
Haruf Arquitetura + Design
Haruf Arquitetura + Design

الإضاءة المثالية التي تعطي وضوح في المكان أمر لابد منه في غرفة المعيشة، فيمكنها ان تعطي روح وحيوية أكثر للمكان، واتساع ملحوظ مع الأثاث الأبيض، وتمكنك من قراءة كتاب أو العمل أو أخذ قسطًا من الراحة.

20. الأسقف العالية

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80, ÁBATON Arquitectura ÁBATON Arquitectura غرفة المعيشة
ÁBATON Arquitectura

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80

ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura

إن الأسقف العالية في بعض المنازل تعطي اتساع أكبر للغرفة على الفور، ويمكن الاعتماد عليها لزيادة اتساع غرفة المعيشة الصغيرة، وتجعلها مميزة وتبدو اكثر حجمًا وأناقة.

21. تأثيرات الألوان

Cobertura - Pinheiros, MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES غرفة الميديا
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

استخدام الألوان التي تعطي تأثيرات واضحة يعد من الأشياء المميزة التي تعطي روح وحيوية لغرفة المعيشة، وتعطيها بهجة واضحة، لذلك فإن حسن اختيار الألوان والديكورات يعد من العوامل الأساسية التي يمكنها التأثير في حجم المكان واتساعه.

22. الأثاث الجلدي

Apartamento do José, INÁ Arquitetura INÁ Arquitetura غرفة المعيشة
INÁ Arquitetura

INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura

استخدام الأثاث الجلدي هو أحد الأفكار الرائعة للحصول على مظهر كلاسيكي لغرفة المعيشة، وهو الخيار الأمثل لمحبي الأجواء الكلاسيكية، كما إنه يعطي فخامة وأناقة للغرفة.

23. الأجواء الحضرية

Aimbere, PM Arquitetura PM Arquitetura غرفة الميديا
PM Arquitetura

PM Arquitetura
PM Arquitetura
PM Arquitetura

استخدام الإضاءة البسيطة والجدران والأرضيات الخشبية يعطي شعورًا بالأجواء الحضرية أكثر ويخلق دفء في الغرفة، كما إنه يعطيها اختلاف وتميز، كما هو في هذه الغرفة التي تستخدم أيضًا لوحة ريفية تمتلىء بالأعشاب الخضراء.

تفضلوا لقراءة المقال التالي، 10 تصميمات مذهلة لغرف نوم الزوجين

قصر رائع بلمسات كلاسيكية
هل أعجبك المقال؟ شاركنا برأيك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً