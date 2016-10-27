11 جلسة دافئة لتناول الشاي مع العائلة

اللحظات الدافئة بجوار العائلة لا تقدر بثمن، فإلى كل عشاق الجو الأسري الهاديء نقدم إليكم نماذج رائعة لجلسات يمكنكم فيها تناول المشروبات و الشاي أثناء تناول أطراف الحديث فيما بينكم سواء داخل جدران المنزل أو خارجه في الشرفات و الحدائق، كلها تتسم بالأناقة و التميز و تكون سهلة التنفيذ و الاقتباس بأقل مجهود و تكاليف، سنحاول توضيح أفضل الاماكن و المساحات التي يمكن أن تنفذ فيها جلسات عائلية في بيتك مما سيؤثر على يومك بمشاعر جميلة و ترابط أسري بجانب الشكل الجمالي والديكور المثالي الذي نطمح إليه دائماً .
الجلسات التي تفعم بالرقة تكون مناسبة للغاية في الاسر المحبة للفنون و الموسيقى ، الألوان الهادئية كذلك ينبغي أن تصمم بها جلستك تلك، بعيداً عن الالوان الجرئية و الزخارف المتشابكة و المتداخلة ، اجعل الجلسة متقابلة و الكراسي مريحة لتبادل أطول وقت ممكن من الحديث
الجلسات الحالمة و الرومانسية لم تعد تقتصر على فردين فقط، و لكن الشاعرية و الدفيء في المشاعر من حق جميع أفراد العائلة ، لذا هذا التصميم يجمع بين كل تلك المعاني الجميلة بواسطة الكراسي الاربعة المتجمعة حول الطاولة التي يمكن أن نضع عليها أكواب الشاي و المشروبات الاخرى بكل أريحية و تكون في متناول الجميع بفضل مظهرها الدائري، فلو كانت لديك شرفة صغيرة المساحة احضر لها مائدة مستديرة صغيرة و كراسي توضع بالتوازي في اتجاه المشهد الطبيعي المحيط بالشرفة
الجلسات المليئة بالضحكات بين أفراد العائلة تتطلب الجلوس في مواجهة بعضهم البعض، و هذا التصميم يجسد ذلك في جلسات رخامية مبنية في السور الخارجي للشرفة على شكل مربع ناقص ضلع و يتوسطها المنضدة الصغيرة المربعة أيضاً لتكون في متناول كل الجهات ، و احرص دائماً في هذا النموذج المفتوح على الخارج أن تستخدم ألوان مبهجة
الهدوء من متطلبات الجلسات العائلية ، و ليس هناك افضل من الخشب الذي تصمم به جلسة هادئة كتلك ، احرص على اقتناء منضدة من ذات نوع الكنبة و لونها و اجعلها في متناول الجلسة و اجعل اتجاه الكنبة في اتجاه السور و المناظر الطبيعية مما سيزيد التأمل و يقلل من التوتر و الاحاديث الجانبية
الجلسات المغلقة على نفسها كغرف السفرة تكون مناسبة لأسرة تتمتنع باستقلالية و خصوصية و الحديث بينها أجمل من النظر للجمال المحيط ، لذا لو كانت أسرتك تتمتع بأحاديث شيقة لا تمل فإن هذا النموذج الانسب إليك
الجلسات الكلاسيكية لتناول الشاي في داخل المنزل دائماً ما تتميز بالفخامة و الرسميات أكثر من الخارجية و الحداثية، تجمع الأسرة نهاراً قبل الذهاب للعمل على تلك المائدة الانيقة يزيد ترابطهم و يقوي من صلاتهم ، و كذلك الديكور المستخدم فيها يزيد من الثقة بالنفس لاسيما استخدام الجلود في الكراسي و الذي يسبب شعوراً لا مثيل له من الفخامة
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الجلسات الخارجية يمكن أن تكون محدودة على عدد قليل و هذا بواسطة الكراسي المستخدمة فيها ، فلو كنت تحتاج عدداً كبيراً فراعي طول المائدة و عدد الكراسي و المظلة إن وجدت و حاول أت تخصص أرضية الجلسة بشكل مختلف قليلاً عما هو بجوارها و لاسيما أن تكون أكثر ارتفاعاً
المظلات تبعث احساساً بالاحتواء و تكون استخداماتها في الجلسات الخارجية صباحاً لا غنى عنها ، حاول ان تستخدم مظلة بيضاء اللون لتضيء الجلسة و تجعل المحيط يبدو متألقاً
الجلسات الرسمية للعائلات الارستقراطية من أهم المميزات التي لا يتخلون عنها في تصميم بيتهم الأسطوري، الزخارف و التصميمات كبيرة الحجم في الموائد و الكراسي هي أهم ما يميزها و ربما الحروف المذهبة في الكراسي كذلك و النجف الكبير في الوسط من المكتسبات التي لا تتخلى عنها أبداً تلك النوعية من التصميمات
التقسيم في الجلسات أمر مهم لو كانت اسرتك كبيرة العدد، لو كان الأمر كذلك لا تتردد في عمل جلستين أو أكثر في الخارج لاستيعاب الجميع و احرص ان تكون الجلسات مختلفة في نمطها و طرازها في الاتجاه و في شكل الجلسة .