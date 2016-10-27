11 جلسة دافئة لتناول الشاي مع العائلة

اللحظات الدافئة بجوار العائلة لا تقدر بثمن، فإلى كل عشاق الجو الأسري الهاديء نقدم إليكم نماذج رائعة لجلسات يمكنكم فيها تناول المشروبات و الشاي أثناء تناول أطراف الحديث فيما بينكم سواء داخل جدران المنزل أو خارجه في الشرفات و الحدائق، كلها تتسم بالأناقة و التميز و تكون سهلة التنفيذ و الاقتباس بأقل مجهود و تكاليف، سنحاول توضيح أفضل الاماكن و المساحات التي يمكن أن تنفذ فيها جلسات عائلية في بيتك مما سيؤثر على يومك بمشاعر جميلة و ترابط أسري بجانب الشكل الجمالي والديكور المثالي الذي نطمح إليه دائماً .