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11 جلسة دافئة لتناول الشاي مع العائلة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Decoración Accesible para vivienda Chic, decoraCCion decoraCCion بلكونة أو شرفة
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اللحظات الدافئة بجوار العائلة لا تقدر بثمن، فإلى كل عشاق الجو الأسري الهاديء نقدم إليكم نماذج رائعة لجلسات يمكنكم فيها تناول المشروبات و الشاي أثناء تناول أطراف الحديث فيما بينكم سواء داخل جدران المنزل أو خارجه في الشرفات و الحدائق، كلها تتسم بالأناقة و التميز و تكون سهلة التنفيذ و الاقتباس بأقل مجهود و تكاليف، سنحاول توضيح أفضل الاماكن و المساحات التي يمكن أن تنفذ فيها جلسات عائلية في بيتك مما سيؤثر على يومك بمشاعر جميلة و ترابط أسري بجانب الشكل الجمالي والديكور المثالي الذي نطمح إليه دائماً . 

Whitton Drive, GK Architects Ltd GK Architects Ltd حدائقأثاث
GK Architects Ltd

Whitton Drive

GK Architects Ltd
GK Architects Ltd
GK Architects Ltd

1- جلسات رقيقة

Un tè per tre, Jonathan Sabbadini Jonathan Sabbadini مطبخطاولات وكراسي White
Jonathan Sabbadini

Jonathan Sabbadini
Jonathan Sabbadini
Jonathan Sabbadini

الجلسات التي تفعم بالرقة تكون مناسبة للغاية في الاسر المحبة للفنون و الموسيقى ، الألوان الهادئية كذلك ينبغي أن تصمم بها جلستك تلك، بعيداً عن الالوان الجرئية  و الزخارف المتشابكة و المتداخلة ، اجعل الجلسة متقابلة و الكراسي مريحة لتبادل أطول وقت ممكن من الحديث

2- جلسة حالمة

homify بلكونات وشرفاتأثاث مزيج خشب وبلاستيك Wood effect
homify

homify
homify
homify

الجلسات الحالمة و الرومانسية لم تعد تقتصر على فردين فقط، و لكن الشاعرية و الدفيء في المشاعر من حق جميع أفراد العائلة ، لذا هذا التصميم يجمع بين كل تلك المعاني الجميلة بواسطة الكراسي الاربعة المتجمعة حول الطاولة التي يمكن أن نضع عليها أكواب الشاي و المشروبات الاخرى بكل أريحية و تكون في متناول الجميع بفضل مظهرها الدائري، فلو كانت لديك شرفة صغيرة المساحة احضر لها مائدة مستديرة صغيرة و كراسي توضع بالتوازي في اتجاه المشهد الطبيعي المحيط بالشرفة

3- جلسة مرحة

Sit Outs TUNI Interiors Pvt. Ltd. بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
TUNI Interiors Pvt. Ltd.

Sit Outs

TUNI Interiors Pvt. Ltd.
TUNI Interiors Pvt. Ltd.
TUNI Interiors Pvt. Ltd.

الجلسات المليئة بالضحكات بين أفراد العائلة تتطلب الجلوس في مواجهة بعضهم البعض، و هذا التصميم يجسد ذلك في جلسات رخامية مبنية في السور الخارجي للشرفة على شكل مربع ناقص ضلع و يتوسطها  المنضدة الصغيرة المربعة أيضاً لتكون في متناول كل الجهات ، و احرص دائماً في هذا النموذج المفتوح على الخارج أن تستخدم ألوان مبهجة 

4- جلسات هادئة

Decoración Accesible para vivienda Chic, decoraCCion decoraCCion بلكونة أو شرفة
decoraCCion

decoraCCion
decoraCCion
decoraCCion

الهدوء من متطلبات الجلسات العائلية ، و ليس هناك افضل من الخشب الذي تصمم به جلسة هادئة كتلك ، احرص على اقتناء منضدة من ذات نوع الكنبة و لونها و اجعلها في متناول الجلسة و اجعل اتجاه الكنبة في اتجاه السور و المناظر الطبيعية مما سيزيد التأمل و يقلل من التوتر و الاحاديث الجانبية 

5- جلسات خصوصية

#1, TEGET Mimarlık TEGET Mimarlık بلكونة أو شرفة
TEGET Mimarlık

TEGET Mimarlık
TEGET Mimarlık
TEGET Mimarlık

الجلسات المغلقة على نفسها كغرف السفرة  تكون مناسبة لأسرة تتمتنع باستقلالية و خصوصية و الحديث بينها أجمل من النظر للجمال المحيط ، لذا لو كانت أسرتك تتمتع بأحاديث شيقة لا تمل فإن هذا النموذج الانسب إليك

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6- في الداخل (ارستقراطية )

Tea room Camouflage غرفة السفرة
Camouflage

Tea room

Camouflage
Camouflage
Camouflage

الجلسات الكلاسيكية لتناول الشاي في داخل المنزل دائماً ما تتميز بالفخامة و الرسميات أكثر من الخارجية و الحداثية، تجمع الأسرة نهاراً قبل الذهاب للعمل على تلك المائدة الانيقة يزيد ترابطهم و يقوي من صلاتهم ، و كذلك الديكور المستخدم فيها يزيد من الثقة بالنفس لاسيما استخدام الجلود في الكراسي و الذي يسبب شعوراً لا مثيل له من الفخامة 

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7- جلسات خارجية محدودة

Greenline Peyzaj, GREENLİNE PEYZAJ GREENLİNE PEYZAJ حديقة
GREENLİNE PEYZAJ

GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ

الجلسات الخارجية يمكن أن تكون محدودة على عدد قليل و هذا بواسطة الكراسي المستخدمة فيها ، فلو كنت تحتاج عدداً كبيراً فراعي طول المائدة و عدد الكراسي و المظلة إن وجدت و حاول أت تخصص أرضية الجلسة بشكل مختلف قليلاً عما هو بجوارها و لاسيما أن تكون أكثر ارتفاعاً 

8- جلسة بمظلة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

المظلات تبعث احساساً بالاحتواء و تكون استخداماتها في الجلسات الخارجية صباحاً لا غنى عنها ، حاول ان تستخدم مظلة بيضاء اللون لتضيء الجلسة و تجعل المحيط يبدو متألقاً

9- جلسات ملكية

Avantgarde Boutique, Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko غرفة السفرة
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

الجلسات الرسمية للعائلات الارستقراطية من أهم المميزات التي لا يتخلون عنها في تصميم بيتهم الأسطوري، الزخارف و التصميمات كبيرة الحجم في الموائد و الكراسي هي أهم ما يميزها و ربما الحروف المذهبة في الكراسي كذلك و النجف الكبير في الوسط من المكتسبات التي لا تتخلى عنها أبداً تلك النوعية من التصميمات 

10 جلسات خارجية لكل العائلة

K.Ç EVİ, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık بلكونة أو شرفة
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

التقسيم في الجلسات أمر مهم لو كانت اسرتك كبيرة العدد، لو كان  الأمر كذلك لا تتردد في عمل جلستين أو أكثر في الخارج لاستيعاب الجميع و احرص ان تكون الجلسات مختلفة في نمطها و طرازها في الاتجاه و في شكل الجلسة .

11- جلسات خارجية لشباب الأسرة

homify رووف تراس
homify

homify
homify
homify

نوعية الكراسي المستخدمة في الجلسة تتحدد وفقاً لنوعية و اعمار أفراد الاسرة ، فهذا النموذج الذي يأتي دون ظهر للكراسي يعتبر مناسباً للغاية للشباب و المراهقين بشكل أكبر من كبار السن لما فيه من تحرر و جرأة في التصميم 

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