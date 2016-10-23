منزل العائلة في قمة الفخامة

هل تتمنى أن تغير حياتك وتشعر بروح التجديد في منزلك؟ هل تظن أن ذلك مستحيل؟ هل منزلك أصبح قديما ولا تظن أن هناك فرصة آخرى لتجديده؟ فرصة أخرى لتعيد له رونقة الأصلي وهذا بالتحديد ما سنعرضه عليك اليوم ، تجربة فريدة من نوعها حيث اهتم المصممون بمشروع إعادة ترميم وإحياء منزل عائلة قديم وكانت أهم أهدافهم هو تحقيق معادلة قوية بين إضافة عناصر جديد تتحد مع العناصر القديمة التراثية وتبرز جمالها دون التعدي على جمال هذا المبنى معماريا، تمت المهمة بنجاح وتم الحفاظ على المحتويات الثمينة بداخل هذا المنزل مع لمسات عصرية حديثة حتى نجمع بين عظمة الماضي وجمال الحاضر في تجانس لا مثيل له ..سنأخذك في جولة سريعة بين أركان هذا المنزل الرائع التي طالما حلمت أن يكون منزل أحلامك..