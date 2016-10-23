منزل العائلة في قمة الفخامة

هل تتمنى أن تغير حياتك وتشعر بروح التجديد في منزلك؟ هل تظن أن ذلك مستحيل؟ هل منزلك أصبح قديما ولا تظن أن هناك فرصة آخرى لتجديده؟ فرصة أخرى لتعيد له رونقة الأصلي وهذا بالتحديد ما سنعرضه عليك اليوم ، تجربة فريدة من نوعها حيث اهتم المصممون بمشروع إعادة ترميم وإحياء منزل عائلة قديم وكانت أهم أهدافهم هو تحقيق معادلة قوية بين إضافة عناصر جديد تتحد مع العناصر القديمة التراثية وتبرز جمالها دون التعدي على جمال هذا المبنى معماريا، تمت المهمة بنجاح وتم الحفاظ على المحتويات الثمينة بداخل هذا المنزل مع لمسات عصرية حديثة حتى نجمع بين عظمة الماضي وجمال الحاضر في تجانس لا مثيل له ..سنأخذك في جولة سريعة بين أركان هذا المنزل الرائع التي طالما حلمت أن يكون منزل أحلامك..
مطبخ حجري ذو تصميم نادر هل رأيت مثله من قبل ؟ قوس حجري مصمم بشكل متميز يعلو طاولة الطعام ليبرز جمال التصميم ويؤثر بشكل قوي على الشكل العام للمطبخ فيعطي فخامة وشياكة غير معهودة.. كما نرى اختار المصمم وحدات تخزين حديثة ليصنع مزيج بين ما هو قديم وحديث في تجانس تام ..
والآن وقفة مع هذا الجمال الكامن في تراثنا العتيق، هذا ما جعل المصمم يترك الواجهة دون المساس بها، كما نرى كانت للأحجار دور البطولة في التصميم ككل فجعلت منه نموذج ساحر لافت للأنظار، سنجد أيضا أن للمنزل تراس ممتد ومفتوح على الحديقة الأمامية الخاصة للمنزل، وهنا تأتي لمسات المصمم الحديثة فأضاف ركن معيشة واستغلال التراس بشكل عملى للاستمتاع بالطبيعة المحيطة ..
من منا لا يتمني أن يصحو على هذا المشهد كل يوم، منزل رائع مع بركة مميزة، إذن فهى بركة وليست مسبح.. بالطبع لا فإن ما تراه الآن أمامك مسبح مصمم كي لا يتنافر مع التصميم العريق، في الحقيقة هو مسبح مصمم بشكل حجري قديم حتى تجده أقرب ما يكون لتصميم البركة، وبعد هذا التصميم نتساءل لما نتمسك بالشكل التقليدي للمسبح في حين أن تمسكنا بطابع أو نمط تراثي جعل منه إضافة رائعة للمنزل مع احترام الأسس المعروفة لتصميم المسابح حتى نجده أيضا في انسجام تام مع الطبيعة المحيطة من منحدرات وملمس مختلف ..
مزيج ساحر بين الحداثة واتراث العتيق كما في مختلف أركان المنزل، تصميم درج حديث مع جدار حجري قديم يظهر هذا التكوين الجرئ وكأنه تصميم متكامل لا يمكن استغاء عن أي عنصر منه، إجمالا ما نراه أمامنا مزيج دافئ ومنسجم ومنعش رغم قدم المنزل ويترك لديك انطباع أنك تتجول في منزل مميز لن تجد مثله كثيرا..
وجاء الآن دور غرفة النوم لنجد تصميم قمة في الجمال والنعومة مع الاحتفاظ بكل ما هو قديم وتراثي، فالتصميم انقسم لجزئين الأول ذو طارز حداثي بألوانه وخطوطه البسيطة ووضع السرير الغير تقليدي والجزء الثاني هو سقف خشبي قديم عبارة عن هيكل وأضلع خشبية مما يجعلك تشعر أنك في كوخ مصمم بشكل راقى للاستمتاع بنوم هادئ ..