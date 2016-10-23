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منزل العائلة في قمة الفخامة

آية منير آية منير
Toscane, dmesure dmesure غرفة نوم
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هل تتمنى أن تغير حياتك وتشعر بروح التجديد في منزلك؟ هل تظن أن ذلك مستحيل؟ هل منزلك أصبح قديما ولا تظن أن هناك فرصة آخرى لتجديده؟ فرصة أخرى لتعيد له رونقة الأصلي وهذا بالتحديد ما سنعرضه عليك اليوم ، تجربة فريدة من نوعها حيث اهتم المصممون بمشروع إعادة ترميم وإحياء منزل عائلة قديم  وكانت أهم أهدافهم هو تحقيق معادلة قوية بين إضافة عناصر جديد تتحد مع العناصر القديمة التراثية وتبرز جمالها دون التعدي على جمال هذا المبنى معماريا، تمت المهمة بنجاح وتم الحفاظ على المحتويات الثمينة بداخل هذا المنزل مع لمسات عصرية حديثة حتى نجمع بين عظمة الماضي وجمال الحاضر في تجانس لا مثيل له ..سنأخذك في جولة سريعة بين أركان هذا المنزل الرائع التي طالما حلمت أن يكون منزل أحلامك..

مطبخ شيك..

Toscane, dmesure dmesure مطبخ
dmesure

dmesure
dmesure
dmesure

مطبخ حجري ذو تصميم نادر هل رأيت مثله من قبل ؟ قوس حجري مصمم بشكل متميز يعلو طاولة الطعام ليبرز جمال التصميم ويؤثر بشكل قوي على الشكل العام للمطبخ فيعطي فخامة وشياكة غير معهودة.. كما نرى اختار المصمم وحدات تخزين حديثة ليصنع مزيج بين ما هو قديم وحديث في تجانس تام ..

الحفاظ على التراث..

Toscane, dmesure dmesure منازل
dmesure

dmesure
dmesure
dmesure

والآن وقفة مع هذا الجمال الكامن في تراثنا العتيق، هذا ما جعل المصمم يترك الواجهة دون المساس بها، كما نرى كانت للأحجار دور البطولة في التصميم ككل فجعلت منه نموذج ساحر لافت للأنظار، سنجد أيضا أن للمنزل تراس ممتد ومفتوح على الحديقة الأمامية الخاصة للمنزل، وهنا تأتي لمسات المصمم الحديثة فأضاف ركن معيشة واستغلال التراس بشكل عملى للاستمتاع بالطبيعة المحيطة ..

مسبح أم بركة ..

Toscane, dmesure dmesure منازل
dmesure

dmesure
dmesure
dmesure

من منا لا يتمني أن يصحو على هذا المشهد كل يوم، منزل رائع مع بركة مميزة، إذن فهى بركة وليست مسبح.. بالطبع لا فإن ما تراه الآن أمامك مسبح مصمم كي لا يتنافر مع التصميم العريق، في الحقيقة هو مسبح مصمم بشكل حجري قديم حتى تجده أقرب ما يكون لتصميم البركة، وبعد هذا التصميم نتساءل لما نتمسك بالشكل التقليدي للمسبح في حين أن تمسكنا بطابع أو نمط تراثي جعل منه إضافة رائعة للمنزل مع احترام الأسس المعروفة لتصميم المسابح حتى نجده أيضا في انسجام تام مع الطبيعة المحيطة من منحدرات وملمس مختلف ..

تصميم قديم بلمسة عصرية

Toscane, dmesure dmesure غرفة المعيشة
dmesure

dmesure
dmesure
dmesure

مزيج ساحر بين الحداثة واتراث العتيق كما في مختلف أركان المنزل، تصميم درج حديث مع جدار حجري قديم يظهر هذا التكوين الجرئ وكأنه تصميم متكامل لا يمكن استغاء عن أي عنصر منه، إجمالا ما نراه أمامنا مزيج دافئ ومنسجم ومنعش رغم قدم المنزل ويترك لديك انطباع أنك تتجول في منزل مميز لن تجد مثله كثيرا..

غرفة نوم رائعة ..

Toscane, dmesure dmesure غرفة نوم
dmesure

dmesure
dmesure
dmesure

وجاء الآن دور غرفة النوم لنجد تصميم قمة في الجمال والنعومة مع الاحتفاظ بكل ما هو قديم وتراثي، فالتصميم انقسم لجزئين الأول ذو طارز حداثي بألوانه وخطوطه البسيطة ووضع السرير الغير تقليدي والجزء الثاني هو سقف خشبي قديم عبارة عن هيكل وأضلع خشبية مما يجعلك تشعر أنك في كوخ مصمم بشكل راقى للاستمتاع بنوم هادئ ..

غرفة للأطفال مميزة..

Toscane, dmesure dmesure غرفة الاطفال
dmesure

dmesure
dmesure
dmesure

حتى في غرفة نوم الأطفال تم الاحتفاظ بالوجه القديم للمنزل لكن مع إضافة ألوان مبهجة وتصميم حديث للأسرة ..

في النهاية إذا كنت أعجبت بهذا المزيج الرائع فلا تتردد أبدا بتجديد منزلك على هذه الطريقة وإن كنت من محبي الطبيعة وبساطتها فننصحك بقراءة هذا المقال ..

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